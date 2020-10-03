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Фотогалерея 6-го этапа Джиро д'Италия-2020

 Арно Демар делает дубль и надевает цикламеновую майку на 6-м этапе Джиро д'Италия-2020

 

  6-й этап Джиро д’Италия-2020 завершился общим спринтом, где победу со значительным перевесом одержал действующий чемпион Франции Арно Демар (Groupama-FDJ). 29-летний французский велогонщик команды Groupama-FDJ сделал дубль – на этот раз ему не пришлось ждать фотофиниша, как было после победы на 4-м этапе. 

 

  6-й этап развивался по традиционному сценарию, когда пелотон отпустил отрыв из четырёх гонщиков. Маттиа Баис (Mattia Bais (Ita) Androni Giocattoli), Филиппо Дзана (Filippo Zana (Ita) Bardiani CSF – Faizane), Джеймс Уэлан (James Whelan (Aus) EF Pro Cycling) и Марко Фраппорти (Marco Frapporti (Ita) Vini Zabu - Brado – KTM) создали разрыв в 9 с половиной минут, но пелотон не допустил победы отрыва и добрал последнего из беглецов Джеймса Уэлана за 14 км до финиша.

 

  Заключительные 10 км с набором высоты 300 м и отдельными участками с градиентами под 10% подходили универсалам, мастерам однодневных гонок. Атаку предпринимали Винченцо Нибали (Trek-Segafredo), Якоб Фульсанг (Astana), но успешным стал спурт Арно Демара, опередившего на финише Майкла Мэттьюса (Sunweb) и Фабио Феллине (Astana).

 

 Победа на 6-м этапе принесла Арно Демару цикламеновую майку лидера классификации по очкам, которую он перехватил у Петера Сагана (Bora-hansgrohe).

 

Жуан Алмейда (Deceuninck-Quick Step) сохранил на плечах розовую майку лидера.

 

Филиппо Ганна (Ineos Grenadiers) продолжает лидировать в горной классификации.

 

 

 

Фотогалерея 6-го этапа Джиро д'Италия-2020

 

Фотогалерея 6-го этапа Джиро д'Италия-2020 Фотогалерея 6-го этапа Джиро д'Италия-2020 Фотогалерея 6-го этапа Джиро д'Италия-2020 Фотогалерея 6-го этапа Джиро д'Италия-2020 Фотогалерея 6-го этапа Джиро д'Италия-2020 Фотогалерея 6-го этапа Джиро д'Италия-2020 Фотогалерея 6-го этапа Джиро д'Италия-2020 Фотогалерея 6-го этапа Джиро д'Италия-2020 Фотогалерея 6-го этапа Джиро д'Италия-2020 Фотогалерея 6-го этапа Джиро д'Италия-2020 Фотогалерея 6-го этапа Джиро д'Италия-2020 Фотогалерея 6-го этапа Джиро д'Италия-2020

Фотогалерея 6-го этапа Джиро д'Италия-2020 Фотогалерея 6-го этапа Джиро д'Италия-2020 Фотогалерея 6-го этапа Джиро д'Италия-2020 Фотогалерея 6-го этапа Джиро д'Италия-2020 Фотогалерея 6-го этапа Джиро д'Италия-2020 Фотогалерея 6-го этапа Джиро д'Италия-2020 Фотогалерея 6-го этапа Джиро д'Италия-2020

Фотогалерея 6-го этапа Джиро д'Италия-2020 Фотогалерея 6-го этапа Джиро д'Италия-2020 Фотогалерея 6-го этапа Джиро д'Италия-2020 Фотогалерея 6-го этапа Джиро д'Италия-2020 Фотогалерея 6-го этапа Джиро д'Италия-2020 Фотогалерея 6-го этапа Джиро д'Италия-2020 Фотогалерея 6-го этапа Джиро д'Италия-2020 Фотогалерея 6-го этапа Джиро д'Италия-2020 Фотогалерея 6-го этапа Джиро д'Италия-2020 Фотогалерея 6-го этапа Джиро д'Италия-2020 Фотогалерея 6-го этапа Джиро д'Италия-2020 Фотогалерея 6-го этапа Джиро д'Италия-2020 Фотогалерея 6-го этапа Джиро д'Италия-2020 Фотогалерея 6-го этапа Джиро д'Италия-2020 Фотогалерея 6-го этапа Джиро д'Италия-2020

 

Фотогалерея 6-го этапа Джиро д'Италия-2020

 

Photo Credits: LaPresse

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Теги к статье: Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2020 Гранд-тур

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