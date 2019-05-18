VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Джиро д'Италия-2019. 8-й этап. Фотогалерея

Фотогалерея 8 этапа Джиро д'Италия-2019

 

 

 

  8-й этап Джиро д'Италия-2019 с прохождением трёх подъёмов, сосредоточенных на второй части дистанции, завершился общим спринтом. Отрыв дня, в который уехали два итальянских гонщика Марко Фраппорти (Androni Giocattoli) и Дамиано Чима (Nippo - Vini Fantini – Faizane) пелотон догнал за 40 км до финиша. Джулио Чикконе (Trek-Segafredo) в этот момент атаковал из пелотона, борясь за горные очки.

 

  Чикконе, а также Луис Верваке (Sunweb) и Франсуа Бидар (AG2R) попытались оторваться от пелотона, атаковав за 30 км до финиша, но группа настигла их через 20 км.

 

  В спринте Калеб Юэн (Lotto Soudal) обошёл чемпиона Италии Элиа Вивиани (Deceuninck-Quick Step) и чемпиона Германии Паскаля Акерманна (Bora-hansgrohe). Это вторая в карьере победа австралийского гонщика на этапе Джиро д'Италия, первую он одержал в 2017 году.

 

26-летний итальянский гонщик команды UAE Team Emirates Валерио Конти сохранил на плечах розовую майку лидера.

 

Паскаль Акерманн продолжает возглавлять очковую классификацию. Джулио Чикконе с преимуществом в 14 очков лидирует в классификации лучшего горного гонщика. Джованни Карбони (Bardiani CSF) удержал на плечах белую майку лучшего молодого гонщика.

 

 

 

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

 

Результаты 8 этапа Джиро д'Италия-2019

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2019 Гран-тур

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Реклама

Реклама

Ближайшие старты

11 мая - 2 июня 2019

Giro d'Italia

12 мая - 18 мая 2019

Amgen Tour of California


ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2019?

Комментарии

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Стартовый протокол разделки 9 ... (2)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Да
  • Alya
    Том Дюмулин: «Борьба за генера ... (18)
    Alya-Фото

    Цитата: Pi-man
    Цитата: Alya

    Тома очень жаль. Красивый гонщик - редкость в велоспорте)

     
    Вот от вас не ожидал!
    Это же неприкрытый сексизм! biggrin
    Дык это прям провокация) только никакой реакции, кроме вашей))

  • Arciv
    Стартовый протокол разделки 9 ... (2)
    Arciv-Фото
    Это по Киеву час вперёд выходит? Конти в 17.13?
  • EL-Fenomeno
    Джиро д’Италия-2019, превью эт ... (7)
    EL-Fenomeno-Фото

    Как всегда перед днём отдыха генеральщикам можно и нужно порезвиться. Тем более, что для тех горняков у кого индивидуцальный ход "хромает ", есть отличная возможность наверстать время на горе Сан-Марино.

    Не знаю уместно ли, но оргам Джиро можно было поставить и 3 отсечку по времени, где то на 30км. (Виа Камелла). Всё-таки подъем длинный, более 12км.

  • Arciv
    Джиро д’Италия-2019, превью эт ... (7)
    Arciv-Фото
    Надо Рогличу отрываться от Йетса и Лопеза. Если разрыв будет в общем после этапа за минуту,это хорошо. Интересно будет посмотреть на Оомена, Амадора и Бильбао
  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (19)
    EL-Fenomeno-Фото

    Свои слова насчёт Юэна беру обратно. Честно говоря уже не думал что австралиец возьмёт хоть 1 победу на этой Джиро.

    Джиро пока всех "усыпляет", как голос Курдюкова)) но уже завтра, на разделке должен быть очередной (после 1 этапа) взрыв

  • Серафим
    Джиро д’Италия-2019, превью эт ... (7)
    Серафим-Фото

    Если свернуть от вело, то скажу, что в Сан- Марино не тюрьма, а следственный изолятор, на 12 персон.После приговора суда (судьи итальянские) "зэков" отправляют  сидеть в Италию. Патаму шо на содержание заключенного уходило 6 лет назад 750 евро в день (сейчас больше). Там еще и тренажерный зал неплохой.

  • Zhanzhak
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (19)
    Zhanzhak-Фото
    Вы правы! Места и вправду живописные и старина органично вписывается. Замки полуразрушенные, поля засеянные, иной раз архитектура местная очень причудливая и интересная. Да вообще красота. В Италии ни разу не была, надеюсь побывать там. )))
    Да и я тоже смотрю, хотя многие судя по комментариям и по спать умудряются, я честно смотрю и слушаю. Если дома в этот момент нахожусь.
  • Freejazz
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (19)
    Freejazz-Фото
    Это не совсем то,что я имел в виду.
    Да, работа, да, профессионалы...
    Но эти этапы и созданы, чтобы профессионалов укатать. Это как для шахтера три смены подряд отработать .. они же профессионалы... могут неделями из шахты не вылезать...
  • Zhanzhak
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (19)
    Zhanzhak-Фото
    Этап скучный, а комментарии все веселее! Спасибо!
    Хорошо, что в переди ещё подобные этапы.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

18 мая

Kevin Reza (Vital Concept - BB Hotels)

Niki Terpstra (Total Direct Energie)

Chris Hamilton (Team Sunweb)

Remy Rochas (Delko - Marseille Provence)

19 мая

Alessandro De Marchi (CCC Team)

Yevgeniy Gidich (Astana Pro Team)

Hayato Yoshida (Nippo - Vini Fantini - Faizane)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Май 2019 (130)
Апрель 2019 (140)
Март 2019 (136)
Февраль 2019 (129)
Январь 2019 (98)
Декабрь 2018 (70)