Джиро д'Италия-2019. 8-й этап. Фотогалерея

- Категория:
- VeloRACE / Giro d'Italia |
- Дата:
- Сегодня, 21:11
Фотогалерея 8 этапа Джиро д'Италия-2019
8-й этап Джиро д'Италия-2019 с прохождением трёх подъёмов, сосредоточенных на второй части дистанции, завершился общим спринтом. Отрыв дня, в который уехали два итальянских гонщика Марко Фраппорти (Androni Giocattoli) и Дамиано Чима (Nippo - Vini Fantini – Faizane) пелотон догнал за 40 км до финиша. Джулио Чикконе (Trek-Segafredo) в этот момент атаковал из пелотона, борясь за горные очки.
Чикконе, а также Луис Верваке (Sunweb) и Франсуа Бидар (AG2R) попытались оторваться от пелотона, атаковав за 30 км до финиша, но группа настигла их через 20 км.
В спринте Калеб Юэн (Lotto Soudal) обошёл чемпиона Италии Элиа Вивиани (Deceuninck-Quick Step) и чемпиона Германии Паскаля Акерманна (Bora-hansgrohe). Это вторая в карьере победа австралийского гонщика на этапе Джиро д'Италия, первую он одержал в 2017 году.
26-летний итальянский гонщик команды UAE Team Emirates Валерио Конти сохранил на плечах розовую майку лидера.
Паскаль Акерманн продолжает возглавлять очковую классификацию. Джулио Чикконе с преимуществом в 14 очков лидирует в классификации лучшего горного гонщика. Джованни Карбони (Bardiani CSF) удержал на плечах белую майку лучшего молодого гонщика.
Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi
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