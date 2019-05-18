Джиро д'Италия-2019. 8-й этап. Фотогалерея

Фотогалерея 8 этапа Джиро д'Италия-2019

8-й этап Джиро д'Италия-2019 с прохождением трёх подъёмов, сосредоточенных на второй части дистанции, завершился общим спринтом. Отрыв дня, в который уехали два итальянских гонщика Марко Фраппорти (Androni Giocattoli) и Дамиано Чима (Nippo - Vini Fantini – Faizane) пелотон догнал за 40 км до финиша. Джулио Чикконе (Trek-Segafredo) в этот момент атаковал из пелотона, борясь за горные очки.

Чикконе, а также Луис Верваке (Sunweb) и Франсуа Бидар (AG2R) попытались оторваться от пелотона, атаковав за 30 км до финиша, но группа настигла их через 20 км.

В спринте Калеб Юэн (Lotto Soudal) обошёл чемпиона Италии Элиа Вивиани (Deceuninck-Quick Step) и чемпиона Германии Паскаля Акерманна (Bora-hansgrohe). Это вторая в карьере победа австралийского гонщика на этапе Джиро д'Италия, первую он одержал в 2017 году.

26-летний итальянский гонщик команды UAE Team Emirates Валерио Конти сохранил на плечах розовую майку лидера.

Паскаль Акерманн продолжает возглавлять очковую классификацию. Джулио Чикконе с преимуществом в 14 очков лидирует в классификации лучшего горного гонщика. Джованни Карбони (Bardiani CSF) удержал на плечах белую майку лучшего молодого гонщика.

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

Результаты 8 этапа Джиро д'Италия-2019