Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 16 этап, Роветта - Бормио, 222 км

После дня отдыха, последнего в этом выпуске Джиро д’Италия (Giro d'Italia), участники выйдут на старт шестнадцатого этапа в городе Роветта (Rovetta). Небольшой городок, занимающий площадь 23 кв. км., расположен неподалёку от Бергамо, в регионе Ломбардия. Первыми поселенцами в этих краях были племена ороби, на смену которым, позднее, пришли племена галлийцев, которых, в свою очередь, сменили римляни. Первые упоминания о Роветте появились в римские времена, в письменных документах, датируемых 1080 годом, тогда поселение принадлежало епископам Бергамо.

Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 16 этап, Роветта - Бормио



Роветта становилась свидетелем споров между гвельфами и гибеллинами, длившихся на протяжении нескольких веков. В результате этих разногласий и столкновений в 1378 году Роветта и близлежащая деревушка Сан-Лоренцо были сожжены дотла. В 15 веке, с появлением республики Венеция, в этих местах был достигнут социально-политический мир. В 1409 году Роветта получила независимость. В последующие годы население деревни было уничтожено из-за голода и обрушившейся эпидемии чумы.



В 1734 году на эти земли пришла засуха, из-за которой местным жителям пришлось очень тяжело. Однако, благодаря найденному подземному источнику, местные жители и жители прилегающих к Роветте деревень были спасены от неминуемой гибели.



После французской оккупации Роветта неизбежно стала частью Королевства Италия.



В 1967 году Роветта получила статус природного и архитектурного памятника, что было негативно встречено местными жителями, посчитавшими это решение препятствием для застройки территорий. Однако уже несколько лет спустя, когда туризм начал приносить свои плоды, местное население смирилось и приняло статус заповедной зоны.

Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 16 этап, Роветта - Бормио



Из исторических достопримечательностей в Роветте можно выделить дом-музей итальянского скульптора Андреа Фантони (Andrea Fantoni); приходскую церковь Всех Святых (Chiesa Parrocchiale di Tutti i Santi) датируемую 1444 годом; церковь Сан-Лоренцо (Chiesa Parrocchiale di Tutti i Santi) 1899 года; храм Мадонны-ди-Соммапрада (Santuario Madonna di Sommaprada) возведённую в 1533 году.

Piazza Ferrari



С 2003 года в Роветте проводится «Картофельный фестиваль». На главной площади города (Piazza Ferrari) устанавливают имитацию древней деревни с хижинами из соломы, местные жители надевают традиционные одежды. Фестиваль был организован местными властями прежде всего, как образовательная программа для учеников школ, но со временем он перерос в популярный фольклорный праздник.

Альтиметрия 16 этапа Джиро д’Италия-2017: Роветта - Бормио, 222 км



Гонщикам предстоит преодолеть 222 км королевского горного этапа Джиро д'Италия-2017 с покорением Чима Коппи (Cima Coppi) - Пассо делло Стельвио, наивысшей отметки Джиро д'Италия-2017, и заездом на территорию Швейцарии.

16 этап открывает третью и решающую неделю итальянского Гран-тура в борьбе за розовую майку юбилейного выпуска. Набор высоты составит 5400 м. На третьем по протяженности этапе Джиро д'Италия-2017 гонщикам предстоит преодолеть три подъема и три спуска.

Из Роветты пелотон отправится на юго-восток и после 10-км спуска гонщики повернут на север, где начнется плавный подъем протяженностью 55 км с набором высоты в 500 м до подножия Мортироло (Mortirolo) в Эдоло (Edolo).

1 категория для Пассо дель Мортироло (Passo del Mortirolo) - Чима Скарпони (Cima Scarponi) присвоена от Пер Монно (Per Monno 892-1854 м, перепад 962 м, протяженность 12.6 км, средний градиент 7.6%, максимальный градиент 16%.

Подниматься будут с южной стороны, не самая сложная версия легендарного подъема, наиболее трудный участок распололожен ближе к вершине. В последний по этому склону поднимались в 1990 году. На Мортироло пелотон наверняка распадется на части.

Далее 14 км скоростного спуска по северному склону с опасными поворотами до Гросио (Grosio). После спуска в долину Вальтеллина (Valtellina) фактически сразу пойдет плавный тягун с постепенным набором высоты.

За 100 км до финиша этапа гонщики в первый раз пересекут линию финиша в Бормио (Bormio) и отправятся далее покорять подъем Пассо делло Стельвио (Passo dello Stelvio), вершина которого расположена на отм. 2758 м над уровнем моря на 143.5 км маршрута 16 этапа. Категория Cima Coppi 1209-2758 м, перепад 1549 м, протяженность 21.7 км, средний градиент 7.1%, максимальный градиент 12%.

В предпоследний раз на Джиро д'Италия вершина присутствовала в 2012 году, тогда первым на вершине и победителем этапа из отрыва стал Томас Де Гендт, а генеральщики вели свою борьбу. В последний раз в 2014 году на 16 этапе.

На Стельвио нет запредельных градиентов, есть полочки со средним градиентом в 4%, он берет другим - высотой. Проехав половину подъема, гонщики окажутся на 2000 м над уровнем моря, впервые на Джиро д'Италия-2017, но это не предел, и им предстоит продолжить движение вверх, до отметки 2758 м. Нехватка кислорода и низкие температуры могут сказаться на гонщиках после дня отдыха. Преодолев вершину и основательно утеплившись, гонщики отправятся на скоростной спуск протяженностью 25 км по северо-восточному склону.

Разыграв промежуточный спринт в Глоренце (Glorenza/Glurns), гонщики опять начнут восхождение на Стельвио, на этот раз с северной стороны и через 5 км со средним градиентом в 6% окажутся на территории Швейцарии.

Гонщики начнут восхождение на вершину перевала Умбраиль (Umbrailpass/Giogo di Santa Maria) 1 категория 1372-2502 м, перепад 1130 м, протяженность 13.4 км, средний градиент 8.4%, максимальный градиент 12%. Это тяжелейший подъем со стабильными градиентами на заоблачных высотах. Его вершина расположена на границе Швейцарии и Италии на отм. 2500 м над уровнем моря. Покорив Умбраиль, Джиро д'Италия-2017 возвращается в Италию скоростным спуском на юг по дороге, по которой поднимались ранее до вершины Стельвио.





Бормио будет принимать финиш 16 этапа Джиро д'Италия-2017. Заключительные 500 м в тягун и с четырьмя 90-градусными поворотами.

Остается надеяться, что погода не внесет своих корректив. Скорее всего, этап разделится на две части, отрыв уедет собирать горные очки (16-ый этап самый "урожайный" в зачет горной майки на Джиро д'Италия-2017), а генеральщики будут вести свою борьбу.

Бормио - самый известный горнолыжный курорт в Ломбардии и один из самых популярных в Италии. Он входит в большой лыжный регион Альта Валтеллина (Alta Valtellina), и включён в систему Alta Valtellina Lift Pass, которая даёт возможность кататься на склонах Ливиньо и Сан-Коломбано. Это один из наиболее хорошо оборудованных итальянских курортов с большим разнообразием трасс и отличными спусками.

Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 16 этап, Роветта - Бормио

Курорт состоит из трёх регионов катания - Бормио 2000 (Bormio 2000), Санта-Катерина Вальфурва (St. Caterina Valfurva) и Ога-Вальдидентро (Oga-Valdidentro), предлагающих 120 км трасс на высотах до 3000 м. В самом Бормио с интервалом в двадцать лет проводились два Чемпионата мира по горным лыжам: в 1985 и в 2005 году. И сейчас в нём ежегодно проводятся этапы Кубка мира. На склонах Чима Бьянка на высоте 2300 м находится превосходный сноу-парк общей площадью 150 тыс. кв. метров. На курорте Бормио - один из самых больших в Италии перепад высот - 1792 метров над уровнем моря.



Со времён Древнего Рима курорт славится своими термальными источниками и мягким климатом. Как утверждают летописи, когда-то в Бормио приезжали отдохнуть лучшие люди того времени. В настоящее время в районе Бормио девять термальных источников с минеральной водой, имеющей температуру до 43 градусов. Самый крупный термальный комплекс «Бормио Терме» с плавательным бассейном находится непосредственно в центре курорта.

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