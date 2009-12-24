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Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 16 этап, Роветта - Бормио, 222 км

Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 16 этап, Роветта - Бормио, 222 км

 

  После дня отдыха, последнего в этом выпуске Джиро д’Италия (Giro d'Italia), участники выйдут на старт шестнадцатого этапа в городе Роветта (Rovetta). Небольшой городок, занимающий площадь 23 кв. км., расположен неподалёку от Бергамо, в регионе Ломбардия. Первыми поселенцами в этих краях были племена ороби, на смену которым, позднее, пришли племена галлийцев, которых, в свою очередь, сменили римляни. Первые упоминания о Роветте появились в римские времена, в письменных документах, датируемых 1080 годом, тогда поселение принадлежало епископам Бергамо.

 

Джиро д&rsquo;Италия-2017, превью этапов: 16 этап, Роветта - БормиоДжиро д&rsquo;Италия-2017, превью этапов: 16 этап, Роветта - Бормио


  Роветта становилась свидетелем споров между гвельфами и гибеллинами, длившихся на протяжении нескольких веков. В результате этих разногласий и столкновений в 1378 году Роветта и близлежащая деревушка Сан-Лоренцо были сожжены дотла. В 15 веке, с появлением республики Венеция, в этих местах был достигнут социально-политический мир. В 1409 году Роветта получила независимость. В последующие годы население деревни было уничтожено из-за голода и обрушившейся эпидемии чумы.

 

Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 16 этап, Роветта - Бормио


  В 1734 году на эти земли пришла засуха, из-за которой местным жителям пришлось очень тяжело. Однако, благодаря найденному подземному источнику, местные жители и жители прилегающих к Роветте деревень были спасены от неминуемой гибели.


  После французской оккупации Роветта неизбежно стала частью Королевства Италия.


  В 1967 году Роветта получила статус природного и архитектурного памятника, что было негативно встречено местными жителями, посчитавшими это решение препятствием для застройки территорий. Однако уже несколько лет спустя, когда туризм начал приносить свои плоды, местное население смирилось и приняло статус заповедной зоны.

 

Джиро д&rsquo;Италия-2017, превью этапов: 16 этап, Роветта - БормиоДжиро д&rsquo;Италия-2017, превью этапов: 16 этап, Роветта - Бормио


  Из исторических достопримечательностей в Роветте можно выделить дом-музей итальянского скульптора Андреа Фантони (Andrea Fantoni); приходскую церковь Всех Святых (Chiesa Parrocchiale di Tutti i Santi) датируемую 1444 годом; церковь Сан-Лоренцо (Chiesa Parrocchiale di Tutti i Santi) 1899 года; храм Мадонны-ди-Соммапрада (Santuario Madonna di Sommaprada) возведённую в 1533 году.

 

Piazza FerrariPiazza Ferrari


  С 2003 года в Роветте проводится «Картофельный фестиваль». На главной площади города (Piazza Ferrari) устанавливают имитацию древней деревни с хижинами из соломы, местные жители надевают традиционные одежды. Фестиваль был организован местными властями прежде всего, как образовательная программа для учеников школ, но со временем он перерос в популярный фольклорный праздник.

 

Альтиметрия 16 этапа Джиро д’Италия-2017:  Роветта - Бормио, 222 км

Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 16 этап, Роветта - Бормио, 222 км

 

 

 

  Гонщикам предстоит преодолеть 222 км королевского горного этапа Джиро д'Италия-2017 с покорением Чима Коппи (Cima Coppi) - Пассо делло Стельвио, наивысшей отметки Джиро д'Италия-2017, и заездом на территорию Швейцарии.

 

  16 этап открывает третью и решающую неделю итальянского Гран-тура в борьбе за розовую майку юбилейного выпуска. Набор высоты   составит 5400 м. На третьем по протяженности этапе Джиро д'Италия-2017 гонщикам предстоит преодолеть три подъема и три спуска.

 

  Из Роветты пелотон отправится на юго-восток и после 10-км спуска гонщики повернут на север, где начнется плавный подъем протяженностью 55 км с набором высоты в 500 м до подножия Мортироло (Mortirolo) в Эдоло (Edolo).

 

 1 категория для Пассо дель Мортироло (Passo del Mortirolo) - Чима Скарпони (Cima Scarponi) присвоена от Пер Монно (Per Monno 892-1854 м, перепад 962 м, протяженность 12.6 км, средний градиент 7.6%, максимальный градиент 16%.

 

 Подниматься будут с южной стороны, не самая сложная версия легендарного подъема, наиболее трудный участок распололожен ближе к вершине. В последний по этому склону поднимались в 1990 году. На Мортироло пелотон наверняка распадется на части. 

 

 

 

  Далее 14 км скоростного спуска по северному склону с опасными поворотами до Гросио (Grosio). После спуска в долину Вальтеллина (Valtellina) фактически сразу пойдет плавный тягун с постепенным набором высоты.

 

  За 100 км до финиша этапа гонщики в первый раз пересекут линию финиша в Бормио (Bormio) и отправятся далее покорять подъем Пассо делло Стельвио (Passo dello Stelvio), вершина которого расположена на отм. 2758 м над уровнем моря на 143.5 км маршрута 16 этапа. Категория Cima Coppi 1209-2758 м, перепад 1549 м, протяженность 21.7 км, средний градиент 7.1%, максимальный градиент 12%.

 

  В предпоследний раз на Джиро д'Италия вершина присутствовала в 2012 году, тогда первым на вершине и победителем этапа из отрыва стал Томас Де Гендт, а генеральщики вели свою борьбу. В последний раз в 2014 году на 16 этапе.

 

 

  На Стельвио нет запредельных градиентов, есть полочки со средним градиентом в 4%, он берет другим - высотой. Проехав половину подъема, гонщики окажутся на 2000 м над уровнем моря, впервые на Джиро д'Италия-2017, но это не предел, и им предстоит продолжить движение вверх, до отметки 2758 м. Нехватка кислорода и низкие температуры могут сказаться на гонщиках после дня отдыха. Преодолев вершину и основательно утеплившись, гонщики отправятся на скоростной спуск протяженностью 25 км по северо-восточному склону. 

 

 

  Разыграв промежуточный спринт в Глоренце (Glorenza/Glurns), гонщики  опять начнут восхождение на Стельвио, на этот раз с северной стороны и через 5 км со средним градиентом в 6% окажутся на территории Швейцарии.

 

  Гонщики начнут восхождение на вершину перевала Умбраиль (Umbrailpass/Giogo di Santa Maria) 1 категория 1372-2502 м, перепад 1130 м, протяженность 13.4 км, средний градиент 8.4%, максимальный градиент 12%. Это тяжелейший подъем со стабильными градиентами на заоблачных высотах. Его вершина расположена на границе Швейцарии и Италии на  отм. 2500 м над уровнем моря. Покорив Умбраиль, Джиро д'Италия-2017 возвращается в Италию скоростным спуском на юг по дороге, по которой поднимались ранее до вершины Стельвио.

 

Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 16 этап, Роветта - Бормио, 222 км

 


 

  Бормио будет принимать финиш 16 этапа Джиро д'Италия-2017. Заключительные 500 м в тягун и с четырьмя 90-градусными поворотами.

 

  Остается надеяться, что погода не внесет своих корректив. Скорее всего, этап разделится на две части, отрыв уедет собирать горные очки (16-ый этап самый "урожайный" в зачет горной майки на Джиро д'Италия-2017), а генеральщики будут вести свою борьбу.

 

  Бормио - самый известный горнолыжный курорт в Ломбардии и один из самых популярных в Италии. Он входит в большой лыжный регион Альта Валтеллина (Alta Valtellina), и включён в систему Alta Valtellina Lift Pass, которая даёт возможность кататься на склонах Ливиньо и Сан-Коломбано. Это один из наиболее хорошо оборудованных итальянских курортов с большим разнообразием трасс и отличными спусками.

 

Джиро д&rsquo;Италия-2017, превью этапов: 16 этап, Роветта - БормиоДжиро д&rsquo;Италия-2017, превью этапов: 16 этап, Роветта - Бормио

 

  Курорт состоит из трёх регионов катания - Бормио 2000 (Bormio 2000), Санта-Катерина Вальфурва (St. Caterina Valfurva) и Ога-Вальдидентро (Oga-Valdidentro), предлагающих 120 км трасс на высотах до 3000 м. В самом Бормио с интервалом в двадцать лет проводились два Чемпионата мира по горным лыжам: в 1985 и в 2005 году. И сейчас в нём ежегодно проводятся этапы Кубка мира. На склонах Чима Бьянка на высоте 2300 м находится превосходный сноу-парк общей площадью 150 тыс. кв. метров. На курорте Бормио - один из самых больших в Италии перепад высот - 1792 метров над уровнем моря.

 

Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 16 этап, Роветта - Бормио


  Со времён Древнего Рима курорт славится своими термальными источниками и мягким климатом. Как утверждают летописи, когда-то в Бормио приезжали отдохнуть лучшие люди того времени. В настоящее время в районе Бормио девять термальных источников с минеральной водой, имеющей температуру до 43 градусов. Самый крупный термальный комплекс «Бормио Терме» с плавательным бассейном находится непосредственно в центре курорта.

 

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По материалам Интернет

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Теги к статье: Джиро д’Италия Giro d'Italia Гран-тур велоспорт превью этапа маршрут велогонки новости велоспорта велолайв

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  1. Имя: Андрей

    ТОЛСТЫЙ МАЧО

    Сегодня, 12:00 | Регистрация: 11.07.2015

    и снова мы видим что?) а то,что и Стельвио и Мортиролло вполне педолябеле)

    для Тома конечно) и финиш не в гору.

    а значит даже если,в чем я очень сомневаюсь,вдруг капнет на последней вершинке-под горку Кинтану догонит на 100%.

    или кто то думает что Кинтана к тому времени будет не одинок?)

    ну,конечно Мувики будут пытаццо запускать своих гонцов в отрыв.

    но как показали последние этапы-все в курсе) потому отрывы просто далеко не уезжают.

    патовая ситуация по сути.

    что бы выиграть у Тома надо быть сильнее его на голову.

    а таких гонцов просто в данный момент в гонке нету.

    вот потому и потому.

    Ильнур) пусть тебе повезет.много то по сути и не надо.просто быть рядом с Томом.

    с Кинтаной рядом быть не получилось,но Том резко не дергает,а едет как раз так,как привык Зак.

    в общем завтра нас ждет большое и красивое зрелище) я уверен в этом.

    главное без падений и проколов.

     

  2. Имя: Андрей

    Nostromo

    Сегодня, 12:05 | Регистрация: 12.06.2010

    Мортироло и стельвио - не финишные, так что это даже хорошо что они педолабиле. Все равно пелотон в клочья порвут, а умбраиль довольно длинный и градиент там постоянно тяжёлый . Всем будет очень тяжело и спуск пусть не обманывает. Прошлый год показал чем оборачиваются попытки компенсировать отставание при отсутствии сил

  3. Имя: Евгений

    djick

    Сегодня, 12:06 | Регистрация: 24.06.2013

    админы, если можно исправьте баг, когда страница улетает вверх и нельзя ставить +. спасибо

    1. Имя: Марина Викторовна

      Cristal

      Сегодня, 12:46 | Регистрация: 24.12.2009

      Уже исправили ведь, попробуйте кеш почистить.

      Only God can judge me ;)

      Никогда не спорьте с дураками. Они опустят вас до своего уровня и задавят опытом
      1. Имя: Евгений

        djick

        Сегодня, 13:09 | Регистрация: 24.06.2013

        спасибо! пропустил сообщение о кеше. работает)

  4. Имя: Алишер

    старт-шоссе 82

    Сегодня, 13:07 | Регистрация: 8.07.2013

    Как сказал недавно Саша - velo velo =Дюмолан еще не выиграл , а Нибали и Кинтана еще не проиграли.= Этап эпичный и вполне возможно все может перевернуться с ног на голову. Сценариев может быть много ,поэтому предсказывать не буду, болею за Нибали.

  5. Имя: 0xF3759DF

    0x5F375A86

    Сегодня, 14:03 | Регистрация: 17.08.2015

    Посмотрел на альтиметрию и сразу ощутил острую боль в ногах.

  6. Имя: Евгений

    djick

    Сегодня, 14:37 | Регистрация: 24.06.2013

    я думаю на этом тяжелом этапе и Movistar и Bahrein будут бомбить с самого начала. иного выхода у них нет. если так и будет, то шансов у отрыва нет.

  7. Имя: VIKtor

    EL-Fenomeno

    Сегодня, 14:55 | Регистрация: 4.01.2015

    Ну вот и первое НАСТОЯЩЕЕ испытание для всех (не только для ТД, но для него вдвойне), в т ч. и для Гавирии. Не думаю, что кто капнет на Мортиролото тот на Стельвио доберёт, так как после спуска с Чима Скарпони сразу же пойдёт подъем на Стельвио (сначала не категорийный, правда, но потом...целых 22 км. " все выше и выше и выше"). Мало? Получите ещё и сложновыговариваемый Умбраиль (Джьоджо) heat А это уже как Блокхайус, только с одним "маленьким НО": в ногах велогонщиков будет Мортироло и Стельвио и почти 200 км. в пути. Кстати после коварного спуска почти сразу же и финиш, так что самые смелые могут и рискнуть. Не думаю также, что при спуске со Стельвио кто то будет рисковать, опыт Крюйсвика и Закарина прошлой Джиро в уме будут держать все (надеемся что и голландец и россиянин "заблокируют" те очень неприятные воспомниания и мандраж прошлогодних падений при спуске).

    222 км. и 3 супер-горы - желаю всем хорошенько сегодня отдохнуть, а завтра пусть победит сильнейший. 

    Цитата: ТОЛСТЫЙ МАЧО
    и снова мы видим что?) а то,что и Стельвио и Мортиролло вполне педолябеле)
    в общем завтра нас ждет большое и красивое зрелище) я уверен в этом.
    главное без падений и проколов. 

    Поддержу юмор и скажу, что это вообще самые педалябеле перевалы на этой Джиро, даже Гавирия будет щелкать их не боясь попасть в ан_лимит))

    А если серьезно, то да: пускай все обойдётся без падений и вылетов

  8. Имя: Стас

    ungvar

    Сегодня, 14:55 | Регистрация: 9.05.2012

    Мортиролло в этом году проста как никогда. Думаю, в нее будут колхозить. Задачей Мовистар на первых 60 километрах должно быть отправить парочку своих в отрыв дня. Отрыв должен быть большой и представительный. Наверняка там будут ребята типа Ланды, Кошты и Фраиле. Раздача начтеся из Стельвио. Там Мовистар должны изолировать Тома от всех грегори. А на Умбраиле вдарить из всех орудий Сначала Амадор и/или Анакона, а потом и сам Кинтана. Этап длинный, очень высокий и очень тежелый. Укатать может кого угодно.

    1. Имя: юрий

      крыс хрум

      Сегодня, 15:36 | Регистрация: 11.03.2017

      А как Вам такой вариант:Сначала вываливается Амадор потом Анакона а потом и сам Кинтана.

  9. Имя: Борис

    aksbor

    Сегодня, 15:09 | Регистрация: 21.06.2011

    Тут главное не отрыв не отпустить,а как можно больше выиграть у конкурентов-генеральщиков. Поэтому,думаю,отрыв на этот раз отпустят довольно далеко, а Мувистар врубит обороты на последней горе. Это в случае,если будет классический сценарий. Но на этой Джиро классические сценарии,как видно,не в почете...

  10. Meilleur

    Сегодня, 16:02 | Регистрация: 15.07.2011

    Тактика и где-то даже удача будут иметь огромное значение. Очень многое так же решит, что предпримут Нибали, Пино, Молемма и остальные, когда атакует Кинтана. Попробуют во что бы то ни стало зацепиться с риском отвалиться напрочь или больше положатся на плавный темп Димулена и попытаются работать вместе с ним. При любых атаках заранее сверхважно вокруг кого соберется бОльшая и более сплоченная группа, вокруг атающих или догоняющих. :) Что Пино и Нибали ринутся помогать Кинтане высадить Димулена для того, чтобы тот их потом им сказал спасибо и раздавил на Умбраиле.. В это я не очень верю. )

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Ближайшие старты

5 - 28 мая 2017

Джиро д'Италия

4 - 11 июня 2017

Criterium du Dauphine


ОПРОС

Победителем Джиро д'Италия - 2017 станет?

Комментарии

  • Meilleur
    Джиро д’Италия-2017, превью эт ... (13)
    Meilleur-Фото

    Тактика и где-то даже удача будут иметь огромное значение. Очень многое так же решит, что предпримут Нибали, Пино, Молемма и остальные, когда атакует Кинтана. Попробуют во что бы то ни стало зацепиться с риском отвалиться напрочь или больше положатся на плавный темп Димулена и попытаются работать вместе с ним. При любых атаках заранее сверхважно вокруг кого соберется бОльшая и более сплоченная группа, вокруг атающих или догоняющих. :)

  • крыс хрум
    Джиро д’Италия-2017, превью эт ... (13)
    крыс хрум-Фото
    А как Вам такой вариант:Сначала вываливается Амадор потом Анакона а потом и сам Кинтана.
  • aksbor
    Джиро д’Италия-2017, превью эт ... (13)
    aksbor-Фото

    Тут главное не отрыв не отпустить,а как можно больше выиграть у конкурентов-генеральщиков. Поэтому,думаю,отрыв на этот раз отпустят довольно далеко, а Мувистар врубит обороты на последней горе. Это в случае,если будет классический сценарий. Но на этой Джиро классические сценарии,как видно,не в почете...

  • ungvar
    Джиро д’Италия-2017, превью эт ... (13)
    ungvar-Фото

    Мортиролло в этом году проста как никогда. Думаю, в нее будут колхозить. Задачей Мовистар на первых 60 километрах должно быть отправить парочку своих в отрыв дня. Отрыв должен быть большой и представительный. Наверняка там будут ребята типа Ланды, Кошты и Фраиле. Раздача начтеся из Стельвио. Там Мовистар должны изолировать Тома от всех грегори. А на Умбраиле вдарить из всех орудий Сначала Амадор и/или Анакона, а потом и сам Кинтана. Этап длинный, очень высокий и очень тежелый. Укатать может кого угодно.

  • EL-Fenomeno
    Джиро д’Италия-2017, превью эт ... (13)
    EL-Fenomeno-Фото

    Ну вот и первое НАСТОЯЩЕЕ испытание для всех (не только для ТД, но для него вдвойне), в т ч. и для Гавирии. Не думаю, что кто капнет на Мортиролото тот на Стельвио доберёт, так как после спуска с Чима Скарпони сразу же пойдёт подъем на Стельвио (сначала не категорийный, правда, но потом...целых 22 км. " все выше и выше и выше"). Мало? Получите ещё и сложновыговариваемый Умбраиль (Джьоджо) heat А это уже как Блокхайус, только с одним "маленьким НО": в ногах велогонщиков будет Мортироло и Стельвио и почти 200 км. в пути. Кстати после коварного спуска почти сразу же и финиш, так что самые смелые могут и рискнуть. Не думаю также, что при спуске со Стельвио кто то будет рисковать, опыт Крюйсвика и Закарина прошлой Джиро в уме будут держать все (надеемся что и голландец и россиянин "заблокируют" те очень неприятные воспомниания и мандраж прошлогодних падений при спуске).

    222 км. и 3 супер-горы - желаю всем хорошенько сегодня отдохнуть, а завтра пусть победит сильнейший. 

    Цитата: ТОЛСТЫЙ МАЧО
    и снова мы видим что?) а то,что и Стельвио и Мортиролло вполне педолябеле)
    в общем завтра нас ждет большое и красивое зрелище) я уверен в этом.
    главное без падений и проколов. 

    Поддержу юмор и скажу, что это вообще самые педалябеле перевалы на этой Джиро, даже Гавирия будет щелкать их не боясь попасть в ан_лимит))

    А если серьезно, то да: пускай все обойдётся без падений и вылетов

  • djick
    Джиро д’Италия-2017, превью эт ... (13)
    djick-Фото

    я думаю на этом тяжелом этапе и Movistar и Bahrein будут бомбить с самого начала. иного выхода у них нет. если так и будет, то шансов у отрыва нет.

  • 0x5F375A86
    Джиро д’Италия-2017, превью эт ... (13)
    0x5F375A86-Фото

    Посмотрел на альтиметрию и сразу ощутил острую боль в ногах.

  • EL-Fenomeno
    Боб Юнгельс, Наиро Кинтана, Ад ... (8)
    EL-Fenomeno-Фото

    В том эпзоде, где упал Наиор Кинтана ещё пару челоыек могли запросто "втюрится" в технчику Мовистара едва-едва оттормозились и вырулили, а некотоыре вообще останавливались дабы не влететь в авто
    https://www.youtube.com/watch?v=jClytOgHpx0

  • djick
    Джиро д’Италия-2017, превью эт ... (13)
    djick-Фото
    спасибо! пропустил сообщение о кеше. работает)
  • старт-шоссе 82
    Джиро д’Италия-2017, превью эт ... (13)
    старт-шоссе 82-Фото

    Как сказал недавно Саша - velo velo =Дюмолан еще не выиграл , а Нибали и Кинтана еще не проиграли.= Этап эпичный и вполне возможно все может перевернуться с ног на голову. Сценариев может быть много ,поэтому предсказывать не буду, болею за Нибали.

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2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 1995
3 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1701
4 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1670
5 Порт Р. (Aus) (BMC) 1362
6 Саган П. (Svk) (BOH) 1305
7 Мартин Д. (Irl) (QST) 1215
8 Энао Сер. (Col) (SKY) 1152
9 Контадор А. (Spa) (TFS) 1143
10 Исагирре Й. (Spa) (TBM) 1066

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