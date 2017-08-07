Джиро д'Италия-2019. 11-й этап. Фотогалерея

11-й этап Джиро д'Италия-2019, равнинный, протяжённостью 221 км, завершился общим спринтом. Отрыв дня, в который со старта уехали три итальянских гонщика, был пойман за 25 км до финиша.

На промежуточном спринте Арно Демар (Groupama-FDJ) опередил Паскаля Акерманна (Bora-hansgrohe), отыграв тем оставание в очковой классификации, где обошёл немецкого спринтера и перехватил у него цикламеновую майку лидера.

2,8-км финишная прямая в небольшой тягун стала победной для 24-летнего австралийского гонщика команды Lotto Soudal Калеба Юэна, выигравшего спринт. Юэн опередил французского гонщика команды Groupama-FDJ Арно Демара и чемпиона Германии, гонщика команды Bora-hansgrohe Паскаля Акерманна.

Валерио Конти (UAE Team Emirates) сохранил на плечах розовую майку лидера, в который провёл шесть дней.

Джулио Чикконе (Trek-Segafredo) продолжает лидировать в горной классификации, а Нан Петер (AG2R) остался лидером классификации лучшего молодого гонщика.

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

Результаты 11 этапа Джиро д'Италия-2019