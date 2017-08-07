Джиро д'Италия-2019. 11-й этап. Фотогалерея

- Категория:
- VeloRACE / Giro d'Italia |
- Дата:
- Вчера, 21:48
11-й этап Джиро д'Италия-2019, равнинный, протяжённостью 221 км, завершился общим спринтом. Отрыв дня, в который со старта уехали три итальянских гонщика, был пойман за 25 км до финиша.
На промежуточном спринте Арно Демар (Groupama-FDJ) опередил Паскаля Акерманна (Bora-hansgrohe), отыграв тем оставание в очковой классификации, где обошёл немецкого спринтера и перехватил у него цикламеновую майку лидера.
2,8-км финишная прямая в небольшой тягун стала победной для 24-летнего австралийского гонщика команды Lotto Soudal Калеба Юэна, выигравшего спринт. Юэн опередил французского гонщика команды Groupama-FDJ Арно Демара и чемпиона Германии, гонщика команды Bora-hansgrohe Паскаля Акерманна.
Валерио Конти (UAE Team Emirates) сохранил на плечах розовую майку лидера, в который провёл шесть дней.
Джулио Чикконе (Trek-Segafredo) продолжает лидировать в горной классификации, а Нан Петер (AG2R) остался лидером классификации лучшего молодого гонщика.
Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi
Результаты 11 этапа Джиро д'Италия-2019
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