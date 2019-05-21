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Джиро д'Италия-2019. 10-й этап. Фотогалерея

Фотогалерея 10 этапа Джиро д'Италия-2019

 

 

 

  10-й этап Джиро д'Италия-2019, первый после дня отдыха, завершился общим спринтом. Уехавшие со старта в отрыв два гонщика были пойманы пелотоном за 30 км до финиша.

 

 Франсиско Вентосо (ССС Team), попытавшийся обмануть спринтеров, атаковав за 2,5 км до финиша, не сумел удержать просвет. За километр до финиша в пелотоне произошёл завал, в который попал в том числе и лидер очковой классификации Паскаль Акерманн (Bora-hansgrohe). Спринтеры, сумевшие избежать падений, разыграли победу на этапе.

 

  Арно Демар (Groupama-FDJ) опередил чемпиона Италии Элиа Вивиани (Deceuninck-Quick Step) и Рюдигера Зелига (Bora-hansgrohe), одержав первую в карьере победу на этапе Джиро д'Италия.

 

  Паскаль Акерманн финишировал на этапе и удержал цикламеновую майку, но теперь от Арно Демара в очковой классификации немецкого спринтера отделяет всего 1 очко. Валерио Конти (UAE Team Emirates) удержал на плечах розовую майку лидера.

 

Джулио Чикконе (Trek-Segafredo) продолжает возглавлять классификацию лучшего горного гонщика, а Нан Петер (AG2R La Mondiale) сохранил белую майку лучшего молодого гонщика.

 

 

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

 

Результаты 10 этапа Джиро д'Италия-2019

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Теги к статье: Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2019 Гран-тур

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Кто станет победителем Джиро д'Италия-2019?

Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (21)
    EL-Fenomeno-Фото

    Вентосо "взбодрил" всех своим рывком и осталные понеслилсь сломя голову.

    Судя по повтору Акерман чуть ли первый угодил в завал, хорошо ещё то, что не шёл по правой стороне. Те парни, которые там прорывались и угодили в бортик(и) пострадали кажись более серьёзней.

    Ну а Демар маладца. Не побоялся "отделиться", так сказать и пошёл мощно по левому краю в одиночку; и силёнок то хватило. Вивиани после финиша оставалось только материться по итальянски).

  • VeloVelo
    Джиро д’Италия-2019, превью эт ... (3)
    VeloVelo-Фото

    ЦИТАТА:
    "...После этого этапа спринтеры могут сходить, далее начнется испытание Альпами...."

    Если Аккерман, Демар и Юэн сойдут, то чикламена, похоже, достанется в итоге горняку.

  • SportSpirit
    Арно Демар – победитель 10 эта ... (1)
    SportSpirit-Фото

    Судя по фото, Акерманн улыбался даже после падения. Заразительный оптимизм) 

  • SportSpirit
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (21)
    SportSpirit-Фото

    Тоже обращаю внимание. Контадор стильный, и рубашечки на нем так аккуратно сидят) 

  • Гонщик
    Виктор Кампенартс о поражении ... (21)
    Гонщик-Фото

    Цитата: uran
    Я нарочно не упоминал малоростных типа Кастровьехо Роглич Квято.Смешно читать что Кири и Денис проигрывают на плоскаче.
    ещё как проигрывают , им холмы подавай , Денис разделки более 30ти слабо терпит , Квято хороший раздельщик , но не элитный  как и Кастровехо , короче нравится вам это или нет , но элита как раз все под 1.9 и выше .

  • LLL
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (21)
    LLL-Фото
    Не вижу Джиро, не вижу Контадора, но Вас поддержу +1
  • Александра
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (21)
    Александра-Фото

    Мне на этой Джиро пока больше всего нравится Контадор в кадре.)

  • sab
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (21)
    sab-Фото
    Цитата: Gonza Golanov
    Согласно заявлению Боры, Хакерман потерял немного кожи на правой стороне, однако серьезных травм (переломов) нет.
    Спасибо за информацию. А то не получилось поглядеть этап
  • sergejdriver
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (21)
    sergejdriver-Фото

    А это двоюродный брат ВивианЕ,ВальвердО и КинтанО. Стыдно не знать?

  • Earl57
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (21)
    Earl57-Фото

    Цитата: Gonza Golanov
    Согласно заявлению Боры, Хакерман потерял немного кожи на правой стороне, однако серьезных травм (переломов) нет.

    А Хакерман - это кто?

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6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
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8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
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