Джиро д'Италия-2019. 10-й этап. Фотогалерея

Фотогалерея 10 этапа Джиро д'Италия-2019

10-й этап Джиро д'Италия-2019, первый после дня отдыха, завершился общим спринтом. Уехавшие со старта в отрыв два гонщика были пойманы пелотоном за 30 км до финиша.

Франсиско Вентосо (ССС Team), попытавшийся обмануть спринтеров, атаковав за 2,5 км до финиша, не сумел удержать просвет. За километр до финиша в пелотоне произошёл завал, в который попал в том числе и лидер очковой классификации Паскаль Акерманн (Bora-hansgrohe). Спринтеры, сумевшие избежать падений, разыграли победу на этапе.

Арно Демар (Groupama-FDJ) опередил чемпиона Италии Элиа Вивиани (Deceuninck-Quick Step) и Рюдигера Зелига (Bora-hansgrohe), одержав первую в карьере победу на этапе Джиро д'Италия.

Паскаль Акерманн финишировал на этапе и удержал цикламеновую майку, но теперь от Арно Демара в очковой классификации немецкого спринтера отделяет всего 1 очко. Валерио Конти (UAE Team Emirates) удержал на плечах розовую майку лидера.

Джулио Чикконе (Trek-Segafredo) продолжает возглавлять классификацию лучшего горного гонщика, а Нан Петер (AG2R La Mondiale) сохранил белую майку лучшего молодого гонщика.

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

Результаты 10 этапа Джиро д'Италия-2019