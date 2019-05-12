Джиро д'Италия-2019. 2-й этап. Фотогалерея

Фотогалерея. 2-й этап Джиро д'Италия-2019

2-й этап Джиро д'Италия-2019 стартовал под дождём. В отрыв дня уехали восемь гонщиков, но им не удалось удержать преимущество до финиша. Джулио Чикконе (Trek-Segafredo), возглавивший после 1 этапа классификацию лучшего горного гонщика, был в числе гонщиков отрыва и собрал максимальное количество горных очков на двух категорийных подъёмах, сохранив на своих плечах синюю майку лидера классификации. Часть гонщиков отрыва выпала на подъёмах, остальных беглецов пелотон добрал за 7 км до финиша.

Этап завершился общим спринтом, в котором чемпион Германии Паскаль Акерманн (Bora-hansgrohe) опередил чемпиона Италии Элиа Вивиани (Deceuninck-Quick Step), и одержал первую в карьере победу на этапе Гран-тура. Также Паскаль Акерманн облачился в цикламеновую майку лучшего в очковой классификации. Примож Роглич (Jumbo-Visma) сохранил на плечах розовую майку лидера.

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi