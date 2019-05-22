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Арно Демар, Элиа Вивиани о 10-м этапе Джиро д’Италия-2019

Первая в карьере победа Арно Демара на этапе Джиро д’Италия

 

 

  Арно Демар (Groupama-FDJ) впервые в карьере одержал победу на этапе итальянского Гран-тура. На 10-м этапе Джиро д’Италия-2019 27-летний французский велогонщик избежал завала за километр до финиша и на финише обошёл итальянского спринтера Элиа Вивиани (Deceuninck-Quick Step). Также Демар вплотную приблизился к цикламеновой майке, от Паскаля Акерманна (Bora-hagsgrohe) французского гонщика после победы на этапе отделяет всего 1 очко.

 

 

 

  Арно Демар: «В этом году у меня было не так много возможностей для спринта. После Тура Альп и Париж-Ниццы я заболел, и хотя старался вернуться к классикам, набрать форму не получалось. Поэтому для меня так важно хорошо выступить на Джиро д’Италия-2019.

 

  Последние 20 км ехали очень нервно, мне было понятно, что спринт получится скоростным. Чтобы избежать падений, я попросил моих товарищей по команде удерживать меня не ниже 10-15-й позиции в голове группы. И ребята идеально это выполнили. Рамон Синкельдам и Якопо Гуарньери были великолепны. Мне подходит спринт такого рода, где  надо лишь мчаться на полной скорости и не тормозить.

 

  Мне и команде хотелось, чтобы победа пришла на Джиро раньше. Я всё время финишировал высоко, но не побеждал. Сегодня испытал облегчение. Моя цель – доехать до Вероны. Если хватит сил преодолеть горы, я останусь в гонке до конца».

 

  Элиа Вивиани: «Ещё одно второе место, но я не волнуюсь, потому что Демар спринтовал великолепно и опередил меня. Когда такое происходит, жаловаться не на что. Демар приехал, нацеливаясь выиграть этап и забрать домой цикламеновую майку. Он сделал большой шаг в этом направлении сегодня.

 

Я выпрыгнул с колеса Юэна и мощно поехал по центру дороги. Но Демар был сильнее, он смог сохранить скорость до конца, несмотря на то, что спринт получился долгим. В среду у нас будет ещё один шанс, надеюсь, снова буду впереди и поборюсь за победу».

 

Результаты 10 этапа Джиро д’Италия-2019

 

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Теги к статье: Арно Демар Arnaud Demare Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2019 Гран-тур

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ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2019?

Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (21)
    EL-Fenomeno-Фото

    Вентосо "взбодрил" всех своим рывком и осталные понеслилсь сломя голову.

    Судя по повтору Акерман чуть ли первый угодил в завал, хорошо ещё то, что не шёл по правой стороне. Те парни, которые там прорывались и угодили в бортик(и) пострадали кажись более серьёзней.

    Ну а Демар маладца. Не побоялся "отделиться", так сказать и пошёл мощно по левому краю в одиночку; и силёнок то хватило. Вивиани после финиша оставалось только материться по итальянски).

  • VeloVelo
    Джиро д’Италия-2019, превью эт ... (3)
    VeloVelo-Фото

    ЦИТАТА:
    "...После этого этапа спринтеры могут сходить, далее начнется испытание Альпами...."

    Если Аккерман, Демар и Юэн сойдут, то чикламена, похоже, достанется в итоге горняку.

  • SportSpirit
    Арно Демар – победитель 10 эта ... (1)
    SportSpirit-Фото

    Судя по фото, Акерманн улыбался даже после падения. Заразительный оптимизм) 

  • SportSpirit
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (21)
    SportSpirit-Фото

    Тоже обращаю внимание. Контадор стильный, и рубашечки на нем так аккуратно сидят) 

  • Гонщик
    Виктор Кампенартс о поражении ... (21)
    Гонщик-Фото

    Цитата: uran
    Я нарочно не упоминал малоростных типа Кастровьехо Роглич Квято.Смешно читать что Кири и Денис проигрывают на плоскаче.
    ещё как проигрывают , им холмы подавай , Денис разделки более 30ти слабо терпит , Квято хороший раздельщик , но не элитный  как и Кастровехо , короче нравится вам это или нет , но элита как раз все под 1.9 и выше .

  • LLL
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (21)
    LLL-Фото
    Не вижу Джиро, не вижу Контадора, но Вас поддержу +1
  • Александра
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (21)
    Александра-Фото

    Мне на этой Джиро пока больше всего нравится Контадор в кадре.)

  • sab
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (21)
    sab-Фото
    Цитата: Gonza Golanov
    Согласно заявлению Боры, Хакерман потерял немного кожи на правой стороне, однако серьезных травм (переломов) нет.
    Спасибо за информацию. А то не получилось поглядеть этап
  • sergejdriver
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (21)
    sergejdriver-Фото

    А это двоюродный брат ВивианЕ,ВальвердО и КинтанО. Стыдно не знать?

  • Earl57
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (21)
    Earl57-Фото

    Цитата: Gonza Golanov
    Согласно заявлению Боры, Хакерман потерял немного кожи на правой стороне, однако серьезных травм (переломов) нет.

    А Хакерман - это кто?

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