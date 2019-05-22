Арно Демар, Элиа Вивиани о 10-м этапе Джиро д’Италия-2019

Первая в карьере победа Арно Демара на этапе Джиро д’Италия

Арно Демар (Groupama-FDJ) впервые в карьере одержал победу на этапе итальянского Гран-тура. На 10-м этапе Джиро д’Италия-2019 27-летний французский велогонщик избежал завала за километр до финиша и на финише обошёл итальянского спринтера Элиа Вивиани (Deceuninck-Quick Step). Также Демар вплотную приблизился к цикламеновой майке, от Паскаля Акерманна (Bora-hagsgrohe) французского гонщика после победы на этапе отделяет всего 1 очко.

Арно Демар: «В этом году у меня было не так много возможностей для спринта. После Тура Альп и Париж-Ниццы я заболел, и хотя старался вернуться к классикам, набрать форму не получалось. Поэтому для меня так важно хорошо выступить на Джиро д’Италия-2019.

Последние 20 км ехали очень нервно, мне было понятно, что спринт получится скоростным. Чтобы избежать падений, я попросил моих товарищей по команде удерживать меня не ниже 10-15-й позиции в голове группы. И ребята идеально это выполнили. Рамон Синкельдам и Якопо Гуарньери были великолепны. Мне подходит спринт такого рода, где надо лишь мчаться на полной скорости и не тормозить.

Мне и команде хотелось, чтобы победа пришла на Джиро раньше. Я всё время финишировал высоко, но не побеждал. Сегодня испытал облегчение. Моя цель – доехать до Вероны. Если хватит сил преодолеть горы, я останусь в гонке до конца».

Элиа Вивиани: «Ещё одно второе место, но я не волнуюсь, потому что Демар спринтовал великолепно и опередил меня. Когда такое происходит, жаловаться не на что. Демар приехал, нацеливаясь выиграть этап и забрать домой цикламеновую майку. Он сделал большой шаг в этом направлении сегодня.

Я выпрыгнул с колеса Юэна и мощно поехал по центру дороги. Но Демар был сильнее, он смог сохранить скорость до конца, несмотря на то, что спринт получился долгим. В среду у нас будет ещё один шанс, надеюсь, снова буду впереди и поборюсь за победу».