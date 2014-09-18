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Джиро д'Италия-2019. Презентация команд. Фотогалерея

9 мая в Болонье состоялась презентация велокоманд, которые примут участие в 102-м выпуске Джиро д’Италия. 176 гонщиков из 22 команд были главными действующими лицами торжественной церемонии, проходившей на главной площади города. По улицам Болоньи 11 мая пройдёт 1-й этап Джиро д’Италия-2019 – индивидуальная гонка на время протяжённостью 8 км.

 

 

 

 

 

 

 

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

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Теги к статье: Джиро д'Италия Giro d'Italia Гран-тур Джиро д'Италия-2019

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  1. Такие дела

    Сегодня, 13:19 | Регистрация: 29.05.2016

    Красиво, слов нет!

  2. Имя: Александра

    Александра

    Сегодня, 15:21 | Регистрация: 18.09.2014

    Столько зрителей, такой размах! Увидит ли Россия когда-нибудь подобный праздник велоспорта?..

    ... "стиль полемики важнее предмета полемики. Предметы меняются, а стиль создает цивилизацию".
    Г.С. Померанц
  3. Имя: SportSpirit

    SportSpirit

    Сегодня, 16:27 | Регистрация: 4.05.2019

    Красотища!

     

    Jumbo-Visma велосипед на центр сцены вынесли. Ну и сэлфи на сцене от FDJ доставило)

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Ближайшие старты

11 мая - 2 июня 2019

Giro d'Italia

12 мая - 18 мая 2019

Amgen Tour of California


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Комментарии

  • gaaga777
    Патрик Лефевр: «Марсель Киттел ... (7)
    gaaga777-Фото
    ну, это уже до до паранойи).узреть во всем троллинг. задрали вы со своей Катюшей и Астаной. лечись иди
  • GTX
    Джиро д’Италия-2019, превью эт ... (9)
    GTX-Фото
    Цитата: rude_rider
    Посмотрим. все зависит от горняков и их команд
    ведь есть и тактические построяния.а у роглича я б не сказал чтоб команда горняков.хватит ли на всю джиру их.
    Как по мне у Роглича очень неплохая поддержка, спомните как раздавал Де Плюс на Туре ОАЭ, а Кусс на Туре Юты, Кун Бауман тоже горняк неплохой
  • Николай Н.
    Джиро д’Италия-2019, превью эт ... (9)
    Николай Н.-Фото

    Эта Джиро будет для меня 20. А такая разделка вначале даст хорошие разрывы в генерале.

  • SportSpirit
    Джиро д'Италия-2019. Презента ... (3)
    SportSpirit-Фото

    Красотища!

     

    Jumbo-Visma велосипед на центр сцены вынесли. Ну и сэлфи на сцене от FDJ доставило)

  • nikola120
    Стартовый протокол разделки 1 ... (6)
    nikola120-Фото

    Сегодня

  • rude_rider
    Стартовый протокол разделки 1 ... (6)
    rude_rider-Фото

    как будто разделка 40км..какая разница когда стартовать..гл ориентироваться по погоде..а так в гору некогда будет на время оглядывтаься

    во первых коротка гонка во вторых в горку в третьих остечек мало

    так что как втопил так и до последнего лупить

  • ДимаЛел
    Стартовый протокол разделки 1 ... (6)
    ДимаЛел-Фото
    Ощущение, что первый раз ГТ смотрите. Капитаны и спорт.директора сами выбирают когда им стартовать. Организаторы могут только высказывать свои пожелания. На этой разделке из-за прогноза погоды, генеральщики решили стартовать в начале, Саймон решил стартовать среди последних. Посмотрим как погода распорядится.
  • ktilp-12
    Стартовый протокол разделки 1 ... (6)
    ktilp-12-Фото

     Первые вроде по сухому проедут, а последние в дождь. Что решит госпожа Погода, увидим.

  • rude_rider
    Джиро д’Италия-2019, превью эт ... (9)
    rude_rider-Фото
    Посмотрим. все зависит от горняков и их команд
    ведь есть и тактические построяния.а у роглича я б не сказал чтоб команда горняков.хватит ли на всю джиру их.
  • Astanaforever
    Стартовый протокол разделки 1 ... (6)
    Astanaforever-Фото
    По каким критериям формировался стартовый список? Получается, что Том попадает конкретно по отношению к тому же Саймону. Я думаю по прошлогодним результатам было бы справедливей. Последний Том, перед Лопес и дальше...до десятого места, а там по командно.. Ваще Лопесу, чуть повезло..хоть будет ориентироваться на Тома..хоть так. Но Саймону ваще все преференции сначала гонки. Непорядок и нечестно. А вдруг внезапный дождь в начале и конце. Лидеров надо было всех в одну временную группу..

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1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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