Джиро д'Италия-2019. Презентация команд. Фотогалерея

Цитата: rude_rider

Посмотрим. все зависит от горняков и их команд

ведь есть и тактические построяния.а у роглича я б не сказал чтоб команда горняков.хватит ли на всю джиру их.

Как по мне у Роглича очень неплохая поддержка, спомните как раздавал Де Плюс на Туре ОАЭ, а Кусс на Туре Юты, Кун Бауман тоже горняк неплохой