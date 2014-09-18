Джиро д'Италия-2019. Презентация команд. Фотогалерея

- Категория:
- VeloRACE / Giro d'Italia |
- Дата:
- Сегодня, 09:20
9 мая в Болонье состоялась презентация велокоманд, которые примут участие в 102-м выпуске Джиро д’Италия. 176 гонщиков из 22 команд были главными действующими лицами торжественной церемонии, проходившей на главной площади города. По улицам Болоньи 11 мая пройдёт 1-й этап Джиро д’Италия-2019 – индивидуальная гонка на время протяжённостью 8 км.
Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi
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