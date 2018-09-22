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Джиро д’Италия-2019 стартует в Болонье

Джиро д’Италия-2019 стартует в Болонье с 8,2 км индивидуальной гонки на время

 

 

  Болонья, столица региона Эмилия-Романья, в 2019 году примет старт 102-го выпуска Джиро д’Италия, который пройдёт с 11 мая по 3 июня 2019 года. В Болонье Джиро д’Италия будет стартовать второй раз в истории, впервые город принимал Большой старт в 1994 году.

 

 «Корса Роза» начнётся с 8,2 км индивидуальной гонки на время, дистанция которой проложена из центра Болоньи к вершине холма, на котором находится святилище Мадонна-ди-Сан-Лука.

 

Джиро д’Италия-2019 стартует в Болонье

 

Джиро д’Италия-2019 стартует в Болонье

  

Джиро д’Италия-2019 стартует в Болонье

Photo Credit: LaPresse

 

  В 2019 году регион Эмилия-Романья будет принимать не только Большой старт Джиро д’Италия, но и помимо этого старт ещё четырёх этапов и день отдыха.  Соглашение, заключённое организаторами итальянского Гран-тура с руководством Эмилии-Романьи позволит посетить и другие города региона – Риччионе (Riccione), Модену (Modena), Равенну (Ravenna) и Карпи (Carpi).

 

 

 

  1-й этап, 11 мая 2019 года. Индивидуальная гонка на время протяжённостью 8,2 км, из которых 6 км пройдут по равнине, а 2 км – это крутой подъём. Дистанция будет проложена по широким, в основном прямым улицам города, и останется такой до подножия подъёма Сан-Лука. Финальные 2,1 км – подъём со средним градиентом 9,7%, а также с длинным участком, где градиент зашкаливает за 10%. Самая крутая секция – 16% на финальном километре.

Джиро д’Италия-2019 стартует в Болонье

 

 

  Из Болоньи стартует и 2-й этап Джиро д’Италия-2019, откуда пелотон отправится на юг Италии.

 

  Участники гонки вернутся в регион Эмилия-Романья 19 мая на 9-м этапе, чтобы проехать индивидуальную гонку на время протяжённостью 34,7 км. Это будет единственный этап 102-го выпуска Джиро, который финиширует за пределами Италии – в старейшей республике Европы -  Сан-Марино, которая примет финиш этапа Джиро в 13-й раз и в 8-й раз это будет финиш разделки. В последний раз разделка в Сан-Марино финишировала 21 год назад, тогда в 1998 году победу праздновал Андре Ноэ (Andrea Noè). За год до этого в Сан-Марино в розовую майку лидера после победы в индивидуальной гонке на время оделся Павел Тонков (1997 год).

 

 

Джиро д’Италия-2019 стартует в Болонье

 

  Эта разделка делится на два сектора. Первый – по пересечённому рельефу до границы республики Сан-Марино. Второй – подъём до финиша. 22 км из 34,7 км дистанции будут проложены по узким извилистым дорогам, которые подведут к Фаэтано, где дорога резко пойдёт вверх. До самого финиша в Сан-Марино гонщикам придётся ехать в гору, где крутые участки будут чередоваться с более лёгкими. Разделка скроена под силовых горняков.

 

  10-й этап 21 мая также пройдёт по территории Эмилии-Романьи, полностью равнинный, скроенный под спринтеров, он стартует в Равенне и финиширует в Модене. В Модене Джиро д’Италия не финишировала 34 года.

Джиро д’Италия-2019 стартует в Болонье

 

  На 11-м этапе 22 мая 102-й выпуск Джиро покинет регион Эмилия-Романья, стартуя в Карпи, откуда отправится на запад.

 

Джиро д’Италия-2019 стартует в Болонье

 Photo Credit: LaPresse

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Теги к статье: Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2019 Гран-тур Болонья

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