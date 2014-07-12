Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 13 этап, Реджо-Эмилия - Тортона, 167 км

На старт тринадцатого этапа участники Джиро д’Италия (Giro d'Italia)-2017 выйдут в городе Реджо-Эмилия (Reggio Emilia), где накануне пелотон финишировал на предыдущем этапе. Реджио Эмилия основан в 187 г. до н.э. на Эмилиевой дороге, соединяющей Пьяченцу и Римини. И имя города – «Эмилия», и целый регион – Эмилия-Романья – получили своё имя от названия дороги, построенной римским консулом Марком Эмилием Лепидом. В 14 веке за право владения городом Реджио Эмилия сражались знатные семейства д’Эсте, Гонзага и Висконти, в конце концов победа досталась роду д'Эсте.

Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 13 этап, Реджо-Эмилия - Тортона

Реджо-Эмилия, ценная территория, богатая замками и старинными церквями, носит исторический отпечаток, восходящий к династии Каносса и фигуре Великой Графини Матильды.



Город Триколора; прочные политические и гражданские убеждения города Реджо-Эмилия лежат в основе одного из главных эпизодов итальянского национального самосознания: рождение Триколора, 7 января 1797 года. Национальный флаг провозглашается в Реджо-Эмилия на одном из учредительных заседаний Циспаданской республики.

Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 13 этап, Реджо-Эмилия - Тортона

Вернёмся к цветам этапа – белый, цвет равнины, по которой пройдут первые километры этапа. Чуть в стороне останется Парма, возможно, до пелотона долетят запахи знаменитой пармской ветчины и сыра «Пармиджано Реджано». У нас этот сыр также известен как «пармезан» - это французский вариант итальяского названия. Раз уж этап проходит именно по региону Реджо-Эмилия, славящемуся производством сыра этого сорта, уделим "Пармиджано Реджано" немного внимания.

Главное свойство этого сыра – долгий срок хранения, история его изготовления насчитывает почти 1000 лет. Считается, что изобрели рецепт "Пармиджано Реджано" монахи-бенедиктинцы, которым нужен был сыр, способный не портится долгое время. Пармезан – сыр твёрдых сортов, его производство начинается 1 апреля и заканчивается 11 ноября, после чего он созревает ещё 36 месяцев. Зрелость головки сыра определяют особые специалисты, которых называют «пармскими слухачами» - ведь они ударяют по сыру серебряным молоточком, и по звуку определяют качество продукта. Для получения одного килограмма "Пармиджано Реджано" требуется 16 литров молока. В 2008 году по постановлению европейского суда настоящим «пармезаном» можно называть лишь сыр, произведённый на севере Италии.

На этом этапе никуда не деться от упоминаний о еде. Реджо-Эмилия - город триколора, и следующий его цвет - красный. Гонка пройдёт не так далеко от города Фелино ( Felino ), давший название нежнейшей колбасе салями. Главной достопримечательностью Фелино является замок, построенный ещё в 890 году. В настоящее время именно в нём находится музей салями (Museo del salame di Felino).

Но вернёмся к цветам этапа, повторяющим цвета флага Италии. Зелёный – это также цвет многочисленных парков, которые будут проезжать гонщики. На пути пелотона встретится Boschi di Carrega – национальный парк, учреждённый в 1982 году ради сохранения старинной охотничьей усадьбы, первоначально принадлежавшей княжескому роду Фарнезе, затем ставшей собственностью жены Наполеона Мари Луизы, и, наконец, перешедшей во владение князей Каррега (Carrega).

Возвращаясь к истории Реджо-Эмилия стоит упомянуть, что это известный в Италии край свободолюбивых бунтарей. Здесь уже в XII веке была учреждена должность Капитана народа, который управлял городом и для которого построили... дворец. В Реджо-Эмилии был сочинён «Марш Домбровского», который два века подряд пели революционеры всей Европы. В ХХ веке Реджо-Эмилия предсказуемо стал одним из центров рабочего и коммунистического движения. Даже его главная площадь называется не Пьяцца Маджоре, не Пьяцца Кавур и не Пьяцца Дуомо, как во многих других итальянских городах, а Пьяцца Прамполини - в честь известного итальянского социалиста Камилло Прамполини (Camillo Prampolini), родившегося здесь.

Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 13 этап, Реджо-Эмилия - Тортона



Вышеупомянутая площадь Прамполини – это сердце города, она воплощает в себе классику итальянской городской архитектуры – небольшая, но в то же время строгая и изящная. Её окружают самые важные постройки города: главный Кафедральный собор, Муниципальный дворец, Баптистерий и центральная колокольня. Здесь же – башня Борделло, у основания которой когда-то размещался публичный дом.

Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 13 этап, Реджо-Эмилия - Тортона

Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 13 этап, Реджо-Эмилия - Тортона



Главными достопримечательностями города Реджо-Эмилии являются - Кафедральный Собор и знаменитая Базилики Богоматери Гьяры с чудодейственным изображением Девы Марии, которые разбавляют шедевры современной архитектуры вроде мостов Сантьяго Калатравы (Santiago Calatrava Valls). Этот всемирно известный испанский архитектор совсем недавно выстроил в городе два моста с огромными стальными арками, которые тут же заняли первые места во всех путеводителях по достопримечательностям Реджо-Эмилии.

Альтиметрия 13 этапа Джиро д’Италия-2017: Реджо-Эмилия - Тортона, 167 км

Последний из спринтерских этапов этого выпуска итальянского Гран-тура, на котором нет ни одного категорийного подъема в пятницу на 13 этапе.

Реджо-Эмилия в 7 раз принимает старт этапа Джиро д'Италия, в прошлый раз в 2011 году. Из Реджо-Эмилия пелотон отправится на запад до финиша в Тортоне (Tortona). Тортона второй раз в истории Джиро д'Италия принимает финиш этапа, первый финиш был в 1989 году.

Заключительные 400 м прямая дорога с запада на восток. После финиша спринтеры могут сходить с Джиро д'Италия-2017.

Город Тортона раскинулся в северной части Италии, в регионе Пьемонт, а его история составляет примерно 25 столетий. Город начал свою историю приблизительно в V веке до н. э., когда племена жителей Лигурии построили на холме Саво крепость, названную Дертонга. Чуть позднее эта крепость стала служить готовым укреплением для жителей Древнего Рима - в 120 году до н.э. они сделали её своей колонией. Начался период процветания и богатства для города, лежащего на перекрёстке важных дорог. Совсем скоро вокруг крепостных стен появился город, который сыграл большую роль в истории всех людей, которые когда-либо бывали в этих краях.

Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 13 этап, Реджо-Эмилия - Тортона



В период раннего христианства в Тортоне находился епископ, что указывает на важность религиозного сообщества. В средние века город удержал свой главенствующий статус, но скорее по причине того, что близлежащие города пришли в упадок. Король вестготов Теодорих называл Тортону закромами Лигурии (территориально город в то время относился к Лигурии). После падения Западной Римской империи Тортона находилась в феодальном владении. А в 1122 году город стал свободной коммуной. Это было время демографического всплеска и экономического благополучия, которое продлилось недолго. В 1155 году Тортону захватили войска Фридриха Барбароссы, город примкнул к Ломбардской лиге и разделил войну между гвельфами и гибеллинами.

Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 13 этап, Реджо-Эмилия - Тортона



В 1248 году Тортона получила право чеканить собственную монету. В 1347 году город захватил Лукино Висконти, и Тортона стала частью Миланского герцогства. Это был сложный этап в истории города, который заполонили толпы контрабандистов, переправлявших нелегально зерно в соседнюю Генуэзскую республику. Тортоне приходилось «сидеть на двух стульях», находясь между двумя хозяевами.



В 1535 году Тортона перешла в руки испанцев вместе с Миланским герцогством. В 1706 году к власти пришли австрийцы. Но уже в 1738 году Тортона вошла в состав Савойского королевства. В 1796 году в Италию вошел Наполеон, и замок в Тортоне был занят его войсками. В 1814 году город вернулся под властью Савойского дома. Наступил мир и процветание, возводили новые здания, построили городской театр.

Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 13 этап, Реджо-Эмилия - Тортона



В 1860 году Тортона стала частью объединенной Италии.



В ходе бомбардировок Второй мировой войны пострадали некоторые кварталы Тортоны, а в крепости немцами устраивались расстрелы партизан. Послевоенный экономический бум принес городу богатство и волну эмигрантов с юга.



В Тортоне сходятся 4 главных пути, которые были важными дорогами в те времена - дороги названы именами консулов, которые были инициаторами их строительства - дороги Фулвия, Эмилия Скура, Постумия, и Верчелина. Именно благодаря дорогам Тортона стала важным транспортным и политическим узлом. Она представляет собой пересечение дорог, которые идут со всех сторон Европы к землям Италии.

Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 13 этап, Реджо-Эмилия - Тортона



Главной площадью города является - площадь Маласпина (piazza Opizzo Malaspina), которую называют парадным залом Тортоны, хотя, скорее всего, имеют в виду потенциальную возможность площади стать витриной города. А пока она пребывает в некотором забвении. С одной стороны, на площадь выходит палаццо Маласпина, а с противоположного конца - здание бывшего монастыря, стену которого украшает меридиан святого Барнавы.



От площади Маласпина начинается улица Эмилиа (via Emilia), которая пересекает исторический центр Тортоны. Недалеко отсюда находится небольшая церковь Святого Михаила Архангела. Внутри сохранились фрески.

Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 13 этап, Реджо-Эмилия - Тортона



Кафедральный собор Тортоны посвящён Деве Марии Заступнице и святого мученику Лаврентию. Собор возвели в 1574-1592 годах. Фасад выполнен в стиле неоклассицизма. Легенда рассказывает, что в Кафедральном соборе хранится часть настоящего распятья, привезённая тамплиерами из Святой земли.



Самая старинная церковь Тортоны - церковь Санта Мария-Канале. Она датируется XI-XII веками. Внутри сохранились фрески эпохи Возрождения, полотна XVI и XVII веков.

Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 13 этап, Реджо-Эмилия - Тортона



Самым древним зданием городя является лигурийский Замок Тортоны. Он возвышается на холме Саво - один из семи холмов, на которых был основан город. К нему ведет Viale Liberta. Первая крепость на этом месте была построена в VIII-V веках до н.э., много раз она меняла хозяев, перестраивалась и реставрировалась. В 1801 году Бонапарт приказал разрушить её. Но одна стена и колокольня сохранились по сей день, став настоящим символом Тортоны. Сейчас здесь обустроен городской парк.



Известна Тортона и своими знаменитыми на весь мир «поцелуями дамы» (baci di dama). Печенье состоит из двух миндально-ореховых дисков, склеенные шоколадом. Форма напоминает женские губы, открытые для поцелуя, поэтому и появилось такое название. Печенья были представлены на всемирной выставке в Милане в 1906 году и получили Золотую медаль. Сейчас существует множество рецептов, но самый известный - «поцелуи Алассио», в печенье добавляют какао и мёд. Рецепт изобрёл Паскуале Бальзола, который был личным кондитером короля Италии Виктора Эммануила III.

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