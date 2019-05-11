Джиро д’Италия-2019. Цитаты перед стартом

Том Дюмулин, Винченцо Нибали, Примож Роглич, Саймон Йейтс, Мигель Лопес, Микель Ланда, Боб Юнгельс о целях на Джиро д'Италия-2019

По традиции, перед стартом Джиро д’Италия, в Болонье, откуда отправится в путь 102-й выпуск итальянского Гран-тура, ведущие гонщики, капитаны команд, рассказали о своём настрое и целях на гонку.

Примож Роглич (Jumbo-Visma): «Наша команда начала сезон очень мощно, это правда. После Тиррено-Адриатико мы провели тренировочный лагерь, где очень много работали. Тур Романдии стал отлично подготовкой. Но Джиро д’Итали – совершенно другая гонка.

Не вижу необходимости скрывать свою форму. На каждой гонке, где стартую, борюсь за победу. На бумаге маршрут Джиро выглядит трудным. Я провёл разведку основных горных этапов, могу хорошо выступать на любом рельефе.

Сейчас чувствую большее напряжение, чем когда впервые стартовал на Джиро три года назад. Но это нормально. Помимо этого нам надо радоваться, наслаждаться, иначе трёхнедельная гонка будет слишком долгой и тяжёлой для всех».

Винченцо Нибали: «Я очень спокоен перед стартом этой Джиро д’Италия. Как всегда, хорошо подготовлен к гонке. Мы с командой решили, что Джиро – моя главная цель этого года. С каждым годом всё больше и больше гонщиков приезжают в Италию в великолепной форме, что делает Джиро д’Италия более интернациональной. На данный момент сложно оценить каждого, самые главные для меня соперники - Том Дюмулин, Примож Роглич, Микель Ланда, Саймон Йейтс.

Я суеверный, поэтому большее, что могу сказать – я приехал за хорошим результатом. Мне не хватает побед. Слишком давно побеждал в последний раз (прим. – на Милан-Сан-Ремо в 2018 году). Поднять руки в победном жесте – лучшее для спортсмена».

Том Дюмулин (Sunweb): «Сейчас чувствую, что в хорошей форме. Результат на Льеж-Бастонь-Льеж был немного низковат, но, надеюсь, так получилось из-за погоды. Не знаю, возможно ли выиграть Джиро д’Италия и Тур де Франс в один год, но я здесь, чтобы победить на Джиро. На данный момент никаких ожиданий нет. Есть шанс, что возьму розовую майку, если пойдёт нога. Но сейчас думаю не об этом, а лишь о том, что буду делать, если выиграю открывающую гонку разделку. Это отличная разделка, мне нравится такой тип финиша в подъём».

Мигель Лопес (Astana): «Мы с командой очень тщательно работали над календарём гонок. Я проехал гонки в Колумбии и в Европе, где участвовал в Париж-Ницце и Вуэльте Каталонии. На Джиро у нас сильная команда, надеюсь, мы выступим на 100%. Я не проводил разведку всех этапов, только разделок и некоторых горных, которые будут решающими на третьей неделе. Если Тому Дюмулину и Приможу Рогличу проиграю на всех разделках в общей сложности больше двух минут, компенсировать это будет сложно. Но не думаю, что эти разделки мне совсем не подходят, потому что они холмистые».

Саймон Йейтс (Mitchelton – Scott): «Субботняя погода – это только прогноз. Никто на самом деле не знает, какой она будет. Я всегда хочу знать время своих соперников, чтобы учесть это в работе. Так что, буду придерживаться плана, стартую последним из своей команды. Менять велосипед у подножия подъёма не буду.

Фаворитов на Джиро д’Италия много, но я знаю, что нахожусь в отличной форме, уверен в своих способностях и в победе. Последние 12 месяцев я посвятил этой гонке. Понимаю, что разделки осложняют мою задачу с такими соперниками как Дюмулин и Роглич, но я выиграл прошлую индивидуальную гонку на время (на Париж-Ницце-2019). Начну сразу с 1 этапа».

Микель Ланда (Movistar): «Всегда любил Джиро д’Италия. Великолепно, что возвращаюсь сюда с сильной командой и большой уверенностью. Это не единственный для меня шанс, а ещё один. Негативный опыт многому меня научил. Считаю, что я в той же хорошей форме, как и в 2015 году, когда поднялся на подиум. Я один из многих фаворитов».

Боб Юнгельс (Deceuninck-Quick Step): «Могу подтвердить, что мы приехали с очень сбалансированной командой, с одним из лучших спринтеров мира. Я ставлю целью показать высокий результат в генеральной классификации. Учитывая, что в первые десять дней есть много шансов для спринта, маршрут подходит всем. Моя привилегия в том, что я универсальный гонщик, поэтому могу бороться и за общий зачёт на Гран-турах после классик. Не считаю себя топовым фаворитом. Другие доказали в прошлом, что они сильнее, но я горжусь, что принимаю такой вызов».

Элиа Вивиани: «Мы больше чем в прошлом году разделили команду между спринтами и амбициями в генеральной классификации, но с Фабио Сабатини и Флорианом Сенешалем у меня будет очень сильный развоз. Возможно, только у Калеба Юэна, не знаю, или Арно Демара будут команды, полностью выстроенные под спринт. Но обычно мой сильнейший соперник – Фернандо Гавирия.

Майка чемпиона Италии, в которой поеду Джиро, добавляет решительности в борьбе за победу ещё больше, чем в прошлом году, хотя состав соперников выглядит сильнее. Так как гонка завершится в моём родном городе – Вероне, я, конечно, хочу проехать её до конца. Как и в прошлом году, хотел бы стоять на финальном подиуме в цикламеновой майке. Эта цель мотивирует спринтера до последнего дня».

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi