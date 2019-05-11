- Категория:
- VeloRACE / Giro d'Italia |
- Дата:
- Вчера, 23:04
Джиро д'Италия-2019. 1 этап. Фотогалерея
На 1-м этапе Джиро д’Италия-2019, в разделке с финишем в подъём, победу одержал 29-летний словенский гонщик команды Jumbo-Visma Примож Роглич, который надел розовую майку лидера. Саймон Йейтс (Mitchelton-Scott), единственный из генеральщиков, стартовавший в числе последних гонщиков, финишировал вторым, проиграв Рогличу 19 секунд.
Двукратный победитель Джиро д’Италия, 31-летний итальянский гонщик команды Bahrain-Merida Винченцо Нибали замкнул тройку лучших на этапе. 25-летний колумбийский гонщик команды Astana Мигель Лопес, занявший на этапе 4-е место, надел белую майку лучшего молодого гонщика. 24-летний итальянский гонщик команды Trek-Segafredo облачился в синюю майку лучшего горного гонщика.
Команда Jumbo-Visma возглавила командную классификацию, в которой опережает команду Bahrain-Meridaна 15 секунд. Казахстанская команда Astana замыкает в командной классификации тройку лучших, уступая команде Jumbo-Visma 28 секунд.
Участники проводят разведку дистанции перед стартом 1-го этапа Джиро д'Италия-2019
1-й этап Джиро д'Италия-2019
Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi
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