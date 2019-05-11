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Джиро д'Италия-2019. 1 этап. Фотогалерея

Джиро д'Италия-2019. 1 этап. Фотогалерея

 

    На 1-м этапе Джиро д’Италия-2019, в разделке с финишем в подъём, победу одержал 29-летний словенский гонщик команды Jumbo-Visma Примож Роглич, который надел розовую майку лидера. Саймон Йейтс (Mitchelton-Scott), единственный из генеральщиков, стартовавший в числе последних гонщиков, финишировал вторым, проиграв Рогличу 19 секунд.  

 

  Двукратный победитель Джиро д’Италия, 31-летний итальянский гонщик команды Bahrain-Merida Винченцо Нибали замкнул тройку лучших на этапе. 25-летний колумбийский гонщик команды Astana Мигель Лопес, занявший на этапе 4-е место, надел белую майку лучшего молодого гонщика. 24-летний итальянский гонщик команды Trek-Segafredo облачился в синюю майку лучшего горного гонщика.

 

Команда Jumbo-Visma возглавила командную классификацию, в которой опережает команду Bahrain-Meridaна 15 секунд. Казахстанская команда Astana замыкает в командной классификации тройку лучших, уступая команде Jumbo-Visma 28 секунд.

 

Участники проводят разведку дистанции перед стартом 1-го этапа Джиро д'Италия-2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-й этап Джиро д'Италия-2019

 

 

 

 

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

 

Результаты 1 этапа Джиро д'Италия-2019

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Теги к статье: Джиро д'Италия Giro d'Italia Гран-тур Джиро д'Италия-2019

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Amgen Tour of California


ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2019?

Комментарии

  • SSS
    Примож Роглич – победитель 1 э ... (8)
    SSS-Фото
    Надеюсь, что нет. Иначе, придется закрыть нах все эти велошколы и набирать гонцов из бывших прыгунов с трамплина.
  • poshtet
    Примож Роглич – победитель 1 э ... (8)
    poshtet-Фото

    Надеюсь Примож сможет повторить достижение Джани Буньо 1990 года :-)

  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (27)
    EL-Fenomeno-Фото

    Интересно посмотреть (и сравнить даже) места ТОП-фаворитов на 1-й отсечке, где была не совсем равнина, но какой то ~2% градиент и каждый из бигов проехал тот кусок "в своей тактике", так сказать. Вот что получается:

    №1 - Роглич

    №3 - Нибали

    №7 - Юнгельс

    №11 - Лопез

    №18 - Дюмолан

    №24 - Моллема

    №26 - Закарин

    №34 - Йейтс

    №51 - Майка

    №176 (последний) - Чикконе, который потом так вальнул в ту стенку, что выиграл 3 сек. у Примоша, и в качесвте вознаграждения надел первую майку горного короля на Джиро (а финишировал 64-м)

    и Может я ошибась, или там глюкануло что то но Примош Роглич показал среднюю скорость на первой отсечке 70,5 км/час. ? 

  • Zhanzhak
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (27)
    Zhanzhak-Фото
    У Ару обнаружилась какая то болезнь с сосудами в ноге, месяца 2 назад. Так что вопрос о его участии на этой Джиро снялся автоматически. Так что ждём его возвращения во второй половине сезона.
  • uran
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (27)
    uran-Фото
    Цитата: LLL
    Кто знает, где Ару? Не заметила его в итоговой таблице. Он совсем выпал из элиты?
    Не вписался в лимит, шутка. Он вообще не едет Джиро.
  • AAA
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (27)
    AAA-Фото
    А Ару дома...
  • StVano
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (27)
    StVano-Фото
    Эта что ли? https://photos.google.com/photo/AF1QipOo46Ujpk00YfDtpWhnJbb6odTuxMzBbiPdA5w4
  • tds
    Примож Роглич – победитель 1 э ... (8)
    tds-Фото

    Цитата: Yuriy 17
     Ну что же, И. Закарину можно здесь переключаться с генерала на охоту за этапом.
    С такой командой, Закарину вообще ничего не светит!

  • EL-Fenomeno
    Джиро д’Италия-2019, превью эт ... (2)
    EL-Fenomeno-Фото

    Красивиое описание (как и всегда) превью городов и самого этапа, но где фотки!? Хотелось бы посмотреть на 5-й в мире по размерам католический храм.

    Последние 75 км. стиральная доска, должно быть весьма интересно.

  • Адриен
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (27)
    Адриен-Фото
    Зря вы так - о Дюмулене. Вспомните начальную разделку на прошлогоднем Джиро. И где на ней был Фрум ? До 14 этапа его даже в десятке генеральной классификации не было! А кто В ИТОГЕ стал победителем?

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