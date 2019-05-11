Джиро д'Италия-2019. 1 этап. Фотогалерея

Интересно посмотреть (и сравнить даже) места ТОП-фаворитов на 1-й отсечке, где была не совсем равнина, но какой то ~2% градиент и каждый из бигов проехал тот кусок "в своей тактике", так сказать. Вот что получается:

№1 - Роглич

№3 - Нибали

№7 - Юнгельс

№11 - Лопез

№18 - Дюмолан

№24 - Моллема

№26 - Закарин

№34 - Йейтс

№51 - Майка

№176 (последний) - Чикконе, который потом так вальнул в ту стенку, что выиграл 3 сек. у Примоша, и в качесвте вознаграждения надел первую майку горного короля на Джиро (а финишировал 64-м)

и Может я ошибась, или там глюкануло что то но Примош Роглич показал среднюю скорость на первой отсечке 70,5 км/час. ?