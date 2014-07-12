 Джиро д'Италия-2018. Альтиметрия маршрута

Альтиметрия маршрута Джиро д'Италия-2018

Джиро д'Италия открывает вторую сотню своих выпусков стартом в Израиле, где пройдут три первых этапа. Израиль впервые в истории велоспорта примет старт итальянского Гран-тура. Это также самый южный и восточный старт "Корса Роза" в истории велогонки, а также впервые этапы Джиро д'Италия пройдут на территории Азии.

После дня отдыха и перелёта пелотон переместится на остров Сицилия, где пройдут три этапа, включая этап с покорением вулкана Этна. Перебравшись на итальянский "сапог", 101-й выпуск Джиро д'Италия продолжит свое движение по побережьям Тирренского и Адриатического морей через Апеннины на север Италии к Альпам, к легендарному подъёму на вершину Дзонколан. Далее, развернувшись на запад, гонка продолжит движение к грунтовым дорогам вершины Финестре, на которой будет разыграна премия Чима Коппи. Завершится Джиро д'Италия-2018 "этапом дружбы" в столице Италии - Риме.

Подъёмы к заоблачным вершинам означают, что участники и организаторы итальянского Гран-тура будут зависеть от капризов погоды. Надеемся, что Этна смирит свой непокорный нрав, а снег и холод не станут портить королевские горные этапы. Джиро д'Италия-2018 пройдет по новой версии правил Международного Союза Велосипедистов (UCI), согласно которым в составе каждой велокоманды будет по 8 участников, также временная бонификация будет разыгрываться только на каждом втором промежуточном спринте каждого этапа (TV - обозначено на профиле) и финише.

4.05. Пятница. Этап 1: Иерусалим - Иерусалим (ITT), 9,7 км

Иерусалим (ивр. ‏יְרוּשָׁלַיִם‏‎ Йерушала́(й)им, Jerusalem, Израиль) принимает старт 1-го этапа Джиро д'Италия-2018. Участникам 101-го выпуска предстоит проехать индивидуальную гонку с раздельным стартом. Маршрут 1 этапа протяженностью 9,7 км проложен по ходу часовой стрелки по улицам города, расположенным на отм. 750-820 м над уровнем моря. Старт этапа в Иерусалиме к тому же является самым высотным на Джиро д'Италия-2018 - 770 м над уровнем моря. Пересеченный рельеф местности, на котором велогонщикам предстоит преодолеть 16 поворотов, состоит из 4 км в тягуны со средними градиентами до 5% и максимальными 9% на финише, остальная часть маршрута стартового этапа Джиро д'Италия-2018 спуски - пологие и скоростные. Промежуточная отсечка времени расположена на отм. 5.1 км.

Технически сложная дистанция с чередованием спусков и подъёмов, многочисленными поворотами и заключительным подъемом к финишу подойдет не всем генеральщикам, разрывы между которыми могут достигать до 1 минуты. Претендентами на победу можно назвать действующего чемпиона мира в разделке, прошлогоднего победителя Джиро д'Италия Тома Дюмулина, а также Роана Денниса, Тони Мартина, Виктора Кампенартса, Василия Кириенко, Криса Фрума... Победитель этапа наденет розовую майку лидера и цикламеновую майку лидера классификации по очкам.

Впервые в истории Джиро д'Италия стартует в Израиле, 1-й этап пройдёт в Иерусалиме, и впервые часть маршрута итальянского Гран-тура будет проложена на территории Азии, что делает этот старт самым восточным за всю историю Джиро д'Италии.



5.05. Суббота. Этап 2: Хайфа - Тель-Авив, 167 км

Хайфа (ивр. ‏חֵיפָה‏‎, Haifa, Израиль) впервые принимает старт этапа Джиро д'Италия. Спринтерский этап проложен по побережью Средиземного моря. На 91 км маршрута расположен подъём 4 категории Зихрон-Яаков (Zikhron Ya'aqov, 23 - 162 м, протяжённость 2,6 км, перепад высот 139 м, средний градиент 5,3%, максимальный градиент 13%). Первый велогонщик на вершине станет первым обладателем горной майки.

Тель-Авив (ивр. ‏תֵּל אָבִיב-יָפוֹ‏‎, Tel Aviv, Израиль) впервые принимает финиш этапа Джиро д'Италия. За 800 м до финиша гонщиков ждёт опасный поворот и далее длинная прямая дорога с юга на север. На развитие этапа может повлиять ветер с побережья Средиземного моря. Фаворитами можно назвать Элиа Вивиани, Сэм Беннетт, Андреа Гуардини, Саша Модоло, Якуб Маречко, Никколо Бонифацио, Данни и Бой Ван Поппель и другие. На этапе действует нейтрализация, а также протокол UCI относительно спринтерских этапов.



6.05. Воскресенье. Этап 3: Беэр-Шева - Эйлат, 229 км

Беэр-Шева (ивр. באר שבע , Be'er Sheva, Израиль) впервые принимает старт этапа Джиро д'Италия. Спринтерский этап, второй по протяженности на Джиро д'Италия-2018. Со старта пелотон отправится на юг по пересеченной местности до подъёма 4 категории Фаран Ривер (Faran River (Ramon Crater Exit), 244 - 322 м, протяжённость 1,2 км, перепад высот 78 м, средний градиент 6,5%, максимальный градиент 10%). Далее равниный профиль до финиша в Эйлате (ивр. ‏אילת‏‎, Eilat, Израиль), который впервые принимает финиш этапа Джиро д'Италия.

Финиш 3 этапа в Эйлате у залива Акаба на берегу Красного моря будет самым южным за всю историю Джиро д'Италия, и впервые этап итальянского Гран-тура финиширует в акватории Индийского океана. На заключительных 2 км пелотон преодолеет 2 неприятных поворота, заключительные 300 м проложены с запада на восток.

Фаворитами можно назвать тех же, кто хорошо выступит на предыдущем этапе. После финиша этапа 3-го этапа Джиро д'Италия-2018 совершит перелёт в Италию из аэропорта, расположенного в Эйлате.

7.05. Понедельник. День отдыха

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