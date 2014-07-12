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Джиро д'Италия-2018. Альтиметрия маршрута

 Альтиметрия маршрута Джиро д'Италия-2018

 

  Джиро д'Италия открывает вторую сотню своих выпусков стартом в Израиле, где пройдут три первых этапа. Израиль впервые в истории велоспорта примет старт итальянского Гран-тура. Это также самый южный и восточный старт "Корса Роза" в истории велогонки, а также впервые этапы Джиро д'Италия пройдут на территории Азии.

 

  После дня отдыха и перелёта пелотон переместится на остров Сицилия, где пройдут три этапа, включая этап с покорением вулкана Этна. Перебравшись на итальянский "сапог", 101-й выпуск Джиро д'Италия продолжит свое движение по побережьям Тирренского и Адриатического морей через Апеннины на север Италии к Альпам, к легендарному подъёму на вершину Дзонколан. Далее, развернувшись на запад, гонка продолжит движение к грунтовым дорогам вершины Финестре, на которой будет разыграна премия Чима Коппи. Завершится Джиро д'Италия-2018 "этапом дружбы" в столице Италии - Риме. 

 

  Подъёмы к заоблачным вершинам означают, что участники и организаторы итальянского Гран-тура будут зависеть от капризов погоды. Надеемся, что Этна смирит свой непокорный нрав, а снег и холод не станут портить королевские горные этапы. Джиро д'Италия-2018 пройдет по новой версии правил Международного Союза Велосипедистов (UCI), согласно которым в составе каждой велокоманды будет по 8 участников, также временная бонификация будет разыгрываться только на каждом втором промежуточном спринте каждого этапа (TV - обозначено на профиле) и финише.

 

Джиро д'Италия-2018. Альтиметрия маршрута

 

4.05. Пятница. Этап 1: Иерусалим - Иерусалим (ITT), 9,7 км

 Джиро д'Италия-2018. Альтиметрия маршрута

 

 

 Иерусалим (ивр. ‏יְרוּשָׁלַיִם‏‎ Йерушала́(й)им, Jerusalem, Израиль) принимает старт 1-го этапа Джиро д'Италия-2018. Участникам 101-го выпуска предстоит проехать индивидуальную гонку с раздельным стартом. Маршрут 1 этапа протяженностью 9,7 км проложен по ходу часовой стрелки по улицам города, расположенным на отм. 750-820 м над уровнем моря. Старт этапа в Иерусалиме к тому же является самым высотным на Джиро д'Италия-2018 - 770 м над уровнем моря. Пересеченный рельеф местности, на котором велогонщикам предстоит преодолеть 16 поворотов, состоит из 4 км в тягуны со средними градиентами до 5% и максимальными 9% на финише, остальная часть маршрута стартового этапа Джиро д'Италия-2018 спуски - пологие и скоростные. Промежуточная отсечка времени расположена на отм. 5.1 км.

 

Джиро д'Италия-2018. Альтиметрия маршрута

 

 

  Технически сложная дистанция с чередованием спусков и подъёмов, многочисленными поворотами и заключительным подъемом к финишу подойдет не всем генеральщикам, разрывы между которыми могут достигать до 1 минуты. Претендентами на победу можно назвать действующего чемпиона мира в разделке, прошлогоднего победителя Джиро д'Италия Тома Дюмулина, а также Роана Денниса, Тони Мартина, Виктора Кампенартса, Василия Кириенко, Криса Фрума... Победитель этапа наденет розовую майку лидера и цикламеновую майку лидера классификации по очкам.

 

   Впервые в истории Джиро д'Италия стартует в Израиле, 1-й этап пройдёт в Иерусалиме, и впервые часть маршрута итальянского Гран-тура будет проложена на территории Азии, что делает этот старт самым восточным за всю историю Джиро д'Италии


5.05. Суббота. Этап 2: Хайфа - Тель-Авив, 167 км 

 

Джиро д'Италия-2018. Альтиметрия маршрута

 

 

 

 

 Хайфа (ивр. ‏חֵיפָה‏‎, Haifa, Израиль) впервые принимает старт этапа Джиро д'Италия. Спринтерский этап проложен по побережью Средиземного моря. На 91 км маршрута расположен подъём 4 категории Зихрон-Яаков (Zikhron Ya'aqov, 23 - 162 м, протяжённость 2,6 км, перепад высот 139 м, средний градиент 5,3%, максимальный градиент 13%). Первый велогонщик на вершине станет первым обладателем горной майки. 

 

Джиро д'Италия-2018. Альтиметрия маршрута

 

 

  Тель-Авив (ивр. ‏תֵּל אָבִיב-יָפוֹ‏‎, Tel Aviv, Израиль) впервые принимает финиш этапа Джиро д'Италия. За 800 м до финиша гонщиков ждёт опасный поворот и далее длинная прямая дорога с юга на север. На развитие этапа может повлиять ветер с побережья Средиземного моря. Фаворитами можно назвать Элиа Вивиани, Сэм Беннетт, Андреа Гуардини, Саша Модоло, Якуб Маречко, Никколо Бонифацио, Данни и Бой Ван Поппель и другие. На этапе действует нейтрализация, а также протокол UCI относительно спринтерских этапов.

 


6.05. Воскресенье. Этап 3: Беэр-Шева - Эйлат, 229 км 

 

 Джиро д'Италия-2018. Альтиметрия маршрута

 

 Беэр-Шева (ивр. באר שבע , Be'er Sheva, Израиль) впервые принимает старт этапа Джиро д'Италия. Спринтерский этап, второй по протяженности на Джиро д'Италия-2018. Со старта пелотон отправится на юг по пересеченной местности до подъёма 4 категории Фаран Ривер (Faran River (Ramon Crater Exit), 244 - 322 м, протяжённость 1,2 км, перепад высот 78 м, средний градиент 6,5%, максимальный градиент 10%). Далее равниный профиль до финиша в Эйлате (ивр. ‏אילת‏‎, Eilat, Израиль), который впервые принимает финиш этапа Джиро д'Италия. 

 

   Финиш 3 этапа в Эйлате у залива Акаба на берегу Красного моря будет самым южным за всю историю Джиро д'Италия, и впервые этап итальянского Гран-тура финиширует в акватории Индийского океана. На заключительных 2 км пелотон преодолеет 2 неприятных поворота, заключительные 300 м проложены с запада на восток.

 

  Фаворитами можно назвать тех же, кто хорошо выступит на предыдущем этапе. После финиша этапа 3-го этапа Джиро д'Италия-2018 совершит перелёт в Италию из аэропорта, расположенного в Эйлате.

 

 Джиро д'Италия-2018. Альтиметрия маршрута

 

 

7.05. Понедельник. День отдыха 

 

1 - 3 этапы   4 - 6 этапы   7 - 9 этапы   10 - 12 этапы   13 - 15 этапы   16 - 18 этапы   19 - 21 этапы  

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Теги к статье: Джиро д'Италия Giro d'Italia Гран-тур превью Джиро д'Италия-2018 Мировой Тур UCI альтиметрия превью этапов

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  1. Имя: Виктор Сироткин

    Виктор Сироткин

    Сегодня, 07:56 | Регистрация: 14.02.2016

    в субботу 05/05 можно смело падать и терять велокомпьютеры - никто из зрителей за ними наклоняться не станет

  2. Имя: Денис

    Bjoern

    Сегодня, 08:18 | Регистрация: 12.07.2014

    Только три, ТРИ настоящих горных этапа... и это Джиро?

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Giro d'Italia


ОПРОС

Какая из Арденнских классик-2018 понравилась больше?

Комментарии

  • Bjoern
    Джиро д'Италия-2018. Альтимет ... (2)
    Bjoern-Фото

    Только три, ТРИ настоящих горных этапа... и это Джиро?

  • Виктор Сироткин
    Джиро д'Италия-2018. Альтимет ... (2)
    Виктор Сироткин-Фото

    в субботу 05/05 можно смело падать и терять велокомпьютеры - никто из зрителей за ними наклоняться не станет

  • bob.velo17
    Тур Романдии. Этап 4. Якоб Фул ... (2)
    bob.velo17-Фото

    Якоб молодец,показал как надо преодолевать спуски,и работать в разделке,красивая и яркая победа Астаны.

  • Mikael
    Состав команды Katusha-Alpecin ... (8)
    Mikael-Фото

    Сначала как-то обидно стало что сливают, но в принципе на генерал есть только один боец и он поедет тур. Гонсалвеш тоже заслужил шанс засветиться. А что, а вдруг? Если не сейчас то никогда.
    Мартин мертвец и таскать его за собой из гонки в гонку мне кажется тупым решением. Понятно что есть спонсорские обязательства, но он очень сильно сдал.
    Жаль что не дали шанса Фаббро и Смитту, но видимо не готовы. Хотел Фаббро посмотреть, но вон он как вчера провалился. 

  • sixpack
    Состав команды Katusha-Alpecin ... (8)
    sixpack-Фото

    Все же взяли бы Марса, ну выиграл бы пару этапов (при этом составе спринтеров вполне бы получилось с наличным разводом), а дальше OTL и домой готовиться ктТДФ

     

    А так будет совсем кисло. Этап могут урвать, конечно. А могут и не урвать.

  • gaaga777
    Тур Романдии. Этап 4. Якоб Фул ... (2)
    gaaga777-Фото

    почему на флагах крестики недорисованные?

  • Адриен
    Тур Романдии-2018. Этап 4 (43)
    Адриен-Фото
    Э нет, немного не согласен.Хамидуллин верно сказал - ТАКТИЧЕСКИ Фульсанг все сделал гроссмейстерски - атаковал в тот момент, когда Берналь, Роглич, Кошта и Порт уже отдали много сил на подъеме. Вспомните, как даванул вверх Берналь, стараясь сбросить Роглича - того же Фульсанга обошли как стоячего.И Порт не отстал. В этом и коварство для горовосходителей подобных этапов - после восхождения в ногах пустота, а тот, кто ехал своим ходом еще может прибавить...Поэтому, на мой взгляд, и Роглич и Берналь не стали ПРЫГАТЬ ВЫШЕ ГОЛОВЫ. Хотя, если бы на карте стояла судьба генерала, наверняка попытались бы. Но не факт, что догнали ...
  • Адриен
    Тур Романдии-2018. Этап 4 (43)
    Адриен-Фото
    Хорошо было бы отображать не просто РАЗНИЦУ между + и - ,а показывать и то и другое, то есть - сколько положительных откликов получил комментарий и сколько - отрицательных.
  • VeloVelo
    Тур Романдии-2018. Этап 4 (43)
    VeloVelo-Фото
    Плюсую вам.
  • VeloVelo
    Тур Романдии-2018. Этап 4 (43)
    VeloVelo-Фото
    Вернут.

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