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Календарь Мирового Тура на 2018 год и сокращение пелотона до 176 гонщиков в велогонках

 Календарь Мирового Тура на 2018 год и сокращение пелотона до 176 гонщиков в велогонках

 

 

Календарь Мирового Тура на 2018 год и сокращение пелотона до 176 гонщиков в велогонках
 

  22 июня в Женеве состоялось второе заседание Совета по профессиональному велоспорту на котором был утверждён календарь гонок Мирового тура на 2018 год. Совет признал календарь гонок Мирового тура этого года успешным, поэтому список гонок на следующий сезон не будет слишком отличаться от нынешнего.

 

  Успех Тура Абу-Даби привёл к тому, что в 2018 году гонка будет расширена до 5 дней, и останется одной из ранних гонок Мирового тура UCI перед тем, как начнутся гонки в Европе.

 

  Для того, чтобы избежать наложения Чемпионата мира по футболу 2018 года и Тур де Франс, Совет по профессиональному велоспорту принял решение о том, что старт французского Гран-тура состоится на неделю позже обычного. Это изменение приведёт к корректировке стартов гонок второй половины сезона. Полный календарь велогонок, проводящихся под эгидой UCI (гонок категории HC, 1-го и 2-го класса) будет опубликован в сентябре 2017 года.

 

  Совет по профессиональному велоспорту учёл  вопросы безопасности гонок, в частности, принял решение о сокращении количества гонщиков в составах команд на Гран-турах с 9 до 8, благодаря чему максимальное количество велогонщиков в пелотоне сократится до 176.

 

  Кроме того, максимальное количество участников будет сокращено до 176 и на других велогонках календаря Мирового тура, а также на гонках континентального уровня UCI.

 

Это изменение вступит в силу с 2018 года.

 

  Также в рамках вопроса безопасности гонщиков Совет по профессиональному велоспорту согласовал недавно проверенный  на Туре Швейцарии-2017 исправленный протокол расчёта разрывов времени на этапах, где ожидается общий спринт. Изменения состоят в том, что временной разрыв увеличен до 3 секунд вместо одной секунды во избежание риска и стресса во время спринтерских этапов Гран-туров.  Исправленный протокол будет протестирован на Тур де Франс-2017.

 

   

Дата, название гонки                                                              Итоговый результат:  

  16.01 - 21.01 Tour Down Under (Aus)    Тур Даун Андер-2017  
  28.01 - 28.01 Cadel Evans Great Ocean Road Race (Aus)    Кэдел Эванс Грейт Оушен Роуд-2017  
  21.02 - 25.02 Abu Dhabi Tour (UAE)   Абу Даби Тур-2017  
  24.02 - 24.02 Omloop Het Nieuwsblad (Bel)   Омлоп Хет Ниусблад-2017  
  03.03 - 03.03 Strade Bianche (Ita)    Страде Бьянке-2017  
  04.03 - 11.03 Paris - Nice (Fra)   Париж-Ницца-2017  
  07.03 - 13.03 Tirreno-Adriatico (Ita)   Тиррено-Адриатико-2017  
  17.03 - 17.03 Milano-Sanremo (Ita)   Милан-Сан-Ремо-2017  
  19.03 - 25.03 Volta Ciclista a Catalunya (Esp)    Вуэльта Каталонии-2017  
  23.03 - 23.03 E3 Harelbeke (Bel)   Е3-Харельбеке-2017  
  25.03 - 25.03 Gent - Wevelgem in Flanders Fields (Bel)    Гент-Вевельгем-2017  
  28.03 - 28.03 Dwars Door Vlaanderen (Bel)    Дварс Дор Фландерен-2017  
  01.04 - 01.04 Ronde van Vlaanderen/Tour des Flandres (Bel)    Тур Фландрии-2017  
  02.04 - 07.04 Vuelta Ciclista al Pais Vasco (Esp)    Тур Страны Басков-2017  
  08.04 - 08.04 Paris - Roubaix (Fra)    Париж-Рубэ-2017  
  15.04 - 15.04 Amstel Gold Race (Ned)   Амстел Голд Рэйс-2017  
  18.04 - 18.04 La Flèche Wallonne (Bel)    Флеш Валлонь-2017  
  22.04 - 22.04 Liège - Bastogne - Liège (Bel)   Льеж-Бастонь-Льеж-2017  
  24.04 - 29.04 Tour de Romandie (Sui)   Тур Романдии-2017  
  01.05 - 01.05 Eschborn-Frankfurt Rund um den Finanzplatz (Ger)    Рунд ум ден Финанцплац-2017  
  05.05 - 27.05 Giro d'Italia (Ita)   Джиро д’Италия-2017  
  13.05 - 19.05 Amgen Tour of California (USA)   Тур Калифорнии-2017  
  03.06 - 10.06 Criterium du Dauphine (Fra)    Критериум Дофине-2017  
  09.06 - 17.06 Tour de Suisse (Sui)   Тур Швейцарии-2017  
  07.07 - 29.07 Tour de France (Fra)   Тур де Франс-2017  
  29.07 - 29.07 Prudential RideLondon-Surrey Classic (GBr)    Райд Лондон - Суррей классик-2017  
  04.08 - 04.08 Clasica Ciclista San Sebastian (Esp)   Классика Сан Себастьяна-2017
  
  04.08 - 10.08 Tour de Pologne (Pol)   Тур Польши-2017  
  13.08 - 19.08 Eneco Tour (Binck Bank Tour)   Энеко Тур-2017  
  19.08 - 19.08 EuroEyes Cyclassics Hamburg (Ger)   Классика Гамбурга-2017  
  25.08 - 16.09 Vuelta a Espana (Esp)   Вуэльта Испании-2017  
  26.08 - 26.08 Bretagne Classic - Ouest-France (Fra)   Гран при Плуэ-2017  
  07.09 - 07.09 Grand Prix Cycliste de Québec (Can)   Гран при Квебека-2017  
  09.09 - 09.09 Grand Prix Cycliste de Montréal (Can)   Гран при Монреаля-2017  
  06.10 - 06.10 Lombardia (Ita)   Ломбардия-2017
  
  09.10 - 14.10 Presidential Cycling Tour of Turkey (Tur)   Тур Турции-2017
  
  16.10 - 21.10 Gree-Tour of Guangxi (Chn)   Тур Гуанси-2017
  

 

 

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Теги к статье: Мировой Тур календарь гонок Календарь гонок Мирового тура UCI WorldTour

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Ближайшие старты

1 - 23 июля 2017

Tour de France


ОПРОС

Победителем Тур де Франс-2017 станет?

Комментарии

  • Student
    Команда Sky объявила состав на ... (12)
    Student-Фото
    Цитата: velodoctor
    Энао посмотрел, что стало с более талантливым ураном после ухода из скай и решил, что будет лучше до конца дней возить фрума в скай чем капитанить где-то.  
    Команда очень сильная, было б любопытно как они все поедут если не дай бог что-то с Фруми случится. 
    Энао с точки зрения ГТ себя оправдал, он капитанил пару раз, но его предел 7-8 места.
  • Student
    Состав команды BMC на Тур де Ф ... (8)
    Student-Фото
    Цитата: uran
    Авермат в торчках на классиках может выдать, мотивация огромная. На туре не помошник он. Этап зацепить это да.
    А почему не помощник, почему тот же Висконти или Лулу воспринимаются как неплохие Грегори, хотя изначально классики, а ван Авермат, который выиграл гораздо больше , в горах не выдюжит, если надо будет помочь, поможет.
  • uran
    Состав команды BMC на Тур де Ф ... (8)
    uran-Фото

    Авермат в торчках на классиках может выдать, мотивация огромная. На туре не помошник он. Этап зацепить это да.

  • vitali
    Команда Sky объявила состав на ... (12)
    vitali-Фото

    Фруму предстоит попытаться выиграть грандтур в седьмом сезоне подряд, когда он в гонке будет выдавать максимум (начиная с Вуэльты-2011 борьба только за победу).

    Вытянет-ли он седьмой сезон на таком уровне? Для меня, в основном, только это может стать препятствием к победе Фрума 

  • velodoctor
    Команда Sky объявила состав на ... (12)
    velodoctor-Фото

    Энао посмотрел, что стало с более талантливым ураном после ухода из скай и решил, что будет лучше до конца дней возить фрума в скай чем капитанить где-то.  

    Команда очень сильная, было б любопытно как они все поедут если не дай бог что-то с Фруми случится. 

  • Sezar
    Состав команды BMC на Тур де Ф ... (8)
    Sezar-Фото

    Что-то слабовато в горах. Тем более таких сложных на этом Туре. Неожиданно.

  • Sezar
    Команда Sky объявила состав на ... (12)
    Sezar-Фото

    Кмк Крис сам исчерпывающе все сказал о своей форме когда объявил Порта фаворитом ТДФ. Я бы все-таки поставил на Фрума, но это на тоненького-он может работать "через не могу", а Ричи, имхо, нет. Без Пулса это команда лишь чуть лучше других. Просто поразительно, что команда с самым большим бюджетом везетсразу 3 джировцев. Одна радость-главных фигурантов этапа, на котором Фрум потерял Вуэльту 2016 года нет, кажется. Что-то менять надо в небесном королевстве.

  • kwwk
    Команда Sky объявила состав на ... (12)
    kwwk-Фото
    Насчет Кири согласен, на Джиро только две разделки попробовал проехать, да и Ланда только на последней неделе запомнился.
  • Александра
    Команда Sky объявила состав на ... (12)
    Александра-Фото

    Что ж, если Крис в той ж форме, что и предыдущие туры, то, боюсь, все ясно. А, если нет, то... туманно.)

  • archi
    Предварительные составы команд ... (62)
    archi-Фото

    Цитата: SoulThief
    Или есть что по делу возразить?

    Кому возражать или доказывать?

    Цитата: Student
    Помимо личных упреков по факту , что-то есть

    Личные..., ну кому-то глоры Астаны наступили на одно место. Это можно считать личным?

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Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2538
2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
3 Порт Р. (Aus) (BMC) 1867
4 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 1851
5 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1750
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1711
7 Мартин Д. (Irl) (QST) 1565
8 Кинтана Н. (Col) (MOV) 1536
9 Саган П. (Svk) (BOH) 1450
10 Исагирре Й. (Spa) (TBM) 1276

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