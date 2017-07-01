Календарь Мирового Тура на 2018 год и сокращение пелотона до 176 гонщиков в велогонках





22 июня в Женеве состоялось второе заседание Совета по профессиональному велоспорту на котором был утверждён календарь гонок Мирового тура на 2018 год. Совет признал календарь гонок Мирового тура этого года успешным, поэтому список гонок на следующий сезон не будет слишком отличаться от нынешнего.

Успех Тура Абу-Даби привёл к тому, что в 2018 году гонка будет расширена до 5 дней, и останется одной из ранних гонок Мирового тура UCI перед тем, как начнутся гонки в Европе.

Для того, чтобы избежать наложения Чемпионата мира по футболу 2018 года и Тур де Франс, Совет по профессиональному велоспорту принял решение о том, что старт французского Гран-тура состоится на неделю позже обычного. Это изменение приведёт к корректировке стартов гонок второй половины сезона. Полный календарь велогонок, проводящихся под эгидой UCI (гонок категории HC, 1-го и 2-го класса) будет опубликован в сентябре 2017 года.

Совет по профессиональному велоспорту учёл вопросы безопасности гонок, в частности, принял решение о сокращении количества гонщиков в составах команд на Гран-турах с 9 до 8, благодаря чему максимальное количество велогонщиков в пелотоне сократится до 176.

Кроме того, максимальное количество участников будет сокращено до 176 и на других велогонках календаря Мирового тура, а также на гонках континентального уровня UCI.

Это изменение вступит в силу с 2018 года.

Также в рамках вопроса безопасности гонщиков Совет по профессиональному велоспорту согласовал недавно проверенный на Туре Швейцарии-2017 исправленный протокол расчёта разрывов времени на этапах, где ожидается общий спринт. Изменения состоят в том, что временной разрыв увеличен до 3 секунд вместо одной секунды во избежание риска и стресса во время спринтерских этапов Гран-туров. Исправленный протокол будет протестирован на Тур де Франс-2017.

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