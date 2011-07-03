Ремко Эвенепул – победитель Тура Дании-2021

Ремко Эвенепул – самый молодой победитель Тура Дании

21-летний бельгийский велогонщик команды Deceuninck-Quick Step Ремко Эвенепул стал самым молодым победителем Тура Дании. Он выиграл два этапа – 3-й, где одержал победу из отрыва, после которой надел майку лидера, и 5-й, индивидуальную гонку на время. В генеральной классификации Ремко Эвенепул на 1 минуту 42 секунды опередил датского велогонщика команды Trek-Segafredo Мадса Педерсена и на 2 минуты нидерландского велогонщика команды Jumbo-Visma Майка Тёниссена.

Photo ©Deceuninck - Quick-Step - ©Mario Stiehl - Photo credit: ©Mario Stiehl

Photo ©Deceuninck - Quick-Step - ©Thomas Sjørup - Photo credit: ©Thomas Sjørup

На 3-м этапе с серией коротких крутых подъёмов (до 15%), которые проредили пелотон до 30 гонщиков за 50 км до финиша, Ремко Эвенепул вместе с Михаэлем Мёркёвым и Янником Стеймле находился среди оставшихся впереди гонщиков. Эвенепул атаковал. С бельгийским гонщиком уехали четверо, затем впереди остались втроём, создав просвет, но затем Ремко Эвенепул потерял контакт с попутчиками, пропустив поворот. Мёркёв и Стеймле работали сменами, чтобы добрать отрыв, который поймали за 20 км до финиша, после чего Ремко Эвенепул снова атаковал на подъёме за 3 круга до финиша. Сбросив всех с колеса, Ремко проехал оставшуюся часть этапа как индивидуальную гонку на время, опередив на круг весь пелотон и привезя полторы минуты ближайшим преследователям, что принесло ему майку лидера.

На заключительном 5-м этапе, 10,8 км индивидуальной гонке на время, равнинной, но с технически сложными участками, Ремко Эвенепул сумел на 1 секунду опередить датского велогонщика команды DSM Сёрена Крага Андерсена. На последних 200 метрах Эвенепул спринтовал, встав из седла. Дистанцию в 10,5 км он проехал за 12 минут 13 секунд со средней скоростью 53 км/ч.

Тур Дании-2021 стал второй многодневной гонкой, которую Эвенепул выиграл в этом сезоне после Тура Валлонии-2021. Теперь на счету 21-летнего бельгийского гонщика 7 побед в недельных велогонках.

Ремко Эвенепул: «В разделке всегда прикладываешь все силы, что я и сделал. Не считал себя фаворитом, но счастлив, что выиграл, особенно на такой короткой и технически сложной разделке, где было много поворотов. Обычно такие разделки мне не подходят. Я не рисковал, потому что главным было доехать до финиша целым и невредимым и взять победу в общем зачёте. Но я рад, что выиграл, потому что всегда приятно одерживать победы в майке лидера. Это была вишенка на торте в конце прекрасной недели.

Победа также знак, что двигаюсь в верном направлении, потому что чувствую себя лучше, чем на предыдущих разделках. Упорная работа и терпение начали приносить плоды, что придаёт уверенности. Победа на Туре Дании - пята– в сезоне, буду праздновать с командой, а потом вернусь к работе на следующие гонки».