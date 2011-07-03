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Ремко Эвенепул – победитель Тура Дании-2021

Ремко Эвенепул – самый молодой победитель Тура Дании

 

 

  21-летний бельгийский велогонщик команды Deceuninck-Quick Step Ремко Эвенепул стал самым молодым победителем Тура Дании. Он выиграл два этапа – 3-й, где одержал победу из отрыва, после которой надел майку лидера, и 5-й, индивидуальную гонку на время. В генеральной классификации Ремко Эвенепул на 1 минуту 42 секунды опередил датского велогонщика команды Trek-Segafredo Мадса Педерсена и на 2 минуты нидерландского велогонщика команды Jumbo-Visma Майка Тёниссена.

 

Ремко Эвенепул – победитель Тура Дании-2021

Photo ©Deceuninck - Quick-Step - ©Mario Stiehl - Photo credit: ©Mario Stiehl

Ремко Эвенепул – победитель Тура Дании-2021

 

Ремко Эвенепул – победитель Тура Дании-2021

 

Photo ©Deceuninck - Quick-Step - ©Thomas Sjørup - Photo credit: ©Thomas Sjørup

 

 

На 3-м этапе с серией коротких крутых подъёмов (до 15%), которые проредили пелотон до 30 гонщиков за 50 км до финиша,  Ремко Эвенепул вместе с Михаэлем Мёркёвым и Янником Стеймле находился среди оставшихся впереди гонщиков. Эвенепул атаковал. С бельгийским гонщиком уехали четверо, затем впереди остались втроём, создав просвет, но затем Ремко Эвенепул потерял контакт с попутчиками, пропустив поворот. Мёркёв и Стеймле работали сменами, чтобы добрать отрыв, который поймали за 20 км до финиша, после чего Ремко Эвенепул снова атаковал на подъёме за 3 круга до финиша. Сбросив всех с колеса, Ремко проехал оставшуюся часть этапа как индивидуальную гонку на время, опередив на круг весь пелотон и привезя полторы минуты ближайшим преследователям, что принесло ему майку лидера.

 

  На заключительном 5-м этапе, 10,8 км индивидуальной гонке на время, равнинной, но с технически сложными участками, Ремко Эвенепул сумел на 1 секунду опередить датского велогонщика команды DSM Сёрена Крага Андерсена. На последних 200 метрах Эвенепул спринтовал, встав из седла. Дистанцию в 10,5 км он проехал за 12 минут 13 секунд со средней скоростью 53 км/ч.

 

Тур Дании-2021 стал второй многодневной гонкой, которую Эвенепул выиграл в этом сезоне после Тура Валлонии-2021. Теперь на счету 21-летнего бельгийского гонщика 7 побед в недельных велогонках.

 

 

  Ремко Эвенепул: «В разделке всегда прикладываешь все силы, что я и сделал. Не считал себя фаворитом, но счастлив, что выиграл, особенно на такой короткой и технически сложной разделке, где было много поворотов. Обычно такие разделки мне не подходят. Я не рисковал, потому что главным было доехать до финиша целым и невредимым и взять победу в общем зачёте. Но я рад, что выиграл, потому что всегда приятно одерживать победы в майке лидера. Это была вишенка на торте в конце прекрасной недели.

 

Победа также знак, что двигаюсь в верном направлении, потому что чувствую себя лучше, чем на предыдущих разделках. Упорная работа и терпение начали приносить плоды, что придаёт уверенности. Победа на Туре Дании - пята– в сезоне, буду праздновать с командой, а потом вернусь к работе на следующие гонки».

 

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Теги к статье: Ремко Эвенепул Remco Evenepoel Deceuninck - Quick Step Тур Дании Tour of Denmark PostNord Danmark Rundt многодневная велогонка велогонка категории 2.Pro гонка Европейского тура Europe Tour

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  1. Имя: Дмитрий

    Sezar

    Сегодня, 12:29 | Регистрация: 3.07.2011

    Да, направление верное. От простого к сложному Главное - не сбиться с него, как обычно.

    1. Имя: Ольга

      Earl57

      Сегодня, 13:04 | Регистрация: 7.12.2014

      Простое он уже освоил. А вот со сложным проблемы однако.

  2. Имя: Дмитрий

    Sezar

    Сегодня, 17:26 | Регистрация: 3.07.2011

    Судя по групповой (да и по разделке) гонке на Олимпиаде - освоил недостаточно. А со сложным потому и проблемы, что простое ( и среднее по сложности, т.е. классики и разнопрофильные недельки) не освоил. Это кроме само собой травмы.

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Комментарии

  • Sezar
    Ремко Эвенепул – победитель Ту ... (3)
    Sezar-Фото

    Судя по групповой (да и по разделке) гонке на Олимпиаде - освоил недостаточно. А со сложным потому и проблемы, что простое ( и среднее по сложности, т.е. классики и разнопрофильные недельки) не освоил. Это кроме само собой травмы.

  • reforg34
    Вуэльта Испании-2021, превью э ... (5)
    reforg34-Фото
    Как минимум Фрума, Томаса, Кинтаны, Нибали. Ну а так в целом согласен что нет новых Шлеков, Контадоров, Армстронгов, Бассо, Кунего, Клоденов. Тот же Хоаким Родригез при нынешней конкуренции и отстуствии фаворитов, уже бы имел 4-5 побед на гранд турах.Но просто ему приходилось бороться с сильными гонщиками, а не со словенцами или гонщиками уровня Гаспаротто.
  • Arciv
    Примож Роглич – победитель 1 э ... (3)
    Arciv-Фото
    Цитата: Earl57
    Потому что майки олимпийского чемпиона не существует. Поэтому они и изощряются с золотыми велосипедами и золотыми шлемами.
    Аааа,блин,точно,это ж радужные чемпиона мира))) я и забыл))) Спасибо,вы как всегда выручаете)
  • salomon
    Вуэльта Испании-2021, превью э ... (5)
    salomon-Фото
    Цитата: reforg34
    Речь о следующей Вуэльте наверное. На этой, из более менее сильных по сути только Ланда, кто-то из ская и Роглич.
    А кроме Погачара кого нет из генералов?
  • Earl57
    Примож Роглич – победитель 1 э ... (3)
    Earl57-Фото
    Потому что майки олимпийского чемпиона не существует. Поэтому они и изощряются с золотыми велосипедами и золотыми шлемами.
  • Arciv
    Примож Роглич – победитель 1 э ... (3)
    Arciv-Фото
    А почему Роглич не в майке олимпийского чемпиона ехал? Не было возможности следить за гонкой,поэтому сорри,если этот вопрос уже обсуждался! А по гонке Рогла красавчик,Кусс вообще удивил)
  • cmap_nep
    Примож Роглич о старте на Вуэл ... (7)
    cmap_nep-Фото

    Трижды Роглич проиграл из-за падений:
    Giro в 2019, Paris–Nice и Tour в 2021...
    Трижды плохо выглядел на третьей неделе:
    Tour в 2018 и 2020 и Vuelta в 2020 ...
    Что будет в этот раз?

  • velodoctor
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (27)
    velodoctor-Фото

    Да хоть с крыши собора с рампы старт, чем спорт плох, не вижу ничего тут такого. Недалеко от меня церковь 17 века,  при ней находится церковный клуб самбо. 

  • Адриен
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (27)
    Адриен-Фото
    Дело не в "интересности", а в престижности. В этом французы намного опередили и итальянцев, и испанцев. И скорее всего - надолго, навсегда...
  • Ice
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (27)
    Ice-Фото

    Пидкоки-шмидкоки) Сразу сомневался во всех прогнозах кроме Роглы. Как оказалось, не зря) Выиграл тот, на кого ставили, Аранбуру и Тратник приятно удививили, Власов молодцом. Рогла так может от звонка до звонка в красном проехать, если никаких оказий не возникнет.

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