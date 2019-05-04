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Ремко Эвенепул - победитель 3 этапа Вуэльты провинции Сан-Хуан-2020

Ремко Эвенепул: «Разделка 3 этапа Вуэльты провинции Сан-Хуан-2020 показалась мне самой долгой в жизни»

 

 

  Ремко Эвенепул (Remco Evenepoel) одержал первую победу в сезоне, выиграв 15,2-км индивидуальную гонку на время на 3-м этапе Вуэльты провинции Сан-Хуан-2020.

 

  20-летний бельгийский гонщик команды Deceuninck-Quick Step, который является действующим чемпионом Европы в индивидуальной гонке на время, показал лучшее время на промежуточной отсечке, 1200 м подъём со средним градиентом 7,8% не стал для него помехой. Всю дистанцию Ремко Эвенепул преодолел за 19 минут 16 секунд со средней скоростью 47,336 км/ч.

 

  Ближайшим соперником Эвенепула стал 23-летний итальянский гонщик Филиппо Ганна, проигравший бельгийскому гонщику 32 секунды. Призёр Вуэльты провинции Сан-Хуан-2019, 43-летний испанский гонщик команды Medellin Оскар Севилья замкнул на этапе тройку сильнейших, уступив Ремко Эвенепулу 1 минуту 8 секунд.

 

Ремко Эвенепул стал новым лидером генеральной классификации Вуэльты провинции Сан-Хуан-2020.

 

Ремко Эвенепул - победитель 3 этапа Вуэльты провинции Сан-Хуан-2020

Photo © Deceuninck - Quick-Step - ©Maximiliano Blanco / Getty Images - Photo credit: ©Maximiliano Blanco / Getty Image

 

  Ремко Эвенепул: «Разделка была короткой, но мне показалась самой долгой в жизни из-за прямых дорог. Даже подъём казался бесконечным. Я ехал за победой, и счастлив, что взял её. Сегодня я выиграл время не только на равнине, где смог набрать высокую скорость, но и на подъёме, где ускорился. Это значит, что нога идёт хорошо, и это приятно в самом начале сезона.

 

  Я впервые в этом году ехал индивидуальную гонку на время, впервые боролся в майке чемпиона Европы, и это моя первая победа. Приятно возглавить генеральную классификацию, но нам нельзя терять концентрацию, впереди ещё четыре этапа. Я не думаю о победе в общем зачёте, просто буду проходить гонку день за днём, продолжая помогать команде, где и когда смогу».

 

Результаты 3 этапа Вуэльты провинции Сан-Хуан-2020

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Теги к статье: Ремко Эвенепул Remco Evenepoel Deceuninck-Quick Step ITT индивидуальная гонка на время Вуэльта провинции Сан-Хуан Vuelta a San Juan Internacional многодневная велогонка

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  1. Имя: SportSpirit

    SportSpirit

    Сегодня, 10:24 | Регистрация: 4.05.2019

    Браво, Ремко!

    +32 сек Ганне на 15 км - вот это заявочка на все разделки сезона.  

     

    Разменял 3-й десяток, взвешенные слова в интервью сказал. 

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Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • AvA
    Вуэльта провинции Сан-Хуан-202 ... (5)
    AvA-Фото

    Это же Robert Marchand! Ему уже 108 и он рекордсмен в часовой езде на треке! В своей возврастной категории! acute

  • Earl57
    Жулиан Алафилипп сошёл с Вуэль ... (2)
    Earl57-Фото

    Цитата: Camel
    Падение на этапе всегда являлось очевидной причиной схода, все же остальные сходят из-за проблем с желудком. Другой причины придумать ума не хватает? Неужели так трудно следить за питанием? Такой штат!!! Вплоть до поваров и диетологов! Проблемы с желудком...
    Даже космонавты в космосе не умудряются так "попадать"!

    На финише 2-го этапа Алафилип был живее всех живых. Так что вполне возможно, что причина совсем не в питании. Но этого никто и никогда откровенно не расскажет.

  • Earl57
    Вуэльта провинции Сан-Хуан-202 ... (5)
    Earl57-Фото

    В твиттере прикололись - в 2050 году Оскар Севилья будет в топ-10 американских гонок. И выложили его фото как старика))

     

  • AvA
    Вуэльта провинции Сан-Хуан-202 ... (5)
    AvA-Фото

    в воскресенье выложили в твиттер интервью Сагана перед гонкой))))
    "How do you fell?" - "Let`s see"
    "It`s your birthday" - "It`s normal day on the bike"
    "What are you expectation?" - "Better not to have expectation"
    Sagan being Sagan

    Как ты себя чувствуешь? - Посмотрим
    Сегодня твой день рождения. - Это обычный день на велосипеде
    Какие твои ожидания? - Лучше не иметь ожиданий
    Саган есть Саган

  • GTX
    Вуэльта провинции Сан-Хуан-202 ... (5)
    GTX-Фото

    Севилья в тройке, во дает!

  • SportSpirit
    Винченцо Нибали и Джулио Чикко ... (5)
    SportSpirit-Фото

    Очень позитивное интервью) Нибали на фото непривычно милый)

     

    Складывается впечатление, что у этих ребят получится отличный тандем. Есть общие черты, есть различия, но психологический коннект очевиден. По задору напомнило интервью Нассенов, но там - братья, а тут - гонщики всего пару месяцев вместе. 

     

    Нибали со своей любовью к кофе прям в десяточку попал к Segafredo) 

  • SportSpirit
    Ремко Эвенепул - победитель 3 ... (1)
    SportSpirit-Фото

    Браво, Ремко!

    +32 сек Ганне на 15 км - вот это заявочка на все разделки сезона.  

     

    Разменял 3-й десяток, взвешенные слова в интервью сказал. 

  • motte
    Вуэльта провинции Сан-Хуан-202 ... (5)
    motte-Фото

    Молодежь зарубилась и так весь сезон и на всех гонках....красота!!!!

    У такой плеяды молодых в мировом сегодняшнем пелотоне свои счета друг с другом будут, кайф!

    ПС может составить список молодежи в пелотоне 2020, имею ввиду, конкретной молодежи?

  • Camel
    Жулиан Алафилипп сошёл с Вуэль ... (2)
    Camel-Фото

    Падение на этапе всегда являлось очевидной причиной схода, все же остальные сходят из-за проблем с желудком. Другой причины придумать ума не хватает? Неужели так трудно следить за питанием? Такой штат!!! Вплоть до поваров и диетологов! Проблемы с желудком...

    Даже космонавты в космосе не умудряются так "попадать"!

  • Student
    Вуэльта провинции Сан-Хуан-202 ... (5)
    Student-Фото
    32 сек, судя по профилю по столу. Много....

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