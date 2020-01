Ремко Эвенепул - победитель 3 этапа Вуэльты провинции Сан-Хуан-2020

в воскресенье выложили в твиттер интервью Сагана перед гонкой))))

"How do you fell?" - "Let`s see"

"It`s your birthday" - "It`s normal day on the bike"

"What are you expectation?" - "Better not to have expectation"

Sagan being Sagan



Как ты себя чувствуешь? - Посмотрим

Сегодня твой день рождения. - Это обычный день на велосипеде

Какие твои ожидания? - Лучше не иметь ожиданий

Саган есть Саган