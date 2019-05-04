Ремко Эвенепул - победитель 3 этапа Вуэльты провинции Сан-Хуан-2020

Ремко Эвенепул: «Разделка 3 этапа Вуэльты провинции Сан-Хуан-2020 показалась мне самой долгой в жизни»

Ремко Эвенепул (Remco Evenepoel) одержал первую победу в сезоне, выиграв 15,2-км индивидуальную гонку на время на 3-м этапе Вуэльты провинции Сан-Хуан-2020.

20-летний бельгийский гонщик команды Deceuninck-Quick Step, который является действующим чемпионом Европы в индивидуальной гонке на время, показал лучшее время на промежуточной отсечке, 1200 м подъём со средним градиентом 7,8% не стал для него помехой. Всю дистанцию Ремко Эвенепул преодолел за 19 минут 16 секунд со средней скоростью 47,336 км/ч.

Ближайшим соперником Эвенепула стал 23-летний итальянский гонщик Филиппо Ганна, проигравший бельгийскому гонщику 32 секунды. Призёр Вуэльты провинции Сан-Хуан-2019, 43-летний испанский гонщик команды Medellin Оскар Севилья замкнул на этапе тройку сильнейших, уступив Ремко Эвенепулу 1 минуту 8 секунд.

Ремко Эвенепул стал новым лидером генеральной классификации Вуэльты провинции Сан-Хуан-2020.

Photo © Deceuninck - Quick-Step - ©Maximiliano Blanco / Getty Images - Photo credit: ©Maximiliano Blanco / Getty Image

Ремко Эвенепул: «Разделка была короткой, но мне показалась самой долгой в жизни из-за прямых дорог. Даже подъём казался бесконечным. Я ехал за победой, и счастлив, что взял её. Сегодня я выиграл время не только на равнине, где смог набрать высокую скорость, но и на подъёме, где ускорился. Это значит, что нога идёт хорошо, и это приятно в самом начале сезона.

Я впервые в этом году ехал индивидуальную гонку на время, впервые боролся в майке чемпиона Европы, и это моя первая победа. Приятно возглавить генеральную классификацию, но нам нельзя терять концентрацию, впереди ещё четыре этапа. Я не думаю о победе в общем зачёте, просто буду проходить гонку день за днём, продолжая помогать команде, где и когда смогу».