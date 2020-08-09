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Ремко Эвенепул из одиночного 50-км отрыва выиграл 4-й этап Тура Польши-2020

Ремко Эвенепул – победитель 4-го этапа Тура Польши-2020 и лидер общего зачёта

 

 

  Ремко Эвенепул одержал победу на королевском горном этапе Тура Польши-2020, выиграв его из одиночного отрыва. В прошлом гонка решалась на финальном подъёме, но 20-летний бельгийский гонщик команды Deceuninck-Quick Step атаковал за 51 км до финиша.

 

  За 40 км до финиша его преимущество составляло уже около минуты. Несмотря на серию атак из группы, Эвенепул увеличил разрыв почти до двух минут, проехав оставшуюся часть этапа как разделку. Он расслабился только за 200 м до финиша, когда вытащил гоночный номер Фабио Якобсена и с номером в поднятых руках пересёк финишную черту в знак поддержки пострадавшего товарища по команде.

 

Ремко Эвенепул из одиночного 50-км отрыва выиграл 4-й этап Тура Польши-2020

 

Ремко Эвенепул из одиночного 50-км отрыва выиграл 4-й этап Тура Польши-2020

 

Ремко Эвенепул из одиночного 50-км отрыва выиграл 4-й этап Тура Польши-2020

 

Photo © Deceuninck - Quick-Step - ©Justin Setterfield / Getty Images - Photo credit: ©Justin Setterfield / Getty Images

 

 

  Ремко Эвенепул: «Ночью после падения Фабио никто почти не спал. Было тяжело, но мы держались вместе. Ребята, которые не едут эту гонку, переживали вместе с нами. Хорошие новости, которые пришли недавно, очень нас воодушевили. На 3-м этапе мы боролись за победу с Баллерини, теперь пришёл мой черёд.

 

  По плану я должен был атаковать позже, но подумал, что 50 км до финиша – подходящий момент, потому что я увидел, что все устали, так как 3-й этап был довольно тяжёлым.

 

  Сегодня я всё хотел отдать ради Фабио! Мне хотелось что-то предпринять. Поэтому утром перед стартом я попросил его гоночный номер. Когда поднял его на финише, почувствовал, насколько особенный этот момент. Мне было тяжело, но это несравнимо с тем, что переживает в эти дни Фабио.

 

  Ребята великолепно отработали до финальных 50 км, защищали меня с самого старта. Я хотел вознаградить их усилия. Когда из технички мне сказали, что у меня небольшое преимущество над преследователями, и что никто не смог за мной поехать, это придало мне ещё больше уверенности. Так что я продолжал удерживать высокую скорость, не переходя за красную линию, и так ехал до конца. Я счастлив, что одержал эту победу, что надел жёлтую майку лидера всего за один день до финала гонки».

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Теги к статье: Ремко Эвенепул Remco Evenepoel Deceuninck-Quick Step Тур Польши Tour de Pologne велогонка Мирового тура многодневная велогонка

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Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • Виктор Сироткин
    Директор Тура Польши: «Причино ... (5)
    Виктор Сироткин-Фото
    это ничего не значит: сознание профессиональных спортсменов зашорено, методы 40-летней давности не работают. Бывший профессиональный спортсмен сосредоточен на результате, а не на внимании к деталям в постоянно меняющемся спорте и не на создании условий. Он так и говорит: "гонщики проходили этот сектор три или четыре раза, поэтому могли всё увидеть заранее" - типа видели, значит готовы. А тут вмешивается мелочь (причём очевидная - выставлен локоть) и все недочёты вылезают в один момент с фатальными последствиями.
  • Arciv
    Тур де л'Эн-2020. Этап 2 (13)
    Arciv-Фото
    Гонку не смотрел,а что там Том? Совсем не тянет пока?
  • Arciv
    Ваут ван Арт – победитель Мила ... (1)
    Arciv-Фото
    Ваут хорош! Когда подписали его,были двоякие чувства,с одной стороны по нему было видно,что он силён,но с другой я хотел бы,чтоб все таки подписали ВДП! Ну Ваут оправдывает себя с головой!
  • Виктор Сироткин
    Директор Тура Польши: «Причино ... (5)
    Виктор Сироткин-Фото

    раз Директор Тура Польши Чеслав Ланг так высказывается о произошедшем инциденте ("спринтеров специфический тип мышления", "член жюри, находившийся на финише, намного смягчил падение Якобсена"), то хорошего от Тура Польши ждать не нужно вообще.

  • Pi-man
    Тур де л'Эн-2020. Этап 2 (13)
    Pi-man-Фото
    Что-то вы сильно принижаете соперников Джамбо.
  • Starch27
    Директор Тура Польши: «Причино ... (5)
    Starch27-Фото

    Только у Вас в каждом выпуске финишные этапы с узким створом на которых постоянно происходят завалы.

  • Ser Gio
    Тур Польши-2020. Этап 4 (17)
    Ser Gio-Фото
    Вот именно гонку хоть видели? (Тур Польши)
    Сравнили етап с шестикратным прохождением стенки за 20% и спринтерскую класику, хоть и 300 км длинной. Ну и как уже ниже написали, преодолевать стенки, имея явно видимые травмы после падения, и сидеть прижав ушки в группе на равнине - две большие разницы.
  • aksbor
    Тур Польши-2020. Этап 4 (17)
    aksbor-Фото

    Похоже,это новый Каннибал. Будет брать все - от однодневок до Гран-туров.

  • Гонщик
    Тур де л'Эн-2020. Этап 2 (13)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Sezar
    Развоз в гору, самую обычную был невероятно мощным, спасибо Юмбо за зрелище. Вся команда очень сильна. Не буду повторяться про кетоны:). Уже год зреет мысль, что Берналь особо-то и не прогрессирует последние года 2. Изначально очень мощный горный ход не дополняется особо ничем, кроме как изменением своей роли и поддержки команды. В разделке даже хуже стал. Картина "Роглич и Берналь в горах разыгрывают очередную недельку" я вижу с 2018 года. Только если раньше Берналь беспрерывно атаковал а Роглич сидел на колесе, то сейчас даже об атаках речи не идет. Да, потрясающая физика даст ему возможность впрыгнуть вовремя в форму, да и практически наверняка Роглич покажет признаки слабости на 3 неделе. Но хватит ли этого для победы?  И главное, неужели Эган собирается так, спустя рукава побеждать и дальше? О каких 5 выигранных в будущем турах ведет речь?
    С чего Роглич должен показать признаки слабости , гонок перед Туром кот наплакал  , поэтому  реальным соперником может стать разве что Фрумми , заправит баки как положено и погнали .

  • AmLoket
    Милан - Сан-Ремо-2020. Результ ... (23)
    AmLoket-Фото

    Цитата: Earl57
    Порадоввалась за Трентина, который наехал на чей-то бачок. Переломов нет, обошлось ушибами и "асфальтовой болезнью". Хотя выглядело очень угрожающе, как он держался за плечо.
    Брошенные бачки то и дело опасно отлетали на дорогу гонщикам под колеса. 

     

    Тоже обратила на это внимание и сразу стало страшно за гонцов в основной группе. Надо ввести какое-нибудь правило по выбросу бачков, а то ребят окружает куча источников опасностей: странные ограждения, бачки, близко едущие мотоциклисты, собаки, люди! И это помимо обычного притирания в группе. Вчера еще какой-то толстяк перебегал дорогу за отрывом на узкой дороге в конце гонки, неужели не мог переждать пару минут?

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4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
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