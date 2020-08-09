Ремко Эвенепул из одиночного 50-км отрыва выиграл 4-й этап Тура Польши-2020

Ремко Эвенепул – победитель 4-го этапа Тура Польши-2020 и лидер общего зачёта

Ремко Эвенепул одержал победу на королевском горном этапе Тура Польши-2020, выиграв его из одиночного отрыва. В прошлом гонка решалась на финальном подъёме, но 20-летний бельгийский гонщик команды Deceuninck-Quick Step атаковал за 51 км до финиша.

За 40 км до финиша его преимущество составляло уже около минуты. Несмотря на серию атак из группы, Эвенепул увеличил разрыв почти до двух минут, проехав оставшуюся часть этапа как разделку. Он расслабился только за 200 м до финиша, когда вытащил гоночный номер Фабио Якобсена и с номером в поднятых руках пересёк финишную черту в знак поддержки пострадавшего товарища по команде.

Photo © Deceuninck - Quick-Step - ©Justin Setterfield / Getty Images - Photo credit: ©Justin Setterfield / Getty Images

Ремко Эвенепул: «Ночью после падения Фабио никто почти не спал. Было тяжело, но мы держались вместе. Ребята, которые не едут эту гонку, переживали вместе с нами. Хорошие новости, которые пришли недавно, очень нас воодушевили. На 3-м этапе мы боролись за победу с Баллерини, теперь пришёл мой черёд.

По плану я должен был атаковать позже, но подумал, что 50 км до финиша – подходящий момент, потому что я увидел, что все устали, так как 3-й этап был довольно тяжёлым.

Сегодня я всё хотел отдать ради Фабио! Мне хотелось что-то предпринять. Поэтому утром перед стартом я попросил его гоночный номер. Когда поднял его на финише, почувствовал, насколько особенный этот момент. Мне было тяжело, но это несравнимо с тем, что переживает в эти дни Фабио.

Ребята великолепно отработали до финальных 50 км, защищали меня с самого старта. Я хотел вознаградить их усилия. Когда из технички мне сказали, что у меня небольшое преимущество над преследователями, и что никто не смог за мной поехать, это придало мне ещё больше уверенности. Так что я продолжал удерживать высокую скорость, не переходя за красную линию, и так ехал до конца. Я счастлив, что одержал эту победу, что надел жёлтую майку лидера всего за один день до финала гонки».