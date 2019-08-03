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Ремко Эвенепул – победитель Классики Сан-Себастьяна-2019

Ремко Эвенепул – самый молодой победитель Классики Сан-Себастьяна-2019

 

 

  19-летний бельгийский гонщик команды Deceuninck - Quick Step Ремко Эвенепул (Remco Evenepoel) стал самым молодым победителем Классики Сан-Себастьяна. Это его четвёртая победа в первом сезоне в профессионалах. 227,3 км дистанция классики включала прохождение семи подъёмов. На одном из них, за 36 км до финиша Ремко Эвенепул выпал, но потом добрал пелотон, несмотря на полуминутное отставание.

 

  За 20 км до финиша бельгийский гонщик ответил на атаку Тома Скуйиньша (Trek-Segafredo), а затем сбросил его. В это время Энрик Мас прикрывал атаки из группы позади своего товарища по команде. Дебютант гонки выиграл 39-й выпуск Классики Сан-Себастьяна из одиночного отрыва, опередив на 38 секунд группу, в котором были опытные звёздные гонщики.

 

Ремко Эвенепул – победитель Классики Сан-Себастьяна-2019

 

Ремко Эвенепул – победитель Классики Сан-Себастьяна-2019

© Deceuninck - Quick-Step - ©David Ramos / Getty Images - Photo credit: ©David Ramos/ Getty Images

 

 

  Ремко Эвенепул: «Не могу поверить, не ожидал выиграть! Это невероятно. Победа на этой гонке была моей мечтой, а теперь она осуществилась, да ещё при том, что я впервые ехал гонку. Всё, что могу сказать, - это просто невероятно и прекрасно.

 

  На узких дорогах перед предпоследним подъёмом я потерял несколько позиций, поэтому оказался далеко, но на спуске поехал экстремально быстро и сумел вернуться. Потом я решил атаковать, чтобы находиться впереди на последнем подъёме и помочь там Энрику. Но мы дали полный газ и поняли, что набрали значительное преимущество к подножию подъёма, поэтому я продолжил продавливать, в то время как Энрик великолепно противостоял атакам.

 

 

  Я приехал сюда ради опыта, и внезапно, менее чем за 20 км до финиша, начал бороться за победу. За 3 – 4 км до финиша у меня в глазах стояли слёзы. Момент был очень эмоциональный, потому что я понял, что это будет одна из крупных и важных побед в моей карьере. Я всё ещё не могу в неё поверить, мне понадобится несколько дней, чтобы всё осознать. Для нас гонка сложилась великолепно, хочу поблагодарить всех в команде за уверенность, которую они всегда мне дают, и за фантастическую поддержку.

 

На следующей неделе я приму участие в разделке на чемпионате Европы, ещё одном важном соревновании, которое собираюсь для себя открыть. Я не знаю, чего мне ожидать, но мотивирован там выступить как можно лучше. Я также счастлив, что впервые проехал в гонке с дисковыми тормозами. Использовал их на тренировке, они невероятно быстрые, поэтому я ещё сильнее хотел проехать с ними на официальных соревнованиях».

 

 

Результаты Классики Сан-Себастьяна-2019

 

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Теги к статье: Ремко Эвенепул Remco Evenepoel Классика Сан-Себастьяна гонка Мирового тура

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Clasica Ciclista San Sebastian

4 августа 2019

Prudential RideLondon-Surrey Classic

7 - 11 августа 2019

European Continental Championships

11 августа 2019

European Continental Championships - Road Race

12 - 18 августа 2019

Binck Bank Tour

13 - 17 августа 2019

Vuelta a Burgos

15 - 18 августа 2019

Arctic Race of Norway

16 - 25 августа 2019

Tour de l'Avenir

24 августа - 15 сентября 2019

La Vuelta ciclista a Espana

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Комментарии

  • SportSpirit
    Стейн Стелс и Берт Ван Лерберг ... (1)
    SportSpirit-Фото
    "Бюджетники")
  • SportSpirit
    Крис Фрум: «Единственная цель ... (2)
    SportSpirit-Фото
    Все-таки Фрум - спортсмен с несгибаемым внутреннним стержнем и верой в себя, одна из причин, почему восстановление идет быстрее прогнозов. И, конечно, последовательность в выполнении рутинных действий всегда при нем. Вспоминается план питания на Джиро-2018)
  • sergejdriver
    Классика Сан-Себастьяна-2019. ... (16)
    sergejdriver-Фото
    Огромное спасибо. Продолжайте в том же духе. Очень интересно вас читать!!
  • Адриен
    Крис Фрум: «Единственная цель ... (2)
    Адриен-Фото

    С одной стороны - никогда не являлся поклонником Фрума из-за его ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОСТИ, из-за  выведение его  "за скобки" в сальбутамоловых разоблачениях, за  "Murdoch roof"...  С другой - никогда не ставил под сомнения его достижения, его ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ талант победителя. Ну а если он в следующих сезонах ПРОДОЛЖИТ свои триумфальные победы после такой костодробительной мясорубки - достоин памятника. Но - по любому - СНИМАЮ ШЛЯПУ!

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Donostia San Sebastian Klasiko ... (1)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Женщины есть женщины,как можно было их отпускать))) приколистки ждали что Ван Влютен догонит, ага сейчас
  • Debora
    Тур Польши-2019. Этап 1 (4)
    Debora-Фото
    Цитата: motte
    От, лось, а?
    Силен Аккерман, ох...
    Лучше не скажешь )))
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Классика Сан-Себастьяна-2019. ... (16)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: sergejdriver
    Вы судя по всему обладаете какой то информацией, но за вашей мыслью следить нелегко. Не могли бы вы более ясно выражаться? Очень интересно. Что сделал Ремко на последней АИР? Что такое АИР? И наконец, что с 90% тренеров в молодежке?
    Добрый вечер, у него проблема с великом была после падения ,на том этапе где выиграл Падун на Адриаика Ионика Рейс(АИР), Так малыш там такую сцену закатил с бросаниями велосипедов и тд и тп ,очень неочень, судья на машине подъехал сделать замечание ,он его обматерил. Судья уехал . После подъехал судья на мото ,таже история... Когда ,через некоторое время прибежал механик пытаясь разобраться в чем дело , малый и там отметился ,но слава богу дали вел и запустили его. Он слишком импульсивный , чересчур. Но все молчат . Это же курица несущие золотые яица. Кто помнит ещё недавно Адриана Косту? Тот тоже гонку за гонкой ложил, у него на некоторых горах длинных ,была VAM средняя скорость подъёма ,круче чем у Армстронга ,рекорд за рекордом и это в гонках!!!! не просто на отрезке ,на свежие ноги,а в гонке!!! Чем все закончилось?? Очень печально. Было много обстоятельств вокруг, которые эти молодые чемпионы просто не выдерживают. По поводу тренеров в молодежке , я думаю что 90 % людей работающих с детьми, от юниоров до 23 ,должны пересмотреть подход к тренировкам. Последние поколения спортсменов которые пришли из других видов спорта говорит , я думаю, что многие вещи в эффективности развития физических , морально волевых ,тактико технических качеств мы упускаем, по отношению к тренерам занимающихся в других видах спорта. Роглич ( мне повезло,видел его победу в Баку , когда ещё ездил в Adria), Эвенепоель - футболист. Ганна - пришёл из академической гребли. Вудс . Кеннеди, по женщинам сегодня выиграла. И ещё можно привести 3-4 атлета которые ездят и показывают результат на очень высоком уровне , а о скольких мы не знаем? И ведь сколько шоссейнков которые в 30 лет поворот не научились ложить или просто спят по жизни . А эти дарования учатся очень быстро , одна ситуация с тем как Ремко сегодня мучается , отстает , берет фляги ,раздаёт в группе, после того как догнал ,и едет за Скуйнышем !!! Да они совершают ошибки но способность перестраиваться ,которую они получили до этого ,делает их на голову сильнее, классический шоссер уже бросил бы и сидел в бусе ,пил колу ,и рассказывал персоналу как он много сделал сегодня но следующую гонку точно положит. Удивляюсь до сих пор почему никто не отвечает ,до сих пор на атаки Ремко, там что весь пелотон техничек тупицы(?) , тренеров имею ввиду ,это их обязанность давать команды по радио, но нет многие жуют булки и успевают во время гонки чатится в инсте и фесбуке. Как и сегодня. Шоссе в бурду превращается и тренера и гонцы, поэтому приезжают другие виды спорта и делают нас шоссеров, кто это поймёт раньше будет в выигрыше.

    Цитата: Серафим
      Глядя на Эвенпула, думаю, что пришло время, когда нестгены не входят потихоньку в элитную когорту, а просто сносят всех, пробиваясь в первые ряды. Я еще жду взросления и прорыва от Тома Пидкока. Если, конечно, он захочет сосредоточиться на шоссейных гонках.  
     
    Да вы правы ,но у него шоссейные гонки всегда на первом месте ,просто в кроссе тоже получается)))) . сейчас гоняясь за виггинс думаю перейдёт в Скай ,они их фармклуб.По поводу результов на шоссе. ....малый выигрывал Рубе 2 раза ,по юниорам и в этом году по андерам , на мире по юниорам в разделке отметился .Вчера выиграл этап на Тур Альзас , с финишем на пьян де Беи Филь , помните? Подъём был уже на турах. В него Ару, Нибс, Фрум выигрывали. В этом году Тёйнс и Чикконе майку там одел.Кстати Пидкок в майке едет ,завтра последний этап, по-моему. А Макналти в УАЭ перешёл, я думал что Трек или ЕФ ,но американцы отпустили его.
  • Sezar
    Классика Сан-Себастьяна-2019. ... (16)
    Sezar-Фото

    Присоединяюсь, Сейтхалил-настоящий кладезь информации по восходящим звездам. 

  • 56X11
    Gazprom — RusVelo объявляет им ... (13)
    56X11-Фото

    Втюрин спринтер же

  • Konstantin41
    Классика Сан-Себастьяна-2019. ... (16)
    Konstantin41-Фото

    Ремко красавец конечно, но мне немного жаль гва, опять второй... Ну что же, видимо пришло время старой гвардии уходить..

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1 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 4337
2 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3109
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 2991
4 Пино Т. (Fra) (GFC) 2976
5 Роглич П. (Slo) (TJV) 2859
6 Берналь Э. (Col) (INS) 2726
7 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2412
8 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2409
9 Йейтс С. (GBr) (MTS) 2320
10 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2305

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