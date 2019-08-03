Ремко Эвенепул – победитель Классики Сан-Себастьяна-2019

SportSpirit

Стейн Стелс и Берт Ван Лерберг ... (1) "Бюджетники")

SportSpirit

Крис Фрум: «Единственная цель ... (2) Все-таки Фрум - спортсмен с несгибаемым внутреннним стержнем и верой в себя, одна из причин, почему восстановление идет быстрее прогнозов. И, конечно, последовательность в выполнении рутинных действий всегда при нем. Вспоминается план питания на Джиро-2018)

sergejdriver

Классика Сан-Себастьяна-2019. ... (16) Огромное спасибо. Продолжайте в том же духе. Очень интересно вас читать!!

Адриен

Крис Фрум: «Единственная цель ... (2) С одной стороны - никогда не являлся поклонником Фрума из-за его ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОСТИ, из-за выведение его "за скобки" в сальбутамоловых разоблачениях, за "Murdoch roof"... С другой - никогда не ставил под сомнения его достижения, его ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ талант победителя. Ну а если он в следующих сезонах ПРОДОЛЖИТ свои триумфальные победы после такой костодробительной мясорубки - достоин памятника. Но - по любому - СНИМАЮ ШЛЯПУ!

Сейтмеметов сейтхалил

Donostia San Sebastian Klasiko ... (1) Женщины есть женщины,как можно было их отпускать))) приколистки ждали что Ван Влютен догонит, ага сейчас

Debora

Тур Польши-2019. Этап 1 (4) Цитата: motte От, лось, а?

Силен Аккерман, ох...

Лучше не скажешь ))) Лучше не скажешь )))

Сейтмеметов сейтхалил

Классика Сан-Себастьяна-2019. ... (16) Цитата: sergejdriver Вы судя по всему обладаете какой то информацией, но за вашей мыслью следить нелегко. Не могли бы вы более ясно выражаться? Очень интересно. Что сделал Ремко на последней АИР? Что такое АИР? И наконец, что с 90% тренеров в молодежке? Добрый вечер, у него проблема с великом была после падения ,на том этапе где выиграл Падун на Адриаика Ионика Рейс(АИР), Так малыш там такую сцену закатил с бросаниями велосипедов и тд и тп ,очень неочень, судья на машине подъехал сделать замечание ,он его обматерил. Судья уехал . После подъехал судья на мото ,таже история... Когда ,через некоторое время прибежал механик пытаясь разобраться в чем дело , малый и там отметился ,но слава богу дали вел и запустили его. Он слишком импульсивный , чересчур. Но все молчат . Это же курица несущие золотые яица. Кто помнит ещё недавно Адриана Косту? Тот тоже гонку за гонкой ложил, у него на некоторых горах длинных ,была VAM средняя скорость подъёма ,круче чем у Армстронга ,рекорд за рекордом и это в гонках!!!! не просто на отрезке ,на свежие ноги,а в гонке!!! Чем все закончилось?? Очень печально. Было много обстоятельств вокруг, которые эти молодые чемпионы просто не выдерживают. По поводу тренеров в молодежке , я думаю что 90 % людей работающих с детьми, от юниоров до 23 ,должны пересмотреть подход к тренировкам. Последние поколения спортсменов которые пришли из других видов спорта говорит , я думаю, что многие вещи в эффективности развития физических , морально волевых ,тактико технических качеств мы упускаем, по отношению к тренерам занимающихся в других видах спорта. Роглич ( мне повезло,видел его победу в Баку , когда ещё ездил в Adria), Эвенепоель - футболист. Ганна - пришёл из академической гребли. Вудс . Кеннеди, по женщинам сегодня выиграла. И ещё можно привести 3-4 атлета которые ездят и показывают результат на очень высоком уровне , а о скольких мы не знаем? И ведь сколько шоссейнков которые в 30 лет поворот не научились ложить или просто спят по жизни . А эти дарования учатся очень быстро , одна ситуация с тем как Ремко сегодня мучается , отстает , берет фляги ,раздаёт в группе, после того как догнал ,и едет за Скуйнышем !!! Да они совершают ошибки но способность перестраиваться ,которую они получили до этого ,делает их на голову сильнее, классический шоссер уже бросил бы и сидел в бусе ,пил колу ,и рассказывал персоналу как он много сделал сегодня но следующую гонку точно положит. Удивляюсь до сих пор почему никто не отвечает ,до сих пор на атаки Ремко, там что весь пелотон техничек тупицы(?) , тренеров имею ввиду ,это их обязанность давать команды по радио, но нет многие жуют булки и успевают во время гонки чатится в инсте и фесбуке. Как и сегодня. Шоссе в бурду превращается и тренера и гонцы, поэтому приезжают другие виды спорта и делают нас шоссеров, кто это поймёт раньше будет в выигрыше.



Цитата: Серафим Глядя на Эвенпула, думаю, что пришло время, когда нестгены не входят потихоньку в элитную когорту, а просто сносят всех, пробиваясь в первые ряды. Я еще жду взросления и прорыва от Тома Пидкока. Если, конечно, он захочет сосредоточиться на шоссейных гонках.



Да вы правы ,но у него шоссейные гонки всегда на первом месте ,просто в кроссе тоже получается)))) . сейчас гоняясь за виггинс думаю перейдёт в Скай ,они их фармклуб.По поводу результов на шоссе. ....малый выигрывал Рубе 2 раза ,по юниорам и в этом году по андерам , на мире по юниорам в разделке отметился .Вчера выиграл этап на Тур Альзас , с финишем на пьян де Беи Филь , помните? Подъём был уже на турах. В него Ару, Нибс, Фрум выигрывали. В этом году Тёйнс и Чикконе майку там одел.Кстати Пидкок в майке едет ,завтра последний этап, по-моему. А Макналти в УАЭ перешёл, я думал что Трек или ЕФ ,но американцы отпустили его. Добрый вечер, у него проблема с великом была после падения ,на том этапе где выиграл Падун на Адриаика Ионика Рейс(АИР), Так малыш там такую сцену закатил с бросаниями велосипедов и тд и тп ,очень неочень, судья на машине подъехал сделать замечание ,он его обматерил. Судья уехал . После подъехал судья на мото ,таже история... Когда ,через некоторое время прибежал механик пытаясь разобраться в чем дело , малый и там отметился ,но слава богу дали вел и запустили его. Он слишком импульсивный , чересчур. Но все молчат . Это же курица несущие золотые яица. Кто помнит ещё недавно Адриана Косту? Тот тоже гонку за гонкой ложил, у него на некоторых горах длинных ,была VAM средняя скорость подъёма ,круче чем у Армстронга ,рекорд за рекордом и это в гонках!!!! не просто на отрезке ,на свежие ноги,а в гонке!!! Чем все закончилось?? Очень печально. Было много обстоятельств вокруг, которые эти молодые чемпионы просто не выдерживают. По поводу тренеров в молодежке , я думаю что 90 % людей работающих с детьми, от юниоров до 23 ,должны пересмотреть подход к тренировкам. Последние поколения спортсменов которые пришли из других видов спорта говорит , я думаю, что многие вещи в эффективности развития физических , морально волевых ,тактико технических качеств мы упускаем, по отношению к тренерам занимающихся в других видах спорта. Роглич ( мне повезло,видел его победу в Баку , когда ещё ездил в Adria), Эвенепоель - футболист. Ганна - пришёл из академической гребли. Вудс . Кеннеди, по женщинам сегодня выиграла. И ещё можно привести 3-4 атлета которые ездят и показывают результат на очень высоком уровне , а о скольких мы не знаем? И ведь сколько шоссейнков которые в 30 лет поворот не научились ложить или просто спят по жизни . А эти дарования учатся очень быстро , одна ситуация с тем как Ремко сегодня мучается , отстает , берет фляги ,раздаёт в группе, после того как догнал ,и едет за Скуйнышем !!! Да они совершают ошибки но способность перестраиваться ,которую они получили до этого ,делает их на голову сильнее, классический шоссер уже бросил бы и сидел в бусе ,пил колу ,и рассказывал персоналу как он много сделал сегодня но следующую гонку точно положит. Удивляюсь до сих пор почему никто не отвечает ,до сих пор на атаки Ремко, там что весь пелотон техничек тупицы(?) , тренеров имею ввиду ,это их обязанность давать команды по радио, но нет многие жуют булки и успевают во время гонки чатится в инсте и фесбуке. Как и сегодня. Шоссе в бурду превращается и тренера и гонцы, поэтому приезжают другие виды спорта и делают нас шоссеров, кто это поймёт раньше будет в выигрыше.Да вы правы ,но у него шоссейные гонки всегда на первом месте ,просто в кроссе тоже получается)))) . сейчас гоняясь за виггинс думаю перейдёт в Скай ,они их фармклуб.По поводу результов на шоссе. ....малый выигрывал Рубе 2 раза ,по юниорам и в этом году по андерам , на мире по юниорам в разделке отметился .Вчера выиграл этап на Тур Альзас , с финишем на пьян де Беи Филь , помните? Подъём был уже на турах. В него Ару, Нибс, Фрум выигрывали. В этом году Тёйнс и Чикконе майку там одел.Кстати Пидкок в майке едет ,завтра последний этап, по-моему. А Макналти в УАЭ перешёл, я думал что Трек или ЕФ ,но американцы отпустили его.

Sezar

Классика Сан-Себастьяна-2019. ... (16) Присоединяюсь, Сейтхалил-настоящий кладезь информации по восходящим звездам.

56X11

Gazprom — RusVelo объявляет им ... (13) Втюрин спринтер же

Konstantin41

Классика Сан-Себастьяна-2019. ... (16) Ремко красавец конечно, но мне немного жаль гва, опять второй... Ну что же, видимо пришло время старой гвардии уходить..