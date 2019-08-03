Ремко Эвенепул – победитель Классики Сан-Себастьяна-2019

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- Дата:
- Сегодня, 23:35
Ремко Эвенепул – самый молодой победитель Классики Сан-Себастьяна-2019
19-летний бельгийский гонщик команды Deceuninck - Quick Step Ремко Эвенепул (Remco Evenepoel) стал самым молодым победителем Классики Сан-Себастьяна. Это его четвёртая победа в первом сезоне в профессионалах. 227,3 км дистанция классики включала прохождение семи подъёмов. На одном из них, за 36 км до финиша Ремко Эвенепул выпал, но потом добрал пелотон, несмотря на полуминутное отставание.
За 20 км до финиша бельгийский гонщик ответил на атаку Тома Скуйиньша (Trek-Segafredo), а затем сбросил его. В это время Энрик Мас прикрывал атаки из группы позади своего товарища по команде. Дебютант гонки выиграл 39-й выпуск Классики Сан-Себастьяна из одиночного отрыва, опередив на 38 секунд группу, в котором были опытные звёздные гонщики.
© Deceuninck - Quick-Step - ©David Ramos / Getty Images - Photo credit: ©David Ramos/ Getty Images
Ремко Эвенепул: «Не могу поверить, не ожидал выиграть! Это невероятно. Победа на этой гонке была моей мечтой, а теперь она осуществилась, да ещё при том, что я впервые ехал гонку. Всё, что могу сказать, - это просто невероятно и прекрасно.
На узких дорогах перед предпоследним подъёмом я потерял несколько позиций, поэтому оказался далеко, но на спуске поехал экстремально быстро и сумел вернуться. Потом я решил атаковать, чтобы находиться впереди на последнем подъёме и помочь там Энрику. Но мы дали полный газ и поняли, что набрали значительное преимущество к подножию подъёма, поэтому я продолжил продавливать, в то время как Энрик великолепно противостоял атакам.
Я приехал сюда ради опыта, и внезапно, менее чем за 20 км до финиша, начал бороться за победу. За 3 – 4 км до финиша у меня в глазах стояли слёзы. Момент был очень эмоциональный, потому что я понял, что это будет одна из крупных и важных побед в моей карьере. Я всё ещё не могу в неё поверить, мне понадобится несколько дней, чтобы всё осознать. Для нас гонка сложилась великолепно, хочу поблагодарить всех в команде за уверенность, которую они всегда мне дают, и за фантастическую поддержку.
На следующей неделе я приму участие в разделке на чемпионате Европы, ещё одном важном соревновании, которое собираюсь для себя открыть. Я не знаю, чего мне ожидать, но мотивирован там выступить как можно лучше. Я также счастлив, что впервые проехал в гонке с дисковыми тормозами. Использовал их на тренировке, они невероятно быстрые, поэтому я ещё сильнее хотел проехать с ними на официальных соревнованиях».
Результаты Классики Сан-Себастьяна-2019
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