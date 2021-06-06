 Ремко Эвенепул – победитель 2 этапа Тура Бельгии-2021

Первая победа Ремко Эвенепула после травмы

Ремко Эвенепул одержал первую с августа прошлого года победу. 21-летний бельгийский велогонщик команды Deceuninck-Quick Step быстрее всех - за 12 минут со средней скоростью 56 км/ч преодолел 11,2 км дистанции индивидуальной гонки на время на 2-м этапе Тура Бельгии-2021.

На равнинном рельефе разделки без технически сложных участков он показал лучшее время и 2 секунды опередил своего товарища по команде Ива Лампарта (Yves Lampaert). Благодаря победе на этапе Ремко Эвенепул упрочил свою позицию лидера общего зачёта, где теперь опережает Лампарта на 45 секунд.

Photo ©Deceuninck - Quick-Step - ©Luc Claessen / Getty Images - Photo credit: ©Luc Claessen / Getty Images

Ремко Эвенепул: «Не могу передать словами, как я счастлив! Ощущений от победы не хватало с Тура Польши прошлого года. Выигранный этап принёс облегчение. У меня были трудные месяцы реабилитации, поэтому так приятно вернуться и выиграть в дисциплине, которую так люблю, а также внести вклад в грандиозный список побед команды. Здесь все поддерживали и верили в меня, я благодарен за это.

Это моя первая победа в сезоне, к тому же, одержанная на домашних дорогах, что делает её ещё более значимой. Единственное сожаление, что два гонщика не могут стоять на одной ступени подиума, потому что Ив проехал очень сильно, он тоже заслужил победу. На данный момент перспектива в генеральной классификации для нас выглядит великолепно, но до конца гонки далеко, так что не теряем концентрацию до воскресенья».