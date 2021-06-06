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Ремко Эвенепул – победитель 2 этапа Тура Бельгии-2021

Первая победа Ремко Эвенепула после травмы

 

 

  Ремко Эвенепул одержал первую с августа прошлого года победу. 21-летний бельгийский велогонщик команды Deceuninck-Quick Step быстрее всех  - за 12 минут со средней скоростью 56 км/ч преодолел 11,2 км дистанции индивидуальной гонки на время на 2-м этапе Тура Бельгии-2021.

 

На равнинном рельефе разделки без технически сложных участков он показал лучшее время и 2 секунды опередил своего товарища по команде Ива Лампарта (Yves Lampaert). Благодаря победе на этапе Ремко Эвенепул упрочил свою позицию лидера общего зачёта, где теперь опережает Лампарта на 45 секунд.

 

 Ремко Эвенепул – победитель 2 этапа Тура Бельгии-2021

 

Ремко Эвенепул – победитель 2 этапа Тура Бельгии-2021

 

Photo ©Deceuninck - Quick-Step - ©Luc Claessen / Getty Images - Photo credit: ©Luc Claessen / Getty Images

 

  Ремко Эвенепул: «Не могу передать словами, как я счастлив! Ощущений от победы не хватало с Тура Польши прошлого года. Выигранный этап принёс облегчение. У меня были трудные месяцы реабилитации, поэтому так приятно вернуться и выиграть в дисциплине, которую так люблю, а также внести вклад в грандиозный список побед команды. Здесь все поддерживали и верили в меня, я благодарен за это.

 

Это моя первая победа в сезоне, к тому же, одержанная на домашних дорогах, что делает её ещё более значимой. Единственное сожаление, что два гонщика не могут стоять на одной ступени подиума, потому что Ив проехал очень сильно, он тоже заслужил победу. На данный момент перспектива в генеральной классификации для нас выглядит великолепно, но до конца гонки далеко, так что не теряем концентрацию до воскресенья».

 

 

Результаты 2 этапа Тура Бельгии-2021

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Теги к статье: Тур Бельгии Baloise Belgium Tour многодневная велогонка велогонка категории 2.Pro гонка Европейского тура Europe Tour Ремко Эвенепул Remco Evenepoel Deceuninck - Quick Step ITT разделка

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Tour de France

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Комментарии

  • close2you
    Пять колец Москвы-2021. Этап 1 (2)
    close2you-Фото
    Было холодно и скользко.
  • serghi
    Тур Швейцарии-2021. Этап 5 (10)
    serghi-Фото

    Можно подумать ЕС просто так ТШ не показывает, давно эта тема продолжается с правами на трансляцию. а насчёт колхоза на туре Бельгии, вы погорячились, классическая бескомпромиссная борьба на протяжении всего этапа. Ремко едет от сердца, а не по приборам, разве это не лучшее, что есть в велоспорте?

  • jerzyk
    Тур Швейцарии-2021. Этап 5 (10)
    jerzyk-Фото
    Ну вот колхозные гонки в Словении и Бельгии есть? Погачар и Эвенепул есть? Так зачем вам интересную гонку смотреть? :)
  • VeloVelo
    Пять колец Москвы-2021. Этап 1 (2)
    VeloVelo-Фото

    Почему Евтушенко не доехал?



     

  • jerzyk
    Тур Словении-2021. Этап 2 (7)
    jerzyk-Фото

    Модно как раз с жёнами "мужского" пола. А с девушками на финише - это как раз нормально,как Бог велел! :)

  • flugegeheimen
    Суд обязал Ваута ван Арта выпл ... (4)
    flugegeheimen-Фото

    мда, неприятный исход для Воута, особенно если его зп в 2,2 млн, указанная в открытых источниках это гросс, провел успешный сезон, а большая часть заработанного рискует уйти на штраф и судебные издержки 

  • SportSpirit
    Тур Швейцарии-2021. Этап 5 (10)
    SportSpirit-Фото

    Из тех, кто еще не звучал в этом сезоне, достойно едет Риго Уран. Тихой сапой к TDF)

     

    При определенных раскладах формы и удачи - реальный претендент на TOP-5. 

  • BaTman
    Тур Словении-2021. Этап 2 (7)
    BaTman-Фото
    Ждём 16 дней и смотрим, я тоже надеюсь что не будет, так уж, в одни ворота.
    Хотя что он в том году творил, если прибавил, так может и на спринтерские этапы в этом году замахнуться.
  • BaTman
    Тур Швейцарии-2021. Этап 5 (10)
    BaTman-Фото

     Карапаз - в форме, это приятно. Аллафилип - ожидал большего, но может дозревает к Туру на 2-3 неделю. 

     Но пока к Туру состав у Инеос выходит оочень крутой, им бы грамтного директора что бы не напортачил с козырями. И нужный ветер что бы решать вопросы не индивидуально, а командными усилиями. 

     

  • SportSpirit
    Тур Словении-2021. Этап 2 (7)
    SportSpirit-Фото
    Mainstream as ia, но есть нюанс:
    Ушка встречала Тадея на финишах
    Задолго до победы на Tour de France!

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1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4781
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3731
3 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3633
4 Берналь Э. (Col) (IGD) 2564
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2441
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2393
7 Порт Р. (Aus) (IGD) 2058
8 Власов А. (Rus) (APT) 2003
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