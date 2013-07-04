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Ремко Эвенепул не выйдет на старт 18-го этапа Джиро д’Италия-2021

Ремко Эвенепул сошёл с Джиро д’Италия-2021 после падения на 17-м этапе

 

 

Ремко Эвенепул не выйдет на старт 18-го этапа Джиро д’Италия-2021. 21-летний бельгийский велогонщик команды Deceuninck-Quick Step упал на спуске с предпоследнего подъёма на 17-м этапе вместе с несколькими гонщиками других команд. Он вернулся в гонку с помощью товарищей по команде, но финишировал через 36 минут после победителя.

 

 

Ремко Эвенепул не выйдет на старт 18-го этапа Джиро д’Италия-2021

 

Photo credit: ©Tim De Waele / Getty Images

 

  После финиша Ремко Эвенепул прошёл медицинский осмотр, который не выявил переломов. Но у бельгийского гонщика многочисленные ссадины, ушиб второй пястной кости левой руки, головки лучевой кости, крестцово-подвздошного сустава, коленной чашечки, 8-го ребра, а также двусторонний бурсит локтевого сустава.

 

 После совещания с врачами команды было решено, что Ремко лучше покинуть гонку, чтобы как можно быстрее восстановиться перед следующими целями сезона.

 

  Ремко Эвенепул: «Это падение не должно было случиться. Я не знаю, что произошло впереди меня, но когда я заходил в поворот, увидел, что несколько ребят лежат на земле. Я не смог проехать по правой стороне, потому что ехал за другим гонщиком. У меня не было возможности избежать падения. Переломов нет, но у меня сильные ушибы. Нет особого смысла продолжать гонку с такой болью. Я вернусь в Бельгию и пройду компьютерную томографию. Посмотрим.

 

Конечно, грустно покидать гонку. Мой первый Гранд-тур закончился слишком рано. Но, в конце концов, это был хороший опыт. Надеюсь, однажды вернусь. Желаю моим товарищам по команде Deceuninck-Quick Step удачи на оставшихся этапах».

 

Результаты 17 этапа Джиро д'Италия-2021

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Теги к статье: Ремко Эвенепул Remco Evenepoel Deceuninck - Quick Step Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2021 Giro d'Italia Giro d'Italia-2021 Гранд-тур многодневная велогонка велогонка Мирового тура

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  1. Имя: Алишер

    старт-шоссе 82

    Вчера, 23:48 | Регистрация: 8.07.2013

    Желаю Ремко только одного, не давать манипулировать собой, чтоб потом не превратилось все в абсурд ,а ты не стал заложником ситуации.

    Скорейшего востановления.

  2. close2you

    Сегодня, 00:02 | Регистрация: 22.07.2017

    Да, такого пиара никогда не было, а все получилось в итоге "как всегда" ...

  3. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 00:41 | Регистрация: 4.07.2013

    А что за пиар был? Вроде, Квики изначально говорили, что Ремко поедет генерал в тестовом режиме. 

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Tour of Slovenia

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Baloise Belgium Tour

ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2021?

Комментарии

  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (46)
    VeloVelo-Фото
    Про Инеос и Берналя:

    Тут же все очевидно, разве нет?
    Команда была готова капитана хоть на Монблан завезти!
    А у Берналя кризис случился. В результате работа команды пошла "коту под хвост".

    Такое очень часто случается, если что.
  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (46)
    VeloVelo-Фото
    Да ничего не тихонько )
    Жмал на все педали! ) Красава!
  • VeloVelo
    Джиро д’Италия-2021, превью эт ... (6)
    VeloVelo-Фото

    Каванья совсем почему-то не видно было до сих пор. Удивительно!

  • Earl57
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (46)
    Earl57-Фото

    Цитата: EL-Fenomeno
    Этап понравился. Ещё би один такой (#19), а лучше два (и #20) и 3-ч неделя Джиро полностью компенсирует то что было за первые 15 дней.

    Через 1,5 недели будет Тур Швейцарии. Там такой интересный состав намечается, что скучно быть не должно. Дюмулан наконец будет, Алафилипп, Ван дер Пул и Пидкок. Еще Адам Йейтс и Хирши. Две разделки, где Том зарубится с Кюнгом и Биссигером. И непременно будет баттл между МВДП, Алафилиппом и Пидкоком - ну не могут эти трое колхозить))

    Как по мне соостав на Швейцарии гораздо интереснее чем на Дофине...

    Не могу дождаться!

  • VeloVelo
    Эган Берналь о потере времени ... (2)
    VeloVelo-Фото

    А я за Каррузо! dance

  • VeloVelo
    Ремко Эвенепул не выйдет на ст ... (3)
    VeloVelo-Фото

    А что за пиар был? Вроде, Квики изначально говорили, что Ремко поедет генерал в тестовом режиме. 

  • close2you
    Ремко Эвенепул не выйдет на ст ... (3)
    close2you-Фото
    Да, такого пиара никогда не было, а все получилось в итоге "как всегда" ...
  • старт-шоссе 82
    Ремко Эвенепул не выйдет на ст ... (3)
    старт-шоссе 82-Фото

    Желаю Ремко только одного, не давать манипулировать собой, чтоб потом не превратилось все в абсурд ,а ты не стал заложником ситуации.

    Скорейшего востановления.

  • M-07
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (46)
    M-07-Фото
    Сколько смотрю ГТ, постоянно Карти заметен, но стабильно весь ГТ проехать не может, то и дело на каком-то этапе много сливает.
  • jerzyk
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (46)
    jerzyk-Фото
    Ище нэ вэчир! Пословица такая,украинская!

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