Ремко Эвенепул сошёл с Джиро д’Италия-2021 после падения на 17-м этапе

Ремко Эвенепул не выйдет на старт 18-го этапа Джиро д’Италия-2021. 21-летний бельгийский велогонщик команды Deceuninck-Quick Step упал на спуске с предпоследнего подъёма на 17-м этапе вместе с несколькими гонщиками других команд. Он вернулся в гонку с помощью товарищей по команде, но финишировал через 36 минут после победителя.

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После финиша Ремко Эвенепул прошёл медицинский осмотр, который не выявил переломов. Но у бельгийского гонщика многочисленные ссадины, ушиб второй пястной кости левой руки, головки лучевой кости, крестцово-подвздошного сустава, коленной чашечки, 8-го ребра, а также двусторонний бурсит локтевого сустава.

После совещания с врачами команды было решено, что Ремко лучше покинуть гонку, чтобы как можно быстрее восстановиться перед следующими целями сезона.

Ремко Эвенепул: «Это падение не должно было случиться. Я не знаю, что произошло впереди меня, но когда я заходил в поворот, увидел, что несколько ребят лежат на земле. Я не смог проехать по правой стороне, потому что ехал за другим гонщиком. У меня не было возможности избежать падения. Переломов нет, но у меня сильные ушибы. Нет особого смысла продолжать гонку с такой болью. Я вернусь в Бельгию и пройду компьютерную томографию. Посмотрим.

Конечно, грустно покидать гонку. Мой первый Гранд-тур закончился слишком рано. Но, в конце концов, это был хороший опыт. Надеюсь, однажды вернусь. Желаю моим товарищам по команде Deceuninck-Quick Step удачи на оставшихся этапах».