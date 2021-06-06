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Ремко Эвенепул проиграл этап, но надел майку лидера после 1 этапа Тура Бельгии-2021

Ремко Эвенепул в майке лидера после 1-го этапа Тура Бельгии-2021

 

 

  21-летний бельгийский гонщик команды Deceuninck-Quick Step Ремко Эвенепул, победитель Тура Бельгии 2019 года, вернулся на гонку и на первом же этапе атаковал сначала с группой гонщиков за 31 км до финиша, а затем контратаковал за 29 км до финиша с Виктором Кампенартсом (Qhubeka Assos). Они догнали гонщиков отрыва дня, но судороги помешали Кампенартсу бороться за этап, он выпал из группы лидеров за 6 км до финиша.

 

Ремко Эвенепул проиграл  спринт 24-летнему бельгийскому гонщику Роббе Гису (Robbe Ghys) из команды Sport Vlaanderen – Baloise. Благодаря 9 секундам, взятым на «золотом километре» перед ускорением на отрезке брусчатки Эллестраат (Ellestraat) и второму месту на этапе Ремко Эвенепул надел майку лидера.

 

Ремко Эвенепул проиграл этап, но надел майку лидера после 1 этапа Тура Бельгии-2021

 

 

Photo credit: © Deceuninck - Quick-Step Cycling Team /Luc Claessen / Getty Images

 

  Ремко Эвенепул: «Сегодня был очень жаркий и трудный этап, с технически сложными и нервными кругами, где гонка оживилась, и где не было ни минуты передышки. Команда великолепно отработала, я благодарен им, потому что мы были в правильном месте в правильный момент. Когда увидели, что появился просвет, и что другим гонщиком стало тяжело, мы решили что-то предпринять. Поэтому я атаковал, это сработало. Целью было выиграть как можно больше времени у преследователей. Мы можем быть довольны, идеальный старт».

 

 

Результаты 1 этапа Тура Бельгии-2021

 

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Теги к статье: Ремко Эвенепул Remco Evenepoel Deceuninck - Quick Step Тур Бельгии Baloise Belgium Tour многодневная велогонка велогонка категории 2.Pro гонка Европейского тура Europe Tour

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Комментарии

  • close2you
    Суд обязал Ваута ван Арта выпл ... (1)
    close2you-Фото
    Ван Арту вечно где то невезет.. и здесь не обошлось.. стоит только посочувствовать. Пусть выиграет тур де франс и на призовые закроет обязательно по выплате ))
  • MVDP
    Тур Бельгии-2021. Этап 1 (1)
    MVDP-Фото

    Неплохой перформанс Ремко выдал. И кроссмены молодцы, не затерялись.

  • Camel
    Марк Кэвендиш заменит Сэма Бен ... (7)
    Camel-Фото
    Ну... Он не просто вспыльчивый, он невменяемый. Но кто бы мог подумать, что Попович станет спортдиректором? Ярослав чистый зам., подчинённый. Но хороший зам. А тут - директор!
  • kwwk
    Тур Швейцарии-2021. Этап 4 (2)
    kwwk-Фото

    Космический шлем взял этап и даже не в разделке.

    Ну завтра уже начинается стихия генеральщиков.

  • Earl57
    Том Дюмулин о возвращении в го ... (12)
    Earl57-Фото

    Цитата: SportSpirit

    Ван Эмден, хоть и сильный раздельщик, но для ОИ уже не вариант. Том в любом состоянии "выгодней" с пиарной точки зрения. Может все-таки найдется молодой малоизвестный талант, для которого попадание в ТОП-10 на ОИ - будет успехом и инвестицией в будущее. Посмотрим)

    Молодому таланту надо для начала хотя бы в сборную попасть. Во-первых, кроме Бауке и Тома еще три места. Маршрут в Токио с большим набором высоты. Спринтерам там делать нечего, а с горняков-универсалов среди молодых голландцев немного. Разве что Сэм Оомен. Во-вторых, заявить на разделку Нидерланды могут только одного гонщика. Потому что квота.

     

    У голландцев хоть максимальная квота в 5 человек. А вот британцы только четверых могут заявить, из них 2 раздельщика. Как я предполагала, в сборной будут оба Йейтса и Томас. Я гадала, кто четвертый будет. Говорят, что Геогенан Харт. Одни вожди, однако))

  • velodoctor
    Тур Швейцарии-2021. Этап 4 (2)
    velodoctor-Фото

    3 отличных раздельщика в отрыве были 

  • SportSpirit
    Том Дюмулин о возвращении в го ... (12)
    SportSpirit-Фото
    Ольга, спасибо) Как всегда, все четко и понятно.

    Ван Эмден, хоть и сильный раздельщик, но для ОИ уже не вариант. Том в любом состоянии "выгодней" с пиарной точки зрения. Может все-таки найдется молодой малоизвестный талант, для которого попадание в ТОП-10 на ОИ - будет успехом и инвестицией в будущее. Посмотрим)

    Ольга, спасибо) Как всегда, все четко и понятно.

    Ван Эмден, хоть и сильный раздельщик, но для ОИ уже не вариант. Том в любом состоянии "выгодней" с пиарной точки зрения. Может все-таки найдется молодой малоизвестный талант, для которого попадание в ТОП-10 на ОИ - будет успехом и инвестицией в будущее. Посмотрим)
  • Arciv
    Тур Словении-2021. Этап 1 (1)
    Arciv-Фото
    Бахрейн в этом году уделывает всех
  • kwwk
    Mont Ventoux Denivele Challeng ... (7)
    kwwk-Фото
    поэтому и првез две с лишним минуты
  • RVL
    Mont Ventoux Denivele Challeng ... (7)
    RVL-Фото

    состав так себе

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