Ремко Эвенепул проиграл этап, но надел майку лидера после 1 этапа Тура Бельгии-2021

Ремко Эвенепул в майке лидера после 1-го этапа Тура Бельгии-2021

21-летний бельгийский гонщик команды Deceuninck-Quick Step Ремко Эвенепул, победитель Тура Бельгии 2019 года, вернулся на гонку и на первом же этапе атаковал сначала с группой гонщиков за 31 км до финиша, а затем контратаковал за 29 км до финиша с Виктором Кампенартсом (Qhubeka Assos). Они догнали гонщиков отрыва дня, но судороги помешали Кампенартсу бороться за этап, он выпал из группы лидеров за 6 км до финиша.

Ремко Эвенепул проиграл спринт 24-летнему бельгийскому гонщику Роббе Гису (Robbe Ghys) из команды Sport Vlaanderen – Baloise. Благодаря 9 секундам, взятым на «золотом километре» перед ускорением на отрезке брусчатки Эллестраат (Ellestraat) и второму месту на этапе Ремко Эвенепул надел майку лидера.

Photo credit: © Deceuninck - Quick-Step Cycling Team /Luc Claessen / Getty Images

Ремко Эвенепул: «Сегодня был очень жаркий и трудный этап, с технически сложными и нервными кругами, где гонка оживилась, и где не было ни минуты передышки. Команда великолепно отработала, я благодарен им, потому что мы были в правильном месте в правильный момент. Когда увидели, что появился просвет, и что другим гонщиком стало тяжело, мы решили что-то предпринять. Поэтому я атаковал, это сработало. Целью было выиграть как можно больше времени у преследователей. Мы можем быть довольны, идеальный старт».