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Ремко Эвенепул – победитель Тура Польши-2020

Давиде Баллерини выигрывает этап, Ремко Эвенепул побеждает в общем зачёте Тура Польши-2020

 

 

Велокоманда Deceininck-Quick Step завершила Тур Польши-2020  двойной победой: 25-летний итальянский гонщик команды Давиде Баллерини выиграл спринт на 5-м этапе, а Ремко Эвенепул стал победителем генеральной классификации польской велогонки.   

 

Для Давиде Баллерини это первая победа на этапе гонки Мирового тура. А Ремко Эвенепул прибавил к списку достижений пятую в карьере победу на многодневной велогонке и первую на многодневной велогонке Мирового тура и стал самым молодым победителем Тура Польши в истории гонки.

 

Ремко Эвенепул – победитель Тура Польши-2020

 

Ремко Эвенепул – победитель Тура Польши-2020

Ремко Эвенепул – победитель Тура Польши-2020

 

 

Ремко Эвенепул – победитель Тура Польши-2020

 

Photo © Deceuninck - Quick-Step - ©Luc Claessen / Getty Images - Photo credit: ©Luc Claessen / Getty Images

 

  Давиде Баллерини: «Подиум на 2-м этапе сегодня придал мне уверенности. Постоянные мысли о Фабио мотивировали нас. Мы оставались сфокусированными и постарались одержать для него больше побед. Спринт получился очень быстрым, но сегодня я хорошо себя чувствовал. Я дождался правильного момента и спринтовал за 100 м до финиша.

 

  Это идеальное завершение очень тяжёлой для нас недели. Я рад, что впервые выиграл этап на гонке Мирового тура, но ещё счастливее чувствую себя, зная, что я в семье, которая называется Deceuninck-Quick Step, где все сплачиваются в трудные моменты».

 

  Ремко Эвенепул: «Потрясающее завершение очень тяжёлой для нас недели. Три победы на этапах и в генеральной классификации – это невероятно. Но лучший результат, что Фабио стало лучше. Как только мы получили новости из больницы о его состоянии, тут же почувствовали подъём, желание сделать для него всё возможное. То, как он борется, придаёт нам сил.

 

  Наша команда доминировала вгонке, приятно уезжать из Польши с такими результатами. Меня это очень вдохновляет перед Ломбардией».

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Теги к статье: Ремко Эвенепул Remco Evenepoel Deceuninck-Quick Step Тур Польши велогонка Мирового тура Tour de Pologne

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Комментарии

  • Николай Степаныч
    Тур де л'Эн-2020. Этап 3 (24)
    Николай Степаныч-Фото

    Том вкатывается. Уже хорошо. Кто выйдет на пик к решающим этапам Тура, и у кого этот пик будет выше других – сейчас не предугадать.

  • aksbor
    Тур де л'Эн-2020. Этап 3 (24)
    aksbor-Фото

    Роглич с такой командой может и на Тур замахнуться. Но Инеос не стоит конечно списывать, тем более, надеюсь, Паша Сиваков на Тур поедет...

  • SportSpirit
    Тур Польши-2020. Этап 5 (3)
    SportSpirit-Фото

    Тем временем, у Ремко 2 победы в многодневках до паузы сезона, и уже 2 - после. 

     

    А после 50-тикратного прохождения Мура во время карантина, он готов ездить горы даже в одиночку) 

  • Серафим
    Тур де л'Эн-2020. Этап 3 (24)
    Серафим-Фото

      Интересная горка финишная, я бы на такой с удовольствием покатался. Главное, машины не носятся, тень деревьев, красота. У нас в РФ так мало дорог вообще, что даже на второстепенных с подъемами много машин. Тупиковых асфальтированных подъемов практически и нет, почти все без покрытия. Разве что к фазендам  как бы ВИП - персон, да там не очень-то и позволяют.

      А итоги гонки предсказуемые, одно точно теперь видно - Том Дюмолан в силе, проблемы позади, форма набирается. На команду работать будет, если нужно.

      Роглич - Берналь. На любом финише Берналю не светит ничего против Примо, у него хорошая тяга, но взрывного ускорения никогда не было.

      

  • Astanaforever
    Тур Польши-2020. Этап 5 (3)
    Astanaforever-Фото
    У Астаны не было спринтерского поезда.Да и Баллерини не чистый спринтер.
  • rude_rider
    Тур де л'Эн-2020. Этап 3 (24)
    rude_rider-Фото
    Инеос пока слабее кетоноджамбо Во времена пошли Действительно или уж прям пипец как шифруются или изя все уже
  • Student
    Тур де л'Эн-2020. Этап 3 (24)
    Student-Фото
    Цитата: Earl57
    Странный какой-то этап. Желтая майка у Роглича, а тянули Инеос. Дольше всех работал Томас. Потом Амадор. Отработав до полного изнеможения длинные смены, они отпадали. На Фрума просто страшно смотреть было, как он пошел по диагонали. И только когда в группе лидеров у Инеос остался один Берналь, тогда на смену заступил Дюмулан.
    Чего Инеос хотел добиться? Роглич более чем предсказуемо переспринтовал Берналя.
    Порт несколько раз зачем то дергался. В генерале он еще на первом этапе все потерял. Тренировался так что ли? 
    Очень хорошо смотрелся Альмейда. Парнишка очень-очень долго держался с топами. Висел последним колесом, но держался. Улыбнуло, как он старался вырезать спринт у Бауке. Для его положения в генерале это ничего уже не значило, но у парня бойцовский характер. 
    Самым прагматичным оказался Кинтана. Не высовывался, тихо сидел в группе и спокойно заехал на свое 3-е место.
    А чего странного, жёлтая майка у Джамбо, Инеос должен её забрать, понятное дело, что была попытка развоза, не пытались бы, был бы ещё один "странный" этап.
  • close2you
    Тур Польши-2020. Этап 5 (3)
    close2you-Фото
    Астана не смогла, ЛеФевр смог.
  • Гонщик
    Тур де л'Эн-2020. Этап 3 (24)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Earl57
    Не отношу себя к болелам Фрума, но тут просто сердце кровью облилось.
    Самым хитрым из Инеос оказался Кастровьехо. Его смена была самой короткой и почти незаметной. Потом он технично переместился назад, типа везет Берналя. И через какое-то время спокойно отстал, перейдя на свой ход. Вот он точно не надорвался.
    Кроме Берналя никто и не надрывался особо , а по поводу Фрума и Томаса , переживать не стоит , опыт не пропить , к Туру всё будет ок , если конечно не устроят откровенный саботаж как на этой гонке . 

  • Astanaforever
    Тур де л'Эн-2020. Этап 3 (24)
    Astanaforever-Фото
    Томас 21 мин. Фрум 26 мин. Хороши лидеры..ничего не скажешь..

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2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

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