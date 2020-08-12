Ремко Эвенепул – победитель Тура Польши-2020

Давиде Баллерини выигрывает этап, Ремко Эвенепул побеждает в общем зачёте Тура Польши-2020

Велокоманда Deceininck-Quick Step завершила Тур Польши-2020 двойной победой: 25-летний итальянский гонщик команды Давиде Баллерини выиграл спринт на 5-м этапе, а Ремко Эвенепул стал победителем генеральной классификации польской велогонки.

Для Давиде Баллерини это первая победа на этапе гонки Мирового тура. А Ремко Эвенепул прибавил к списку достижений пятую в карьере победу на многодневной велогонке и первую на многодневной велогонке Мирового тура и стал самым молодым победителем Тура Польши в истории гонки.

Photo © Deceuninck - Quick-Step - ©Luc Claessen / Getty Images - Photo credit: ©Luc Claessen / Getty Images

Давиде Баллерини: «Подиум на 2-м этапе сегодня придал мне уверенности. Постоянные мысли о Фабио мотивировали нас. Мы оставались сфокусированными и постарались одержать для него больше побед. Спринт получился очень быстрым, но сегодня я хорошо себя чувствовал. Я дождался правильного момента и спринтовал за 100 м до финиша.

Это идеальное завершение очень тяжёлой для нас недели. Я рад, что впервые выиграл этап на гонке Мирового тура, но ещё счастливее чувствую себя, зная, что я в семье, которая называется Deceuninck-Quick Step, где все сплачиваются в трудные моменты».

Ремко Эвенепул: «Потрясающее завершение очень тяжёлой для нас недели. Три победы на этапах и в генеральной классификации – это невероятно. Но лучший результат, что Фабио стало лучше. Как только мы получили новости из больницы о его состоянии, тут же почувствовали подъём, желание сделать для него всё возможное. То, как он борется, придаёт нам сил.

Наша команда доминировала вгонке, приятно уезжать из Польши с такими результатами. Меня это очень вдохновляет перед Ломбардией».