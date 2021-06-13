Ремко Эвенепул – победитель Тура Бельгии-2021

- Категория:
- VeloRACE |
- Дата:
- Вчера, 23:00
Ремко Эвенепул – двукратный победитель Тура Бельгии
Ремко Эвенепул (Remco Evenepoel) продолжил вписывать победы в свой список достижений. 21-летний бельгийский велогонщик команды Deceuninck-Quick Step стал двукратным победителем Тура Бельгии.
На Туре Бельгии-2021 Ремко Эвенепул заложил основу победы в общем зачёте в первый же день, когда атаковал во Фламандских Арденнах, финишировал вторым, но благодаря бонусным секундам, выигранным на «Золотом километре» надел майку лидера. Победа на 2-м этапе, в индивидуальной гонке на время, закрепила позицию Эвенепула в общем зачёте, которую он удержал до финального дня Тура Бельгии-2021 и одержал шестую в карьере победу в генеральной классификации многодневной велогонки.
30-летний бельгийский велогонщик команды Deceuninck-Quick Step Ив Лампарт (Yves Lampaert) поднялся на вторую ступень подиума Тура Бельгии-2021.
Photo credit: © Deceuninck - Quick-Step Cycling Team /Luc Claessen / Getty Images
Ремко Эвенепул: «Чувствую огромное облегчение. После травмы и долгой дороги назад победа становится совершенно особенной, потому что понимаешь, что вернулся туда, где был раньше. Мы много работали над возвращением к этому уровню. Я очень благодарен за поддержку, которую получил от команды. Победа на Туре Бельгии и особенно на этапе с индивидуальной гонкой на время очень вдохновляет перед чемпионатом Бельгии, показывает, что решение принять участие в этой гонке было правильным. Тур Бельгии показал, какой прогресс я сделал.
На финальном этапе мы снова проявили боевой дух «Стаи волков», невероятный настрой, который помогает нам и ведёт нас к потрясающим победам. Мы боролись, много работали, и в финале Кэв показал, почему он – лучший спринтер в истории. Он удивительный спортсмен, настоящий чемпион, что можно было видеть не только на победном этапе, но и в том, как он работал на меня на предыдущих этапах».
Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.
Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!
- Комментариев
- (0)
- Просмотров
- (176)