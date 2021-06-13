Ремко Эвенепул – победитель Тура Бельгии-2021

Ремко Эвенепул – двукратный победитель Тура Бельгии

Ремко Эвенепул (Remco Evenepoel) продолжил вписывать победы в свой список достижений. 21-летний бельгийский велогонщик команды Deceuninck-Quick Step стал двукратным победителем Тура Бельгии.

На Туре Бельгии-2021 Ремко Эвенепул заложил основу победы в общем зачёте в первый же день, когда атаковал во Фламандских Арденнах, финишировал вторым, но благодаря бонусным секундам, выигранным на «Золотом километре» надел майку лидера. Победа на 2-м этапе, в индивидуальной гонке на время, закрепила позицию Эвенепула в общем зачёте, которую он удержал до финального дня Тура Бельгии-2021 и одержал шестую в карьере победу в генеральной классификации многодневной велогонки.

30-летний бельгийский велогонщик команды Deceuninck-Quick Step Ив Лампарт (Yves Lampaert) поднялся на вторую ступень подиума Тура Бельгии-2021.

Photo credit: © Deceuninck - Quick-Step Cycling Team /Luc Claessen / Getty Images

Ремко Эвенепул: «Чувствую огромное облегчение. После травмы и долгой дороги назад победа становится совершенно особенной, потому что понимаешь, что вернулся туда, где был раньше. Мы много работали над возвращением к этому уровню. Я очень благодарен за поддержку, которую получил от команды. Победа на Туре Бельгии и особенно на этапе с индивидуальной гонкой на время очень вдохновляет перед чемпионатом Бельгии, показывает, что решение принять участие в этой гонке было правильным. Тур Бельгии показал, какой прогресс я сделал.

На финальном этапе мы снова проявили боевой дух «Стаи волков», невероятный настрой, который помогает нам и ведёт нас к потрясающим победам. Мы боролись, много работали, и в финале Кэв показал, почему он – лучший спринтер в истории. Он удивительный спортсмен, настоящий чемпион, что можно было видеть не только на победном этапе, но и в том, как он работал на меня на предыдущих этапах».