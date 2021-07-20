Первая победа Куинна Симмонса в профессионалах

Куинн Симмонс – победитель 3 этапа Тура Валлонии-2021

Куинн Симмонс (Quinn Simmons) одержал первую победу в профессиональной карьере велогонщика, которую начал в 2020 году. 20-летний американский велогонщик команды Trek-Segafredo.

На 3-м этапе Тура Валлонии-2021 Симмонс атаковал, когда пелотон начал добирать отрыв из пяти гонщиков за 8 км до финиша. Стан Девулф (Stan Dewulf /AG2R Citroën) атаковал вместе с Куинном Симмонсом, вместе они создали просвет, а на подъёме к финишу американский гонщик сбросил попутчика с колеса и одержал победу, а также надел майку лидера Тура Валлонии-2021.

Куинн Симмонс: «Это моя первая профессиональная победа, и, конечно, она очень важна. Я уже полтора года в профессионалах, и, наконец, выиграл, что принесло огромное облегчение. Понадобилось время, я уже начинал терять верю в себя. Но вы видели, как ребята сегодня работали, это было великолепно. Каждый выполнил свою часть, с самого начала мощно тянули впереди. Хуанпе (Хуан-Педро Лопес) в финале был очень силён.

Мы взяли контроль над гонкой почти за 60 км. Алекс (Кирш) порвал группу на подъёме, потом я и Хуанпе атаковали в первый раз. Когда нас добрали, мы подумали, что всё кончено, но все в команде были суперсильны. Мы присутствовали почти в каждом отрыве.

В финале мы с Хуанпе были впереди, так что могли разыграть две карты. Он очень мощно поехал на подъёмах. Когда вдвоём в финале, нельзя проиграть. Я смог атаковать на спуске, почти забыл, как надо разыгрывать финал, с тех пор, как правильно атаковал в финале, прошло два года.

В последний раз выиграл два года назад на чемпионате мира в Йоркшире (когда стал чемпионом мира в групповой гонке среди юниоров). Приятно снова испытать эти эмоции.

Когда после многочисленных подъёмов разыгрывается спринт, я очень уверен в своих силах. В спринте на равнине у меня почти нет шансов. Но в этот раз был спринт моего типа, так что, когда мы вдвоём оказались впереди, я знал, что игра окончена.

Победа никогда не даётся легко, но когда команда всё для меня подготовила, мне просто предстоит её закончить. Благодаря команде выиграть было легко.

Теперь ребятам и мне предстоит ещё больше работы по защите майки. Посмотрим, что сможем сделать. Но эта неделя для нас уже успешна. Остальное будет бонусом».