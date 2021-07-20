VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Первая победа Куинна Симмонса в профессионалах

Куинн Симмонс – победитель 3 этапа Тура Валлонии-2021

 

 

  Куинн Симмонс (Quinn Simmons) одержал первую победу в профессиональной карьере велогонщика, которую начал в 2020 году. 20-летний американский велогонщик команды Trek-Segafredo.

 

На 3-м этапе Тура Валлонии-2021 Симмонс атаковал, когда пелотон начал добирать отрыв из пяти гонщиков за 8 км до финиша. Стан Девулф (Stan Dewulf /AG2R Citroën) атаковал вместе с Куинном Симмонсом, вместе они создали просвет, а на подъёме к финишу американский гонщик сбросил попутчика с колеса и одержал победу, а также надел майку лидера Тура Валлонии-2021.

 

Первая победа Куинна Симмонса в профессионалах

 

  Куинн Симмонс: «Это моя первая профессиональная победа, и, конечно, она очень важна. Я уже полтора года в профессионалах, и, наконец, выиграл, что принесло огромное облегчение. Понадобилось время, я уже начинал терять верю в себя. Но вы видели, как ребята сегодня работали, это было великолепно. Каждый выполнил свою часть, с самого начала мощно тянули впереди. Хуанпе (Хуан-Педро Лопес) в финале был очень силён.

 

Мы взяли контроль над гонкой почти за 60 км. Алекс (Кирш) порвал группу на подъёме, потом я и Хуанпе атаковали в первый раз. Когда нас добрали, мы подумали, что всё кончено, но все в команде были суперсильны. Мы присутствовали почти в каждом отрыве.

 

  В финале мы с Хуанпе были впереди, так что могли разыграть две карты. Он очень мощно поехал на подъёмах. Когда вдвоём в финале, нельзя проиграть. Я смог атаковать на спуске, почти забыл, как надо разыгрывать финал, с тех пор, как правильно атаковал в финале, прошло два года.

 

  В последний раз выиграл два года назад на чемпионате мира в Йоркшире (когда стал чемпионом мира в групповой гонке среди юниоров). Приятно снова испытать эти эмоции.

 

Когда после многочисленных подъёмов разыгрывается спринт, я очень уверен в своих силах. В спринте на равнине у меня почти нет шансов. Но в этот раз был спринт моего типа, так что, когда мы вдвоём оказались впереди, я знал, что игра окончена.

 

Победа никогда не даётся легко, но когда команда всё для меня подготовила, мне просто предстоит её закончить. Благодаря команде выиграть было легко.

 

Теперь ребятам и мне предстоит ещё больше работы по защите майки. Посмотрим, что сможем сделать. Но эта неделя для нас уже успешна. Остальное будет бонусом».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Куинн Симмонс Quinn Simmons Trek-Segafredo Тур Валлонии Tour de Wallonie многодневная велогонка велогонка категории 2.Pro гонка Европейского тура Europe Tour

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2021

Ближайшие старты

20 - 24 июля 2021

Tour de Wallonie

24 июля 2021

Olympic Games Road Race

28 июля 2021

Olympic Games - ITT

3 - 7 августа 2021

Vuelta a Burgos

5 - 8 августа 2021

Arctic Race of Norway

9 - 15 августа 2021

Tour de Pologne

13 - 22 августа 2021

Tour de l'Avenir

14 августа - 5 сентября 2021

La Vuelta ciclista a Espana

ОПРОС

Понравился ли вам Тур де Франс-2021?

Комментарии

  • VeloVelo
    Йонас Вингегор – призёр Тур де ... (19)
    VeloVelo-Фото
    Спортсменов я как раз понимаю.
  • VeloVelo
    Тим Деклерк продлил контракт с ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Деклерк раскрылся на этом Туре с самой лучшей стороны. 
    Уважаю таких ребят, как Тим. Надеюсь, что травма несерьезная, желаю Здоровья.   

    Поздравляю с новым контрактом. 

  • Tom_Boonen
    Четыре победы на этапах и зелё ... (20)
    Tom_Boonen-Фото

    Цитата: Ice
    То, что вы интерпретируете факты, так как вам выгодно, я заметил год или два назад) То, что вы не понимаете откровенный троллинг говорит о среднем уровне IQ и самовлюбленности (это не оскорбление, а констатация факта)

    То, что вы в спокойной обстановке так легко прямо оскорбляете собеседника, и не желаете это признать (троллинг это или нет), куда яснее говорит, что вы как человек - свинья, чем гоночные или окологоночные инциденты, запечатлённые на видео. То, что вы не можете отложить в сторону свои предубеждения, когда говорите о спортсмене с точки зрения его спортивных выступлений, тоже не говорит о ваших высоких интелектуальных способностях.

  • AmaAma
    Олимпиада Токио-2020. Шоссейны ... (85)
    AmaAma-Фото

    Тактика Скай: отработать на Погачара на Олимпиаде, но с обещанием не участвовать на Вуэльте) 

  • sashaney
    Олимпиада Токио-2020. Шоссейны ... (85)
    sashaney-Фото
    Как человек, просмотревший весь Тур 100% не согласен с не согласными. Бонамур был во многих обречённых на провал отрывах, выполнил свою и команды фунцкию. Другие едут за этапом и прочая. Тут чисто комбатив - шоу.
  • sashaney
    Олимпиада Токио-2020. Шоссейны ... (85)
    sashaney-Фото
    Не слышал чтобы это правило отменили. Интересно.
  • patar
    Тур Валлонии-2021. Этап 3 (1)
    patar-Фото

    А вот и молодой и3 Трека выстрелил... Кто видел, какой финишь был? Спринт? Отрыв? Атака?

  • Ice
    Четыре победы на этапах и зелё ... (20)
    Ice-Фото

    Цитата: Tom_Boonen
    Цитата: Ice
    Кэв как спортсмен молодец, а как человек свинья, что и на этом Туре проявилось парочку раз.

    Зачем столько писать, если всё можно было уместить в это предложение. Остальное, как уже сказали, разбирать действительно нет смысла, там только подтасовка под желаемый вывод. И заметьте, только в этом предложении вы умудрились не "обосрать" Кэва как спортсмена.
    А мне, пожалуй, не интересно разбирать личные качества велогонщиков, которых мы видим только на экране, с людьми, которые и за несколько комментариев могут сложить о себе не самое приятное впечатление.

    Ну, создать у вас приятное впечатление о себе - последнее, что я хотел делать) Речь ни о спорте, а о человеке, фактов полно, как и видео, где Кэв гонит на персонал, орет и так далее. То, что вы интерпретируете факты, так как вам выгодно, я заметил год или два назад) То, что вы не понимаете откровенный троллинг говорит о среднем уровне IQ и самовлюбленности (это не оскорбление, а констатация факта)

    Цитата: VeloVelo
    Все ваши "аргументы" имеют цель доказать не то, что есть на самом деле, а то, что вам хочется видеть. 

    Вам не интересно мнение других, Вы просто не любите этого гонщика.
    Это уже всем понятно, можете себя больше не утруждать.

    Читайте выше) Мне не нравятся те, кто не видит очевидных вещей) Я уважаю бойцов, не не приемлю подлость и хамство. И да, я не великом, а единоборствами полжизни занимался, сантименты типа "кто-то кого-то толкнул на финише" мне пофиг, а целенаправленная подлость - нет. Нравится вам грязь - да без проблем) Вашего мнения как-то не видел тут, вы выскочили как locny в мультике про Маугли и начали обобщать - прием такой себе, могли бы и не утруждать себя писаниной))) Тут есть очень много людей, чье мнение мне важно и ценно, вы в их число не входите, уж извините.

  • AmaAma
    UAE Team Emirates подписала ко ... (5)
    AmaAma-Фото
    У них есть Погачар, который дает топовый результат для отчетов перед спонсорами. То что их цель набрать топовую команду из молодых - это похвально. Как я понимаю, у них несколько направлений:
    - топовые помощники для Тадея;
    - вырастить или купить генеральщика на Джиро и +- Вуэльты;
    - переформировать команду спринтеров.
  • Владимир__BLR
    Йонас Вингегор – призёр Тур де ... (19)
    Владимир__BLR-Фото
    Когда свои дети будут - поймете спортсменов лучше

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

22 июля

Sam Bewley (Team BikeExchange)

Dries Devenyns (Deceuninck - Quick Step)

Kenny Elissonde (Trek-Segafredo)

Alex Colman (Sport Vlaanderen - Baloise)

23 июля

Carlos Garcia Pierna (Equipo Kern Pharma)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4781
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3731
3 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3633
4 Берналь Э. (Col) (IGD) 2564
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2441
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2393
7 Порт Р. (Aus) (IGD) 2058
8 Власов А. (Rus) (APT) 2003
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1960
10 Ниццоло Д. (Ita) (TQA) 1583

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Июль 2021 (111)
Июнь 2021 (192)
Май 2021 (225)
Апрель 2021 (151)
Март 2021 (169)
Февраль 2021 (113)