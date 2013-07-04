Павел Сиваков – победитель 2 этапа Тура Альп-2019

Павел Сиваков, Тео Геоган Харт и Ян Хирт о 2-м этапе Тура Альп-2019

Павел Сиваков одержал первую победу в профессионалах, выиграв королевский горный этап Тура Альп-2019. На 2-м этапе 21-летний российский гонщик команды Sky отобрался в группу лидеров, из которой атаковал за 3,2 км до финиша. За 2 км до финиша Павла Сивакова добрал чешский гонщик команды Astana Ян Хирт, но на крутом подъёме к финишу за 200 м до финишной черты Павел Сиваков ускорился, уехал от соперника и одержал победу на этапе. Также Павел Сиваков надел майку лидера генеральной классификации, которую перехватил у товарища по команде Тео Геогана Харта.

Павел Сиваков: «Когда привыкаешь побеждать, то всё время продолжаешь добиваться побед, и в конце концов они приходят. Я знал, что однажды этот день настанет, но не думал, что так скоро. До сих пор не могу поверить, что выиграл этап. Победа здесь даёт уверенность перед Джиро д’Италия-2019.

На коротких этапах невозможно полностью контролировать гонку, поэтому нашей команде необходимы две карты. За этим интересно наблюдать, но для нас это тяжело. Если Тэо поедет в отрыв, он может вернуть майку. Главная цель – победа команды.

Мы не могли бы желать лучшего старта гонки – у нас две победы после двух этапов. Это невероятно. Вчера Тэо одержал свою первую победу, сегодня первая победа в профессионалах у меня. Потрясающе!

В команде всегда существует небольшое соперничество. Не думаю, что это плохо. Это хорошо. Мы подталкиваем друг друга на вершину, хотим становиться лучше и сильнее с каждым разом. Вчера я вёз, а он сидел за другими ребятами. Один день для меня, другой для него. Возможно, завтра снова будет его день.

У нас очень сильная молодая группа. Мы отлично работаем вместе, и сегодняшний этап это доказывает. Фавориты следили за Тэо, а я воспользовался шансом в отрыве. Благодарю его и всю команду за работу».

Тео Геоган Харт: «Сильная команда берёт количеством гонщиков. Мы использовали это всё время, когда я выступал в любительской команде(Hagens Berman Axeon). Приятно, когда эта тактика идеально срабатывает. Я сказал Павлу, что ему необходимо следить за ситуацией, и если он будет вторым в общем зачёте, это идеально. Потом на спуске пелотон порвался, он отобрался в первую группу, а затем раздавил всех на финальном подъёме. Двое сильнейших (Винченцо Нибали и Рафал Майка) оказались изолированы, а мой товарищ по команде смог взять победу».

Ян Хирт: «Мне очень хотелось выиграть этап, чувствовал себя довольно хорошо. Нашей целью сегодня была борьба за победу. Но в конце мне не хватило мощности, я не смог ответить на спринт Сивакова. Это моя первая гонка за два месяца, чувствую, что не влился в ритм гонки. Это сказалось во время последнего подъёма.

Однако на данный момент я вполне доволен своей формой, которая с каждым днём становится всё лучше. На этот этап у нас была разработана хорошая стратегия, в финале я смог присоединиться к Никите Стальнову, уехать с группой из пяти гонщиков.

Последняя гора проходилась быстро, было тяжело, но я сумел поехать за Сиваковым, догнал его за 2 км до финиша. В итоге сделал всё, что было в моих силах, и финишировал вторым».