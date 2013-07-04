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Павел Сиваков – победитель 2 этапа Тура Альп-2019

Павел Сиваков, Тео Геоган Харт и Ян Хирт о 2-м этапе Тура Альп-2019

 

 

    Павел Сиваков одержал первую победу в профессионалах, выиграв королевский горный этап Тура Альп-2019. На 2-м этапе 21-летний российский гонщик команды Sky отобрался в группу лидеров, из которой атаковал за 3,2 км до финиша. За 2 км до финиша Павла Сивакова добрал чешский гонщик команды Astana Ян Хирт, но на крутом подъёме к финишу за 200 м до финишной черты Павел Сиваков ускорился, уехал от соперника и одержал победу на этапе. Также Павел Сиваков надел майку лидера генеральной классификации, которую перехватил у товарища по команде Тео Геогана Харта.

 

Павел Сиваков – победитель 2 этапа Тура Альп-2019

 

Павел Сиваков – победитель 2 этапа Тура Альп-2019

 

   Павел Сиваков: «Когда привыкаешь побеждать, то всё время продолжаешь добиваться побед, и в конце концов они приходят. Я знал, что однажды этот день настанет, но не думал, что так скоро. До сих пор не могу поверить, что выиграл этап. Победа здесь даёт уверенность перед Джиро д’Италия-2019.

 

  На коротких этапах невозможно полностью контролировать гонку, поэтому нашей команде необходимы две карты. За этим интересно наблюдать, но для нас это тяжело. Если Тэо поедет в отрыв, он может вернуть майку. Главная цель – победа команды.

 

  Мы не могли бы желать лучшего старта гонки – у нас две победы после двух этапов. Это невероятно. Вчера Тэо одержал свою первую победу, сегодня первая победа в профессионалах у меня. Потрясающе!

 

  В команде всегда существует небольшое соперничество. Не думаю, что это плохо. Это хорошо. Мы подталкиваем друг друга на вершину, хотим становиться лучше и сильнее с каждым разом. Вчера я вёз, а он сидел за другими ребятами. Один день для меня, другой для него. Возможно, завтра снова будет его день.

 

  У нас очень сильная молодая группа. Мы отлично работаем вместе, и сегодняшний этап это доказывает. Фавориты следили за Тэо, а я воспользовался шансом в отрыве. Благодарю его и всю команду за работу».

 

  Тео Геоган Харт: «Сильная команда берёт количеством гонщиков. Мы использовали это всё время, когда я выступал в любительской команде(Hagens Berman Axeon). Приятно, когда эта тактика идеально срабатывает. Я сказал Павлу, что ему необходимо следить за ситуацией, и если он будет вторым в общем зачёте, это идеально. Потом на спуске пелотон порвался, он отобрался в первую группу, а затем раздавил всех на финальном подъёме. Двое сильнейших (Винченцо Нибали и Рафал Майка) оказались изолированы, а мой товарищ по команде смог взять победу».

 

  Ян Хирт: «Мне очень хотелось выиграть этап, чувствовал себя довольно хорошо. Нашей целью сегодня была борьба за победу. Но в конце мне не хватило мощности, я не смог ответить на спринт Сивакова. Это моя первая гонка за два месяца, чувствую, что не влился в ритм гонки. Это сказалось во время последнего подъёма.

 

  Однако на данный момент я вполне доволен своей формой, которая с каждым днём становится всё лучше. На этот этап у нас была разработана хорошая стратегия, в финале я смог присоединиться к Никите Стальнову, уехать с группой из пяти гонщиков.

 

  Последняя гора проходилась быстро, было тяжело, но я сумел поехать за Сиваковым, догнал его за 2 км до финиша. В итоге сделал всё, что было в моих силах, и финишировал вторым».

 

Результаты 2 этапа Тура Альп-2019

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Теги к статье: Павел Сиваков Тур Альп Tour of the Alps гонка Европейского тура Europe Tour

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  1. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 02:04 | Регистрация: 4.07.2013

    Пашу с 1-й Победой в профи!
    Очень красиво и грамотно для своего юного возраста он всё сделал.
    Браво! 

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Комментарии

  • VeloVelo
    Павел Сиваков – победитель 2 э ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Пашу с 1-й Победой в профи!
    Очень красиво и грамотно для своего юного возраста он всё сделал.
    Браво! 

  • VeloVelo
    Тур Альп-2019. Этап 2 (15)
    VeloVelo-Фото
    Хорошо сказал )
  • uran
    Тур Альп-2019. Этап 2 (15)
    uran-Фото
    Цитата: Сейтмеметов сейтхалил
    Вопрос к админам, а мстел женский вы давали?

    И ещё три дня подряд в Италии идут супер гонки одна другую краше ну и уж точно для итальянцев важнее сегодняшний Трофео Неграр чем второй этап Трентино, я конечно понимаю Сиваков все дела ,но эти гонки тоже освещайте пожалуйста в них настоящая культура а не коммерция. Дименшион дата своей молодежью там первое второе дало.
    ЧМ на треке прошел даже незамеченным, так что неудивительно.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Тур Альп-2019. Этап 2 (15)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Вопрос к админам, а мстел женский вы давали?

    И ещё три дня подряд в Италии идут супер гонки одна другую краше ну и уж точно для итальянцев важнее сегодняшний Трофео Неграр чем второй этап Трентино, я конечно понимаю Сиваков все дела ,но эти гонки тоже освещайте пожалуйста в них настоящая культура а не коммерция. Дименшион дата своей молодежью там первое второе дало.
  • Astanaforever
    Флеш Валлонь-2019. Превью (1)
    Astanaforever-Фото
    Надеюсь не случится у Фульса и Алафилиппа та оказия с переглядками. Да и Матьё нет в гонке. Гадать на победителя, пустое занятие..претендентов с двадцатку наберется. Сильный пелетон по составам. Квикам опять раздавать особо не дадут...серьезные, короткие подьемы,взрывные ...горняки видимо рулить будут.на них.
  • uran
    Тур Альп-2019. Этап 2 (15)
    uran-Фото
    Скай прогнозируемого подводит форму "поезда" к ГТ. Чтоб потом не говорили что Скай всех выносит.
  • gaaga777
    Предварительные составы команд ... (13)
    gaaga777-Фото
    нормально все
    http://www.stickybottle.com/latest-news/bora-hansgrohe-ackermann-arm/
  • AzaKonta
    Тур Альп-2019. Этап 2 (15)
    AzaKonta-Фото
    Ян Хирт, я даже забыл о его присутствии в Астане)) Сиваков зубы показал. Молодчик, с победой!
  • дрокер
    Тур Альп-2019. Этап 2 (15)
    дрокер-Фото

    Паша, как мы ждали этой победы! Спасибо!

    Ильнур в последние годы держит на голодном пайке.

    Власов молодчина борется с такими элитными гонщиками, надеюсь удачно проведет этот сезон и получит достойное предложение от команды высшего дивизиона.

  • Серафим
    Матье ван дер Пул – победитель ... (7)
    Серафим-Фото

     Любопытно, что в соседней ветке о теме Фульсанга 26 коментариев. И скубня развесистая. Извини, Матье Ван дер Пул, не до тебя им.

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