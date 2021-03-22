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Эстебан Чавес – победитель 4 этапа Вуэльты Каталонии-2021

Эстебан Чавес, Герант Томас о 4-м этапе Вуэльты Каталонии-2021

 

 

  Эстебан Чавес (Esteban Chaves) одержал победу после сольной атаки на 4-м  королевском горном этапе Вуэльты Каталонии-2021.  31-летний колумбийский велогонщик команды BikeExchange атаковал за 7,2 км до финиша из просеявшегося пелотона, который возглавляла команда Ineos Grenadiers. Ему удалось удержать просвет в 20 секунд, который начал сокращаться на финальном километре. Но запаса хватило, чтобы первым пересечь финиш. Это первая победа Эстебана Чавеса с 2019 года и первая в этом сезоне победа на этапе гонки Мирового тура команды BikeExchange.

 

Адам Йейтс (Ineos Grenadiers) финишировал 4-м и удержал майку лидера, а его товарищ по команде Герант Томас финишировал 3-м и поднялся на третью строчку генеральной классификации.

 

 Не стартовали на этапе Ильнур Закарин (Gazprom-RusVelo) и Джордж Беннетт (Jumbo-Visma). Ильнур Закарин был вынужден сойти с Вуэльты Каталонии из-за рецидива травмы бедра, которую получил во время падения на Тиррено-Адриатико. Джордж Беннетт сошёл из-за инфекции нижних дыхательных путей.

Эстебан Чавес, Герант Томас о 4-м этапе Вуэльты Каталонии-2021

 

Эстебан Чавес, Герант Томас о 4-м этапе Вуэльты Каталонии-2021

 

Эстебан Чавес, Герант Томас о 4-м этапе Вуэльты Каталонии-2021

 

Эстебан Чавес, Герант Томас о 4-м этапе Вуэльты Каталонии-2021

 

Эстебан Чавес, Герант Томас о 4-м этапе Вуэльты Каталонии-2021

 

  Эстебан Чавес (BikeExchange): «Атаковал задолго до финиша, но мне было нечего терять. Я шёл 9-м в общем зачёте, так что просто попробовал. Было тяжело из-за сильного встречного ветра. На таком типе подъёма можно сберечь много сил, сидя на колесе. Но я выбрал верный момент для атаки, смог удержаться впереди, нога шла отлично. Команда много работала, чтобы удержать меня на хорошей позиции меня, Саймона Йейтса и Лукаса (Хэмильтона). Я попробовал, подумал, почему бы нет.

 

  Как уже говорил вчера, после трудных нескольких лет и тяжёлых месяцев похоже, вся работа принесла плоды. Я мечтал начать сезон вот так. Показал, на что способен, мне просто надо продолжать работать и верить, продолжать мечтать».

 

  Герант Томас (Ineos Grenadiers): «День прошёл хорошо. Мы, правда, проехали в слегка старом стиле – контролировали и защищали майку. Но я и Ричи держались впереди, было приятно превосходить численностью. Мы хотели, чтобы на финальном подъёме у нас осталось как можно больше ребят. Роан проехал великолепно, Билли – АКА Карапас (потому что есть только один Ричи!) – ехал отлично весь подъём до отметки 3,5 км. Это впечатлило. На протяжении всего подъёма мы держали мощный темп.

 

  Чавес атаковал, но он не угрожает в генеральной классификации, мы просто сделали так, чтобы он не набрал слишком большого преимущества. В конце всё свелось к небольшому спринту. Лично мне было приятно финишировать третьим, и небольшой бонус получил к тому же. Теперь мы все трое на высших позициях в генеральной классификации. Ричи последние пару километров ехал впереди, потому что у него были небольшие судороги. Но он очень силён, раз, несмотря на них, так ехал! Эти несколько дней гонки были великолепны!»

 

 

Результаты 4 этапа Вуэльты Каталонии-2021

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Теги к статье: Эстебан Чавес Esteban Chaves Team BikeExchange BikeExchange Вуэльта Каталонии Volta Ciclista a Catalunya велогонка Мирового тура многодневная велогонка

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Комментарии

  • close2you
    Вуэльта Каталонии-2021. Этап 4 (2)
    close2you-Фото
    Ахаха)) тут же было 12 комментариев))
  • AzaKonta
    Oxyclean Classic Brugge-De Pan ... (1)
    AzaKonta-Фото
    Женская Астана существует?
  • kwwk
    Вуэльта Каталонии-2021. Этап 4 (2)
    kwwk-Фото

    Чавито взял свой этап, правда с благославения трехголового дракона Инеос, с чем его можно и поздравить. Инеос видать уже точно замахивается на полный генерал. Думаю что ближайшие этапы они отдадут отрыву.

  • Ice
    Вуэльта Каталонии-2021. Этап 3 (15)
    Ice-Фото

    Цитата: EL-Fenomeno
    А кто то недавно говорил здесь, что ИНЭОС готовится и выкладывается/валит только на ТдФ, однако неправда) А Карапаз да, бойко начинал, а потом каг бэ иссяк, но там у них просто моща: Йейтс, Тосмас, Порт, и, собственно, Карапаз.
    Что касается Вальверде, то приятно удивило (и доказало в который раз его величие), что ветеран первым начинал на горе, держался (хоть и выпадал), но в итоге заехал в "призы".
    Отдельный реверанс Ванхоуке Чавесу, Кинтане и Куссу, зачем только колумбиец (тот что Наиро) и американец сбавили (?) могли бы с Адамом и поБодаться до конца.
    Цитата: Walther
    Ну что, есть шанс увидеть финальный подиум из представителей только одной команды...

    Баба-Яга BikeExchange против)
    Цитата: Николай Н.
    Да Вальвера заслуживает уважения. В таком возрасте и так хорош. Кинтано попытался с Вальверо поработать, но потом пропал куда-то. Закарина совсем не было видно. Этот этап всех поставил по местам.

    Завтра ещё один горный этап с финишем в крутую.
    Николай вы опять за свое...ну, с "Кинтано" то понятно, а с чего ваш когда то "Вальвердо" стал в этом сезоне "Вальверо" ! У вас клавиши на клавиатуре западают или может залипают? Кстати, Ильнур обиделся на вас, что вы его "Закарино" не написали mail1

    Там вначале был Вальвера, я с ходу даже как-то и не понял, что за Валера на гонке так божил)))

  • floyd
    Классики Париж-Рубэ-2021, E3 S ... (7)
    floyd-Фото

    жалко, уже совсем почти перестал смотреть вело, но рубэ не пропускаю никогда.

  • rude_rider
    Вуэльта Каталонии-2021. Этап 3 (15)
    rude_rider-Фото
    Смотреть пока что на фрума просто мука. Надеюсь раскатится к туру. Чемпионы так не сдуваются.
  • ANDREW_STROGINO
    Вуэльта Каталонии-2021. Этап 3 (15)
    ANDREW_STROGINO-Фото

    Те кто давно смотрят гонки, узнают гонщиков по общему абрису... Так вот ТОМАСА я не узнал... Что за гонец, думаю, на Томаса очень похож лицом, а тело и ноги - как бамбуковые палки... Но это оказался Томас! Как он так тренировался, просто интересно...

    А вот про пять пулеметов - это точно. Где-то были закопаны....Скаем...

     

  • DIM
    Вуэльта Каталонии-2021. Этап 3 (15)
    DIM-Фото
    Все приехали на охоту с одним ружьём, а ИНЕОС привёз с собой пять пулемётов :)
  • velodoctor
    Вуэльта Каталонии-2021. Этап 3 (15)
    velodoctor-Фото

    Что это за состав у инеоса, я честно иногда офигеваю. 5 гонщиков могут быть капитанами и бороться за подиум или победу. 

  • RVL
    Вуэльта Каталонии-2021. Этап 3 (15)
    RVL-Фото

    Николай, не обращайте внимания! 

    Ваши комментарии интересно читать, несмотря на нюансы

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