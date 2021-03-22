Эстебан Чавес – победитель 4 этапа Вуэльты Каталонии-2021

Эстебан Чавес, Герант Томас о 4-м этапе Вуэльты Каталонии-2021

Эстебан Чавес (Esteban Chaves) одержал победу после сольной атаки на 4-м королевском горном этапе Вуэльты Каталонии-2021. 31-летний колумбийский велогонщик команды BikeExchange атаковал за 7,2 км до финиша из просеявшегося пелотона, который возглавляла команда Ineos Grenadiers. Ему удалось удержать просвет в 20 секунд, который начал сокращаться на финальном километре. Но запаса хватило, чтобы первым пересечь финиш. Это первая победа Эстебана Чавеса с 2019 года и первая в этом сезоне победа на этапе гонки Мирового тура команды BikeExchange.

Адам Йейтс (Ineos Grenadiers) финишировал 4-м и удержал майку лидера, а его товарищ по команде Герант Томас финишировал 3-м и поднялся на третью строчку генеральной классификации.

Не стартовали на этапе Ильнур Закарин (Gazprom-RusVelo) и Джордж Беннетт (Jumbo-Visma). Ильнур Закарин был вынужден сойти с Вуэльты Каталонии из-за рецидива травмы бедра, которую получил во время падения на Тиррено-Адриатико. Джордж Беннетт сошёл из-за инфекции нижних дыхательных путей.

Эстебан Чавес (BikeExchange): «Атаковал задолго до финиша, но мне было нечего терять. Я шёл 9-м в общем зачёте, так что просто попробовал. Было тяжело из-за сильного встречного ветра. На таком типе подъёма можно сберечь много сил, сидя на колесе. Но я выбрал верный момент для атаки, смог удержаться впереди, нога шла отлично. Команда много работала, чтобы удержать меня на хорошей позиции меня, Саймона Йейтса и Лукаса (Хэмильтона). Я попробовал, подумал, почему бы нет.

Как уже говорил вчера, после трудных нескольких лет и тяжёлых месяцев похоже, вся работа принесла плоды. Я мечтал начать сезон вот так. Показал, на что способен, мне просто надо продолжать работать и верить, продолжать мечтать».

Герант Томас (Ineos Grenadiers): «День прошёл хорошо. Мы, правда, проехали в слегка старом стиле – контролировали и защищали майку. Но я и Ричи держались впереди, было приятно превосходить численностью. Мы хотели, чтобы на финальном подъёме у нас осталось как можно больше ребят. Роан проехал великолепно, Билли – АКА Карапас (потому что есть только один Ричи!) – ехал отлично весь подъём до отметки 3,5 км. Это впечатлило. На протяжении всего подъёма мы держали мощный темп.

Чавес атаковал, но он не угрожает в генеральной классификации, мы просто сделали так, чтобы он не набрал слишком большого преимущества. В конце всё свелось к небольшому спринту. Лично мне было приятно финишировать третьим, и небольшой бонус получил к тому же. Теперь мы все трое на высших позициях в генеральной классификации. Ричи последние пару километров ехал впереди, потому что у него были небольшие судороги. Но он очень силён, раз, несмотря на них, так ехал! Эти несколько дней гонки были великолепны!»