VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Хосе Мануэль Диас – победитель 5 этапа Тура Турции-2021

Хосе Мануэль Диас выиграл королевский горный этап Тура Турции-2021

 

 

  26-летний испанский велогонщик команды DELKO  Хосе Мануэль Диас (José Manuel Díaz) одержал победу на королевском горном 5-м этапе Туре Турции-2021.

 

  Из просеявшейся группы, в которой за 2 км до финиша на финальном подъёме осталось не больше десяти человек. Антон Чармиг (Anthon Charmig) из команды Uno-X Dare Development Team атаковал за 1,6 км до финиша, за ним поехал Мерхави Кудус (Merhawi Kudus) из команды Astana Premier Tech. Кудус не выдержал темп Чармига, но датскому гонщику не удалось удержаться до финиша.

 

  25-летний австралийский велогонщик команды Alpecin-Fenix Джей Вайн (Jay Vine), Хосе Мануэль Диас и Эдуардо Сепульведа (Eduardo Sepúlveda) из команды Androni Giocattoli – Sidermec добрали Чармига за 300 м до финиша, а затем разыграли спринт. Хосе Мануэль Диас обошёл Джея Вайна и Эдуардо Сепульведу, взяв вторую в карьере победу. 26-летний испанский велогонщик команды DELKO также возглавил общий зачёт.

 

Хосе Мануэль Диас – победитель 5 этапа Тура Турции-2021

 

  Хосе Мануэль Диас (DELKO): «Я был уверен, что покажу высокий результат, и команда в меня верила. Финал был трудным. Перед финишем чувствовал себя не лучшим образом. На последнем километре уехал гонщик, но я хорошо восстановился и даже смог его догнать.

 

  Только за 50 м до финиша я понял, что победа возможна. До финишной черты было уже близко. Но за 300 м до финиша каждый из пяти гонщиков лидирующей группы был способен выиграть.

 

 Это очень важный результат – первая победа года для команды. Когда команда начинает выигрывать, появится ещё больше результатов. Сначала мы отпразднуем эту победу, завтра посмотрим, что сможем сделать, конечно, постараемся одержать итоговую победу в общем зачёте».

 

  Джей Вайн (Alpecin-Fenix): «Команда всецело верила в меня. Мы приехали на Тур Турции-2021 с одной целью – одержать победу на этапе. На первых четырёх этапах мы были так близко с Яспером. Невероятно, как мы слаженно выступаем. Для многих из нас это наша первая гонка года и первая гонка, которую мы едем вместе. Четыре вторых места – это очень хороший результат. Казалось нереальным, что к этому финальному подъёму меня развозит Яспер. Это было совершенно потрясающе!»

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Хосе Мануэль Диас Jose Manuel Diaz DELKO Тур Турции Presidential Cycling Tour of Turkey велогонка категории 2. Pro

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

11 - 18 апреля 2021

Presidential Cycling Tour of Turkey

14 - 18 апреля 2021

Volta a la Comunitat Valenciana

18 апреля 2021

Amstel Gold Race

19 - 23 апреля 2021

Tour of the Alps

21 апреля 2021

La Fleche Wallonne

25 апреля 2021

Liege-Bastogne-Liege

ОПРОС

Какой из Гранд-туров ждёте больше всего?

Комментарии

  • red
    Велокоманда Androni Giocattoli ... (3)
    red-Фото

    Ну что же, а вдруг Пономарь дебютирует...

  • Ice
    Жулиан Алафилипп продлил контр ... (5)
    Ice-Фото

    Цитата: dafik
    квики на ладан дышат, а они деньгами разбрасываются. да и по-моему алафилипп свое уже выйграл

    Все то вы знаете, что квики на ладан дышат, что Алафилипп свое выиграл. Хорошо, что ваши домыслы так же далеки от истины, как теории об иноплатнетном вторжении)))

  • BaTman
    Жулиан Алафилипп продлил контр ... (5)
    BaTman-Фото
    Подписывают тех кто дорого стоит и умеет делиться )))
  • RVL
    Тур Турции-2021. Этап 5 (13)
    RVL-Фото
    Это много для такого уровня
  • Ser Gio
    Тур Турции-2021. Этап 5 (13)
    Ser Gio-Фото
    эммм, кагбе нет
    почему тогда на гонке только 3 ворлдтуровские команды?
  • close2you
    Жулиан Алафилипп продлил контр ... (5)
    close2you-Фото
    Цитата: dafik
    квики на ладан дышат, а они деньгами разбрасываются. да и по-моему алафилипп свое уже выйграл
    Мне тоже так кажется, но, может ему просто стоит немного отдышаться...
  • Joe
    Велокоманда Androni Giocattoli ... (3)
    Joe-Фото

    Эх, Газпром мимо

  • BaTman
    Тур Турции-2021. Этап 5 (13)
    BaTman-Фото

    Артём красавчик, вперёд Россия, из Кемерово где снег 8 месяцев и так далеко зайти в велоспорте. Вот что воля творит.
    Я думал оттуда только лыжники и бордеры могут быть. 

     

    p.s. ему бы инстаграмчик поактивней, всё же проф спортсмен надо как то развивать велоспорт. И привлекать внимание к себе. А то реально если так не подметят можно и не заметить.

  • Николай Н.
    Тур Турции-2021. Этап 5 (13)
    Николай Н.-Фото

    Этап всех поставил на свои места и это наверно будет до конца тупа.

  • sergeipauk
    Тур Турции-2021. Этап 5 (13)
    sergeipauk-Фото

    Цитата: Earl57
    А я не из России.
    Простите, Я за своих болеюю

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

16 апреля

Alexandre Geniez (Total Direct Energie)

Jaakko Hanninen (Ag2r - Citro?n)

17 апреля

Jasper Stuyven (Trek-Segafredo)

Alejandro Ropero (Eolo - Kometa Cycling Team)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4502
2 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3505
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3386
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2805
5 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 1851
6 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 1787
7 Фульсанг Я. (Den) (AST) 1639
8 Демар А. (Fra) (GFC) 1604
9 Власов А. (Rus) (AST) 1509
10 Сенешаль Ф. (Fra) (DQT) 1465

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Апрель 2021 (72)
Март 2021 (169)
Февраль 2021 (113)
Январь 2021 (90)
Декабрь 2020 (99)
Ноябрь 2020 (116)