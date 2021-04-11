Хосе Мануэль Диас – победитель 5 этапа Тура Турции-2021

Хосе Мануэль Диас выиграл королевский горный этап Тура Турции-2021

26-летний испанский велогонщик команды DELKO Хосе Мануэль Диас (José Manuel Díaz) одержал победу на королевском горном 5-м этапе Туре Турции-2021.

Из просеявшейся группы, в которой за 2 км до финиша на финальном подъёме осталось не больше десяти человек. Антон Чармиг (Anthon Charmig) из команды Uno-X Dare Development Team атаковал за 1,6 км до финиша, за ним поехал Мерхави Кудус (Merhawi Kudus) из команды Astana Premier Tech. Кудус не выдержал темп Чармига, но датскому гонщику не удалось удержаться до финиша.

25-летний австралийский велогонщик команды Alpecin-Fenix Джей Вайн (Jay Vine), Хосе Мануэль Диас и Эдуардо Сепульведа (Eduardo Sepúlveda) из команды Androni Giocattoli – Sidermec добрали Чармига за 300 м до финиша, а затем разыграли спринт. Хосе Мануэль Диас обошёл Джея Вайна и Эдуардо Сепульведу, взяв вторую в карьере победу. 26-летний испанский велогонщик команды DELKO также возглавил общий зачёт.

Хосе Мануэль Диас (DELKO): «Я был уверен, что покажу высокий результат, и команда в меня верила. Финал был трудным. Перед финишем чувствовал себя не лучшим образом. На последнем километре уехал гонщик, но я хорошо восстановился и даже смог его догнать.

Только за 50 м до финиша я понял, что победа возможна. До финишной черты было уже близко. Но за 300 м до финиша каждый из пяти гонщиков лидирующей группы был способен выиграть.

Это очень важный результат – первая победа года для команды. Когда команда начинает выигрывать, появится ещё больше результатов. Сначала мы отпразднуем эту победу, завтра посмотрим, что сможем сделать, конечно, постараемся одержать итоговую победу в общем зачёте».

Джей Вайн (Alpecin-Fenix): «Команда всецело верила в меня. Мы приехали на Тур Турции-2021 с одной целью – одержать победу на этапе. На первых четырёх этапах мы были так близко с Яспером. Невероятно, как мы слаженно выступаем. Для многих из нас это наша первая гонка года и первая гонка, которую мы едем вместе. Четыре вторых места – это очень хороший результат. Казалось нереальным, что к этому финальному подъёму меня развозит Яспер. Это было совершенно потрясающе!»