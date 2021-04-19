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Саймон Йейтс – победитель 2 этапа Тура Альп-2021

Саймон Йейтс выиграл 2-й этап Тура Альп-2021 после сольной атаки

 

 

  28-летний британский велогонщик команды  Team BikeExchange Саймон Йейтс (Simon Yates) одержал первую в сезоне победу, выиграв 2-й этап Тура Альп-2021 и надел майку лидера гонки. После того, как отрыв дня был пойман, за 4 км до вершины подъёма 1-й категории Kaunergrat - Piller Sattel (за 26 км до финиша) из пелотона начались атаки.   

 

  Наиро Кинтана (Arkea-Samsic), Хью Карти (EF Education-Nippo), Павел Сиваков (Ineos Grenadiers), Джефферсон Сепеда (Androni Giocattoli-Sidermec) и Мортен Хулгаард ((Uno-X) создали небольшой просвет, к ним присоединился Саймон Йейтс. Затем контратаковавший Даниэль Мартинес (Ineos Grenadiers) попробовал уехать, но ускорение Саймона Йейтса создало новую группу, в которую вошли Павел Сиваков, Наиро Кинтана и Хью Карти. За 2,4 км до вершины и за 24 км до финиша Саймон Йейтс атаковал ещё раз и уехал от соперников в одиночку. На спуске его преимущество увеличилось. За 5 км до финиша в запасе у Саймона Йейтса было почти 50 секунд.

 

 23-летний российский велогонщик команды Ineos Grenadiers Павел Сиваков атаковал за 5 км до финиша, пересёк финишную черту вторым через 41 секунду после Саймона Йейтса. Тройку призёров этапа замкнул Дэн Мартин (Israel Start-Up Nation). 24-летний российский велогонщик команды Astana-Premier Tech Александр Власов финишировал 4-м.

 

Саймон Йейтс – победитель 2 этапа Тура Альп-2021

 

Саймон Йейтс – победитель 2 этапа Тура Альп-2021

 

Саймон Йейтс – победитель 2 этапа Тура Альп-2021

 

Саймон Йейтс – победитель 2 этапа Тура Альп-2021

 

Саймон Йейтс – победитель 2 этапа Тура Альп-2021

 

Саймон Йейтс – победитель 2 этапа Тура Альп-2021

 

 

 

Саймон Йейтс – победитель 2 этапа Тура Альп-2021

 

Саймон Йейтс – победитель 2 этапа Тура Альп-2021

 

 

  Саймон Йейтс: «Я старался изо всех сил, подъём был очень тяжёлым. От тех ребят было нелегко уехать. Я пытался несколько раз, меня очень вымотала дорога до финиша.

 

  Мне очень нравятся эти короткие этапы, гонка начинается с самого старта, а не после неразберихи в 150 км и борьбы в финале. Сегодня для нас был хороший день. Моя первая в этом году победа, так что я очень счастлив. Пока всё хорошо, но впереди ещё много трудных этапов, посмотрим, что получится сделать в ближайшие дни».

 

  Мэтт Уайт, спортивный директор команды BikeExchange: «Саймон впечатлил. В подготовку к этой гонке вложено много большой работы. Эта гонка – часть его подготовки к Джиро д’Италия-2021. Для него это первая победа в году, и я уверен, что не последняя. Теперь мы будем защищать его лидерство на этой гонке до конца».

 

  Александр Власов: «День получился очень трудным. Моя форма пока еще не идеальна, но день за днем я чувствую себя все лучше. Так что, я доволен сегодняшним результатом и думаю, что четвертое место – это хороший знак. Это говорит о том, что я на правильном пути к «Джиро д’Италия». Впереди еще три этапа, посмотрим, что возможно будет сделать в общем зачете, а также в плане моей финальной подготовки к «Джиро».

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Теги к статье: Тур Альп Tour of the Alps многодневная велогонка велогонка категории 2. Pro Саймон Йейтс Simon Yates Team BikeExchange

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Комментарии

  • uran
    Спортивный директор Ineos Gren ... (1)
    uran-Фото
    Рьяно взяли Тома форсировать. Или ему так легко даются классики? Если и дальше будет прогрессировать в наборе силы и выносливости боюсь представить как он поедет.
  • uran
    Тур Альп-2021. Этап 2 (9)
    uran-Фото
    Цитата: Earl57
    Почему Сиваков не стал работать вместе с Саймоном? Не потянул его темп? Финишей в гору больше не будет, 45 сек отобрать у Йейтса будет проблематично.
    Саймон в одну протяжку скинул Пашу, поэтому и не работали. Но Павел хорош, много работал и вторым приехать, конечно потратился изрядно. Не зря инеос диски не использует :p
  • VeloVelo
    Флеш Валлонь-2021. Превью (5)
    VeloVelo-Фото

    Что такое погги?

  • Серафим
    Флеш Валлонь-2021. Превью (5)
    Серафим-Фото

      Если бы ставил, то наверно поставил бы на Пидкока.  И где-то рядом Роглич.  Но ставить не буду, потому что колеса круглые, а асфальт шершавый.

  • Sezar
    Тур Альп-2021. Этап 2 (9)
    Sezar-Фото

    Неплохая заявка на РМ у Саймона. Да и Павел замахнулся в район подиума.

  • BaTman
    Тур Альп-2021. Этап 2 (9)
    BaTman-Фото

     Двое из России в 5-ке, очень приятно. Надеюсь на итоговый подиум Павла. Надеюсь команды не станут придумывать комбинаций, а постораются Пашу привезти на второе место, а Власова на 3-ие. Астане это может.  

  • flugegeheimen
    Тур Альп-2021. Этап 2 (9)
    flugegeheimen-Фото

    Ух ты! Наши ребята молодцы, да и к Саймону я с симпатией отношусь

  • velodoctor
    Тур Альп-2021. Этап 2 (9)
    velodoctor-Фото

    Отличный этап, мого атак. 

  • salomon
    Тур Альп-2021. Этап 2 (9)
    salomon-Фото
    Сиваков и Власов Джиро поедут ?
  • motte
    Тур Альп-2021. Этап 2 (9)
    motte-Фото

    Честно,  рад за Мартина. 

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