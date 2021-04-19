Саймон Йейтс – победитель 2 этапа Тура Альп-2021

Саймон Йейтс выиграл 2-й этап Тура Альп-2021 после сольной атаки

28-летний британский велогонщик команды Team BikeExchange Саймон Йейтс (Simon Yates) одержал первую в сезоне победу, выиграв 2-й этап Тура Альп-2021 и надел майку лидера гонки. После того, как отрыв дня был пойман, за 4 км до вершины подъёма 1-й категории Kaunergrat - Piller Sattel (за 26 км до финиша) из пелотона начались атаки.

Наиро Кинтана (Arkea-Samsic), Хью Карти (EF Education-Nippo), Павел Сиваков (Ineos Grenadiers), Джефферсон Сепеда (Androni Giocattoli-Sidermec) и Мортен Хулгаард ((Uno-X) создали небольшой просвет, к ним присоединился Саймон Йейтс. Затем контратаковавший Даниэль Мартинес (Ineos Grenadiers) попробовал уехать, но ускорение Саймона Йейтса создало новую группу, в которую вошли Павел Сиваков, Наиро Кинтана и Хью Карти. За 2,4 км до вершины и за 24 км до финиша Саймон Йейтс атаковал ещё раз и уехал от соперников в одиночку. На спуске его преимущество увеличилось. За 5 км до финиша в запасе у Саймона Йейтса было почти 50 секунд.

23-летний российский велогонщик команды Ineos Grenadiers Павел Сиваков атаковал за 5 км до финиша, пересёк финишную черту вторым через 41 секунду после Саймона Йейтса. Тройку призёров этапа замкнул Дэн Мартин (Israel Start-Up Nation). 24-летний российский велогонщик команды Astana-Premier Tech Александр Власов финишировал 4-м.

Саймон Йейтс: «Я старался изо всех сил, подъём был очень тяжёлым. От тех ребят было нелегко уехать. Я пытался несколько раз, меня очень вымотала дорога до финиша.

Мне очень нравятся эти короткие этапы, гонка начинается с самого старта, а не после неразберихи в 150 км и борьбы в финале. Сегодня для нас был хороший день. Моя первая в этом году победа, так что я очень счастлив. Пока всё хорошо, но впереди ещё много трудных этапов, посмотрим, что получится сделать в ближайшие дни».

Мэтт Уайт, спортивный директор команды BikeExchange: «Саймон впечатлил. В подготовку к этой гонке вложено много большой работы. Эта гонка – часть его подготовки к Джиро д’Италия-2021. Для него это первая победа в году, и я уверен, что не последняя. Теперь мы будем защищать его лидерство на этой гонке до конца».

Александр Власов: «День получился очень трудным. Моя форма пока еще не идеальна, но день за днем я чувствую себя все лучше. Так что, я доволен сегодняшним результатом и думаю, что четвертое место – это хороший знак. Это говорит о том, что я на правильном пути к «Джиро д’Италия». Впереди еще три этапа, посмотрим, что возможно будет сделать в общем зачете, а также в плане моей финальной подготовки к «Джиро».