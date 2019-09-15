Александр Рябушенко – победитель Coppa Agostoni-2019

- Категория:
- VeloRACE |
- Дата:
- Сегодня, 00:10
Первая победа в профессионалах Александра Рябушенко
23-летний белорусский велогонщик команды UAE Team Emirates Александр Рябушенко одержал первую победу в карьере, выиграв итальянскую классическую однодневную велогонку Coppa Agostoni-2019. За 40 км до финиша он атаковал вместе с Алексеем Луценко (Astana) при последнем прохождении подъёма Колле Брианца, а затем выиграл спринт, опередив казахстанского велогонщика.
Александр Рябушенко: «Гонка была трудной задолго до финиша, что проредило группу. Мы держались вместе на последнем прохождении Колле Брианца. Луценко ускорился на спуске, а я сумел за ним зацепиться. Я чувствовал себя хорошо, но не знал, смогу ли быть быстрее Луценко.
На последнем километре я был на хорошей позиции, начал спринт за 150 м и выиграл.
Я очень счастлив. Наконец, мой первый успех после многочисленных вторых мест.
Начало этого года было для меня трудным из-за физических проблем, но потом всё наладилось. Сегодняшняя победа – отличный приз».
Результаты Coppa Agostoni 2019
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