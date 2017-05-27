Марк Кэвендиш о победе на этапе Тура Бельгии и шансах выступить на Тур де Франс-2021

Марк Кэвендиш – победитель 5 этапа Тура Бельгии-2021

36-летний британский спринтер команды Deceuninck-Quick Step Марк Кэвендиш одержал победу на заключительном, 5-м, этапе Туре Бельгии-2021. Это в общей сложности 49-я победа Кэвендиша в майке команды Quick Step и 151-я в карьере.

Команда Deceuninck-Quick Step не только защитила позиции лидера и победителя гонки Ремко Эвенепула, но и сделала всё, чтобы Марк Кэвендиш смог бороться в спринте за победу. Мощная смена Ива Лампарта за полтора километра до финиша вывела гонщиков команды Deceuninck-Quick Step на первые позиции, после чего в работу включился Давиде Баллерини, а завершил идеальный развоз британского спринтера Михаэль Мёркёв. Марк Кэвендиш идеально рассчитал усилия и обошёл на финише Тима Мерлира (Alpecin-Fenix) и Паскаля Акермана (Bora-hansgrohe).

Photo ©Deceuninck - Quick-Step - ©Luc Claessen / Getty Images - Photo credit: ©Luc Claessen / Getty Images

Марк Кэвендиш: «В финале каждая команда хотела быть впереди, все боролись за позиции и за победу. Но со мной была превосходная команда, ребята сделали всё, чтобы удержать меня на первых позициях. Мы знали, что надо делать, и сделали. Большего и просить не мог бы. Когда с тобой такие ребята как Штыби, Ремко, Ильо, Лампи, Давиде, Михаэль, это …. Что ещё могу сказать? Это моя первая победа на Туре Бельгии, первая с соперниками, многие из которых через две недели поедут Тур де Франс, что делает мою победу ещё более красивой. Я невероятно счастлив».

После финиша Марк Кэвендиш отверг предположения, что он может заменить травмированного Сэма Беннетта на Тур де Франс-2021. Кэвендиш настаивает, что ирландский спринтер – первый в списке команды.

Марк Кэвендиш: «Посмотрим. Сейчас в команде есть победитель зелёной майки Сэм Беннетт. Думаю, прежде, чем думать о чём-то ещё, нужно посмотреть, как он будет чувствовать себя. Тур Бельгии изначально стоял в моей программе, и когда Сэм захотел проехать его, меня вычеркнули. Поэтому то, что я вернулся и выступил с Мёркёвым и остальными ребятами – приятная неожиданность».

На вопрос, обсуждал ли он с Лефевром выступление на Туре де Франс-2021 и хочет ли быть на старте в Бресте 26 июня, Марк Кэвендиш ответил: «Не знаю. Это только разговоры. Я не упоминал о Тур де Франс в разговорах с Патриком, он тоже не говорил о нём. Тема Тур де Франс появилась, когда я выиграл этап на Туре Турции, после чего все журналисты начали говорить о Туре. Точно так же я никогда не поднимал тему о рекорде Эдди Меркса, но все средства массовой информации внезапно все стали писать, что я собираюсь бороться за то, чтобы побить рекорд. То же самое и с Тур де Франс-2021».

Патрик Лефевр, генеральный менеджер команды Deceuninck-Quick Step, в своей колонке в издании Nieuwsblad написал: «Проблема в том, что у Беннетта воспаление коленного сухожилия, а это хроническое повреждение. Мы проходили через подобное с Томом Бооненом, Зденеком Штыбаром, Андреа Баджиоли, все они даже делали операцию. Поедет ли Сэм Тур? На данный момент мы не знаем. Он должен отдохнуть, минимум, до понедельника.

У нас нет плана В в отношении спринтера. Я встретился с Марком Кэвендишем за обедом. На вопрос: «Хочешь поехать ещё один Гранд-тур?» - Марк ответил: «Не за эту зарплату. Нет».

Возможно, звучит цинично, но я понимаю его точку зрения. Марку 35 лет, он пришёл в нашу команду в последнюю минуту. В то время вопрос о Туре даже не поднимался. Он подписал минимальный контракт, потому что у нас были минимальные ожидания. Теперь другой расклад. Его уровень оказался намного лучше, чем ожидалось. Тур Турции это только Тур Турции, но он выиграл четыре этапа. Он также получил свободу действий на Scheldeprijs и Elfstedenronde, где был, по меньшей мере, таким же быстрым, как Мерлир. Скорость у Марка всё ещё есть.

Но я понимаю его мысли о Тур де Франс. Для него эта гонка означает выступать под давлением ожиданий, под увеличительным стеклом медиа. Если он подойдёт близко к победе, все сразу заговорят о рекорде Эдди Меркса. Меркс выиграл 34 этапа на Туре, а Марк – 30.

Нечестно ставить гонщика с минимальным контрактом в качестве ведущего спринтера Deceuninck-Quick Step, учитывая весь прессинг ожиданий, который влечёт эта роль. В этом я согласен с Марком. Тем более, что мы не предлагали ему полную, без перерывов, программу гонок на этот сезон.

Сейчас я думаю над тем, как расширить возможности и на лучших условиях поставить Кэвендиша на Тур. По крайней мере, снять этот вопрос. С тем уровнем, который есть у Марка сейчас, он хочет продолжать, минимум, ещё год. Мы должны, по меньшей мере, это с ним обсудить».