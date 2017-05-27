VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Марк Кэвендиш о победе на этапе Тура Бельгии и шансах выступить на Тур де Франс-2021

Марк Кэвендиш – победитель 5 этапа Тура Бельгии-2021

 

  36-летний британский спринтер команды Deceuninck-Quick Step Марк Кэвендиш одержал победу на заключительном, 5-м, этапе Туре Бельгии-2021. Это в общей сложности 49-я победа Кэвендиша в майке команды Quick Step и 151-я в карьере.

 

  Команда Deceuninck-Quick Step не только защитила позиции лидера и победителя гонки Ремко Эвенепула, но и сделала всё, чтобы Марк Кэвендиш смог бороться в спринте за победу. Мощная смена Ива Лампарта за полтора километра до финиша вывела гонщиков команды Deceuninck-Quick Step на первые позиции, после чего в работу включился Давиде Баллерини, а завершил идеальный развоз британского спринтера Михаэль Мёркёв. Марк Кэвендиш идеально рассчитал усилия и обошёл на финише Тима Мерлира (Alpecin-Fenix) и Паскаля Акермана (Bora-hansgrohe).

 

 

 

 

Photo ©Deceuninck - Quick-Step - ©Luc Claessen / Getty Images - Photo credit: ©Luc Claessen / Getty Images

 

  Марк Кэвендиш: «В финале каждая команда хотела быть впереди, все боролись за позиции и за победу. Но со мной была превосходная команда, ребята сделали всё, чтобы удержать меня на первых позициях. Мы знали, что надо делать, и сделали. Большего и просить не мог бы. Когда с тобой такие ребята как Штыби, Ремко, Ильо, Лампи, Давиде, Михаэль, это …. Что ещё могу сказать? Это моя первая победа на Туре Бельгии, первая с соперниками, многие из которых через две недели поедут Тур де Франс, что делает мою победу ещё более красивой. Я невероятно счастлив».

 

  После финиша Марк Кэвендиш отверг предположения, что он может заменить травмированного Сэма Беннетта на Тур де Франс-2021. Кэвендиш настаивает, что ирландский спринтер – первый в списке команды.

 

Марк Кэвендиш: «Посмотрим. Сейчас в команде есть победитель зелёной майки Сэм Беннетт. Думаю, прежде, чем думать о чём-то ещё, нужно посмотреть, как он будет чувствовать себя. Тур Бельгии изначально стоял в моей программе, и когда Сэм захотел проехать его, меня вычеркнули. Поэтому то, что я вернулся и выступил с Мёркёвым и остальными ребятами – приятная неожиданность».

 

  На вопрос, обсуждал ли он с Лефевром выступление на Туре де Франс-2021 и хочет ли быть на старте в Бресте 26 июня, Марк Кэвендиш ответил: «Не знаю. Это только разговоры. Я не упоминал о Тур де Франс в разговорах с Патриком, он тоже не говорил о нём. Тема Тур де Франс появилась, когда я выиграл этап на Туре Турции, после чего все журналисты начали говорить о Туре. Точно так же я никогда не поднимал тему о рекорде Эдди Меркса, но все средства массовой информации внезапно все стали писать, что я собираюсь бороться за то, чтобы побить рекорд. То же самое и с Тур де Франс-2021».

 

  Патрик Лефевр, генеральный менеджер команды Deceuninck-Quick Step, в своей колонке в издании Nieuwsblad написал: «Проблема в том, что у Беннетта воспаление коленного сухожилия, а это хроническое повреждение. Мы проходили через подобное с Томом Бооненом, Зденеком Штыбаром, Андреа Баджиоли, все они даже делали операцию. Поедет ли Сэм Тур? На данный момент мы не знаем. Он должен отдохнуть, минимум, до понедельника.

У нас нет плана В в отношении спринтера. Я встретился с Марком Кэвендишем за обедом. На вопрос: «Хочешь поехать ещё один Гранд-тур?» - Марк ответил: «Не за эту зарплату. Нет».

 

Возможно, звучит цинично, но я понимаю его точку зрения. Марку 35 лет, он пришёл в нашу команду в последнюю минуту. В то время вопрос о Туре даже не поднимался. Он подписал минимальный контракт, потому что у нас были минимальные ожидания. Теперь другой расклад. Его уровень оказался намного лучше, чем ожидалось. Тур Турции это только Тур Турции, но он выиграл четыре этапа. Он также получил свободу действий на  Scheldeprijs и Elfstedenronde, где был, по меньшей мере, таким же быстрым, как Мерлир. Скорость у Марка всё ещё есть.

 

Но я понимаю его мысли о Тур де Франс. Для него эта гонка означает выступать под давлением ожиданий, под увеличительным стеклом медиа. Если он подойдёт близко к победе, все сразу заговорят о рекорде Эдди Меркса. Меркс выиграл 34 этапа на Туре, а Марк – 30.

 

Нечестно ставить гонщика с минимальным контрактом в качестве ведущего спринтера Deceuninck-Quick Step, учитывая весь прессинг ожиданий, который влечёт эта роль. В этом я согласен с Марком. Тем более, что мы не предлагали ему полную, без перерывов, программу гонок на этот сезон.

 

Сейчас я думаю над тем, как расширить возможности и на лучших условиях поставить Кэвендиша на Тур. По крайней мере, снять этот вопрос. С тем уровнем, который есть у Марка сейчас, он хочет продолжать, минимум, ещё год. Мы должны, по меньшей мере, это с ним обсудить».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Марк Кэвендиш Mark Cavendish Deceuninck-Quick Step Тур Бельгии Baloise Belgium Tour многодневная велогонка велогонка категории 2.Pro гонка Европейского тура Europe Tour

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Алексей

    uran

    Сегодня, 02:16 | Регистрация: 27.05.2017

    Да Кэву это не нужно. Ехать на Тур в прогулочном стиле не выйдет, конкуренция бешеная. При идеальном развозе Марк вполне может бороться в топах. Но и шансы падения увеличиваются. И не факт что до гор возмет этап, а рекорд тем более недосягаем. Но в плане медийности и спонсорских обязательств Кэв на Туре это реальный камбэк. Без звёздного спринтера Квикстеп не может быть на ТДФ.

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

26 июня - 18 июля 2021

Tour de France

ОПРОС

Понравилась ли Вам Джиро д'Италия-2021?

Комментарии

  • uran
    Марк Кэвендиш о победе на этап ... (1)
    uran-Фото
    Да Кэву это не нужно. Ехать на Тур в прогулочном стиле не выйдет, конкуренция бешеная. При идеальном развозе Марк вполне может бороться в топах. Но и шансы падения увеличиваются. И не факт что до гор возмет этап, а рекорд тем более недосягаем. Но в плане медийности и спонсорских обязательств Кэв на Туре это реальный камбэк. Без звёздного спринтера Квикстеп не может быть на ТДФ.
  • velodoctor
    Тур Бельгии-2021. Этап 5 (7)
    velodoctor-Фото

    Кэв мне кажется сразу выбрал этот единственный этап, самый ровный из всех и на нём победил. 

  • flugegeheimen
    Тур Бельгии-2021. Этап 5 (7)
    flugegeheimen-Фото
    Тут пишут, что Кэв может заменить Бэннета на Туре, если ирландец не залечит травму.
  • Karmatron
    Тур Бельгии-2021. Этап 5 (7)
    Karmatron-Фото

    Браво, Кэв! Очный выигрыш у Юэна, Мерлира, Груневегена и Аккермана - это уж точно не хухры-мухры (хотя я и раньше был оч рад за него). Осталось раскатать Демара и Сагана. С Беннетом сложнее - он же пока свой, в стае)

  • kwwk
    Тур Швейцарии-2021. Этап 8 (6)
    kwwk-Фото
    Брусчатка почти весь финальный подъем, но очень хорошего качества, лишь на финальных 3 км гонщики ловили сливные желоба для езды
  • VeloliveTeam
    Тур Швейцарии-2021. Этап 8 (6)
    VeloliveTeam-Фото

    Цитата: EL-Fenomeno

    2 вопроса кто смотрел этап полностью:
     - на последнем подъеме там что (?) ещё и брусчатка или это такой камень судя по фоткам!
     - кто выиграл горный зачёт (если Вудс, справделиво, хотя думаю, он бы больше желал успеха на королевском горном этапе) ?
     

    - Да, подъём вымощен булыжником.

    - Майкл Вудс выиграл горный зачёт.

  • Coffe
    Тур Швейцарии-2021. Этап 8 (6)
    Coffe-Фото
    Медер молодец.
  • Coffe
    Ригоберто Уран - победитель 7 ... (2)
    Coffe-Фото
    Цитата: Yuriy 17
    Бахрейн продолжает удивлять
    Это точно.
  • EL-Fenomeno
    Тур Швейцарии-2021. Этап 8 (6)
    EL-Fenomeno-Фото

    Швейцарец начинает (Кюнг), швейцарец и заканчивает (Мадёр) good Символично-красиво получилось.

    Фульсанг - мололдец, он таки на подиуме. После "серебра" от Луценка на Дофине теперь и Якоб с "бронзой"; Астана прям на пике kaz Ну и ВИДосЫ на горных этапах ТШ просто шикарные!

    2 вопроса кто смотрел этап полностью:

     - на последнем подъеме там что (?) ещё и брусчатка или это такой камень судя по фоткам!

     - кто выиграл горный зачёт (если Вудс, справделиво, хотя думаю, он бы больше желал успеха на королевском горном этапе) ?

     

  • Колёсник
    Тур Бельгии-2021. Этап 5 (7)
    Колёсник-Фото
    Ну вот и в гонке первого эшелона выиграл!

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

15 июня

David Van Der Poel (Alpecin-Fenix)

Toms Skujins (Trek-Segafredo)

Quentin Venner (Bingoal Pauwels Sauces WB)

16 июня

Bert-Jan Lindeman (Team Qhubeka - Assos)

Andrea Palini (Androni Giocattoli)

Jefferson Cepeda (Androni Giocattoli)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4781
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3731
3 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3633
4 Берналь Э. (Col) (IGD) 2564
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2441
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2393
7 Порт Р. (Aus) (IGD) 2058
8 Власов А. (Rus) (APT) 2003
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1960
10 Ниццоло Д. (Ita) (TQA) 1583

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Июнь 2021 (95)
Май 2021 (225)
Апрель 2021 (151)
Март 2021 (169)
Февраль 2021 (113)
Январь 2021 (90)