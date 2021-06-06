50-я победа в карьере Калеба Юэна

Калеб Юэн, Паскаль Акерман, Ремко Эвенепул о 3-м этапе Тура Бельгии-2021

Пятидесятую победу в карьере Калеб Юэн (Caleb Ewan) одержал на 3-м этапе Тура Бельгии-2021. На финишной прямой в небольшой тягун 26-летний австралийский спринтер команды Lotto Soudal обошёл 27-летнего немецкого гонщика команды Bora-hansgrohe Паскаля Акермана. Тройку лучших на этапе замкнул 36-летний датский гонщик команды Deceuninck-Quick Step Михаэль Мёркёв, который развозил Марка Кэвендиша, но когда британского спринтера заперли в коробочку и он потерял колесо Мёркёва ,датский гонщик сам включился в спринтерскую борьбу.

Ремко Эвенепул (Deceuninck-Quick Step) сохранил майку лидера Тура Бельгии-2021.

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Калеб Юэн: «Я был очень впечатлён тем, что сегодня сделали мои товарищи по команде. Они вывезли меня на идеальную позицию перед финальным подъёмом, на вершине мы все были вместе. Потом они тянули под встречным ветром всю дорогу до финиша, никто нас не обошёл. Думаю, мы единственная команда, которая к финалу осталась только вчетвером, потому что нам пришлось больше других включаться в погоню за отрывом.

Мне очень повезло, что со мной такие сильные и умные товарищи по команде. Мы интегрировали в развозящий поезд и Тосха Ван дер Санде с Гарри Суини. В первый раз проехали с ними на Туре ОАЭ, а сейчас – на этой гонке. Хотя прошло несколько месяцев с тех пор, как мы работали вместе в спринте, они идеально отработали.

Завтра будет тяжёлый Арденнский этап, но я использую его как тренировку. Конечно, надеюсь, что в воскресенье снова будет спринт. Приятно подойти к Тур де Франс, по крайней мере, ещё с одной победой. Но я уже сейчас доволен тем, как себя чувствую. Для спринтера уверенность – самое сильное оружие. Чувствую, что всё идёт как надо».

Паскаль Акерман: «Сегодня этап прошёл хорошо, команда всё время защищала меня в самые важные моменты, удерживала меня впереди. У нас также хороший развозящий поезд, я сидел на самом быстром колесе, но за Калебом не самый лучший слипстрим. Поэтому у меня не было шансов. Всё равно доволен результатом, надеюсь, будет ещё один шанс в спринте».

Ремко Эвенепул: «День прошёл очень спокойно, чем я обязан команде. Они великолепно защищали меня от ветра, много работали в голове пелотона. В субботу будет королевский этап. Приятно снова носить синюю майку лидера, она даёт мне большую мотивацию. Этап будет коротким и нервным, со множеством подъёмов, с атаками и жаркой погодой, которая сыграет свою роль. Но я с нетерпением жду его».