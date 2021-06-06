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50-я победа в карьере Калеба Юэна

Калеб Юэн, Паскаль Акерман, Ремко Эвенепул о 3-м этапе Тура Бельгии-2021

 

 

  Пятидесятую победу в карьере Калеб Юэн (Caleb Ewan) одержал на 3-м этапе Тура Бельгии-2021.  На финишной прямой в небольшой тягун 26-летний австралийский спринтер команды Lotto Soudal обошёл 27-летнего немецкого гонщика команды Bora-hansgrohe Паскаля Акермана. Тройку лучших на этапе замкнул 36-летний датский гонщик команды Deceuninck-Quick Step Михаэль Мёркёв, который развозил Марка Кэвендиша, но когда британского спринтера заперли в коробочку и он потерял колесо Мёркёва ,датский гонщик сам включился в спринтерскую борьбу.

 

Ремко Эвенепул (Deceuninck-Quick Step) сохранил майку лидера Тура Бельгии-2021.

 

Калеб Юэн, Паскаль Акерман, Ремко Эвенепул о 3-м этапе Тура Бельгии-2021

 

Калеб Юэн, Паскаль Акерман, Ремко Эвенепул о 3-м этапе Тура Бельгии-2021

 

Photo © BORA - hansgrohe / Bettiniphoto

 

  Калеб Юэн: «Я был очень впечатлён тем, что сегодня сделали мои товарищи по команде. Они вывезли меня на идеальную позицию перед финальным подъёмом, на вершине мы все были вместе. Потом они тянули под встречным ветром всю дорогу до финиша, никто нас не обошёл. Думаю, мы единственная команда, которая к финалу осталась только вчетвером, потому что нам пришлось больше других включаться в погоню за отрывом.

 

Мне очень повезло, что со мной такие сильные и умные товарищи по команде. Мы интегрировали в развозящий поезд и Тосха Ван дер Санде с Гарри Суини. В первый раз проехали с ними на Туре ОАЭ, а сейчас – на этой гонке. Хотя прошло несколько месяцев с тех пор, как мы работали вместе в спринте, они идеально отработали.

 

Завтра будет тяжёлый Арденнский этап, но я использую его как тренировку. Конечно, надеюсь, что в воскресенье снова будет спринт. Приятно подойти к Тур де Франс, по крайней мере, ещё с одной победой. Но я уже сейчас доволен тем, как себя чувствую. Для спринтера уверенность – самое сильное оружие. Чувствую, что всё идёт как надо».

 

  Паскаль Акерман: «Сегодня этап прошёл хорошо, команда всё время защищала меня в самые важные моменты, удерживала меня впереди. У нас также хороший развозящий поезд, я сидел на самом быстром колесе, но за Калебом не самый лучший слипстрим. Поэтому у меня не было шансов. Всё равно доволен результатом, надеюсь, будет ещё один шанс в спринте».

 

  Ремко Эвенепул: «День прошёл очень спокойно, чем я обязан команде. Они великолепно защищали меня от ветра, много работали в голове пелотона. В субботу будет королевский этап. Приятно снова носить синюю майку лидера, она даёт мне большую мотивацию. Этап будет коротким и нервным, со множеством подъёмов, с атаками и жаркой погодой, которая сыграет свою роль. Но я с нетерпением жду его».

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Теги к статье: Калеб Юэн Caleb Ewan Lotto Soudal Тур Бельгии Baloise Belgium Tour многодневная велогонка велогонка категории 2.Pro гонка Европейского тура Europe Tour

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Комментарии

  • VeloVelo
    Тур Швейцарии-2021. Этап 6 (4)
    VeloVelo-Фото

    Виктор, на этом видео ничего не понятно.

  • DenisRodikov
    Тур Швейцарии-2021. Этап 6 (4)
    DenisRodikov-Фото
    Ну не знаю. Здесь в нарезке вообще странно выглядит. Я смотрел трансляцию, у Кошты движение по прямой началось от противоположного барьера. А вот резкое изменение направления было как раз чтобы Андреаса в барьер не впечатать и оставить место.
    Моё ИМХО что Кошта действовал жёстко, но корректно и в рамках правил. Очевидно что оно не совпадает с мнением судей =)
  • GAN
    Тур Швейцарии-2021. Этап 5 (12)
    GAN-Фото

    Цитата: старт-шоссе 82
    Ну как такую красоту можно не показывать? ... ( и дальше не переводимая игра слов)

    ЕС Швейцарию в плеере показывает примерно по 2 часа, правда без русского комментария.

  • Yuriy 17
    Четыре велогонщика команды Bik ... (1)
    Yuriy 17-Фото

    Чего такого накушались?

    Аккуратно надо употреблять современные средства.

     

    Вот Бахрейн вкусно кушает и крушит соперников почём зря

  • EL-Fenomeno
    Тур Швейцарии-2021. Этап 6 (4)
    EL-Fenomeno-Фото

    Ну вообще то Руи К. сделал всего один, но резкий манёвр перед Кроном и этого для жюри оказалось достаточным чтобы португалец получил релегацию - смотрим:

    https://www.youtube.com/watch?v=xwB9z63nBkk&t=1s

  • SportSpirit
    Тур Бельгии-2021. Этап 3 (1)
    SportSpirit-Фото

    Мёрков собственной персоной на подиуме) 

     

    Вроде всего лишь строчка в протолоке, а радостно, ибо классный он дядька!) 

  • GAN
    Пять колец Москвы-2021. Этап 1 (5)
    GAN-Фото

    На первом этапе группу на части раскидало хорошо, даже круговые были. Плюс ещё и завал был на спуске перед "горным финишем" за 3-4 круга до конца этапа. И возможно ещё один в начале гонки.

  • DenisRodikov
    Тур Швейцарии-2021. Этап 6 (4)
    DenisRodikov-Фото

    Ну Кошту за что лишили места? Ехал по прямой, как начал спринтовать сразу вправо поехал. Место Андреасу оставил.

  • смотрю вело давно
    Тур Словении-2021. Этап 3 (1)
    смотрю вело давно-Фото

    епт

  • Ice
    Тур Бельгии-2021. Этап 2 (6)
    Ice-Фото

    Цитата: MVDP
    Цитата: Ice
    Вроде выиграл, но на тоненького

    11 км - вообще не показательная разделка, да и потратился вчера.
    Цитата: drevgen
    А Вы видели как он с велосипеда слезал после разделки ? Он хромал, держался за бок, отбивался от персонала. Не знаю, мне показалось. что он испытывал довольно сильную боль.
    Мне кажется он недореабилитирован после травмы.


    Вот вам ответ от другого человека. Для топового Эвенпула 11 км - вообще не проблема. Лампарт огурцом соскочил, а Эвенпул ходил косой как сабля и на людей едва ли не кидался, явно были проблемы с самочувствием.

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