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Ремко Эвенепул – победитель 3-го этапа Вуэльты Бургоса-2020

Ремко Эвенепул побеждает на вершине Пикон-Бланко и надевает майку лидера на 3-м этапе Вуэльты Бургоса-2020

 

 

  Ремко Эвенепул (Remco Evenepoel) одержал победу на 3-м этапе Вуэльты Бургоса-2020, это его первыая победа после рестарта сезона. 20-летний бельгийский гонщик команды Deceuninck-Quick Step атаковал за 2 км до финиша на 7,8-километровом подъёме Пикон Бланко с 9,3% градиентом.

 

  Боковые ветра порвали пелотон на несколько групп. Несмотря на совместные усилия команд Bora-hansgrohe и Ineos, находившихся в первой группе пелотона, им не удалось уехать от догонявших. Команда Deceuninck-Quick Step участвовала в погоне, и не в по)следнюю очередь благодаря усилиям Шейна Арчбольда и Михаэля Мёркёва пелотон объединился.

 

  Находившихся в отрыве дня гонщиков просеивающийся пелотон начал добирать на подъёме Пикон Бланко. Атаковавший из отрыва дня 22-летний испанский гонщик континентальной велокоманды Kern Pharma Роджер Адриа (Roger Adrià) был пойман группой Ремко Эвенепула, Джорджа Беннетта (Jumbo-Visma) и Эстебана Чавеса (Mitchelton-Scott) за 2 км до финиша, после чего Эвенепул сразу атаковал.

 

 На финише Ремко Эвенепул привёз своему ближайшему преследователю Джорджу Беннетту 18 секунд. Помимо победы на этапе бельгийский гонщик облачился в майку лидера.

Ремко Эвенепул – победитель 3-го этапа Вуэльты Бургоса-2020

 

Ремко Эвенепул – победитель 3-го этапа Вуэльты Бургоса-2020

 

Ремко Эвенепул – победитель 3-го этапа Вуэльты Бургоса-2020

 

Ремко Эвенепул – победитель 3-го этапа Вуэльты Бургоса-2020

 

© Deceuninck - Quick-Step - ©David Ramos - Getty Images - Photo credit: ©David Ramos / Getty Images

 

  Ремко Эвенепул: «Прежде всего, хочу поблагодарить команду, потому что без неё эта победа не состоялась бы. Они помогали мне в эшелонах,  загораживали меня от ветра. Эта победа – мой способ поблагодарить их за  потрясающую работу. Я был уверен в ребятах, а они уверены во мне, поэтому сегодня мы добились результата.

 

Великолепно выиграть после стольких месяцев без гонок.

 

  Скорость была очень высокой, но за 2 км до финиша я решил атаковать, потому что заметил, что многие шли на пределе. Было нелегко, но если не пробовать, не выиграешь. Сегодня я попытался. Когда увидел, что просвет растёт, стал продавливать изо всех сил, хотя на последнем километре был сильный встречный ветер.

 

  Взять и этап, и майку лидера потрясающе. Мы постараемся удержать её до конца, но не собираемся почивать на лаврах. Гонка ещё не закончена, впереди два этапа, включая тяжёлый горный. Мы продолжим выкладываться по полной. После тренировочного лагеря в Валь ди Фасса мы в хорошей форме, сборы помогли нам включиться в сезон».

 

  Майка лучшего молодого гонщика Вуэльты Бургоса-2020 также принадлежит Ремко Эвенепулу, но наденет её его товарищ по команде, 21-летний португалец Жоан Алмейда, который финишировал пятым, через 45 секунд после Ремко, и идёт вторым среди молодых гонщиков.

 

 

Результаты 3 этапа Вуэльты Бургоса-2020

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Теги к статье: Ремко Эвенепул Remco Evenepoel Deceuninck-Quick Step Вуэльта Бургоса Vuelta a Burgos многодневная велогонка велогонка категории 2.Pro гонка Европейского тура Europe Tour

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Комментарии

  • salomon
    Вуэльта Бургоса-2020. Этап 3 (12)
    salomon-Фото
    Цитата: uran
    Брюзжатели вылезли. Я даже не заметил когда Фрум передал эстафету Эвенепулу.
    У Берналя есть возражения на этот счёт !
  • Sezar
    Вуэльта Бургоса-2020. Этап 3 (12)
    Sezar-Фото

    Да че уж там, это разрыв шаблона сродни Кабарге 2011:).

    Еще раз спрогрессировал. В этот раз побил лучших горняков на их же поле. И Алмейда хорош.

  • SportSpirit
    Вуэльта Бургоса-2020. Этап 3 (12)
    SportSpirit-Фото

    А я просто рада, что дерзкй Ремко выиграл) 

  • uran
    Вуэльта Бургоса-2020. Этап 3 (12)
    uran-Фото
    Брюзжатели вылезли. Я даже не заметил когда Фрум передал эстафету Эвенепулу.
  • Earl57
    Вуэльта Бургоса-2020. Этап 3 (12)
    Earl57-Фото
    Саймон Йейтс явно не торопится форсировать форму. Развез Чавеса, потом спокойно отстал.
    Попытка Инеос и Боры организовать эшелоны и порвать пелотон была лишней. Потратили уйму сил впустую и в итоге в горе все капнули. Тактически проиграли.
  • pac1ent
    Вуэльта Бургоса-2020. Этап 3 (12)
    pac1ent-Фото
    Действительно забавный эпизод получился))
  • Ice
    Вуэльта Бургоса-2020. Этап 2 (6)
    Ice-Фото

    Цитата: Camel
    Цитата: Ice
    Ну, Трентина он одной ногой и должне делать, при всем уважении к Маттео...

    Почему это? Трентин - чемпион Европы, Гавирия - просто Гавирия.

    Вспомните, когда Трентин в последний раз выигрывал классический спринт против топов. Я уж и примонить не в силах, он давно переквалифицировался в широкий профиль и сильно уступает по удельной мощности чистым спринтерам.

  • Ice
    Максимилиан Шахманн продлил ко ... (2)
    Ice-Фото

    Отличные новости, все гонцы отлично подходят команде, как и она им)

  • Earl57
    Вуэльта Бургоса-2020. Этап 3 (12)
    Earl57-Фото

    Ланда и Чавес оживают, это приятно. Карапас 52 сек поймал. 

    Джорджа Беннета никто и ничто не заставит быть серьезным. Когда при проверке температуры ему электронный термометр ко лбу поднесли, он поднял руки - "Сдаюсь!". Эта штука действительно на пистолет похожа))

  • Серафим
    Вуэльта Бургоса-2020. Этап 3 (12)
    Серафим-Фото

      Такое впечатление было, что Эвенпул просто ждал таблички "2 км до финиша". Дождался, нашел в коробке передач режим "бешеный клоп" и мучас-досвидос.

      А вообще, итоги вынужденного отдыха такие: на не самой ужасной горке раскидало всех сильных горняков как горох. Форма очень разная, хорошо, что до первого ГТ есть месяц, как-то прикатается народ, надеюсь. 

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