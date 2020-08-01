Ремко Эвенепул – победитель 3-го этапа Вуэльты Бургоса-2020

Ремко Эвенепул побеждает на вершине Пикон-Бланко и надевает майку лидера на 3-м этапе Вуэльты Бургоса-2020

Ремко Эвенепул (Remco Evenepoel) одержал победу на 3-м этапе Вуэльты Бургоса-2020, это его первыая победа после рестарта сезона. 20-летний бельгийский гонщик команды Deceuninck-Quick Step атаковал за 2 км до финиша на 7,8-километровом подъёме Пикон Бланко с 9,3% градиентом.

Боковые ветра порвали пелотон на несколько групп. Несмотря на совместные усилия команд Bora-hansgrohe и Ineos, находившихся в первой группе пелотона, им не удалось уехать от догонявших. Команда Deceuninck-Quick Step участвовала в погоне, и не в по)следнюю очередь благодаря усилиям Шейна Арчбольда и Михаэля Мёркёва пелотон объединился.

Находившихся в отрыве дня гонщиков просеивающийся пелотон начал добирать на подъёме Пикон Бланко. Атаковавший из отрыва дня 22-летний испанский гонщик континентальной велокоманды Kern Pharma Роджер Адриа (Roger Adrià) был пойман группой Ремко Эвенепула, Джорджа Беннетта (Jumbo-Visma) и Эстебана Чавеса (Mitchelton-Scott) за 2 км до финиша, после чего Эвенепул сразу атаковал.

На финише Ремко Эвенепул привёз своему ближайшему преследователю Джорджу Беннетту 18 секунд. Помимо победы на этапе бельгийский гонщик облачился в майку лидера.

© Deceuninck - Quick-Step - ©David Ramos - Getty Images - Photo credit: ©David Ramos / Getty Images

Ремко Эвенепул: «Прежде всего, хочу поблагодарить команду, потому что без неё эта победа не состоялась бы. Они помогали мне в эшелонах, загораживали меня от ветра. Эта победа – мой способ поблагодарить их за потрясающую работу. Я был уверен в ребятах, а они уверены во мне, поэтому сегодня мы добились результата.

Великолепно выиграть после стольких месяцев без гонок.

Скорость была очень высокой, но за 2 км до финиша я решил атаковать, потому что заметил, что многие шли на пределе. Было нелегко, но если не пробовать, не выиграешь. Сегодня я попытался. Когда увидел, что просвет растёт, стал продавливать изо всех сил, хотя на последнем километре был сильный встречный ветер.

Взять и этап, и майку лидера потрясающе. Мы постараемся удержать её до конца, но не собираемся почивать на лаврах. Гонка ещё не закончена, впереди два этапа, включая тяжёлый горный. Мы продолжим выкладываться по полной. После тренировочного лагеря в Валь ди Фасса мы в хорошей форме, сборы помогли нам включиться в сезон».

Майка лучшего молодого гонщика Вуэльты Бургоса-2020 также принадлежит Ремко Эвенепулу, но наденет её его товарищ по команде, 21-летний португалец Жоан Алмейда, который финишировал пятым, через 45 секунд после Ремко, и идёт вторым среди молодых гонщиков.