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Ремко Эвенепул – победитель Вуэльты провинции Сан-Хуан-2020

Ремко Эвенепул побеждает в общем зачёте, Фернандо Гавирия делает хет-трик на Вуэльте провинции Сан-Хуан-2020

 

 

    Ремко Эвенепул (Remco Evenepoel) продолжил пополнять свой список побед, став самым молодым гонщиком в истории, выигравшим генеральную классификацию Вуэльты провинции Сан-Хуан-2020. 20-летний бельгийский гонщик команды Deceuninck-Quick Step надел белую майку лидера после победы в индивидуальной гонке на время на 3-м этапе, удержал первое место в общем зачёте на королевском горном этапе с финишем на Альто Колорадо.

Ремко Эвенепул – победитель Вуэльты провинции Сан-Хуан-2020

© Deceuninck - Quick-Step - ©Maximiliano Blanco / Getty Images - Photo credit: ©Maximiliano Blanco / Getty Images

 

  Ремко Эвенепул: «Прежде всего хочу поблагодарить всю команду за великолепную неделю. С их помощью я смог так прекрасно начать сезон, что воодушевляет. Горжусь, что выиграл эту гонку, что стал самым молодым гонщиком, победившим в генеральной классификации на Вуэльте провинции Сан-Хуан. Здесь было потрясающе, болельщики отличные, надеюсь, вернусь сюда в будущем».

 

 

  Ближайшим соперником Эвенепула в общем зачёте стал 23-летний итальянский гонщик Филиппо Ганна, проигравший бельгийцу 33 секунды. 43-летний испанский гонщик континентальной колумбийской команды Medellin Оскар Севилья замкнул тройку сильнейших в общем зачёте, уступив Ремко Эвенепулу 1:01.

 

  Финальный этап Вуэльты провинции Сан-Хуан-2020 завершился общим спринтом, в котором 25-летний колумбийский гонщик команды UAE Team Emirates Фернандо Гавирия сделал хет-трик, взяв третью победу на этапе. Гавирия опередил Петера Сагана (Bora-hansgrohe) и Альваро Ходжа (Deceuninck-Quick Step).

Ремко Эвенепул побеждает в общем зачёте, Фернандо Гавирия делает хет-трик на Вуэльте провинции Сан-Хуан-2020

 

Photo © Bettini

 

  Фернандо Гавирия: «Сегодня был короткий и быстрый этап. Том Боли с самого начала контролировал отрыв, как и всю прошедшую неделю. Потом развозящий поезд отлично сработал в конце. У меня прекрасно шла нога. Неделя завершилась идеально. Такое начало сезона хорошо мотивирует команду. Надеюсь, мы продолжим в этом же духе».

 

Ремко Эвенепул побеждает в общем зачёте, Фернандо Гавирия делает хет-трик на Вуэльте провинции Сан-Хуан-2020

 

Photo © BORA - hansgrohe / Bettiniphoto

 

  Петер Саган: «Спринт был очень быстрым. Спасибо команде за великолепную работу. Я смог найти хорошую позицию на финишной прямой. Думаю, сегодня добился лучшего результата из возможных для себя.  Гавирия был очень силён. Сейчас, когда Вуэльта провинции Сан-Хуан-2020 завершилась, хочу поблагодарить организаторов и зрителей за эту прекрасную неделю гонки».

 

 

 

Результаты 7 этапа Вуэльты провинции Сан-Хуан-2020

 

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Теги к статье: Ремко Эвенепул Remco Evenepoel Deceuninck-Quick Step Вуэльта провинции Сан-Хуан Vuelta a San Juan Internacional многодневная велогонка

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Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • Konstantin41
    Василий Кириенко объявил о зав ... (24)
    Konstantin41-Фото

    Спасибо за всё!

  • EL-Fenomeno
    Cadel Evans Great Ocean Road R ... (5)
    EL-Fenomeno-Фото

    Ну шо ж , самый возрастной победитель в истории гонки имени КЭ; до последнего верил в Сивакова, но выиграл взял более опытный.

    Импи в группе преследователей больше всего тащил и пытался сбросить (?) своих попутчиков, видно что была классная нога в ЮАРца ибо взял 3 место (наверное слабое утешение для него) с первой позиции не дав никому выткнуться да финишном спурте.

  • EL-Fenomeno
    Микель Ланда избежал травм во ... (8)
    EL-Fenomeno-Фото

    При всей невезучести Ланды верю в его успех на ГТ в будущем...Джиро или Вуэльта, но не Тур

  • Freejazz
    Вуэльта провинции Сан-Хуан-202 ... (4)
    Freejazz-Фото

    Цитата: Ice
    Ухххх, как Вандерпуля выиграл чемпионат мира по велокроссу. Доминирование из доминирований, танк. Жаль, ван Арт никак форму не вернет, была бы оппозиция, а так  - в одну калитку.

     

    Что там мужчины - вот у женщин триллер был - до последних метров...

  • Ice
    Вуэльта провинции Сан-Хуан-202 ... (2)
    Ice-Фото

    Цитата: SportSpirit
    Итоговый генерал решила разделка.

    С одной стороны да, с другой - мувики имели шанс решить все в гонке, только Эвенпул их добрал и в основном собственными усилиями. Поэтому, выиграл ее он в честной и интересной борьбе.

  • Ice
    Вуэльта провинции Сан-Хуан-202 ... (4)
    Ice-Фото

    Цитата: Earl57
    Он пусть у топов Вольта Альгарве заберет в конце февраля. И кто кого догонять будет - Ремко Матье или Матье Ремко?
     
    Квято и Томас на Альгарве побеждали в генерале по два раза каждый. Квято также 3 раза был вторым, Томас 2 раза. Так что они могут считать эту гонку своей вотчиной)) Тем более что у Инеос до сих нет побед и надо исправлять ситуацию...

    Ухххх, как Вандерпуля выиграл чемпионат мира по велокроссу. Доминирование из доминирований, танк. Жаль, ван Арт никак форму не вернет, была бы оппозиция, а так  - в одну калитку.

    А по поводу Альгарве - трудно будет Инеосу, если молодежь всерьез озадачится победой. Ван дер Пул, по сути, привык без команды ездить, он может и так двигаться, если здоровья хватит, да и Эвенпул могет в гору ехать в ровном темпе достаточно быстро. Туда до кучи Погачара, чтобы устроить фестиваль молодых талантов)))

  • SportSpirit
    Вуэльта провинции Сан-Хуан-202 ... (2)
    SportSpirit-Фото

    Итоговый генерал решила разделка.

  • veloster
    36-летний Кэмерон Вёрф присоед ... (15)
    veloster-Фото

    По фото - вылитый Давиде Баллерини, только с морщинами)))

  • Alya
    36-летний Кэмерон Вёрф присоед ... (15)
    Alya-Фото

    Велоспорт живет по какому то другому, альтернативному календарю. Пик популярности айронмена закончился уже давно, давайте возьмем триатлета в команду. 
    В 2019 году опрос об измениениях в велослпрте, который надо было 20 минут заполнять! Я честно ответла до самого последнего вопроса. 20 минут!!! Тексты длинее 1500 знаков сейчас вообще никто не читает. И 87.4 секунды - среднее время которое обычный пользователь интеренета тратит на прочтение одной статьи.

    Хотя для тусовки, где мужчины до сих пор украшены бакенбардами 70-х..это прям передовое решение.

    Следующий шаг - запуск масштабной рекламной компании в ICQ.

  • Earl57
    Чемпионат Колумбии-2020. Групп ... (3)
    Earl57-Фото

    Не вписались в поворот. Сначала Берналь, потом Соса.

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