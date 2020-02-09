Ремко Эвенепул – победитель Вуэльты провинции Сан-Хуан-2020

Ремко Эвенепул побеждает в общем зачёте, Фернандо Гавирия делает хет-трик на Вуэльте провинции Сан-Хуан-2020

Ремко Эвенепул (Remco Evenepoel) продолжил пополнять свой список побед, став самым молодым гонщиком в истории, выигравшим генеральную классификацию Вуэльты провинции Сан-Хуан-2020. 20-летний бельгийский гонщик команды Deceuninck-Quick Step надел белую майку лидера после победы в индивидуальной гонке на время на 3-м этапе, удержал первое место в общем зачёте на королевском горном этапе с финишем на Альто Колорадо.

© Deceuninck - Quick-Step - ©Maximiliano Blanco / Getty Images - Photo credit: ©Maximiliano Blanco / Getty Images

Ремко Эвенепул: «Прежде всего хочу поблагодарить всю команду за великолепную неделю. С их помощью я смог так прекрасно начать сезон, что воодушевляет. Горжусь, что выиграл эту гонку, что стал самым молодым гонщиком, победившим в генеральной классификации на Вуэльте провинции Сан-Хуан. Здесь было потрясающе, болельщики отличные, надеюсь, вернусь сюда в будущем».

Ближайшим соперником Эвенепула в общем зачёте стал 23-летний итальянский гонщик Филиппо Ганна, проигравший бельгийцу 33 секунды. 43-летний испанский гонщик континентальной колумбийской команды Medellin Оскар Севилья замкнул тройку сильнейших в общем зачёте, уступив Ремко Эвенепулу 1:01.

Финальный этап Вуэльты провинции Сан-Хуан-2020 завершился общим спринтом, в котором 25-летний колумбийский гонщик команды UAE Team Emirates Фернандо Гавирия сделал хет-трик, взяв третью победу на этапе. Гавирия опередил Петера Сагана (Bora-hansgrohe) и Альваро Ходжа (Deceuninck-Quick Step).

Photo © Bettini

Фернандо Гавирия: «Сегодня был короткий и быстрый этап. Том Боли с самого начала контролировал отрыв, как и всю прошедшую неделю. Потом развозящий поезд отлично сработал в конце. У меня прекрасно шла нога. Неделя завершилась идеально. Такое начало сезона хорошо мотивирует команду. Надеюсь, мы продолжим в этом же духе».

Photo © BORA - hansgrohe / Bettiniphoto

Петер Саган: «Спринт был очень быстрым. Спасибо команде за великолепную работу. Я смог найти хорошую позицию на финишной прямой. Думаю, сегодня добился лучшего результата из возможных для себя. Гавирия был очень силён. Сейчас, когда Вуэльта провинции Сан-Хуан-2020 завершилась, хочу поблагодарить организаторов и зрителей за эту прекрасную неделю гонки».