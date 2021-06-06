VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Тур Бельгии-2021. Этап 2

Тур Бельгии-2021. Этап 2

 

Knokke-Heist (ITT), 11 км 

1. Remco Evenepoel (Bel) Deceuninck - Quick-Step 12:00 
2. Yves Lampaert (Bel) Deceuninck - Quick-Step 12:02 
3. Finn Fisher-Black (Nzl) Jumbo-Visma Development Team 12:18 

 

Генеральная классификация после 2 этапа: 
1. Remco Evenepoel (Bel) Deceuninck - Quick-Step

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Тур Бельгии Baloise Belgium Tour многодневная велогонка велогонка категории 2.Pro гонка Европейского тура Europe Tour индивидуальная гонка на время разделка Ремко Эвенепул

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

6 - 13 июня 2021

Tour de Suisse

9 - 13 июня 2021

Tour of Slovenia

9 - 13 июня 2021

Baloise Belgium Tour

10 - 13 июня 2021

La Route d'Occitanie - La Depeche du Midi

26 июня - 18 июля 2021

Tour de France

ОПРОС

Понравилась ли Вам Джиро д'Италия-2021?

Комментарии

  • kwwk
    Тур Швейцарии-2021. Этап 5 (1)
    kwwk-Фото

    Да уж, жестко Карапаз по всем сегодня прошелся.

  • motte
    Тур Словении-2021. Этап 2 (1)
    motte-Фото

    Он просто уехал за желтой маечкой двукратного чемпиона тдф? 

  • RVL
    Тур Бельгии-2021. Этап 1 (6)
    RVL-Фото

    Жильбер там еще был.  очень активно пытался несколько раз толи Ремко добрать, толи от кучи отстрелить 

  • SportSpirit
    Суд обязал Ваута ван Арта выпл ... (3)
    SportSpirit-Фото

    Адвокат ван Арта: "Трактовка суда изменилась на 180 градусов"dirol

     

    Образование против знаний, медицина против здоровья, суды против справедливости) 

  • SportSpirit
    Том Дюмулин о возвращении в го ... (13)
    SportSpirit-Фото
    Оомен обращал на себя внимание, если оправился от травмы - хороший вариант. Сборная Великобритании: INEOS and brother)

    Вообще в составами, конечно, много покерных раскладов. Кто выберет Джокера?)
  • SportSpirit
    Тур Бельгии-2021. Этап 1 (6)
    SportSpirit-Фото

    Гоняться за промежуточными бонификациями на гонке, которой перед Джиро наверняка не было в гоночном календаре Эвенпула... это да! - это долгосрочная стратегия развития большого чемпиона. Лефевр знает)  

  • Earl57
    Ремко Эвенепул проиграл этап, ... (2)
    Earl57-Фото

    Цитата: Yuriy 17
    Почему идеальный старт, если этап не выигран?
    Надо быть максималистом, Ремко! blush

    Для того чтобы выиграть этап Ремко надо уезжать в одиночный отрыв. Чтобы на финише рядом с ним никого не было, потому что в спринте из группы он победить не может по причине отсутствия спринтерского рывка.

    А уехать в отрыв одному у него получается, ибо как только он ускоряется его тут же начинают ловить.

  • Yuriy 17
    Ремко Эвенепул проиграл этап, ... (2)
    Yuriy 17-Фото

    Почему идеальный старт, если этап не выигран?

    Надо быть максималистом, Ремко! blush

  • Camel
    Марк Кэвендиш заменит Сэма Бен ... (8)
    Camel-Фото

    Цитата: velodoctor
    Кэв сейчас в хорошей форме, будет интересно посмотреть. 

    ...хотел видеть его еще 1-2 года в пелотоне, он в последнем сезоне показывал великолепную форму. 
     

    А мне наоборот - Кэв больше неинтересен. И форму он показывает лишь тогда, когда соперники идут другие гонки или находятся в стадии подготовки. Опоздал Кэв с уходом.

  • Earl57
    Тур Бельгии-2021. Этап 1 (6)
    Earl57-Фото

    Цитата: Shalam s Urala
    так джира ж по носу больно щёлкнула. и теперь набраться уверенности в такой компании - самое то
    Цитата: Earl57
    Тот же Эли Изербит в велокроссе порвал бы Ремко как тузик грелку
    ну это вы натянули ) а тогда Ремко в футбик Изербиту напинает! ))

    Дык старшие товарищи советуют же Ремко кроссом заняться)) А Изербит реально сильный кроссмен, этого у него не отнять.

     

    Вот у меня вопрос к специалистам. Это нормально через неделю после перелома ключицы? Чего я не понимаю?

    https://www.instagram.com/p/CP3Y90jJJYX/?hl=ru

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

10 июня

Marc Sarreau (Ag2r - Citroen)

11 июня

Julian Alaphilippe (Deceuninck - Quick Step)

Jesse Anthony (Rally Cycling)

Jasper De Plus (Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux)

Ibai Azurmendi Sagastibeltza (Euskaltel - Euskadi)

Sergio Garcia (Eolo - Kometa Cycling Team)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4781
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3731
3 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3633
4 Берналь Э. (Col) (IGD) 2564
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2441
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2393
7 Порт Р. (Aus) (IGD) 2058
8 Власов А. (Rus) (APT) 2003
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1960
10 Ниццоло Д. (Ita) (TQA) 1583

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Июнь 2021 (59)
Май 2021 (225)
Апрель 2021 (151)
Март 2021 (169)
Февраль 2021 (113)
Январь 2021 (90)