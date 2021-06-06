Тур Бельгии-2021. Этап 2

Цитата: Yuriy 17



Надо быть максималистом, Ремко!

Почему идеальный старт, если этап не выигран?Надо быть максималистом, Ремко!

Для того чтобы выиграть этап Ремко надо уезжать в одиночный отрыв. Чтобы на финише рядом с ним никого не было, потому что в спринте из группы он победить не может по причине отсутствия спринтерского рывка.

А уехать в отрыв одному у него получается, ибо как только он ускоряется его тут же начинают ловить.