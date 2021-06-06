Тур Бельгии-2021. Этап 2

- Категория:
- VeloRACE / VeloRESULTS |
- Дата:
- Сегодня, 18:09
Knokke-Heist (ITT), 11 км
1. Remco Evenepoel (Bel) Deceuninck - Quick-Step 12:00
2. Yves Lampaert (Bel) Deceuninck - Quick-Step 12:02
3. Finn Fisher-Black (Nzl) Jumbo-Visma Development Team 12:18
Генеральная классификация после 2 этапа:
1. Remco Evenepoel (Bel) Deceuninck - Quick-Step
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