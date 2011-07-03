VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Ремко Эвенепул – победитель 2 этапа Вольты Альгарве-2020

Ремко Эвенепул и Максимилиан Шахманн о 2-м этапе Вольты Альгарве-2020

 

 

  20-летний бельгийский гонщик команды Deceuninck-Quick Step Ремко Эвенепул продолжил побеждать, выиграв 2-й этап Вольты Альгарве-2020 с финишем на Альто да Фойя. Как и ожидалось, этап решился на финальном километре. Ремко Эвенепул атаковал за 500 м до финиша из небольшой группы, оставшейся от пелотона. 

 

  Одним из слагаемых успеха стала работа его товарища по команде. 21-летний Жоаньо Альмейда (João Almeida) задал высокий темп на Альто де Фойя, предотвратив возможные атаки, благодаря чему Ремко Эвенепул смог распределить силы на 7,5 км подъёме.

 

  Ни встречный ветер, ни позднее ускорение 26-летнего немецкого гонщика команды Bora-hansgrohe Макса Шахманна не помешали Ремко Эвенепулу одержать третью в этом сезоне победу и стать самым молодым победителем этапа в истории Вольты Альгарве, а также надеть майку лидера общего зачёта.

 

Ремко Эвенепул – победитель 2 этапа Вольты Альгарве-2020

 

Ремко Эвенепул – победитель 2 этапа Вольты Альгарве-2020

 

Ремко Эвенепул – победитель 2 этапа Вольты Альгарве-2020

 

 

© Deceuninck - Quick-Step - ©Tim De Waele - Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele / Getty Images

 

  Ремко Эвенепул: «Вчера, когда мы обсуждали тактики, пришли к согласию, что мы должны не терять концентрации внимания и вести нашу гонку. Команда весь день ради меня работала экстраординарно, закрывала меня от ветра. Во время этапа у меня хорошо шла нога. Я сказал себе, что должен постараться что-то предпринять на последнем километре.

 

  Поэтому, когда один из гонщиков атаковал, я попросил Жоаньо вернуть его и задать высокую скорость. Потом за 500 м до финиша я атаковал, дал полный газ и смог уехать от соперников несмотря на сильный встречный ветер, который был на финальных 100 метрах.

 

  Я удивил сам себя, потому что много работал над своим ускорением, и великолепно,  что уже вижу прогресс, которого добился с помощью команды. Счастлив, что жёлтая майка лидера осталась в команде, мы будем стараться её удержать, хотя знаем, что впереди ждёт много трудностей».

 

  Ремко Эвенепул посвятил победу своему товарищу по команде и соотечественнику Николасу Масу (Nikolas Maes), который переживает тяжёлый период в жизни:

 

 «В жизни есть более важные вещи, чем победа в гонке. Поэтому мои мысли с ним и его семьёй. Моя победа для них, а также для моей семьи и девушки, которая всегда поддерживает меня и показывает, как важно, чтобы с тобой рядом были любимые люди».

 

  Максимилиан Шахманн: «Сегодня у меня только второй день гонки в этом сезоне. И это был один из тяжелейших этапов. Ребята хорошо провели этап, мы отлично работали как единая команда. Они прекрасно защищали меня и закрывали от ветра. Гонка по-настоящему началась за 20 км до финиша, когда пошла серия подъёмов. Я в хорошей форме, чувствовал отлично особенно на финальном подъёме.

 

  Атака Эвенепула была для нас неожиданной. В какой-то момент я оказался заблокирован и не смог отреагировать так быстро, как бы мне хотелось. Однако мы можем быть довольны вторым местом на этом этапе».

 

Результаты 2 этапа Вольты Альгарве-2020

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Ремко Эвенепул Remco Evenepoel Deceuninck-Quick Step Вольта Альгарве Volta ao Algarve многодневная велогонка велогонка категории 2. Pro

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: SportSpirit

    SportSpirit

    Сегодня, 00:50 | Регистрация: 4.05.2019

    В смысле атака Эвенпула оказалась неожиданной? Привыкайте) 

     

    А Ремко молодец! Он, конечно, не без заслуженной звездочки, но в интервью порой проскакивают фундаментальные темы: "В жизни есть более важные вещи, чем победа в гонке".    

  2. Имя: Дмитрий

    Sezar

    Сегодня, 01:25 | Регистрация: 3.07.2011

    Вообще как-то правильно приоритеты расставил. Никакого сравнения с тем, что было раньше. Альмейда отработал за всю команду, оч. Хорош. Надо тащить на Джиро.

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Юбилей

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2019: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2020-2021

Ближайшие старты

19 - 23 февраля 2020

Volta ao Algarve em Bicicleta

19 - 23 февраля 2020

Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol

23 - 29 февраля 2020

UAE Tour

29 февраля 2020

Omloop Het Nieuwsblad

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • Александра
    Эган Берналь о лидерстве на Ту ... (19)
    Александра-Фото
    Я совсем не расстроюсь, если ошибусь.) Время покажет, как все сложится.
  • Sezar
    Ремко Эвенепул – победитель 2 ... (2)
    Sezar-Фото

    Вообще как-то правильно приоритеты расставил. Никакого сравнения с тем, что было раньше. Альмейда отработал за всю команду, оч. Хорош. Надо тащить на Джиро.

  • SportSpirit
    Ремко Эвенепул – победитель 2 ... (2)
    SportSpirit-Фото

    В смысле атака Эвенпула оказалась неожиданной? Привыкайте) 

     

    А Ремко молодец! Он, конечно, не без заслуженной звездочки, но в интервью порой проскакивают фундаментальные темы: "В жизни есть более важные вещи, чем победа в гонке".    

  • SportSpirit
    Вольта Альгарве-2020. Этап 2 (11)
    SportSpirit-Фото

    Ремко - восторг! Вот и в горочку финишнул) 

     

    Рада возвращению Шахманна в строй, прошлый сезон  начал здорово, но как-то радужная майка чемпиона Германии не принесла ему удачи. 

  • YuraHist
    Вольта Альгарве-2020. Этап 2 (11)
    YuraHist-Фото
    Шахман бодро поехал, но действительно, прозевал...
  • Sozircatel
    Вольта Альгарве-2020. Этап 2 (11)
    Sozircatel-Фото
    Солидарен с Вашим мнением , появилась достойная молодежь , которая внесёт искорку в современный велоспорт
  • Earl57
    Вольта Альгарве-2020. Этап 2 (11)
    Earl57-Фото

    И неприметное тихое 8-е место Нибали. 8 сек от Ремко. Не дергался, вперед не лез и не выпадал. В форме Трека вообще не различим в пелотоне.

  • Earl57
    Эган Берналь о лидерстве на Ту ... (19)
    Earl57-Фото

    Цитата: Александра
    Пино и Шлек, все же, гонщики, как мне кажется, разного уровня.

    У Шлека за всю карьеру 11 побед, у Пино к тем же 29 годам 31 победа. Единственный грантур, который числится за Шлеком, он получил задним числом после дисквалификации Контадора. А так у Пино подиум Тур де Франс тоже имеется. Просто вокруг Анди много хайпа, а Тибо так не пиарят.

    И, на мой взгляд, если бы Френк не был так привязан к брату и не жертвовал своими шансами ради Анди, то мог бы выграть намного больше. У него был реальный талант, который он так не смог реализовать.

  • Николай Н.
    Вуэльта Андалусии-2020. Этап 2 (1)
    Николай Н.-Фото

    Смелый побег перед финишем и достойная победа. Молодец.

  • GTX
    Вольта Альгарве-2020. Этап 2 (11)
    GTX-Фото
    Похоже Ремко уже входит в режим штамповки побед. Генерал тоже почти в кармане.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

20 февраля

Lawson Craddock (EF Pro Cycling)

21 февраля

Miguel Florez (Androni Giocattoli)

Louis Meintjes (NTT Pro Cycling)

David Gonzalez Lopez (Caja Rural - Seguros RGA)

Loris Rouiller (Alpecin Fenix)

Theo Delacroix (Circus - Wanty-Gobert)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Февраль 2020 (108)
Январь 2020 (111)
Декабрь 2019 (72)
Ноябрь 2019 (83)
Октябрь 2019 (123)
Сентябрь 2019 (168)