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Льеж-Бастонь-Льеж-2020. Превью

Льеж-Бастонь-Льеж-2020. Маршрут и претенденты

 

 

  106-й выпуск старейшей классики Льеж-Бастонь-Льеж, одного из Монументов велоспорта, пройдёт 4 октября 2020 года. Самая престижная из Арденнских классик, основанная в 1892 году, впервые пройдёт осенью.

 

  «Старая дама», как называют Льеж-Бастонь-Льеж, повторит маршрут прошлого года с финишем в центре Льежа и прохождением 11 подъёмов. Первый подъём на 257-километровой дистанции встанет на пути лишь через 76 км после старта, финальный – Кот-де-ла-Рош-о-Фокон (Côte de la Roche-aux-Faucons) – за 13,5 км до финиша.

 

  Один из самых тяжёлых подъёмов, расположенный за 78 км до финиша – Кот-де-Стокё (Côte de Stockeu) протяжённостью 1 км со средним градиентом 12,5%.

 

Редут - (Côte de La Redoute) с 8,9% на 2 км часто становился трамплином для серьёзных атак.

 

  Финальный Рош-о-Фокон часто называют «чудовищем». Он бьёт по ногам 9,9% градиентом на 1,1 км. Узкая, круто вздымающаяся вверх дорога появилась на дистанции Льеж-Бастонь-Льеж в 2008 году, но быстро стала восприниматься как неотъемлемая часть классики.

 

 

Льеж-Бастонь-Льеж-2020. Маршрут и претендентыЛьеж-Бастонь-Льеж-2020. Маршрут и претенденты

 

Льеж-Бастонь-Льеж-2020. Маршрут и претендентыЛьеж-Бастонь-Льеж-2020. Маршрут и претенденты

 

Льеж-Бастонь-Льеж-2020. Маршрут и претенденты

 

Подъёмы Льеж-Бастонь-Льеж-2020:

1. Côte de la Roche-en-Ardenne 181 км до финиша - 2,8 км с 6,2%

 2  Côte de Saint-Roch           133,5 км до финиша -   1  км с 11,2%

 3  Côte de Mont-le-Soie          93 км до финиша - 1,7 км с  7,9%

 4  Côte de Wanne                 85 км до финиша -   3,6 км с  5,1%

 5  Côte de Stockeu               78 км до финиша -  1  км с 12,5%

 6  Côte de la Haute-Levée        72,5 км до финиша -   3,6 км с  5,6%

 7  Col du Rosier                 59,5 км до финиша -   4,4 км с  5,9%

 8  Col du Maquisard              47 км до финиша -  2,5 км с  5,0%

 9  Côte de La Redoute            35 км до финиша – 2 км  с  8,9%

10  Côte des Forges               23,5 км до финиша -  1,3 км с  7,8%

11  Côte de la Roche-aux-Faucons  13,5 км до финиша -   1,3 км с 11,0%

  

 

  Финальные 12 км до финиша – 5 км равнина и 3 км спуска, и равнинные финальные 2 км до финиша. В прошлом году Якоб Фульсанг (Astana) атаковал на Рош-о-Фокон, а затем в одиночку проехал финальные 13 км до финиша, удержав просвет.

 

Претенденты.

 

  Якоб Фульсанг не будет защищать свой титул, так как стартует на Джиро д’Италия-2020. Одним из главных претендентов на победу станет Жулиан Алафилипп (Deceuninck-Quick Step), который впервые выйдет на старт в радужной майке чемпиона мира в групповой гонке. Алафилипп четыре раза в карьере принимал участие в Льеж-Бастонь-Льеж, его лучшим результатом был подиум в 2015 году.

 

  Конкуренцию ему составят победитель и призёры недавно прошедшей Флеш Валлонь-2020 - 22-летний швейцарский гонщик команды Sunweb Марк Хирши, который также стал бронзовым призёром групповой гонки чемпионата мира-2020, 24-летний французский велогонщик команды AG2R La Mondiale Бенуа Коснефруа, занявший на Флеш Валлонь 2-е место, а также 33-летний канадский велогонщик команды EF Pro Cycling Майкл Вудс, который в 2018 году занял на Льеж-Бастонь-Льеж 2-е место, а на недавней Флеш Валлонь-2020 замкнул тройку лучших.

 

  Примут участие в Льеж-Бастонь-Льеж-2020 и призёры Тур де Франс-2020 – Тадей Погачар (UAE Team Emirates), дебютировавший на классике в прошлом году и занявший тогда 18-е место, Примож Роглич (Jumbo-Visma), который впервые в карьере поедет Льеж-Бастонь-Льеж, и Ричи Порт (Trek-Segafredo). Максимилиан Шахманн (Bora-hansgrohe), призёр Льеж-Бастонь-Льеж, и его товарищ по команде Леннард Кемна, дебютирующий на классике, также входят в число претендентов.  

 

  За подиум поборются Адам Йейтс (Mitchelton-Scott), занявший на Льеж-Бастонь-Льеж в прошлом году 4-е место, и победитель Льеж-Бастонь-Льеж-2016 Ваут Пулс, а также его товарищи по команде Микель Ланда, Дилан Тёнс (Bahrain-McLaren), призёр Льеж-Бастонь-Льеж в 2014 и 2017 годах Михал Квятковски и Крис Фрум (Ineos Grenadiers), победитель Льеж-Бастонь-Льеж-2013 Дэн Мартин (Israel Start-Up Nation), Гийом Мартан (Cofidis), Руди Молар и Валентин Мадуа (Groupama-FDJ), Горка Исагирре и Омар Фраиле (Astana), Тим Велленс (Lotto Soudal), Том Скуйиньш (Trek-Segafredo), Даниэль Мартинес (EF Pro Cycling) и другие.

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Теги к статье: Льеж-Бастонь-Льеж Liege-Bastogne-Liege классика Мирового тура Монумент велоспорта однодневная велогонка Арденнские классики

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  1. Имя: Артём

    Arciv

    Сегодня, 20:00 | Регистрация: 15.04.2018

    Роглич что тут забыл?)))

  2. Имя: Elina

    flugegeheimen

    Сегодня, 20:55 | Регистрация: 14.03.2018

    Ухх, состав что надо! У Жужу и Хирши интересная дуэль этой осенью вырисовывается. 

  3. Имя: Lucky

    Lucky

    Сегодня, 21:10 | Регистрация: 1.05.2018

    Цитата: Arciv
    Роглич что тут забыл?)))
    Видимо команда с вами забыла посоветоваться

  4. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 22:14 | Регистрация: 30.06.2017

    Вот зачем Фульсу нужен был тур? Гонял бы арденские классики..зарабатывал очки UCI. Выиграл бы что нибудь как Ломбардию, а может и защитил свой титул ЛБЛ. И был бы в полном ажуре и по очкам и по рейтингу . А то щас сольет Джиро на третьей неделе. И команду укатает вусмерть понапрасну. И итог будет во втором десятке. Ни очков, ни результатов. И без побед. Может я не прав? А Вот Власова прокапитанить можно было. Он бы рвал и метал для своего будущего контракта. И был бы результат. По крайней мере белая майка и может пьедестал. А так щас впустую на Фульса пахать будет. Да уж.

    Вся жизнь это гонка.
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Кто станет победителем Джиро д'Италия-2020?

Комментарии

  • AmLoket
    Джиро д’Италия-2020. Цитаты пе ... (8)
    AmLoket-Фото
    Цитата: EL-Fenomeno
    ВСЕМ в добрый путь, так сказать!
    Цитата: Astanaforever
    Цитата: Giant72
    Цитата: Astanaforever
    Герант Томас: «Я взволнован, но знаю также, что мне надо оставаться спокойным. Мы, безусловно, одна из лучших команд, *******************************************Берналь тоже перед туром хвалил свою команду налево направо. И что? Где он?
    А я то думал вы только к Берналю так, ан нет, оказывается проблема куда глубже и кроется совсем не в гонщиках или команде)Вот Лопез перейдет в Инеос, и тогда будет ТОПОВАЯ КОМАНДА
    Я болею не гонцов , а за Астану. Гонцы приходят и уходят, а команда остается.Пусть Лопес уходит в Инеос. Флаг ему в руки. По слухам он идет в Израиль.

    Лукавите вы, однако. Как можно болеть за команду и не болеть за конкретного (хоть одного) велогонщика. Велоспорт это не футбол или хоккей, где ТОПовый игрок может отвеерить, а команда в итоге все-равно проиграет. И да, разве не можно болеть за команду и в то же время переживать за спортсмена (не из любомий тебе команды) ? Я вот, к примеру, не особо топлю за Сагана, но БОРА мне нравится. За Нибали двумя руками, но есть команды симпатишней мне чем ТРЭК
    Бывает так, что команда за которую успешно выступает любимый велогонщик вообще бесит. У меня так было. Но не без причины. Обжегшись на молоке, дула на воду :)
  • Astanaforever
    Льеж-Бастонь-Льеж-2020. Превью (4)
    Astanaforever-Фото
    Вот зачем Фульсу нужен был тур? Гонял бы арденские классики..зарабатывал очки UCI. Выиграл бы что нибудь как Ломбардию, а может и защитил свой титул ЛБЛ. И был бы в полном ажуре и по очкам и по рейтингу . А то щас сольет Джиро на третьей неделе. И команду укатает вусмерть понапрасну. И итог будет во втором десятке. Ни очков, ни результатов. И без побед. Может я не прав? А Вот Власова прокапитанить можно было. Он бы рвал и метал для своего будущего контракта. И был бы результат. По крайней мере белая майка и может пьедестал. А так щас впустую на Фульса пахать будет. Да уж.
  • SportSpirit
    Классика Амстел Голд Рэйс-2020 ... (6)
    SportSpirit-Фото
    В стиле пятничной вечерней патетики, наблюдая как "дорогих россиян" готовят ко второй волне) хочется вторить вашему посылу: все в нашей жизни вопрос приоритетов!
  • patar
    BinckBank Tour-2020. Этап 4 (5)
    patar-Фото
    Я думал он король говорит, типа как перевод..
  • Lucky
    Льеж-Бастонь-Льеж-2020. Превью (4)
    Lucky-Фото
    Цитата: Arciv
    Роглич что тут забыл?)))
    Видимо команда с вами забыла посоветоваться
  • motte
    Льеж-Бастонь-Льеж-2020 – перва ... (1)
    motte-Фото

    Класс!

    Завтра одна из самых тяжелейших однодневок в мире велоспорта и являющейся одной из пяти монументов . Самый старейший монумент велоспорта.

  • flugegeheimen
    Льеж-Бастонь-Льеж-2020. Превью (4)
    flugegeheimen-Фото

    Ухх, состав что надо! У Жужу и Хирши интересная дуэль этой осенью вырисовывается. 

  • SportSpirit
    BinckBank Tour-2020. Этап 4 (5)
    SportSpirit-Фото

    Сорен Крэг (Андресен) удивил разделкой, на фоне Кюнга - силен!

    Вот что значит поверить в свои личные возможности.

     

  • Arciv
    Льеж-Бастонь-Льеж-2020. Превью (4)
    Arciv-Фото
    Роглич что тут забыл?)))
  • Sezar
    Классика Амстел Голд Рэйс-2020 ... (6)
    Sezar-Фото

    Скорее продолжилось. Нидерландский премьер еще месяца 3 назад говорил, что нет оснований проводить гонку. Здесь дело не в гонке. А в подходе страны к решению проблем. В Швейцарии ЧМ отменяют, а в Италии - можно. Вопрос приоритетов.

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1 Роглич П. (Slo) (TJV) 2805
2 Фульсанг Я. (Den) (AST) 2761
3 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2533
4 Погачар Т. (Slo) (UAD) 2062
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 1995
6 Шахманн М. (Ger) (BOH) 1960
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 1955
8 Нибали В. (Ita) (TFS) 1829
9 Кинтнана Н. (Col) (ARK) 1816
10 Вальверде А. (Svk) (MOV) 1743

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