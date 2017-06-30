Льеж-Бастонь-Льеж-2020. Превью

Льеж-Бастонь-Льеж-2020. Маршрут и претенденты

106-й выпуск старейшей классики Льеж-Бастонь-Льеж, одного из Монументов велоспорта, пройдёт 4 октября 2020 года. Самая престижная из Арденнских классик, основанная в 1892 году, впервые пройдёт осенью.

«Старая дама», как называют Льеж-Бастонь-Льеж, повторит маршрут прошлого года с финишем в центре Льежа и прохождением 11 подъёмов. Первый подъём на 257-километровой дистанции встанет на пути лишь через 76 км после старта, финальный – Кот-де-ла-Рош-о-Фокон (Côte de la Roche-aux-Faucons) – за 13,5 км до финиша.

Один из самых тяжёлых подъёмов, расположенный за 78 км до финиша – Кот-де-Стокё (Côte de Stockeu) протяжённостью 1 км со средним градиентом 12,5%.

Редут - (Côte de La Redoute) с 8,9% на 2 км часто становился трамплином для серьёзных атак.

Финальный Рош-о-Фокон часто называют «чудовищем». Он бьёт по ногам 9,9% градиентом на 1,1 км. Узкая, круто вздымающаяся вверх дорога появилась на дистанции Льеж-Бастонь-Льеж в 2008 году, но быстро стала восприниматься как неотъемлемая часть классики.

Льеж-Бастонь-Льеж-2020. Маршрут и претенденты

Льеж-Бастонь-Льеж-2020. Маршрут и претенденты

Подъёмы Льеж-Бастонь-Льеж-2020:

1. Côte de la Roche-en-Ardenne 181 км до финиша - 2,8 км с 6,2%

2 Côte de Saint-Roch 133,5 км до финиша - 1 км с 11,2%

3 Côte de Mont-le-Soie 93 км до финиша - 1,7 км с 7,9%

4 Côte de Wanne 85 км до финиша - 3,6 км с 5,1%

5 Côte de Stockeu 78 км до финиша - 1 км с 12,5%

6 Côte de la Haute-Levée 72,5 км до финиша - 3,6 км с 5,6%

7 Col du Rosier 59,5 км до финиша - 4,4 км с 5,9%

8 Col du Maquisard 47 км до финиша - 2,5 км с 5,0%

9 Côte de La Redoute 35 км до финиша – 2 км с 8,9%

10 Côte des Forges 23,5 км до финиша - 1,3 км с 7,8%

11 Côte de la Roche-aux-Faucons 13,5 км до финиша - 1,3 км с 11,0%

Финальные 12 км до финиша – 5 км равнина и 3 км спуска, и равнинные финальные 2 км до финиша. В прошлом году Якоб Фульсанг (Astana) атаковал на Рош-о-Фокон, а затем в одиночку проехал финальные 13 км до финиша, удержав просвет.

Претенденты.

Якоб Фульсанг не будет защищать свой титул, так как стартует на Джиро д’Италия-2020. Одним из главных претендентов на победу станет Жулиан Алафилипп (Deceuninck-Quick Step), который впервые выйдет на старт в радужной майке чемпиона мира в групповой гонке. Алафилипп четыре раза в карьере принимал участие в Льеж-Бастонь-Льеж, его лучшим результатом был подиум в 2015 году.

Конкуренцию ему составят победитель и призёры недавно прошедшей Флеш Валлонь-2020 - 22-летний швейцарский гонщик команды Sunweb Марк Хирши, который также стал бронзовым призёром групповой гонки чемпионата мира-2020, 24-летний французский велогонщик команды AG2R La Mondiale Бенуа Коснефруа, занявший на Флеш Валлонь 2-е место, а также 33-летний канадский велогонщик команды EF Pro Cycling Майкл Вудс, который в 2018 году занял на Льеж-Бастонь-Льеж 2-е место, а на недавней Флеш Валлонь-2020 замкнул тройку лучших.

Примут участие в Льеж-Бастонь-Льеж-2020 и призёры Тур де Франс-2020 – Тадей Погачар (UAE Team Emirates), дебютировавший на классике в прошлом году и занявший тогда 18-е место, Примож Роглич (Jumbo-Visma), который впервые в карьере поедет Льеж-Бастонь-Льеж, и Ричи Порт (Trek-Segafredo). Максимилиан Шахманн (Bora-hansgrohe), призёр Льеж-Бастонь-Льеж, и его товарищ по команде Леннард Кемна, дебютирующий на классике, также входят в число претендентов.

За подиум поборются Адам Йейтс (Mitchelton-Scott), занявший на Льеж-Бастонь-Льеж в прошлом году 4-е место, и победитель Льеж-Бастонь-Льеж-2016 Ваут Пулс, а также его товарищи по команде Микель Ланда, Дилан Тёнс (Bahrain-McLaren), призёр Льеж-Бастонь-Льеж в 2014 и 2017 годах Михал Квятковски и Крис Фрум (Ineos Grenadiers), победитель Льеж-Бастонь-Льеж-2013 Дэн Мартин (Israel Start-Up Nation), Гийом Мартан (Cofidis), Руди Молар и Валентин Мадуа (Groupama-FDJ), Горка Исагирре и Омар Фраиле (Astana), Тим Велленс (Lotto Soudal), Том Скуйиньш (Trek-Segafredo), Даниэль Мартинес (EF Pro Cycling) и другие.