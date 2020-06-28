VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Тадей Погачар – чемпион Словении в индивидуальной гонке на время

Тадей Погачар защитил титул чемпиона Словении в индивидуальной гонке на время

 

  21-летний велогонщик команды UAE Team Emirates Тадей Погачар защитил титул чемпиона Словении в индивидуальной гонке на время. 15,7-км дистанциию с прохождением 7,9 км подъёма Погачар проехал за 31 минуту 10 секунд, опередив на 9 секунд своего ближайшего соперника Приможа Роглича (Jumbo-Visma). Третье место в разделке на чемпионате Словении-2020 занял товарищ Погачара по команде Ян Поланц.

 

На дистанции, сочетающей быстрые участки и подъём, ключевую роль играл технический выбор. И Погачар, и Поланц поменяли велосипеды после подъёма, а Роглич предпочёл не менять велосипед.

 

Тадей Погачар – чемпион Словении в индивидуальной гонке на время

 

  Тадей Погачар: «После второго места в групповой гонке очень приятно одержать победу. Я отлично знал эту дистанцию, много тренировался на ней всю неделю.

 

  Ян (Поланц) тоже показал, что у него отличная форма. Он много помогал мне во время групповой гонке на прошлой неделе, а сейчас завоевал бронзу, что тоже очень радует».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Тадей Погачар Tadej Pogacar UAE Team Emirates ITT разделка индивидуальная гонка на время чемпионат Словении

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Юбилей

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2019: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2020-2021

Ближайшие старты

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • paziz
    Петер Саган: «Я не мог больше ... (5)
    paziz-Фото
    Цитата: salomon
    А чё Саган будет делать на Гран Турах. Помогать генеральщику своей команды?На спринтерских этапах он вряд ли потянет. Есть спринтеров 5-7 , кто сильнее Сагана.Петер уже давно типичный классик
    Уж не просто прокатится едет, и уверен свои этапы возьмёт, да и думаю цикламеновою успеет поносить, хотелось бы конечно и в Риме его увидеть в этой майке, но бывает всякое в нашем спорте
  • Ice
    Петер Саган: «Я не мог больше ... (5)
    Ice-Фото

    Цитата: salomon
    А чё Саган будет делать на Гран Турах. Помогать генеральщику своей команды?На спринтерских этапах он вряд ли потянет. Есть спринтеров 5-7 , кто сильнее Сагана.Петер уже давно типичный классик

    Вы не в курсе, что он на ТДФ делает уже несколько лет?) Да и кого из ваших сильных спринтеров так презентовали перед Джиро? Да и из генеральщиков тоже. Пример того, как стать человеком, факт участия которого в ГТ - уже событие.

  • Freejazz
    Петер Саган: «Я не мог больше ... (5)
    Freejazz-Фото
    А что он обычно на ТДФ делает среди спринтеров - майку выигрывает. Чем Джиро принципиально по задачам отличается от Тура?
  • GTX
    Чемпионат Словении-2020. Индив ... (5)
    GTX-Фото
    Погачар менял велосипед перед подъемом, это вероятно сыграло решающую роль
  • Sezar
    Чемпионат Словении-2020. Индив ... (5)
    Sezar-Фото

    А я заждался уже когда он на разделке побеждать будет. А то все время не до того ему,, потом типа подтяну:)). Дождь явно ему помог, но если он уже сейчас наравне с Рогличем в горах и разделке, то совсем скоро он его и там и там превзойдет. По сути осталось подтянуть 3 вещи - не ловить левые минуты, особенно в начале гонки, частокольные этапы и тактика типа недавнего влета Рогличу на групповой гонке.

    Удивительно как на такой короткой дистанции Поланц и Новак проиграли так много, там что гора на финише стояла?

  • salomon
    Чемпионат Словении-2020. Индив ... (5)
    salomon-Фото
    Роглич сделал "реверанс" Погачару за помощь на Вуэльте 2019 и подарил ему разделку
  • salomon
    Петер Саган: «Я не мог больше ... (5)
    salomon-Фото
    А чё Саган будет делать на Гран Турах. Помогать генеральщику своей команды? На спринтерских этапах он вряд ли потянет. Есть спринтеров 5-7 , кто сильнее Сагана. Петер уже давно типичный классик
  • salomon
    Майкл Вудс о восстановлении по ... (3)
    salomon-Фото
    Woods - классный гонец , которому обычно чего-то не хватает для большой победы. И пусть ему повезёт !
  • salomon
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (11)
    salomon-Фото
    Цитата: Camel
    Цитата: Earl57
    В Джамбо уже заявили что никто ради ЧМ сходить с Тура не будет. Ни Дюмулан, ни Роглич, ни Мартин с Ван Артом.
    Это если они на что-то будут претендовать на Туре.
    Если Jumbo будет действовть по принципу басни Крылова "Рак, щука и лебедь" ( Roglic, Kruijswijk, Dumoulin ), то триумфа на Туре не видать
  • salomon
    Герант Томас о Тур де Франс, К ... (19)
    salomon-Фото
    Цитата: Адриен
    Из-за всей теперешней ЧРЕЗВЫЧАЙЩИНЫ сезон получается укороченным, скомканным, сжатым, дистанционным... Короче - НЕНОРМАЛЬНЫМ. А значит - хочешь не хочешь - и цена победы на гонках будет такая же. ДЕВАЛЬВИРОВАННОЙ. Конечно, все соскучились по соревнованиям, и жаждут их хоть в каком-то виде, лишь бы поскорее... Но посмОтрите - когда вся эта коронавирусная чехарда закончится, и всё вернётся к привычному и нормальному, обязательно пойдут разговоры, мол, в 2020 гонщик Х выиграл, допустим, ТДФ, НЕ потому, что был сильнее, а ... так всё сложилось, обстоятельства были на его стороне, многие фавориты были выбиты из привычного ритма, тренировались не так и не там, ситуации были особые - т.д и т.п . и пр. И ВСЁ ЭТО БУДЕ ПРАВИЛЬНО. Чисто со спортивной точки зрения ТОЛЬКО нормальная обстановка позволяет выявлять сильнейшего. Поэтому, выиграет в этом году Томас, Берналь или Фрум - а так же Роглич, Дюмулен, Кинтана или Лопес -  большого значения не имеет, только когда всё войдет в привычное русло, мы и узнаем - кто из них есть КТО.
    А скажите то же самое прямо в лицо гонщикам, которые рвут жилы на тренировках ради этого "ненормального" сезона ! Уверен, многие из них "отоварили" бы вас по полной ! И поделом !!!

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

28 июня

Larry Warbasse (AG2R)

Kevin Rivera (Androni Giocattoli)

Carlos Canal Blanco (Burgos - BH)

29 июня

Clement Chevrier (AG2R)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Июнь 2020 (75)
Май 2020 (76)
Апрель 2020 (76)
Март 2020 (118)
Февраль 2020 (154)
Январь 2020 (111)