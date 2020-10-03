Матье ван дер Пул стартует на Льеж-Бастонь-Льеж-2020

Матье ван дер Пул – победитель BinckBank Tour-2020

25-летний нидерландский велогонщик проконтинентальной команды Alpecin-Fenix Матье ван дер Пул одержал победу на многодневной велогонке Мирового тура BinckBank Tour-2020, выиграв её на финальном этапе из одиночного отрыва.

Он атаковал за 75 км до финиша на Мюр ван Гераардсберген, а затем при втором прохождении Гераардсбергена избавился от попутчиков и поехал в одиночку. Победа на этапе с преимуществом в 4 секунды над группой преследователей, принесла победу в общем зачёте, где ближайший соперник Сёрен Краг Андерсен (Sunweb) проиграл Матье ван дер Пулу 8 секунд.

После финиша BinckBank Tour-2020 команда Alpecin-Fenix заявила Матье ван дер Пула в качестве участника классики – Монумента велоспорта Льеж-Бастонь-Льеж-2020, так как Амстел Голд Рэйс, где собирался участвовать нидерландский гонщик, была отменена.

Матье ван дер Пул: «Невероятно, что мне удалось сделать на BinckBankTour-2020. Я атаковал и переложился в отрыв с Сенешалем, но когда мы к ним присоединились, никто больше не хотел работать. Поэтому мы решили с ним атаковать, но когда я ускорился, то оказался на вершине в одиночку. Какое-то время я колебался, потому что уезжать за 50 км до финиша было слишком рано. Но в итоге решил продолжать - всё или ничего.

На финальном подъёме у меня были судороги, едва продавливал ватты. Вымотался полностью, было ещё тяжелее, чем на Амстел Голд Рэйс. Но я проехал одну из лучших гонок. Для меня участие в BinckBank Tour – не подготовка к классикам. Я всей душой хотел здесь выиграть. Счастлив, что получилось. Лучше и быть не может».