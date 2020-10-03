VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Матье ван дер Пул стартует на Льеж-Бастонь-Льеж-2020

Матье ван дер Пул – победитель BinckBank Tour-2020

 

 

  25-летний нидерландский велогонщик проконтинентальной команды Alpecin-Fenix Матье ван дер Пул одержал победу на многодневной велогонке Мирового тура BinckBank Tour-2020, выиграв её на финальном этапе из одиночного отрыва.

 

  Он атаковал за 75 км до финиша на Мюр ван Гераардсберген, а затем при втором прохождении Гераардсбергена избавился от попутчиков и поехал в одиночку. Победа на этапе с преимуществом в 4 секунды над группой преследователей, принесла победу в общем зачёте, где  ближайший соперник Сёрен Краг Андерсен (Sunweb) проиграл Матье ван дер Пулу 8 секунд.

 

Матье ван дер Пул – победитель BinckBank Tour-2020

 

Матье ван дер Пул – победитель BinckBank Tour-2020

 

Матье ван дер Пул – победитель BinckBank Tour-2020

 

Матье ван дер Пул – победитель BinckBank Tour-2020

 

Матье ван дер Пул – победитель BinckBank Tour-2020

 

Матье ван дер Пул – победитель BinckBank Tour-2020

 

Матье ван дер Пул – победитель BinckBank Tour-2020

 

Матье ван дер Пул – победитель BinckBank Tour-2020

 

  После финиша BinckBank Tour-2020 команда Alpecin-Fenix заявила Матье ван дер Пула в качестве участника классики – Монумента велоспорта Льеж-Бастонь-Льеж-2020, так как Амстел Голд Рэйс, где собирался участвовать нидерландский гонщик, была отменена.

 

  Матье ван дер Пул: «Невероятно, что мне удалось сделать на BinckBankTour-2020. Я атаковал и переложился в отрыв с Сенешалем, но когда мы к ним присоединились, никто больше не хотел работать. Поэтому мы решили с ним атаковать, но когда я ускорился, то оказался на вершине в одиночку. Какое-то время я колебался, потому что уезжать за 50 км до финиша было слишком рано. Но в итоге решил продолжать -  всё или ничего.

 

  На финальном подъёме у меня были судороги, едва продавливал ватты. Вымотался полностью, было ещё тяжелее, чем на Амстел Голд Рэйс. Но я проехал одну из лучших гонок. Для меня участие в BinckBank Tour – не подготовка к классикам. Я всей душой хотел здесь выиграть. Счастлив, что получилось. Лучше и быть не может».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Матье ван дер Пул Mathieu van der Poel Alpecin-Fenix Льеж-Бастонь-Льеж Liege-Bastogne-Liege классика Мирового тура Монумент велоспорта однодневная велогонка

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Реклама

Юбилей

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2020: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2021-2022

Ближайшие старты

4 октября 2020

Liege-Bastogne-Liege

3 - 25 октября 2020

Giro d'Italia

7 октября 2020

De Brabantse Pijl

11 октября 2020

Gent-Wevelgem in Flanders Fields

11 октября 2020

Paris - Tours Elite

14 октября 2020

Scheldeprijs

18 октября 2020

Ronde van Vlaanderen

20 октября - 8 ноября 2020

La Vuelta ciclista a Espana

25 октября 2020

Paris-Roubaix

ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2020?

Комментарии

  • Earl57
    Новый дизайн велоформы гонщико ... (5)
    Earl57-Фото

    За уточек 8 гонщиков и спортдиректор получили штраф по 500 швейцарских франков каждый.

     

    Не заценили комиссары UCI креатив...

  • SSS
    Мигель Анхель Лопес сошёл с Дж ... (9)
    SSS-Фото

    вот ржака! лопес как был нелеп и невнятен, так и остается таким...

  • velodoctor
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (1)
    velodoctor-Фото

    Альмейда переоденется в розовое, интересно насколько его майка окрылит на Этне. 

  • Гонщик
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (21)
    Гонщик-Фото

    Томас прогнозируемо , Яйтс удивил , Кройс расстроил , в гарнире в месте с Нибали .

  • Earl57
    Мигель Анхель Лопес сошёл с Дж ... (9)
    Earl57-Фото

    MEDICAL UPDATE on Miguel Angel Lopez

    No fractures! Miguel suffered a deep wound very close to the iliac arteria, which he had a surgery to repair & which will heal in the upcoming weeks.

     

    Переломов нет, глубокий порез зашили, заживет в ближайшие недели.

  • EL-Fenomeno
    Мигель Анхель Лопес сошёл с Дж ... (9)
    EL-Fenomeno-Фото
    Цитата: SportSpirit
    Не задался у Лопеса Гранд-Тур благодарности в адрес "Астаны".
     
    Уже известно, куда он уходит? 
    AG2R, но это пока не оф.инфа. Надо было Мигелито пропускать Джиро (у Якуба Власов же на подстраховке) и заявляться на Вуэльту. А так непонятно какой степени травма и сможет ли колумбиец ещё погоняться в этом году когда до конца сезона остался 1 месяц то.
  • Крайний
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (21)
    Крайний-Фото
    А кто эти все? Для него большим успехом будет вторая пятерка.
  • tds
    Мигель Анхель Лопес сошёл с Дж ... (9)
    tds-Фото
    Цитата: SportSpirit
    Не задался у Лопеса Гранд-Тур благодарности в адрес "Астаны".
     
    Уже известно, куда он уходит? 
    Куда он может пойти, Астана ему, дом родной! Ни в одной другой команде ему, так не будут " дуть в попу"!
  • patar
    BinckBank Tour-2020. Этап 5 (4)
    patar-Фото

    МВДП, Краль)) и Педерсен - вот кто выложился на все сто.

  • patar
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (21)
    patar-Фото
    Если бы упавший Лопез приехал бы также, то тут бы весь форум выл о несправедливости оргов

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

4 октября

Michal Paluta (CCC Team)

Julien Simon (Total Direct Energie)

Markus Hoelgaard (Uno-X Team)

5 октября

Rui Costa (UAE Team Emirates)

Kyle Murphy (Rally - UHC Cycling)

6 октября

Louis Vervaeke (Alpecin Fenix)

Ulugbek Saidov (Team Novo Nordisk)

Julian Mertens (Sport Vlaanderen - Baloise)

7 октября

Gorka Izagirre (Astana Pro Team)

Nicola Venchiarutti (Androni Giocattoli)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 2805
2 Фульсанг Я. (Den) (AST) 2761
3 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2533
4 Погачар Т. (Slo) (UAD) 2062
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 1995
6 Шахманн М. (Ger) (BOH) 1960
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 1955
8 Нибали В. (Ita) (TFS) 1829
9 Кинтнана Н. (Col) (ARK) 1816
10 Вальверде А. (Svk) (MOV) 1743

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Октябрь 2020 (24)
Сентябрь 2020 (201)
Август 2020 (226)
Июль 2020 (114)
Июнь 2020 (79)
Май 2020 (76)