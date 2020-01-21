Приглашения на Льеж-Бастонь-Льеж 2020

- Категория:
- VeloRACE |
- Дата:
- Сегодня, 14:31
Легендарная бельгийская однодневная велогонка Льеж-Бастонь-Льеж (Liege - Bastogne - Liege) пройдёт 26 апреля 2020 года. ASO, сегодня объявили список из 6 профессиональных команд (ProTeam), которые получили приглашения на гонку категории Мирового Тура (UCI World Tour). Помимо 19 команд Мирового Тура (UCI World Tour) приглашение на участие получили команды:
Total Direct Energie (Fra)
Circus - Wanty Gobert (Bel)
Team Arkéa – Samsic (Fra)
Alpecin – Fenix (Bel)
Wallonie Bruxelles (Bel)
Sport Vlaanderen - Baloise (Bel)
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