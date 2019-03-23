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Матье ван дер Пул избежал серьёзных травм после падения на классике Nokere Koerse-2019

Матье ван дер Пул избежал переломов после падения в финале классики Nokere Koerse-2019

 

 

 Чемпион Нидерландов в групповой гонке, чемпион мира по велокроссу, 24-летний   гонщик проконтинентальной команды Corendon – Circus Матье ван дер Пул (Mathieu van der Poel) упал на финальных 500 метрах классики Nokere Koerse-2019. Падение произошло из-за касания колёсами велосипеда Матье ван дер Пула и гонщика команды Sunweb Максимилиана Валшайда. Голландский гонщик несколько раз перевернулся, а затем на него наехал гонщик команды CCC Йонас Кох.

 

Матье ван дер Пул избежал серьёзных травм после падения на классике Nokere Koerse-2019

 

  Победу  в спринте на Nokere Koerse-2019 одержал 23-летний нидерландский гонщик, новобранец команды Sunweb Сес Бол (Cees Bol), который обошёл Паскаля Акерманна (Bora-hansghrohe) и Яспера Филипсена (UAE Team Emirates).

 

  Матьё ван дер Пул покинул гонку на носилках, у команды были опасения, что он серьёзно повредил плечо и бедро. Но после осмотра в больнице выяснилось, что Матье ван дер Пулу удалось избежать серьёзных травм, у него только ссадины и синяки. Об этом сообщила в пресс-релизе команда Corendon-Circus:

 

«Финал гонки для нашей команды оказался ужасным. На последних сотнях метров Матье ван дер Пул упал, после чего был доставлен в больницу. К счастью, переломов нет, только синяки и ссадины. Если не будет непредвиденных обстоятельств, то программа гонок Матье не изменится».

 

В календаре гонок Матье ван дер Пула Гент-Вевельгем, Dwars door Vlaanderen и Тур Фландрии.

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Теги к статье: Матье ван дер Пул Mathieu van der Poel Nokere Koerse

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Volta Ciclista a Catalunya

27 марта 2019

Driedaagse Brugge-De Panne


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Какая гонка понравилась больше: Париж-Ницца-2019 или Тиррено-Адриатико-2019?

Комментарии

  • Gonza Golanov
    Danilith Nokere Koerse-2019 (1)
    Gonza Golanov-Фото

    Все ли живы? Паденеие на финише было жесть! Как Ван Дер Пол, ему больше всех досталось?

  • 0x5F375A86
    Команда Sky с мая 2019 года ст ... (22)
    0x5F375A86-Фото

    Все бы так быстро находили спонсоров.

  • ....
    Команда Sky с мая 2019 года ст ... (22)
    ....-Фото
    Цитата: Camel
    Цитата: ....
    ...не могу это не написать-INEOS–I Need Extra Outlawed Substances, в переводе Мне нужны дополнительные запрещённые вещества.(P.S. взято с комментариев сайта Cyclingnews)

     
    Цитата: Серафим
    ...Почитал тут в разных источниках про Рэдклиффа и ИНЕОС (ударение, оказывается на О ), так они и фармакологией очень плотно занимаются. Так что ждемс новых взятых вершин.

     
    Употребление запрещенных препаратов в современном профессиональном спорте (даже в снукере и шашках) - неотъемлемая часть профессии, поскольку именно этот род деятельности дает колоссальную коммерческую выгоду. Чем выше результат, тем выше коммерческая выгода. И она, эта выгода, значительно возрастает с ростом результатов, несущих неожиданный, сенсационный характер. Этого не искоренить никогда, поскольку спорт - это коммерция, никогда не являющаяся залогом хорошего здоровья. Даже утренняя гимнастика может оставить человека калекой на всю жизнь.
    Удивляет другое. В последние годы именно на СКАЙ спустили всех собак, забывая о том, что многие ребята, воспользовавшись поднятым воем, втихаря вкалывают себе лошадиные дозы химии и лишь в последствии, по завершении карьеры или когда уже и химия не помогает, начинают посыпать себе голову пеплом, мол, я тоже грешен.
    Вам привести примеры? Или назвать имена тех, кто имел успешную карьеру велогонщика и, попавшись, отбыв наказание, продолжил её еще успешнее?
    Хватит уже СКАЙ кости перемывать. АСТАНА имеет на сегодня уже 19 побед! Подозрительно? Мне - нет! Это ИХ часть сезона. А сколько побед имеет СКАЙ? Поменьше, наверное. Потому что ИХ часть сезона еще не началась.
     
    Как только возникает слово "химия", тут же это связывается с велокомандой СКАЙ и у её антиболельщиков наливаются глаза кровью, а под ноздрями вдруг срывается клапан избыточного парового давления.
    Оставьте парней в покое, они зарабатывают себе на жизнь тем способом, которые им предлагают функционеры от спорта. И чем изощреннее будет выглядеть "борьба" с химией, тем изобретательнее будут спортивные фармацевты-провизоры.
    Я же сказал что не имею ничего против Sky, я бы даже сказал что фанат этой команды, просто забавный момент вот и всё.
  • kwwk
    Команда Sky с мая 2019 года ст ... (22)
    kwwk-Фото

    Альпицину бюджет Инеоса может только сниться.

    INEOS. Он входит в число двух ведущих мировых компаний, производящих химические вещества, и его выручка в настоящее время составляет около 90 миллиардов долларов. Джим Рэтклифф является основателем, председателем и 60-процентным акционером. 

    Джим Рэтклифф, 65 лет, исполнительный директор Ineos, в мае 2018 года возглавил Sunday Times Rich List с состоянием в 21,05 млрд фунтов стерлингов, что делает его самым богатым человеком в Великобритании.

    п.с. Ну что тут сказать: пристроили, так пристроили Скай. Вопрос в другом, на как долго нужна эта игрушка.

  • Александра
    Команда Sky с мая 2019 года ст ... (22)
    Александра-Фото
    Да вы не переживайте за парней, им вместе со спонсором наши сорванные клапаны и,.. как вы говорите? Налитые кровью глаза - до лампочки.))
  • bubusic
    Команда Sky с мая 2019 года ст ... (22)
    bubusic-Фото

    *смешная(нет) шутка про химического спонсора команды*

  • flugegeheimen
    Виктор Кампенартс – победитель ... (2)
    flugegeheimen-Фото

    Красивый велосипед. 

  • flugegeheimen
    Тиррено-Адриатико-2019. Этап 7 (15)
    flugegeheimen-Фото
    Делать длинные разделки, близкие по протяжённости к групповым гонкам - это очень тяжело на многодневках. Хотя на плоских недельных гонках можно пару раз за сезон ввести для разнообразия. На последнем этапе.
  • flugegeheimen
    Тиррено-Адриатико-2019. Этап 7 (15)
    flugegeheimen-Фото
    Это смайл был из телефона) а отредактировать не получилось
  • EL-Fenomeno
    Команда Sky с мая 2019 года ст ... (22)
    EL-Fenomeno-Фото

    Говорили, что в начале мая, перед Джиро огласят нового "спонсора-барина", но видимо не удержались.
    Вопрос надолго ли...пришли эти "химикаты" в команду?

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