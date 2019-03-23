Матье ван дер Пул избежал серьёзных травм после падения на классике Nokere Koerse-2019

- Категория:
- VeloRACE |
- Дата:
- Вчера, 21:35
Матье ван дер Пул избежал переломов после падения в финале классики Nokere Koerse-2019
Чемпион Нидерландов в групповой гонке, чемпион мира по велокроссу, 24-летний гонщик проконтинентальной команды Corendon – Circus Матье ван дер Пул (Mathieu van der Poel) упал на финальных 500 метрах классики Nokere Koerse-2019. Падение произошло из-за касания колёсами велосипеда Матье ван дер Пула и гонщика команды Sunweb Максимилиана Валшайда. Голландский гонщик несколько раз перевернулся, а затем на него наехал гонщик команды CCC Йонас Кох.
Победу в спринте на Nokere Koerse-2019 одержал 23-летний нидерландский гонщик, новобранец команды Sunweb Сес Бол (Cees Bol), который обошёл Паскаля Акерманна (Bora-hansghrohe) и Яспера Филипсена (UAE Team Emirates).
Матьё ван дер Пул покинул гонку на носилках, у команды были опасения, что он серьёзно повредил плечо и бедро. Но после осмотра в больнице выяснилось, что Матье ван дер Пулу удалось избежать серьёзных травм, у него только ссадины и синяки. Об этом сообщила в пресс-релизе команда Corendon-Circus:
«Финал гонки для нашей команды оказался ужасным. На последних сотнях метров Матье ван дер Пул упал, после чего был доставлен в больницу. К счастью, переломов нет, только синяки и ссадины. Если не будет непредвиденных обстоятельств, то программа гонок Матье не изменится».
В календаре гонок Матье ван дер Пула Гент-Вевельгем, Dwars door Vlaanderen и Тур Фландрии.
Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.
Поддержите нас, поделитесь побликацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!
- Комментариев
- (0)
- Просмотров
- (370)