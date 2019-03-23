Матье ван дер Пул избежал серьёзных травм после падения на классике Nokere Koerse-2019

Цитата: Camel

Цитата: ....

...не могу это не написать-INEOS–I Need Extra Outlawed Substances, в переводе Мне нужны дополнительные запрещённые вещества.(P.S. взято с комментариев сайта Cyclingnews)

Цитата: Серафим

...Почитал тут в разных источниках про Рэдклиффа и ИНЕОС (ударение, оказывается на О ), так они и фармакологией очень плотно занимаются. Так что ждемс новых взятых вершин.



Употребление запрещенных препаратов в современном профессиональном спорте (даже в снукере и шашках) - неотъемлемая часть профессии, поскольку именно этот род деятельности дает колоссальную коммерческую выгоду. Чем выше результат, тем выше коммерческая выгода. И она, эта выгода, значительно возрастает с ростом результатов, несущих неожиданный, сенсационный характер. Этого не искоренить никогда, поскольку спорт - это коммерция, никогда не являющаяся залогом хорошего здоровья. Даже утренняя гимнастика может оставить человека калекой на всю жизнь.Удивляет другое. В последние годы именно на СКАЙ спустили всех собак, забывая о том, что многие ребята, воспользовавшись поднятым воем, втихаря вкалывают себе лошадиные дозы химии и лишь в последствии, по завершении карьеры или когда уже и химия не помогает, начинают посыпать себе голову пеплом, мол, я тоже грешен.Вам привести примеры? Или назвать имена тех, кто имел успешную карьеру велогонщика и, попавшись, отбыв наказание, продолжил её еще успешнее?Хватит уже СКАЙ кости перемывать. АСТАНА имеет на сегодня уже 19 побед! Подозрительно? Мне - нет! Это ИХ часть сезона. А сколько побед имеет СКАЙ? Поменьше, наверное. Потому что ИХ часть сезона еще не началась.Как только возникает слово "химия", тут же это связывается с велокомандой СКАЙ и у её антиболельщиков наливаются глаза кровью, а под ноздрями вдруг срывается клапан избыточного парового давления.Оставьте парней в покое, они зарабатывают себе на жизнь тем способом, которые им предлагают функционеры от спорта. И чем изощреннее будет выглядеть "борьба" с химией, тем изобретательнее будут спортивные фармацевты-провизоры.