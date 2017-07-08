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Париж-Рубэ, Флеш Валлонь, Льеж-Бастонь-Льеж-2020 отложены из-за коронавируса

ASO откладывает проведение Париж-Рубэ, Флеш Валлонь, Льеж-Бастонь-Льеж и ищет новые даты для проведения классик-Монументов

 

 

 

  Компания ASO, организатор классик Париж-Рубэ, Флеш Валлонь и Льеж-Бастонь-Льеж, объявил, что в назначенные ранее даты 12, 22 и 26 апреля 2020 года соответственно классики проводиться не будут. Велоспортивные мероприятия, связанные с этими гонками, также отложены.

 

В заявлении ASO говорится: «В рамках борьбы с распространением COVID-19 и по соглашению с Международным союзом велосипедистов (UCI) организация «Амори Спорт» решила не проводить Париж-Рубэ (12 апреля), Флеш Валлонь (мужскую и женскую велогонки 22 апреля) и Льеж-Бастонь-Льеж (мужскую и женскую велогонки 26 апреля) в назначенные ранее даты.

 

В тесном сотрудничестве с UCI, а также с помощью других заинтересованных сторон, организаторы уже начали работу по организации новых дат проведения классик-Монументов».

 

  Париж-Рубэ впервые была проведена в 1896 году и только из-за мировых войн были отменены выпуски 1915-1918 и 1940-1942 годов. Льеж-Бастонь-Льеж – старейшая гонка из классик Монументов впервые была проведена в 1892 году, у неё был 12-летний перерыв в 1895-1907 годах, и она также прерывалась мировыми войнами.

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Теги к статье: Париж-Рубэ Paris-Roubaix Монумент велоспорта классика гонка Мирового тура Льеж-Бастонь-Льеж

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  1. Имя: Yuriy 17

    Yuriy 17

    Сегодня, 06:46 | Регистрация: 8.07.2017

    Тогда и закройте метро в Париже

    Liberté, Égalité, Fraternité (рус. Свобода, Равенство, Братство) — национальный девиз Французской Республики и Республики Гаити
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