Париж-Рубэ, Флеш Валлонь, Льеж-Бастонь-Льеж-2020 отложены из-за коронавируса

A SO откладывает проведение Париж-Рубэ, Флеш Валлонь, Льеж-Бастонь-Льеж и ищет новые даты для проведения классик-Монументов

Компания ASO, организатор классик Париж-Рубэ, Флеш Валлонь и Льеж-Бастонь-Льеж, объявил, что в назначенные ранее даты 12, 22 и 26 апреля 2020 года соответственно классики проводиться не будут. Велоспортивные мероприятия, связанные с этими гонками, также отложены.

В заявлении ASO говорится: «В рамках борьбы с распространением COVID-19 и по соглашению с Международным союзом велосипедистов (UCI) организация «Амори Спорт» решила не проводить Париж-Рубэ (12 апреля), Флеш Валлонь (мужскую и женскую велогонки 22 апреля) и Льеж-Бастонь-Льеж (мужскую и женскую велогонки 26 апреля) в назначенные ранее даты.

В тесном сотрудничестве с UCI, а также с помощью других заинтересованных сторон, организаторы уже начали работу по организации новых дат проведения классик-Монументов».

Париж-Рубэ впервые была проведена в 1896 году и только из-за мировых войн были отменены выпуски 1915-1918 и 1940-1942 годов. Льеж-Бастонь-Льеж – старейшая гонка из классик Монументов впервые была проведена в 1892 году, у неё был 12-летний перерыв в 1895-1907 годах, и она также прерывалась мировыми войнами.