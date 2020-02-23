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Грег Ван Авермат – один из героев постера велогонки E3 BinckBank Classic-2020

Звёзды велоспорта – кто есть кто на постере E3 BinckBank Classic-2020?

 

 

  Организаторы классики E3 BinckBank Classic, которая раньше называлась  E3 Harelbeke, получившей статус гонки Мирового тура в 2012 году, всегда отличались необычным подходом к созданию рекламных постеров гонки. Несколько раз им приходилось менять подготовленные плакаты по требованию Международного союза велосипедистов (UCI).

 

  Новый постер классики Мирового тура E3 BinckBank Classic-2020 на этот раз едва ли вызовет неудовольствие Международного союза велосипедистов.

 

 

  Организаторы, которым в прошлом году пришлось менять вид постера по требованию UCI,  решили избежать критики, сделав героями постера звёзд велоспорта, которых переодели в персонажей популярного в Бельгии ситкома F.C. De Kampioenen («Футбольная команда чемпионов»).

 

   Ситком является одной из самых успешных комедийных программ на бельгийском телевидении, он выходил в 1990-2011 годах, а затем было снято ещё 4 кинофильма. Ситком рассказывает о жизни нескольких футболистах местного футбольного клуба и их жёнах.  

 

  Героями постера стали Патрик Лефевр, генеральный менеджер команды Deceuninck-Quick Step, и бывшие велогонщики- звёзды классик – Петер Ван Петегем (Peter Van Petegem), Йохан Мюзеув (Johan Museeuw), Фредди Мартенс (Freddy Maertens) и Эдди Планкарт (Eddy Planckaert).

 

Любителям велоспорта придётся постараться, чтобы найти на постере Грега Ван Авермата, который переодет в героиню ситкома – Кармен (Carmen Waterslaeghers-Vandormael).

 

  Классика Мирового тура E3 BinckBank Classic пройдёт 27 марта.

 

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Теги к статье: E3 BinckBank Classic

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Комментарии

  • VeloVelo
    Ремко Эвенепул: «Тиррено-Адриа ... (13)
    VeloVelo-Фото

    Предлагаю открыть отдельную ветку для тех, кому нечего написать по теме,
    а потрындеть и показать свои новые сиски очень хочется.

  • M-07
    Крис Фрум: «Счастлив, что мне ... (4)
    M-07-Фото
    Хватит ему уже, пусть другие побеждают.
  • Sezar
    Ремко Эвенепул: «Тиррено-Адриа ... (13)
    Sezar-Фото

    Похоже собрался в Италии сбежать на холмистом этапе..

  • Lucky
    Ремко Эвенепул: «Тиррено-Адриа ... (13)
    Lucky-Фото
    Да наверное уже не стоит, все кто хотел по умничать на эту тему уже сделали это, но только если вам больше нечего добавить
  • paindoc
    Ремко Эвенепул: «Тиррено-Адриа ... (13)
    paindoc-Фото
    Предлагаю открыть отдельную ветку для знатоков мышечной физиологии и вообще, где можно будет обсуждать различные аспекты генетического кодирования, рецепторы, особенности кальциевых каналов у спринтеров, митохондриальную генетику раздельщиков и прочее.
  • Владимир Корж
    Ремко Эвенепул: «Тиррено-Адриа ... (13)
    Владимир Корж-Фото
    Цитата: Lucky
    Если преобладают медленные волокна, человеку намного больше подходят лыжи, марафонский бег, заплывы на длинные дистанции и т. д., то есть виды спорта, в которых задействована главным образом аэробная система энергообразования. Если же в организме больше быстрых мышечных волокон, то можно добиться хороших результатов в бодибилдинге, беге на короткие дистанции, спринтерском плавании, тяжелой атлетике, пауэрлифтинге и др. видах, где главное значение принадлежит взрывной энергии. А ее, как вы уже знаете, могут обеспечить лишь белые мышечные волокна. У спортсменов-спринтеров всегда преобладают именно они.
    Забыли упомянуть про промежуточные мышечные волокна IIа тип: быстрые окислительно-гликолитические (БОГ) , на них как раз и едут разделку
  • дрокер
    Тур ОАЭ-2020. Этап 3 (15)
    дрокер-Фото
    Не соглашусь, Тур Альп и Тур Польши прошлого года, команда отработала на Пашу.
    Сегодня Фруми так и бочки возил:)
  • close2you
    Тур ОАЭ-2020. Этап 4 (1)
    close2you-Фото
    Беннет Беннет Беннет....
  • Sozircatel
    Ремко Эвенепул: «Тиррено-Адриа ... (13)
    Sozircatel-Фото
    Да,Да,Да !!!
    Тьфу-тьфу , чтобы не сглазить , боялся раньше это отметить
    Эдди Меркс / Бельгия/ - реинкарнация спустя много лет
    Может быть парень зажжет?
  • Ice
    Ремко Эвенепул: «Тиррено-Адриа ... (13)
    Ice-Фото

    Цитата: Lucky
    Если преобладают медленные волокна, человеку намного больше подходят лыжи, марафонский бег, заплывы на длинные дистанции и т. д., то есть виды спорта, в которых задействована главным образом аэробная система энергообразования. Если же в организме больше быстрых мышечных волокон, то можно добиться хороших результатов в бодибилдинге, беге на короткие дистанции, спринтерском плавании, тяжелой атлетике, пауэрлифтинге и др. видах, где главное значение принадлежит взрывной энергии. А ее, как вы уже знаете, могут обеспечить лишь белые мышечные волокна. У спортсменов-спринтеров всегда преобладают именно они.

    А есть универсалы с примерно одинаковым соотношением волокон, хоть их и мало)

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