Этапы BinckBank Tour-2020 отменены из-за вспышки заболеваемости Covid-19 в Нидерландах

VeloVelo

Состав велокоманды CCC на Джир ... (4) Да какой там генерал, да ну что вы.

Этап за счастье.

velodoctor

Флеш Валлонь-2020. Маршрут (6) Удивительно, но его нет в составе.

AmLoket

Флеш Валлонь-2020. Маршрут (6) Цитата: EL-Fenomeno В этом году ФВ сразу после послеТура и ЧМ и аккурат перед Джиро. Еще и осенью эта арденская классика состоится раньше северных, так сказать перво_открывающая. Так повезло (ей) или нет? Уй требует ответа)))Рискну поставить на Ричи Порта. Думаю, победит ЖуЖу. Финиш в крутую горку, а мы все видели на ЧМ, что француз на данный момент её терпит лучше всех. Думаю, победит ЖуЖу. Финиш в крутую горку, а мы все видели на ЧМ, что француз на данный момент её терпит лучше всех.

velodoctor

Джиро д'Италия-2020. Альтимет ... (36) Стельвио вчера (

patar

BinckBank Tour-2020. Этап 1 (4) здесь тоже катается

velodoctor

Велокоманда Circus-Wanty Gober ... (3) Как думаете это связано с массовым уходом гонщиков из лотто, возможно часть из них перейдет сюда. Цитата: levonardo Интересно, что будет С действующими контактами гонщиков. По идее подписаны они с Континум Спортс, нет? Может знает кто? Я думаю у кого действущие контракты с ССС перейдут в новую команду, если конечно по взаимному согласию не разойдутся. Во всяком случае с К-Альпецин так было.

EL-Fenomeno

Флеш Валлонь-2020. Маршрут (6) В этом году ФВ сразу после после Тура и ЧМ и аккурат перед Джиро. Еще и осенью эта арденская классика состоится раньше северных, так сказать перво_открывающая. Так повезло (ей) или нет? Уй требует ответа))) Рискну поставить на Ричи Порта.

M-07

Джиро д'Италия-2020. Розовая ... (13) Больше всего буду переживать за Власова, конечно. Очень хорош он в этом сезоне, надеюсь, первый свой ГТ он хорошо проедет, если у него провалов не будет, то вполне может за тройку биться. Из остальных больше всего симпатизирую Крошвайку, хочеся, чтобы он взял ГТ наконец, и особенно Джиро.

Ser Gio

BinckBank Tour-2020. Этап 1 (4) Цитата: patar

А где же Кэв?



Я думаю пора Кэву по-тихоньку заканчивать. Как нам бы этого не хотелось, к сожалению, можно сказать что у спринтеров полностью сменилось поколение. Прошло всего-то 5 лет с тех пор, как доминировала великая тройка Грайпель, Кэв и Киттель, сейчас же на арене молодые львы. Что касается зубров, один уже вовсе закончил, Гориллы и Пушечного ядра также давненько не наблюдали впереди, хотя еще катаются. Хотя тот-же Андре имеет долгострочный контракт. Говорят, спринтеры под конец карьеры могут переродиться в неплохих классиков, но смотря на результаты тех же кроссменов-доминаторов, думается что и там нету шансов. Я думаю пора Кэву по-тихоньку заканчивать. Как нам бы этого не хотелось, к сожалению, можно сказать что у спринтеров полностью сменилось поколение. Прошло всего-то 5 лет с тех пор, как доминировала великая тройка Грайпель, Кэв и Киттель, сейчас же на арене молодые львы. Что касается зубров, один уже вовсе закончил, Гориллы и Пушечного ядра также давненько не наблюдали впереди, хотя еще катаются. Хотя тот-же Андре имеет долгострочный контракт. Говорят, спринтеры под конец карьеры могут переродиться в неплохих классиков, но смотря на результаты тех же кроссменов-доминаторов, думается что и там нету шансов.

Earl57

Джиро д'Италия-2020. Альтимет ... (36) Там еще Турмале на Вуэльте в этот день.

И помимо мужского Рубэ первый в истории женский будет. Так что не один, два Париж-Рубэ. 25 октября уже окрестили супер-днем в велоспорте.