VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Этапы BinckBank Tour-2020 отменены из-за вспышки заболеваемости Covid-19 в Нидерландах

Этапы BinckBank Tour-2020 отменены из-за коронавируса

 

  Этапы велогонки Мирового тура BinckBank Tour-2020, которые должны были проходить в Нидерландах, отменены, так как в связи с увеличением количества заболевших Covid-19 правительство Нидерландов ужесточило меры безопасности.

 

  Разделка 2-го этапа, старт 3-го этапа, финиш 4-го этапа BinckBank Tour-2020 должны были проходить на территории Нидерландов. Муниципалитеты Ситтард-Гелеена, Тернёзена и Виссингена  не могут принять гону в связи с новыми мерами безопасности.

 

  Без изменений остаётся 5-й этап с прохождением легендарного Гераардсбергена.

 

  1-й этап BinckBank Tour-2020 завершился спринтом и победой Яспера Филипсена (UAE Team Emirates), который обошёл Мадса Педерсена (Trek-Segafredo) и Паскаля Акермана (Bora-hansgrohe). За 3,3 км до финиша, в голове пелотона произошёл массовый завал, в котором пострадал в числе других и гонщик команды AG2R La Mondiale Оливер Насен, готовившийся к классикам.

 

В связи с изменившейся ситуацией с Covid-19 под вопросом проведение классики Амстел Голд Рэйс-2020. Организаторы примут решение в ближайшее время.

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: BinckBank Tour

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Юбилей

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2020: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2021-2022

Ближайшие старты

29 сентября - 3 октября 2020

BinckBank Tour

30 сентября 2020

La Fleche Wallonne

3 - 25 октября 2020

Giro d'Italia

4 октября 2020

Liege-Bastogne-Liege

7 октября 2020

De Brabantse Pijl

10 октября 2020

Amstel Gold Race

11 октября 2020

Gent-Wevelgem in Flanders Fields

11 октября 2020

Paris - Tours Elite

14 октября 2020

Scheldeprijs

18 октября 2020

Ronde van Vlaanderen

20 октября - 8 ноября 2020

La Vuelta ciclista a Espana

25 октября 2020

Paris-Roubaix

ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2020?

Комментарии

  • VeloVelo
    Состав велокоманды CCC на Джир ... (4)
    VeloVelo-Фото
    Да какой там генерал, да ну что вы.
    Этап за счастье.
  • velodoctor
    Флеш Валлонь-2020. Маршрут (6)
    velodoctor-Фото
    Удивительно, но его нет в составе.
  • AmLoket
    Флеш Валлонь-2020. Маршрут (6)
    AmLoket-Фото
    Цитата: EL-Fenomeno
    В этом году ФВ сразу после послеТура и ЧМ и аккурат перед Джиро. Еще и осенью эта арденская классика состоится раньше северных, так сказать перво_открывающая. Так повезло (ей) или нет? Уй требует ответа)))Рискну поставить на Ричи Порта.
    Думаю, победит ЖуЖу. Финиш в крутую горку, а мы все видели на ЧМ, что француз на данный момент её терпит лучше всех.
  • velodoctor
    Джиро д'Италия-2020. Альтимет ... (36)
    velodoctor-Фото

    Стельвио вчера

    Стельвио вчера (

  • patar
    BinckBank Tour-2020. Этап 1 (4)
    patar-Фото
    здесь тоже катается
  • velodoctor
    Велокоманда Circus-Wanty Gober ... (3)
    velodoctor-Фото

    Как думаете это связано с массовым уходом гонщиков из лотто, возможно часть из них перейдет сюда. 

    Цитата: levonardo
    Интересно, что будет С действующими контактами гонщиков. По идее подписаны они с Континум Спортс, нет? Может знает кто?

       Я думаю у кого действущие контракты с ССС перейдут в новую команду, если конечно по взаимному согласию не разойдутся. Во всяком случае с К-Альпецин так было.

  • EL-Fenomeno
    Флеш Валлонь-2020. Маршрут (6)
    EL-Fenomeno-Фото
    В этом году ФВ сразу после после Тура и ЧМ и аккурат перед Джиро. Еще и осенью эта арденская классика состоится раньше северных, так сказать перво_открывающая. Так повезло (ей) или нет? Уй требует ответа))) Рискну поставить на Ричи Порта.
  • M-07
    Джиро д'Италия-2020. Розовая ... (13)
    M-07-Фото

    Больше всего буду переживать за Власова, конечно. Очень хорош он в этом сезоне, надеюсь, первый свой ГТ он хорошо проедет, если у него провалов не будет, то вполне может за тройку биться.

    Из остальных больше всего симпатизирую Крошвайку, хочеся, чтобы он взял ГТ наконец, и особенно Джиро.

  • Ser Gio
    BinckBank Tour-2020. Этап 1 (4)
    Ser Gio-Фото

    Цитата: patar

    А где же Кэв?

    Я думаю пора Кэву по-тихоньку заканчивать. Как нам бы этого не хотелось, к сожалению, можно сказать что у спринтеров полностью сменилось поколение. Прошло всего-то 5 лет с тех пор, как доминировала великая тройка Грайпель, Кэв и Киттель, сейчас же на арене молодые львы. Что касается зубров, один уже вовсе закончил, Гориллы и Пушечного ядра также давненько не наблюдали впереди, хотя еще катаются. Хотя тот-же Андре имеет долгострочный контракт. Говорят, спринтеры под конец карьеры могут переродиться в неплохих классиков, но смотря на результаты тех же кроссменов-доминаторов, думается что и там нету шансов.

  • Earl57
    Джиро д'Италия-2020. Альтимет ... (36)
    Earl57-Фото

    Там еще Турмале на Вуэльте в этот день.
    И помимо мужского Рубэ первый в истории женский будет. Так что не один, два Париж-Рубэ. 25 октября уже окрестили супер-днем в велоспорте.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

30 сентября

Ivan Rovny (Gazprom - RusVelo)

Dries Van Gestel (Total Direct Energie)

1 октября

Jose Herrada (Cofidis)

Wout Poels (Bahrain McLaren)

Kristian Kulset (Uno-X Team)

2 октября

Mitchell Docker (EF Pro Cycling)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 2805
2 Фульсанг Я. (Den) (AST) 2761
3 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2533
4 Погачар Т. (Slo) (UAD) 2062
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 1995
6 Шахманн М. (Ger) (BOH) 1960
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 1955
8 Нибали В. (Ita) (TFS) 1829
9 Кинтнана Н. (Col) (ARK) 1816
10 Вальверде А. (Svk) (MOV) 1743

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Сентябрь 2020 (193)
Август 2020 (226)
Июль 2020 (114)
Июнь 2020 (79)
Май 2020 (76)
Апрель 2020 (76)