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BinckBank Tour-2020 продолжится по территории Бельгии с изменёнными этапами

Организаторы BinckBank Tour-2020 изменили этапы, чтобы продолжить велогонку

 

  После того, как муниципалитеты Нидерландов отказались принимать BinckBank Tour-2020   в условиях повышения уровня заболеваемости Covid-19, организаторы многодневной велогонки Мирового тура BinckBank Tour-2020 нашли выход и проведут оставшиеся этапы только на территории Бельгии.   

 

 Вместо индивидуальной гонки на время 2-го этапа BinckBank Tour-2020 у велогонщиков получился незапланированный день отдыха.

 

1 октября гонка продолжится этапом, который стартует и финиширует в Аальтере (Aalter), бельгийском городе Восточной Фландрии, который должен был принимать только финиш 3-го этапа.

 

Разделка состоится  на 4-м этапе 2 октября вместо 195,4-км этапа.  Маршрут индивидуальной гонки на время протяжённостью 8,1 км, где в начале этапа гонщиков встретит 600-метровый подъём с 6% градиентом, проложен по Римсту (Riemst).  

 

Финальный 5-й этап с финишем в Гераардсбергене остаётся без изменений.

 

 Мэр Римста Марк Вос (Mark Vos) в интервью Sporza сказал: «Мы рады помочь велогонке BinckBank Tour, с которой работаем на протяжении девяти лет. Поэтому мы смогли приложить дополнительные усилия. С логистикой пришлось очень постараться, но в случае успеха выиграют все. Благодаря разделке, которой пройдёт полностью пройдёт на нашей территории, мы сможем лучше представить муниципалитет лучше, чем если бы принимали только старт этапа».

 

  Герт Ван Гоолен (Gert Van Goolen), пресс-секретарь BinckBankTour: «С помощью Аальтера и Римста мы смогли всего за полдня найти решение, как продолжить BinckBank Tour-2020. Мы безмерно благодарны мэрам и представителям муниципалитетов, которые быстро отреагировали и объединили силы. Благодаря им гонщики завтра смогут стартовать».

 

Этапы BinckBank Tour-2020:

 

1 октября: Aalter – Aalter, 157 км

2 октября:  Riemst, ITT, 8.14 км

3 октября: Ottignies-Louvain-la-Neuve – Geraardsbergen, 183.6 км

 

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Теги к статье: BinckBank Tour многодневная велогонка Мирового тура WorldTour

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Кто станет победителем Джиро д'Италия-2020?

Комментарии

  • velodoctor
    «Астана Про Тим» заменяет Ната ... (10)
    velodoctor-Фото
    А лыжники там есть?
  • Astanaforever
    «Астана Про Тим» заменяет Ната ... (10)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: 001RusKZ
    Это фиаско 
    Это стёб? Ахахахаха! Удался.
  • Astanaforever
    Состав велокоманды UAE Team Em ... (3)
    Astanaforever-Фото
    С Ару окончательно растались по видимому. Шейхи не будут платить за полное Зеро. И он сломался походу окончательно.
  • 001RusKZ
    «Астана Про Тим» заменяет Ната ... (10)
    001RusKZ-Фото

    Это фиаско 

  • uran
    Флеш Валлонь-2020. Женская вел ... (3)
    uran-Фото
    И в отрыв, и в спринт, и в разделке. Универсальный солдат.
  • Pi-man
    «Астана Про Тим» заменяет Ната ... (10)
    Pi-man-Фото
    В Колумбии тоже народ, мягко говоря, небогато живет, а гонцы есть.
  • Astanaforever
    «Астана Про Тим» заменяет Ната ... (10)
    Astanaforever-Фото
    Печально. Как бы вся команда не заразилась в ходе гонок Джиро и Арденских классик.
  • uran
    «Астана Про Тим» заменяет Ната ... (10)
    uran-Фото
    ,Сравнивать Китай Россию Словению, это простите за гранью понимания. В Китае миллиарды на грани выживания. В России миллионы.
  • EL-Fenomeno
    Классика Амстел Голд Рэйс-2020 ... (4)
    EL-Fenomeno-Фото

    Здоровье преВыше всего, и это без обсуждений!
    С другой стороны конечно жаль, что отменили, но грустнее то, что есть большая чуйка/вероятность насчёт отмены некоторых других октябрьских классик-однодневок. А тут щё и два ГТ на походе.

    Цитата: ЧОРНЫЙ
    Свежо предание! Теперь эта «дрянь» станет сезонной...

    Да как то сезон превращается уже в целый год, а вакцину то никак не получается синтезировать.

    И как сказал один учёный, людям каг бэ нужно заражаться чтобы потом иметь свой собственный иммунитет проти этой короны. Да вот беда в том, что не все заболевшие преодолеют эту заразу, так что лучше за всякую цену не хворать вообще.

  • BaTman
    Состав велокоманды INEOS Grena ... (7)
    BaTman-Фото

     От обороны, состав норм. На разделках взять и не отдавать. На ветрах развалить группу, тоже могут. Посмотрим на что хватит реатива спорт директора. 

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