BinckBank Tour-2020 продолжится по территории Бельгии с изменёнными этапами

Организаторы BinckBank Tour-2020 изменили этапы, чтобы продолжить велогонку

После того, как муниципалитеты Нидерландов отказались принимать BinckBank Tour-2020 в условиях повышения уровня заболеваемости Covid-19, организаторы многодневной велогонки Мирового тура BinckBank Tour-2020 нашли выход и проведут оставшиеся этапы только на территории Бельгии.

Вместо индивидуальной гонки на время 2-го этапа BinckBank Tour-2020 у велогонщиков получился незапланированный день отдыха.

1 октября гонка продолжится этапом, который стартует и финиширует в Аальтере (Aalter), бельгийском городе Восточной Фландрии, который должен был принимать только финиш 3-го этапа.

Разделка состоится на 4-м этапе 2 октября вместо 195,4-км этапа. Маршрут индивидуальной гонки на время протяжённостью 8,1 км, где в начале этапа гонщиков встретит 600-метровый подъём с 6% градиентом, проложен по Римсту (Riemst).

Финальный 5-й этап с финишем в Гераардсбергене остаётся без изменений.

Мэр Римста Марк Вос (Mark Vos) в интервью Sporza сказал: «Мы рады помочь велогонке BinckBank Tour, с которой работаем на протяжении девяти лет. Поэтому мы смогли приложить дополнительные усилия. С логистикой пришлось очень постараться, но в случае успеха выиграют все. Благодаря разделке, которой пройдёт полностью пройдёт на нашей территории, мы сможем лучше представить муниципалитет лучше, чем если бы принимали только старт этапа».

Герт Ван Гоолен (Gert Van Goolen), пресс-секретарь BinckBankTour: «С помощью Аальтера и Римста мы смогли всего за полдня найти решение, как продолжить BinckBank Tour-2020. Мы безмерно благодарны мэрам и представителям муниципалитетов, которые быстро отреагировали и объединили силы. Благодаря им гонщики завтра смогут стартовать».

Этапы BinckBank Tour-2020:

1 октября: Aalter – Aalter, 157 км

2 октября: Riemst, ITT, 8.14 км

3 октября: Ottignies-Louvain-la-Neuve – Geraardsbergen, 183.6 км