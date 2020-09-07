Матье ван дер Пул – победитель 7 этапа Тиррено-Адриатико-2020

Матье ван дер Пул, Маттео Фаббро, Саймон Йейтс о 7-м этапе Тиррено-Адриатико-2020

Чемпион Нидерландов Матье ван дер Пул одержал победу на 7-м этапе Тиррено-Адриатико-2020. 25-летний велогонщик команды Alpecin-Fenix отобрался в отрыв дня, который сформировался только через 65 км после старта.

В отрыв уехали 14 гонщиков, в том числе Маттео Фаббро (Bora-hansgrohe) и Рубен Геррейро (EF Pro Cycling), атаковавшие на заключительных 10 километрах. Затем Фаббро поехал в одиночку, но Матье ван дер Пул, а затем и Рубен Геррейро обошли его на последних сотнях метров.

В пятёрке лидеров общего зачёта изменений не произошло. Перед финальной разделкой 8-го этапа Саймон Йейтс (Mitchelton-Scott) опережает в генеральной классификации Рафала Майку (Bora-hansgrohe) на 16 секунд, а тройку лидеров замыкает Герант Томас (Ineos Grenadiers). Александр Власов (Astana) сохранил на плечах белую майку лучшего молодого гонщика и идёт 4-м в общем зачёте.

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Матье ван дер Пул: «Это был невероятно трудный этап, где мы на полной скорости ехали с самого старта. Я не планировал уезжать в отрыв, но после часа гонки увидел, что атакуют сильные гонщики, и поехал за ними.

Этап оказался тяжелее, чем мы думали. Очень много крутых подъёмов! Мы отлично отработали, особенно мой товарищ по команде Дрис Де Бондт, который со мной поехал в отрыв. Я очень рад этой победе, потому что в начале недели чувствовал себя не очень хорошо. Но потом нога пошла всё лучше и лучше.

Победа Тима Мерлье вчера придала уверенности всей комаде. Мы доказали, что заслужили приглашение на эту гонку, что приехали сюда не просто покататься, а выигрывать этапы!»

Маттео Фаббро: «Этап был очень трудным. Мы старались отобраться в отрыв, мне удалось уехать с большой группой. Я атаковал из неё. Потому что знал, что оставшаяся часть дистанции будет трудной. Хотя я уехал и какое-то время лидировал в одиночку, в конце всего лишь за 300 м до финиша два гонщика меня обошли. В итоге мне пришлось довольствоваться третьим местом. Конечно, я разочарован после всех огромных усилий, которые приложил, но, тем не менее, этот результат даёт мне уверенность, что в следюущий раз смогу удержаться до конца».

Саймон Йейтс: «Очень быстрый этап, который было тяжело контролировать. Если бы день был полегче, мы бы поборолись за победу. Но на таком хаотичном этапе решили защищать наши позиции и оставаться спокойными. Я бы предпочёл, чтобы перед финальной разделкой у меня было больше запаса времени, потому что Майка и Томас оба очень сильно едут разделку, и они в хорошей форме. Что бы ни случилось завтра, все будут идти плотно, гонка ещё не закончена! Я сделаю всё, что в моих силах, чтобы выиграть Тиррено-Адриатико!»

Александр Власов: «Очень жаль, что Якоб Фульсанг сегодня не выиграл. В отрыве было 14 гонщиков, но наша команда в нём не была представлена. Поэтому мы много работали, чтобы закрыть просвет и дать Якобу шанс выиграть. Он очень силён, но, к сожалению, всё пошло не по плану. Завтра я постараюсь приложить все силы в разделке, которая станет важным тестом моих способностей. Моим соперником будет такой гонщик как Томас, но я надеюсь финишировать на подиуме в общем зачёте. Послезавтра начну подготовку к Джиро д’Италия. Не знаю, что ожидать, потому что это будет мой первый Гранд-тур. Но я с нетерпением его жду».