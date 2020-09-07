VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Матье ван дер Пул – победитель 7 этапа Тиррено-Адриатико-2020

Матье ван дер Пул, Маттео Фаббро, Саймон Йейтс о 7-м этапе Тиррено-Адриатико-2020

 

 

  Чемпион Нидерландов Матье ван дер Пул одержал победу на 7-м этапе Тиррено-Адриатико-2020.  25-летний велогонщик команды Alpecin-Fenix отобрался в отрыв дня, который сформировался только через 65 км после старта.

 

  В отрыв уехали 14 гонщиков, в том числе Маттео Фаббро (Bora-hansgrohe) и Рубен Геррейро (EF Pro Cycling), атаковавшие на заключительных 10 километрах. Затем Фаббро поехал в одиночку, но Матье ван дер Пул, а затем и Рубен Геррейро обошли его на последних сотнях метров.

 

  В пятёрке лидеров общего зачёта изменений не произошло. Перед финальной разделкой 8-го этапа Саймон Йейтс (Mitchelton-Scott) опережает в генеральной классификации Рафала Майку (Bora-hansgrohe) на 16 секунд, а тройку лидеров замыкает Герант Томас (Ineos Grenadiers). Александр Власов (Astana) сохранил на плечах белую майку лучшего молодого гонщика и идёт 4-м в общем зачёте.

 

 

 

 

 

 

 

PHOTO CREDIT: LaPresse

 

  Матье ван дер Пул: «Это был невероятно трудный этап, где мы на полной скорости ехали с самого старта. Я не планировал уезжать в отрыв, но после часа гонки увидел, что атакуют сильные гонщики, и поехал за ними.

 

  Этап оказался тяжелее, чем мы думали. Очень много крутых подъёмов! Мы отлично отработали, особенно мой товарищ по команде Дрис Де Бондт, который со мной поехал в отрыв. Я очень рад этой победе, потому что в начале недели чувствовал себя не очень хорошо. Но потом нога пошла всё лучше и лучше.

 

  Победа Тима Мерлье вчера придала уверенности всей комаде. Мы доказали, что заслужили приглашение на эту гонку, что приехали сюда не просто покататься, а выигрывать этапы!»

 

  Маттео Фаббро: «Этап был очень трудным. Мы старались отобраться в отрыв, мне удалось уехать с большой группой. Я атаковал из неё. Потому что знал, что оставшаяся часть дистанции будет трудной. Хотя я уехал и какое-то время лидировал в одиночку, в конце всего лишь за 300 м до финиша два гонщика меня обошли. В итоге мне пришлось довольствоваться третьим местом. Конечно, я разочарован после всех огромных усилий, которые приложил, но, тем не менее, этот результат даёт мне уверенность, что в следюущий раз смогу удержаться до конца».

 

  Саймон Йейтс: «Очень быстрый этап, который было тяжело контролировать. Если бы день был полегче, мы бы поборолись за победу. Но на таком хаотичном этапе решили защищать наши позиции и оставаться спокойными. Я бы предпочёл, чтобы перед финальной разделкой у меня было больше запаса времени, потому что Майка и Томас оба очень сильно едут разделку, и они в хорошей форме. Что бы ни случилось завтра, все будут идти плотно, гонка ещё не закончена! Я сделаю всё, что в моих силах, чтобы выиграть Тиррено-Адриатико!»

 

  Александр Власов: «Очень жаль, что Якоб Фульсанг сегодня не выиграл. В отрыве было 14 гонщиков, но наша команда в нём не была представлена. Поэтому мы много работали, чтобы закрыть просвет и дать Якобу шанс выиграть. Он очень силён, но, к сожалению, всё пошло не по плану. Завтра я постараюсь приложить все силы в разделке, которая станет важным тестом моих способностей. Моим соперником будет такой гонщик как Томас, но я надеюсь финишировать на подиуме в общем зачёте. Послезавтра начну подготовку к Джиро д’Италия. Не знаю, что ожидать, потому что это будет мой первый Гранд-тур. Но я с нетерпением его жду».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Матье ван дер Пул Mathieu van der Poel Alpecin-Fenix Тиррено-Адриатико Tirreno-Adriatico Tirreno-Adriatico EOLO Тиррено-Адриатико-2020 велогонка Мирового тура многодневная велогонка

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Юбилей

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2020: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2021-2022

Ближайшие старты

29 августа - 20 сентября 2020

Tour de France

7 - 14 сентября 2020

Tirreno-Adriatico

29 сентября - 3 октября 2020

BinckBank Tour

3 - 25 октября 2020

Giro d'Italia

ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2020?

Комментарии

  • close2you
    Примож Роглич: «Я хотел выигра ... (1)
    close2you-Фото
    Ох интересно будет если его обрубит на этой неделе, и тадей заберёт тур... ну будет что-то... парень без команды в одного выиграет тур, да ещё и в 22 года ???
  • SportSpirit
    Эган Берналь: “Нога не шла с ... (4)
    SportSpirit-Фото

    К вопросу о "я был пустым" - возвращаемся, как минимум, на Критериум Дофине и думаем, что и зачем они там делали. 

     

    Еще тогда за ширмой громких мотивирующих слов от Брэйлфорда и Берналя – как будто сами хотели себя убедить! – я видела панику. Они не привыкли, что все идет не так, как они хотят. Сэр Дэйв не привык, что столько решений приходится принимать самому. Он ошибся. 

     

    Хотя системные проблемы начались, конечно же, раньше. Как они будут их разгребать - посмотрим. Но по ситуации на момент сейчас я не уверена, что Томас останется в команде.

  • Александра
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (50)
    Александра-Фото
    В целом плюсую, но не согласна, что Берналь зазвездился. Его победа на прошлом Туре во многом нечаянная и техническая. Что тут поделать? Переиграть финал прошлого года нельзя, этот год все расставляет по местам.
  • Brodyazhnik
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (50)
    Brodyazhnik-Фото
    Про Серхио я в курсе. Я про то, что карма вернулась и его вроде как машина медиков сбила?
  • Александра
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (50)
    Александра-Фото

    Сил нет смотреть, как мучается молодой Берналь.

    Я не любила "колзоз имени Скай" и без восторга смотрю на "колхоз имени Джамбо". При этом Роглич, Дюмулан и остальные желто-черные нерационально вызывают куда большую симпатию. Вкусовщина - дело тонкое и необъяснимое.

    А Риго тем не менее едет третьим! Пойду, напишу ему что-нибудь хорошее в инстаграм. Я за Риго!))

  • Shega
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (50)
    Shega-Фото

    Если бы в пелотоне был тот самый "Sky во главе со Фруминатором", то точно так же "остальным нечего было бы им противопоставить") Джамбо сидела бы тихо-тихо) А так они взяли тактику Скай и старательно воплощают её в жизнь. Подхватили эстафету, так сказать. (Это только моё мнение, не более.)
    Надеялась, что Тур станет смотрибельнее при отсутствии Скаевской армады, ан нет... свято место пусто не бывает. Логично... но грустно. И времена тех и те, кто ездил "по зову сердца", вспоминаются всё чаще и чаще.

  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (50)
    EL-Fenomeno-Фото

    Всё, что хотел написАть уже отписАли коллегы выше (и о сравнение Юмбо со Скайем, и о не хватке "своего" Контадора, Фёклера или там Пантани), поэтому только констатирую факт(ы): классный по профилю был этап, отборные, т.е. отличные горы, но в итоге...скукотище и унылость((

    Цитата: Brodyazhnik
    А что за трэш с Юнгельсом случился?

    Уходил влево и подцепил Серхио И., бедняга так шлёпнулся (жестковато вмазался в асфальт), что вынужден был сойти почти сразу же. Интересно Боба наказали/накажут за такой манёвр, хотя бы из-за последствий для самого Игиты и потери молодого гонца командой EF1.

  • Sezar
    Тадей Погачар - победитель 15 ... (1)
    Sezar-Фото

    Теперь Юмбо наверно уйдет в глухую оборону и будет отпускать отрывы, чтобы Тадей не насшибал бонусов.

  • Sezar
    Эган Берналь: “Нога не шла с ... (4)
    Sezar-Фото

    К сожалению проблема глубже и так просто ( типа джорнато но) ее под ковер не замести. Как быть с тем, что Берналь регрессирует с момента появления в Инеос? А с тем, что все горняки в Инеос только регрессируют? С этим что делать?

  • ЧОРНЫЙ
    Эган Берналь: “Нога не шла с ... (4)
    ЧОРНЫЙ-Фото

    Теперь Брейсфолда сожрут...

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

14 сентября

Nikita Stalnov (Astana Pro Team)

Justin Mottier (BB Hotels - Vital Concept)

Tobias Morch Kongstad (Riwal - Readynez Cycling Team)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Сентябрь 2020 (95)
Август 2020 (228)
Июль 2020 (114)
Июнь 2020 (79)
Май 2020 (76)
Апрель 2020 (76)