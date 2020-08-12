Джордж Беннетт – победитель классики Gran Piemonte-2020

Джордж Беннетт, Диего Улисси, Матье ван дер Пул на подиуме классики “Гран-Пьемонте”-2020

30-летний новозеландский гонщик велокоманды Jumbo-Visma Джордж Беннетт одержал победу в классике «Гран-Пьемонте»-2020. Атаковав за 7,5 км до финиша на решающем финальном подъёме, он удержал преимущество под дождём, который начался в конце гонки. Диего Улисси (UAE Team Emirates) финишировал вторым, Матье ван дер Пул (Alpecin-Fenix) замкнул тройку призёров.

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Джордж Беннетт: «В этом сезоне у меня осталось только два дня, когда я могу бороться за свой результат – сегодня и в субботу. Потом вернусь к роли доместика. В нашей команде лучшие гонщики мира, поэтому когда сейчас у меня есть возможность, я должен её использовать. Очень счастлив, что смог реализовать её сегодня. Я сказал ребятам, что хочу попробовать, и они прекрасно отработали. Во время гонки по радио нам сказали, что Ваут выиграл этап Критериума Дофине. И я тоже хотел выиграть.

Я ждал до последней части гонки. Беспокоился, что маршрут недостаточно тяжёлый, поэтому попросил ребят осложнить гонку, насколько получится. Они отлично справились. Весь день меня держали на хорошей позиции. Пауль Мартенс и Кун Бауман задавали скорость, Крис Харпер осложнил прохождение последнего подъёма.

Как только атака Винченцо Нибали начала затухать, я тут же поехал. Немного опасался на спуске, потому что дорога была местами влажной от дождя. Такое всегда пугает, потому что не знаешь, насколько сильно можешь продавливать. Я старался ехать как можно аккуратнее, но в то же время быстро».

Диего Улисси: «Когда оказываешься так близко к победе, но не можешь её взять, покидаешь гонку с сожалениями. Команда фантастически работала, они были рядом со мной в ключевой момент, пытаясь закрыть просвет до Беннетта. Сегодня Беннетт был сильнейшим.

На финальном подъёме я боролся, но не хватило ноги, чтобы его добрать. Мои товарищи по команде были великолепны, я приложил все силы в финальном спринте, но этого оказалось недостаточно. Форма у меня хорошая, надеюсь, победа скоро придёт. В субботу на Ломбардии будет очень тяжело, маршрут больше подходит Фабио Ару, чем мне».

Матье ван дер Пул: «Конечно, я доволен третьим местом. Хотел выиграть, но, в общем, думаю, что хорошо отработал, удержавшись со столькими великолепными горняками. На последнем подъёме старался ехать своей скоростью, но, к сожалению, был далеко, чтобы бороться за победу в финальном спринте. День был тяжёлым, я чувствовал себя хорошо, но не супер».