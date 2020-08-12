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Джордж Беннетт – победитель классики Gran Piemonte-2020

Джордж Беннетт, Диего Улисси, Матье ван дер Пул на подиуме классики “Гран-Пьемонте”-2020

 

 

  30-летний новозеландский гонщик велокоманды Jumbo-Visma Джордж Беннетт одержал победу в классике «Гран-Пьемонте»-2020. Атаковав за 7,5 км до финиша на решающем финальном подъёме, он удержал преимущество под дождём, который начался в конце гонки. Диего Улисси (UAE Team Emirates) финишировал вторым, Матье ван дер Пул (Alpecin-Fenix) замкнул тройку призёров.

 

Джордж Беннетт – победитель классики Gran Piemonte-2020

 

Джордж Беннетт – победитель классики Gran Piemonte-2020

 

Джордж Беннетт – победитель классики Gran Piemonte-2020

 

Джордж Беннетт – победитель классики Gran Piemonte-2020

 

 

Photo Credit: LaPresse

 

  Джордж Беннетт: «В этом сезоне у меня осталось только два дня, когда  я могу бороться за свой результат – сегодня и в субботу. Потом вернусь к роли доместика. В нашей команде лучшие гонщики мира, поэтому когда сейчас у меня есть возможность, я должен её использовать. Очень счастлив, что смог реализовать её сегодня. Я сказал ребятам, что хочу попробовать, и они прекрасно отработали. Во время гонки по радио нам сказали, что Ваут выиграл этап Критериума Дофине. И я тоже хотел выиграть.

 

  Я ждал до последней части гонки. Беспокоился, что маршрут недостаточно тяжёлый, поэтому попросил ребят осложнить гонку, насколько получится. Они отлично справились. Весь день меня держали на хорошей позиции. Пауль Мартенс и Кун Бауман задавали скорость, Крис Харпер осложнил прохождение последнего подъёма.

 

  Как только атака Винченцо Нибали начала затухать, я тут же поехал. Немного опасался на спуске, потому что дорога была местами влажной от дождя. Такое всегда пугает, потому что не знаешь, насколько сильно можешь продавливать. Я старался ехать как можно аккуратнее, но в то же время быстро».

 

 

  Диего Улисси: «Когда оказываешься так близко к победе, но не можешь её взять, покидаешь гонку с сожалениями. Команда фантастически работала, они были рядом со мной в ключевой момент, пытаясь закрыть просвет до Беннетта. Сегодня Беннетт был сильнейшим.

 

  На финальном подъёме я боролся, но не хватило ноги, чтобы его добрать. Мои товарищи по команде были великолепны, я приложил все силы в финальном спринте, но этого оказалось недостаточно. Форма у меня хорошая, надеюсь, победа скоро придёт. В субботу на Ломбардии будет очень тяжело, маршрут больше подходит Фабио Ару, чем мне».

 

  Матье ван дер Пул: «Конечно, я доволен третьим местом. Хотел выиграть, но, в общем, думаю, что хорошо отработал, удержавшись со столькими великолепными горняками. На последнем подъёме старался ехать своей скоростью, но, к сожалению, был далеко, чтобы бороться за победу в финальном спринте. День был тяжёлым, я чувствовал себя хорошо, но не супер».

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Теги к статье: Джордж Беннетт George Bennett Jumbo-Visma Гран-Пьемонте классика Gran Piemonte

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ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Швейцария не сможет провести ч ... (3)
    EL-Fenomeno-Фото

    Опять спринтерский ЧМ !? Не хотелось бы (но кажись так и будет), ведь в Швейцарии должен был пройти настоящий горный вело-мундиаль на шоссе.
    Но может тогда в 2021 состоится сразу 2 ЧМ (как пишут на СайклингНьюс): "Organising committee downplays hypothesis of two Worlds in 2021". При этом Швейцария бы сохранила свое право на организацию и проведения каг бэ "первого" чемпионата мира:

    https://www.rtbf.be/sport/cyclisme/detail_le-report-des-mondiaux-de-cyclisme-d-
    aigle-martigny-en-2021-envisage-mais-peu-probable?id=10547003

  • salomon
    Критериум Дофине-2020. Этап 1 (16)
    salomon-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Висма просто издевается на всеми командами. Хаха.Инеос отпад. Не быть им первыми на Туре. Однозначно. Ладно Фрум бедолага..поломанный весь. Но где ваш хваленный Томас? Просто на Туре будет вопрос стоять кто поднимется на первую ступень из состава Джамбо Висма? Вот и все.
    Не гоните лошадей, уважаемый ! Рановато делить шкуру неубитого медведя!
  • SportSpirit
    Критериум Дофине-2020. Этап 1 (16)
    SportSpirit-Фото

    Посмотрела внимательно протокол, почти все до первого отставшего - БИГИ! Томас, Квято, Павел - среди них. Фрум и Кастро в 5-ти минутах. Завтра будет знатный отбор на финишной горе. 

     

     

  • Freejazz
    Gran Piemonte-2020 (11)
    Freejazz-Фото
    Посмотрел - согласен с постом Drevegena внизу - Беннет задолго раньше, Улисси - у него всегда финишный рывок был хороший. Я все равно считаю, что у ВДП опыта в таких гонках не хватает. Одной мощи недостаточно. ВДП не идеал - см. чемпионат мира, он просто надежда на сюрприз.
  • HalidS
    Gran Piemonte-2020 (11)
    HalidS-Фото
    Спасибо
  • Meridale
    Критериум Дофине-2020. Этап 1 (16)
    Meridale-Фото

    Дюмулану ещё раскатиться и вообще держитесь все)

     

  • drevgen
    Gran Piemonte-2020 (11)
    drevgen-Фото

    Беннет ушел на подьеме на предпоследнюю гору, гдето за 9 км до финиша, за ним рванул Москон, но горку не потянул, потом ван дер Пул, но горку не потянул. За ним все остальные. А на вершине горки начался дождь, Беннет еще до дождя спустился, разрыв был до 22 секунд, все спускались в дождь. Но на последнем подьеме Беннет почти стал, тут его стали потихоньку добирать, каждый шел индивидуально, но банально не догнали.

  • velodoctor
    Gran Piemonte-2020 (11)
    velodoctor-Фото

    ДБеннет заранее уехал, улиси метров за 150 атаковал, и сразу отъехал, власов раскатывал сокомандника но тот не потянул совсем спринт, в итоге россиянин на последних метрах его обошел. 

  • drevgen
    Gran Piemonte-2020 (11)
    drevgen-Фото

    Унихкороновирус.

  • Earl57
    Gran Piemonte-2020 (11)
    Earl57-Фото

    Цитата: Freejazz
    Я не смотрел, но думаю просто он рывок проспал, как на Милан-СанРемо. Для этого одного велокросса, где все один-на-один, недостаточно -нужен шоссейный опыт, как из пачки вовремя прыгнуть в нужный отрыв. Остальных он как раз на рывке объехал.

    Улисси то на финише из той же группы рванул, где он с Матье ехал. А с ним что?

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4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
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