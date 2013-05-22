BinckBank Tour-2020. Этап 5

- Категория:
- VeloRACE / VeloRESULTS |
- Дата:
- Сегодня, 17:27
Ottignies-Louvain-la-Neuve (BEL) - Geraardsbergen (BEL), 187,2 км
1. Mathieu Van Der Poel (Ned) Alpecin - Fenix
2. Lawrence Naesen (Bel) Ag2R La Mondiale
3. Sonny Colbrelli (Ita) Bahrain - Mclaren
Итоговая генеральная классификация:
1. Mathieu Van Der Poel (Ned) Alpecin - Fenix
2. Soren Kragh Andersen (Den) Team Sunweb
3. Stefan Küng (Sui) Groupama - FDJ
Результаты 1 этапа BinckBank Tour-2020
2 этап BinckBank Tour-2020 отменен
Результаты 3 этапа BinckBank Tour-2020
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