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BinckBank Tour-2020. Этап 5

BinckBank Tour-2020. Этап 5

BinckBank Tour-2020. Этап 5BinckBank Tour-2020. Этап 5

 

Ottignies-Louvain-la-Neuve (BEL) - Geraardsbergen (BEL), 187,2 км 

1. Mathieu Van Der Poel (Ned) Alpecin - Fenix 

2. Lawrence Naesen (Bel) Ag2R La Mondiale  
3. Sonny Colbrelli (Ita) Bahrain - Mclaren 

 

Итоговая генеральная классификация: 
1. Mathieu Van Der Poel (Ned) Alpecin - Fenix 

2. Soren Kragh Andersen (Den) Team Sunweb  
3. Stefan Küng (Sui) Groupama - FDJ  

 

 

 

Результаты 1 этапа BinckBank Tour-2020

2 этап BinckBank Tour-2020 отменен

Результаты 3 этапа BinckBank Tour-2020

Результаты 4 этапа BinckBank Tour-2020

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Теги к статье: BinckBank Tour многодневная велогонка Мирового тура WorldTour Матье ван дер Пул

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  1. Имя: Михаил

    velodoctor

    Сегодня, 17:37 | Регистрация: 22.05.2013

    Жалко только на посление 18км включил, у Матье уже была 1 мин преимущества, и он удержал. 

  2. Имя: Глеб Терентьев

    Giant72

    Сегодня, 18:03 | Регистрация: 29.09.2014

    Хаха, и кто под прошлым этапом писал, что Ван Дер Пулу ничего не светит?)

  3. Имя: Julia

    SportSpirit

    Сегодня, 19:58 | Регистрация: 4.05.2019

    Ван дер Пул потихоньку отмывает честь Альпесина) 

    С интересом гляну запись) 

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3 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2533
4 Погачар Т. (Slo) (UAD) 2062
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 1995
6 Шахманн М. (Ger) (BOH) 1960
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 1955
8 Нибали В. (Ita) (TFS) 1829
9 Кинтнана Н. (Col) (ARK) 1816
10 Вальверде А. (Svk) (MOV) 1743

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