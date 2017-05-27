Феликс Гросшартнер, Алехандро Вальверде, Ремко Эвенепул о 1-м этапе Вуэльты Бургоса-2020

Феликс Гросшартнер – победитель 1-го этапа Вуэльты Бургоса-2020

1-й этап Вуэльты Бургоса-2020, первой после долгого перерыва гонки завершился победой 26-летнего австрийского велогонщика команды Bora-Hansgrohe Феликса Гросшартнера (Felix Großschartner), который также возглавил общий зачёт.

Финальная часть гонки шла напряжённо – с нервозностью и завалом за 55 км до финиша, разрывами пелотона на ветреных участках, атакой 20-летнего бельгийского гонщика команды Deceuninck-Quick Step Ремко Эвенепула, которого пелотон добрал за 30 км до финиша.

Феликс Гросшартнер атаковал на финальном километре в подъём и пересёк финишную черту с 8-секундным преимуществом над 21-летним португальским гонщиком команды Deceuninck-Quick Step Жоаном Алмейдой (João Almeida). Тройку сильнейших на 1-м этапе замкнул ветеран пелотона, 40-летний гонщик команды Movistar Алехандро Вальверде.

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Феликс Гросшартнер: «Очень счастлив, что выиграл. Вчера во время тренировки мы провели разведку. Поэтому я уже знал, что финиш мне подходит. Команда вывезла меня на идеальную позицию на финальном километре. Когда другие гонщики немного сбавили скорость, я использовал свой шанс и атаковал. После этого только выжимал, что есть силы. К счастью, меня никто не догнал, я смог пересечь финиш даже с запасом в несколько секунд».

Стеффен Радочла, спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «Утром на собрании команды я сказал ребятам, чтобы не выжидали, если на последнем километре появится возможность для атаки. По изначальному плану мы должны были работать на Джея Маккарти, а также не дать потерять время в общем зачёте Феликсу Гросшартнеру, Леннарду Кэмне и Рафалу Майке.

На последнем километре Феликс находился на отличной позиции и использовал это. Он блестяще выполнил работу, мы очень довольны его выступлением. Джей тоже показал хорошую форму, финишировав 8-м. Завтра день для спринтеров, будем ждать горы. Постараемся удерживать майку лидера как можно дольше».

Жоан Алмейда: «День смешанных чувств. Мы старались что-нибудь предпринять на боковых ветрах, но, к сожалению, другие не поддержали. Потом упал Михаэль Мёркёв, а Сэм (Беннетт) не слишком хорошо себя чувствовал. Поэтому мы решили применить другой план. Ребята отлично отработали, вывезли меня вперёд, а за 200 м до финиша я попытал удачу. Нога шла хорошо даже после целого дня работы в пелотоне, поэтому могу быть доволен результатом. В любом случае, это хороший старт для команды, он даёт нам уверенность».

Ремко Эвенепул: «Мы знали, что сегодня можно создать эшелоны. Я был на хорошей позиции и атаковал с мыслью, что несколько ребят ко мне переложатся. Но этого не случилось. Счастлив вернуться в гонки! Все рады возвращению, но в то же время нервничали весь день из-за угрозы боковых ветров. В любом случае, день прошёл хорошо. Думаю, мы все осознали, как сильно нам не хватало возможности делать то, что любим больше всего!»

Алехандро Вальверде: «Первое, что хочу сказать, - я так счастлив снова выступать после этой долгой паузы. Мороз по коже от того, что снова в гонке, что зрители правильно вели себя, следуя всем новым правилам. Почему сегодня было так часто «зажигали» атаками? Думаю, причин несколько. Все хотят снова выступать, поэтому ведут гонку более агрессивно, к тому же дороги по холмам и ветер были на руку атакующим. Ехали быстро даже при таких боковых ветрах.

Рад, что занял 3-е место. Кажется, сейчас там, где и должен быть. Для себя я финишировал неплохо. Зная, что здесь все сильные спринтеры, понимал, что мне будет трудно. Но в итоге в конце на подъёме к вершине осталась небольшая группа, у подножия много атаковали, что облегчило мне борьбу за результат. Все следили друг за другом. А когда Гросшартнер атаковал, я сидел на колесе Эвенепула. Но, думаю, он был силён, если бы мы поехали за ним, то выдохлись бы. Как я уже сказал, я доволен выступлением.

Завтра надо остерегаться завалов, этап будет равнинным, для спринтеров. Посмотрим, сыграет ли роль ветер. Кажется, по прогнозу он не должен быть слишком сильным».