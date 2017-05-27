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Феликс Гросшартнер, Алехандро Вальверде, Ремко Эвенепул о 1-м этапе Вуэльты Бургоса-2020

Феликс Гросшартнер – победитель 1-го этапа Вуэльты Бургоса-2020

 

 

  1-й этап Вуэльты Бургоса-2020, первой после долгого перерыва гонки завершился победой 26-летнего австрийского велогонщика команды Bora-Hansgrohe Феликса Гросшартнера (Felix Großschartner), который также возглавил общий зачёт.

 

  Финальная часть гонки шла напряжённо – с нервозностью и завалом за 55 км до финиша, разрывами пелотона на ветреных участках, атакой 20-летнего бельгийского гонщика команды Deceuninck-Quick Step Ремко Эвенепула, которого пелотон добрал за 30 км до финиша.

 

  Феликс Гросшартнер атаковал на финальном километре в подъём и пересёк финишную черту с 8-секундным преимуществом над 21-летним португальским гонщиком команды Deceuninck-Quick Step Жоаном Алмейдой (João Almeida). Тройку сильнейших на 1-м этапе замкнул ветеран пелотона, 40-летний гонщик команды Movistar Алехандро Вальверде.

 

Феликс Гросшартнер, Алехандро Вальверде, Ремко Эвенепул о 1-м этапе Вуэльты Бургоса-2020

 

Photo © BORA - hansgrohe / Bettiniphoto

 

 

  Феликс Гросшартнер: «Очень счастлив, что выиграл. Вчера во время тренировки мы провели разведку. Поэтому я уже знал, что финиш мне подходит. Команда вывезла меня на идеальную позицию на финальном километре. Когда другие гонщики немного сбавили скорость, я использовал свой шанс и атаковал. После этого только выжимал, что есть силы. К счастью, меня никто не догнал, я смог пересечь финиш даже с запасом в несколько секунд».

 

  Стеффен Радочла, спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «Утром на собрании команды я сказал ребятам, чтобы не выжидали, если на последнем километре появится возможность для атаки. По изначальному плану мы должны были работать на Джея Маккарти, а также не дать  потерять время в общем зачёте Феликсу Гросшартнеру, Леннарду Кэмне и Рафалу Майке.

 

  На последнем километре Феликс находился на отличной позиции и использовал это. Он блестяще выполнил работу, мы очень довольны его выступлением. Джей тоже показал хорошую форму, финишировав 8-м. Завтра день для спринтеров, будем ждать горы. Постараемся удерживать майку лидера как можно дольше».

 

  Жоан Алмейда: «День смешанных чувств. Мы старались что-нибудь предпринять на боковых ветрах, но, к сожалению, другие не поддержали. Потом упал Михаэль Мёркёв, а Сэм (Беннетт) не слишком хорошо себя чувствовал. Поэтому мы решили применить другой план. Ребята отлично отработали, вывезли меня вперёд, а за 200 м до финиша я попытал удачу. Нога шла хорошо даже после целого дня работы в пелотоне, поэтому могу быть доволен результатом. В любом случае, это хороший старт для команды, он даёт нам уверенность».

 

  Ремко Эвенепул: «Мы знали, что сегодня можно создать эшелоны. Я был на хорошей позиции и атаковал с мыслью, что несколько ребят ко мне переложатся. Но этого не случилось.  Счастлив вернуться в гонки! Все рады возвращению, но в то же время нервничали весь день из-за угрозы боковых ветров. В любом случае, день прошёл хорошо. Думаю, мы все осознали, как сильно нам не хватало возможности делать то, что любим больше всего!»

 

   Алехандро Вальверде: «Первое, что хочу сказать, - я так счастлив снова выступать после этой долгой паузы. Мороз по коже от того, что снова в гонке, что зрители правильно вели себя, следуя всем новым правилам. Почему сегодня было так часто «зажигали» атаками? Думаю, причин несколько. Все хотят снова выступать, поэтому ведут гонку более агрессивно, к тому же дороги по холмам и ветер были на руку атакующим. Ехали быстро даже при таких боковых ветрах.

 

  Рад, что занял 3-е место. Кажется, сейчас там, где и должен быть. Для себя я финишировал неплохо. Зная, что здесь все сильные спринтеры, понимал, что мне будет трудно. Но в итоге в конце на подъёме к вершине осталась небольшая группа, у подножия много атаковали, что облегчило мне борьбу за результат. Все следили друг за другом. А когда Гросшартнер атаковал, я сидел на колесе Эвенепула. Но, думаю, он был силён, если бы мы поехали за ним, то выдохлись бы. Как я уже сказал, я доволен выступлением.

 

  Завтра надо остерегаться завалов, этап будет равнинным, для спринтеров. Посмотрим, сыграет ли  роль ветер. Кажется, по прогнозу он не должен быть слишком сильным».

 

Результаты 1 этапа Вуэльты Бургоса-2020

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Теги к статье: Феликс Гросшартнер Felix Grosschartner Алехандро Вальверде Ремко Эвенепул Вуэльта Бургоса Vuelta a Burgos многодневная велогонка велогонка категории 2.Pro гонка Европейского тура Europe Tour

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  1. Имя: Алексей

    uran

    Вчера, 23:59 | Регистрация: 27.05.2017

    Приятно читать интервью 40-летнего Вальверде, что творят эти "ветераны".

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Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • uran
    Феликс Гросшартнер, Алехандро ... (1)
    uran-Фото
    Приятно читать интервью 40-летнего Вальверде, что творят эти "ветераны".
  • uran
    Беспрецедентное изменение марш ... (3)
    uran-Фото
    Страде Бьянке проще, дороги не загружены.
  • EL-Fenomeno
    Беспрецедентное изменение марш ... (3)
    EL-Fenomeno-Фото

    Надо было оргам где то ещё тыщёнку метров)) накинуть чтобы получились легендарные 300км. в сумме как в очень старые времена!

    Администрация прибрежных городов, находящихся в провинции Савона, отказались перекрывать ради классики единственную главную прибрежную дорогу в разгар сезона, осложнённого пандемией коронавируса.

    Вполне ожидаемо, более того, вангую что подобное мы увидим и в Испании, и во Франции.

    Участники, стартующие в Милане, поедут по побережью только от Империи. После старта в Милане гонщики поедут по широким прямым и плоским дорогам

    Последние 70 км. только и смотреть.

    Если бы ещё и Чипрессу с Поджо убрали (а ведь были ранее опасения/разговоры насчёт будет или не будет Поджо ди Сан-Ремо на МСР), тогда это бы стала вообще не настоящая классичиссима.

    P.S.

    Как там со Страде Бьянке? Всё в норме, никаких переносов, отмен или изменений (в маршруте и километраже) ???

  • EL-Fenomeno
    Чемпионат Беларуси-2020. Групп ... (7)
    EL-Fenomeno-Фото
    спасибо, Ольга.
    Правда странновато, что в Швейцарии по календарю такая большая разница между ITT & RR
  • SportSpirit
    Алекс Даусетт и Итамар Эйнхорн ... (6)
    SportSpirit-Фото

    По теме публикации.

     

    Хочется верить, что сезон будет продолжаться. Хочется верить, что мера безопасности "контактировал с тем, кто контактировал с тем, кто контактировал - давай, до свидания" не станет способом манипуляции. Все-таки шоссейный велоспот отличается от олимпийского спорта и поэтому жив! 

  • SportSpirit
    Алекс Даусетт и Итамар Эйнхорн ... (6)
    SportSpirit-Фото
    Ух как! Суровая необходимость. Мне хватило фото с представления и интервью Гроссхартнера в маске в микрофон в полиэтилене) 
  • Earl57
    Вуэльта Бургоса-2020. Этап 1 (8)
    Earl57-Фото

    Цитата: Camel
    Ну и где же хвалёный Эвенпул?

    Тут скорее вопрос, где остальные квиковцы. За 50 км до финиша они попытались устроить эшелоны. Хотели порвать пелотон и потеряли Сэма Беннета и Арчболда. Красная майка Моркова еще некоторое время мелькала впереди, потом и он с Лампартом отпали, оставив Ремко и Альмейду разбираться самостоятельно. Погоне за Ремко квиковцы не мешали. И Ремко продержался всего 10 км. 

  • paindoc
    Беспрецедентное изменение марш ... (3)
    paindoc-Фото

    Сделали бы уже виртуальной и все по-честному

    Или нет

    Первые 200 км в реале, а потом виртуально.....
    Интересный сезон будет

  • paindoc
    Алекс Даусетт и Итамар Эйнхорн ... (6)
    paindoc-Фото

    Велики все дезинфицировать

    Маршрут пролить весь антисептиком
    Никаких зрителей 

    За нарушение - расстрел
    Всех протирать антисептиком до и после

    На промежуточных спринтах брать мазки изо всех отверстий

    Особенно у лидеров

    При положительной пробе у выигрывшего - пожизненная дисквалификация

    Только массовые карательные акции могут спасти спорт

  • uran
    Вуэльта Бургоса-2020. Этап 1 (8)
    uran-Фото
    Цитата: Camel
    Ну и где же хвалёный Эвенпул?
    Как где, десятый ))

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