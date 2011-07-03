VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Алекс Даусетт и Итамар Эйнхорн сняты с Вуэльты Бургоса-2020 из-за риска заражения коронавирусом

Алекс Даусетт и Итамар Эйнхорн не смогут принять участие в Вуэльте Бургоса-2020

 

 

  Гонщики команды Israel Start-Up Nation 22-летний Итамар Эйнхорн (Itamar Einhorn) и 31-летний Алекс Даусетт (Alex Dowsett) были сняты с Вуэльты Бургоса-2020 из-за риска заражения коронавирусом. В понедельник гонщик израильской команды Омер Гольдштейн (Omer Goldstein) получил положительный результат на наличие вируса, хотя у него не было симптомов заболевания.

 

Алекс Даусетт и Итамар Эйнхорн сняты с Вуэльты Бургоса-2020 из-за риска заражения коронавирусом

 

  Эйнхорн, который контактировал с ним до отъезда в Бургос, был изолирован от команды в понедельник. Так как Алекс Даусетт общался с Эйнхорном в холле отеля, в качестве меры предосторожности он тоже был изолирован и снят с гонки. Также команда Israel Start-Up Nation изолировала трёх членов персонала.

 

 Уже во время 1-го этапа Вуэльты Бургоса команда Israel Start-Up Nation получила результаты теста Эйнхорна, который оказались отрицательными. Алекс Даусетт ещё ждёт результатов теста.

 

  Команда сообщает, что состояние здоровья Даусетта и Эйнхорна «идеальное», и объясняет их снятие с гонки дополнительными мерами предосторожности, так как к старту этапа ещё не было получено результатов тестов.

 

  Алекс Даусетт: «Я был очень разочарован, что не смог сегодня стартовать на Вуэльте Бургоса. Было тяжело смотреть, как моим товарищи отправляются на старт. Но, не зная, что контактировал с гонщиком, который в свою очередь контактировал с другим гонщиком, у которого был положительный тест на ковид, есть совсем небольшой риск, что мой тест тоже окажется положительным.

 

  Риск очень мал, потому что результат другого гонщика оказался отрицательным. Но в такое время в пелотоне риск должен быть нулевым, поэтому полностью поддерживаю и уважаю решение о снятии меня с гонки, пока мы ждём результата ПЦР-теста. Желаю ребятам удачи!»

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Israel Start-Up Nation Вуэльта Бургоса Vuelta a Burgos многодневная велогонка велогонка категории 2.Pro гонка Европейского тура Europe Tour

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Александр

    kwwk

    Вчера, 19:49 | Регистрация: 31.05.2014

    Твою ж дивизию, сейчас возможно все и закончиться, не успев начаться.

  2. Имя: Дмитрий

    Sezar

    Вчера, 20:45 | Регистрация: 3.07.2011

    Эдак до батареи одни уши доедут.. вообще, поражаюсь, как с таким подходом организаторы (в широком смысле) вообще предполагают ехать что-то кроме однодневок?

    1. Имя: Ольга

      Earl57

      Вчера, 21:13 | Регистрация: 7.12.2014

      На ютубе показали представление команд перед 1-м этапом Бургоса. Раньше это была процедура подписи, тут назвали контролем. И это на самом деле контроль. Перед тем как запустить на подиум, у каждого гонщика измеряют температуру. Потом должны обработать руки антисептиком и пройти по специальному коврику. Само собой все в масках. У некоторых команд маски художественно оформлены в тон с велоформой. Подиумная девушка дезинфицирует микрофон на сцене после каждого использования.
      Саймон Йейтс перед тем как взять в руки микрофон, дабы сказать несколько слов, снова обработал руки антисептиком. И повторил после того как положил микрофон на место. Ланда обработал руки после того, как говорил в микрофон.
      Периодически измеряют температуру у ведущего и двух подиумных девушек.
      Ограждение в два ряда с таким расчетом чтобы немногочисленные зрители не могли дотянуться до гонщиков.
      В церемонии награждения приз не вручают из рук в руки а ставят на специальную подставку и гонщик сам его забирает. Никаких рукопожатий.
      Стараются предусмотреть все что можно и что нельзя. Все хотят, чтобы гонки продолжались.

      1. Имя: SportSpirit

        SportSpirit

        Вчера, 21:53 | Регистрация: 4.05.2019

        Ух как! Суровая необходимость. Мне хватило фото с представления и интервью Гроссхартнера в маске в микрофон в полиэтилене) 

  3. Имя: Матвей

    paindoc

    Вчера, 21:47 | Регистрация: 21.12.2019

    Велики все дезинфицировать

    Маршрут пролить весь антисептиком
    Никаких зрителей 

    За нарушение - расстрел
    Всех протирать антисептиком до и после

    На промежуточных спринтах брать мазки изо всех отверстий

    Особенно у лидеров

    При положительной пробе у выигрывшего - пожизненная дисквалификация

    Только массовые карательные акции могут спасти спорт

  4. Имя: SportSpirit

    SportSpirit

    Вчера, 21:57 | Регистрация: 4.05.2019

    По теме публикации.

     

    Хочется верить, что сезон будет продолжаться. Хочется верить, что мера безопасности "контактировал с тем, кто контактировал с тем, кто контактировал - давай, до свидания" не станет способом манипуляции. Все-таки шоссейный велоспот отличается от олимпийского спорта и поэтому жив! 

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Юбилей

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2019: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2020-2021

Ближайшие старты

28 июля - 1 августа 2020

Vuelta a Burgos

1 августа 2020

Strade Bianche

1 - 4 августа 2020

La Route d'Occitanie - La Depeche du Midi

3 августа 2020

Gran Trittico Lombardo

5- 9 августа 2020

Tour de Pologne

5- 8 августа 2020

Le Tour de Savoie Mont Blanc

5 августа 2020

Milano-Torino

6 августа 2020

Mont Ventoux Denivele Challenge

6 - 9 августа 2020

Czech Tour

7 - 9 августа 2020

Tour de l'Ain

8 августа 2020

Milano-Sanremo

12 - 16 августа 2020

Criterium du Dauphine

12 августа 2020

Gran Piemonte

14 - 19 августа 2020

Tour de l'Avenir

15 августа 2020

Il Lombardia

15 августа 2020

Dwars door het Hageland

18 - 21 августа 2020

Tour du Limousin

18 августа 2020

Giro dell'Emilia

25 августа 2020

Bretagne Classic - Ouest-France

24 - 28 августа 2020

UEC Road European Championships

29 августа - 20 сентября 2020

Tour de France

7 - 14 сентября 2020

Tirreno-Adriatico

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • uran
    Феликс Гросшартнер, Алехандро ... (1)
    uran-Фото
    Приятно читать интервью 40-летнего Вальверде, что творят эти "ветераны".
  • uran
    Беспрецедентное изменение марш ... (3)
    uran-Фото
    Страде Бьянке проще, дороги не загружены.
  • EL-Fenomeno
    Беспрецедентное изменение марш ... (3)
    EL-Fenomeno-Фото

    Надо было оргам где то ещё тыщёнку метров)) накинуть чтобы получились легендарные 300км. в сумме как в очень старые времена!

    Администрация прибрежных городов, находящихся в провинции Савона, отказались перекрывать ради классики единственную главную прибрежную дорогу в разгар сезона, осложнённого пандемией коронавируса.

    Вполне ожидаемо, более того, вангую что подобное мы увидим и в Испании, и во Франции.

    Участники, стартующие в Милане, поедут по побережью только от Империи. После старта в Милане гонщики поедут по широким прямым и плоским дорогам

    Последние 70 км. только и смотреть.

    Если бы ещё и Чипрессу с Поджо убрали (а ведь были ранее опасения/разговоры насчёт будет или не будет Поджо ди Сан-Ремо на МСР), тогда это бы стала вообще не настоящая классичиссима.

    P.S.

    Как там со Страде Бьянке? Всё в норме, никаких переносов, отмен или изменений (в маршруте и километраже) ???

  • EL-Fenomeno
    Чемпионат Беларуси-2020. Групп ... (7)
    EL-Fenomeno-Фото
    спасибо, Ольга.
    Правда странновато, что в Швейцарии по календарю такая большая разница между ITT & RR
  • SportSpirit
    Алекс Даусетт и Итамар Эйнхорн ... (6)
    SportSpirit-Фото

    По теме публикации.

     

    Хочется верить, что сезон будет продолжаться. Хочется верить, что мера безопасности "контактировал с тем, кто контактировал с тем, кто контактировал - давай, до свидания" не станет способом манипуляции. Все-таки шоссейный велоспот отличается от олимпийского спорта и поэтому жив! 

  • SportSpirit
    Алекс Даусетт и Итамар Эйнхорн ... (6)
    SportSpirit-Фото
    Ух как! Суровая необходимость. Мне хватило фото с представления и интервью Гроссхартнера в маске в микрофон в полиэтилене) 
  • Earl57
    Вуэльта Бургоса-2020. Этап 1 (8)
    Earl57-Фото

    Цитата: Camel
    Ну и где же хвалёный Эвенпул?

    Тут скорее вопрос, где остальные квиковцы. За 50 км до финиша они попытались устроить эшелоны. Хотели порвать пелотон и потеряли Сэма Беннета и Арчболда. Красная майка Моркова еще некоторое время мелькала впереди, потом и он с Лампартом отпали, оставив Ремко и Альмейду разбираться самостоятельно. Погоне за Ремко квиковцы не мешали. И Ремко продержался всего 10 км. 

  • paindoc
    Беспрецедентное изменение марш ... (3)
    paindoc-Фото

    Сделали бы уже виртуальной и все по-честному

    Или нет

    Первые 200 км в реале, а потом виртуально.....
    Интересный сезон будет

  • paindoc
    Алекс Даусетт и Итамар Эйнхорн ... (6)
    paindoc-Фото

    Велики все дезинфицировать

    Маршрут пролить весь антисептиком
    Никаких зрителей 

    За нарушение - расстрел
    Всех протирать антисептиком до и после

    На промежуточных спринтах брать мазки изо всех отверстий

    Особенно у лидеров

    При положительной пробе у выигрывшего - пожизненная дисквалификация

    Только массовые карательные акции могут спасти спорт

  • uran
    Вуэльта Бургоса-2020. Этап 1 (8)
    uran-Фото
    Цитата: Camel
    Ну и где же хвалёный Эвенпул?
    Как где, десятый ))

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

28 июля

Sep Vanmarcke (EF Pro Cycling)

Rasmus Tiller (NTT Pro Cycling)

29 июля

Quinten Hermans (Circus - Wanty-Gobert)

30 июля

Angel Madrazo (Burgos - BH)

Jonas Gregaard Wilsly (Astana Pro Team)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Июль 2020 (99)
Июнь 2020 (79)
Май 2020 (76)
Апрель 2020 (76)
Март 2020 (118)
Февраль 2020 (154)