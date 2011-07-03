Алекс Даусетт и Итамар Эйнхорн сняты с Вуэльты Бургоса-2020 из-за риска заражения коронавирусом

Алекс Даусетт и Итамар Эйнхорн не смогут принять участие в Вуэльте Бургоса-2020

Гонщики команды Israel Start-Up Nation 22-летний Итамар Эйнхорн (Itamar Einhorn) и 31-летний Алекс Даусетт (Alex Dowsett) были сняты с Вуэльты Бургоса-2020 из-за риска заражения коронавирусом. В понедельник гонщик израильской команды Омер Гольдштейн (Omer Goldstein) получил положительный результат на наличие вируса, хотя у него не было симптомов заболевания.

Эйнхорн, который контактировал с ним до отъезда в Бургос, был изолирован от команды в понедельник. Так как Алекс Даусетт общался с Эйнхорном в холле отеля, в качестве меры предосторожности он тоже был изолирован и снят с гонки. Также команда Israel Start-Up Nation изолировала трёх членов персонала.

Уже во время 1-го этапа Вуэльты Бургоса команда Israel Start-Up Nation получила результаты теста Эйнхорна, который оказались отрицательными. Алекс Даусетт ещё ждёт результатов теста.

Команда сообщает, что состояние здоровья Даусетта и Эйнхорна «идеальное», и объясняет их снятие с гонки дополнительными мерами предосторожности, так как к старту этапа ещё не было получено результатов тестов.

Алекс Даусетт: «Я был очень разочарован, что не смог сегодня стартовать на Вуэльте Бургоса. Было тяжело смотреть, как моим товарищи отправляются на старт. Но, не зная, что контактировал с гонщиком, который в свою очередь контактировал с другим гонщиком, у которого был положительный тест на ковид, есть совсем небольшой риск, что мой тест тоже окажется положительным.

Риск очень мал, потому что результат другого гонщика оказался отрицательным. Но в такое время в пелотоне риск должен быть нулевым, поэтому полностью поддерживаю и уважаю решение о снятии меня с гонки, пока мы ждём результата ПЦР-теста. Желаю ребятам удачи!»