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Зденек Штыбар – победитель 6 этапа Вуэльты провинции Сан-Хуан-2020

Зденек Штыбар, Ремко Эвенепул, Себастьян Молано о 6-м этапе Вуэльты провинции Сан-Хуан-2020

 

 

  Зденек Штыбар (Zdenek Stybar) одержал победу на 6-м этапе Вуэльты провинции Сан-Хуан-2020. 34-летний чешский гонщик команды Deceuninck-Quick Step не дал спринтерам разыграть этап, последние 4 км которого были проложены по трассе автодрома  Вильикум (Villicum). Штыбар атаковал за 500 м до финиша по левой стороне трека, в мгновение ока создав просвет.

 

  Себастьян Молано (UAE Team Emirates) и Руди Барбье (Israel Start-Up Nation) финишировали 2-м и 3-м соответственно. Товарищ Штыбара по команде Ремко Эвенепул, позиции которого гонщики Deceuninck-Quick Step защищали на протяжении этапа, сохранил на плечах белую майку лидера гонки.

 

 

Зденек Штыбар – победитель 6 этапа Вуэльты провинции Сан-Хуан-2020

 

Зденек Штыбар – победитель 6 этапа Вуэльты провинции Сан-Хуан-2020

 

Photo © Deceuninck - Quick-Step - ©Maximiliano Blanco / Getty Images - Photo credit: ©Maximiliano Blanco / Getty Images

 

 

  Зденек Штыбар: «Сегодня я получил свободную роль, мог попробовать выпрыгнуть на последнем километре, но также мог помочь выйти на хорошую позицию Альваро Ходжу. Так что ситуация в любом случае была беспроигрышная.

 

  Перед стартом мы здесь тренировались, тогда подумали, что здесь можно что-то предпринять.

 

  В итоге решили предвосхитить спринт. Я рад, что команда была уверена во мне, и я смог выполнить задачу.

 

  Я впервые в Аргентине, а в начале сезона не знаешь своей формы, так что победить очень приятно, победа воодушевляет. Остаётся ещё один этап. Мы мотивированы до конца провести гонку на высокой ноте, постараться помочь Альваро одержать победу и сохранить майку Ремко».

 

  Ремко Эвенепул: «Мы рады, что наш план сработал и мы взяли ещё одну победу. Пока что гонка в Сан-Хуане складывается для нас хорошо, мы ждём финального этапа, где надеемся помочь Альваро, это было бы идеальным завершением».

 

Зденек Штыбар – победитель 6 этапа Вуэльты провинции Сан-Хуан-2020

 

Photo © BettiniPhoto

 

  Себастьян Молано (UAE Team Emirates):: «Финишировали в тягун. Мы знали, что будут атаки. Команда заняла хорошую позицию перед финишем. Мне подходил этот этап, нога отлично шла для спринта, но на финишной черте мне не удалось обойти Штыбара».

 

  Максимилиан Ричезе (UAE Team Emirates): «Сегодня с финишем в тягун у нас было два варианта. Команда была готова развозить Фернандо, в то время как Молано должен был реагировать на атаки. Когда поехал Штыбар, Себастьян отлично сделал свою работу, близко подошёл к победе. Завтра будем пробовать снова».

 

 

Результаты 6 этапа Вуэльты провинции Сан-Хуан-2020

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Теги к статье: Зденек Штыбар Zdenek Stybar Deceuninck-Quick Step Вуэльта провинции Сан-Хуан Vuelta a San Juan Internacional многодневная велогонка

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Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • s75
    Павел Сиваков – призёр гонки C ... (1)
    s75-Фото

    У нашей команды не было спринтеров


    ...где-то в дальнем углу автобуса всхлипнул Лаулесс...

  • Earl57
    Вуэльта провинции Сан-Хуан-202 ... (2)
    Earl57-Фото

    Он пусть у топов Вольта Альгарве заберет в конце февраля. И кто кого догонять будет - Ремко Матье или Матье Ремко?

     

    Квято и Томас на Альгарве побеждали в генерале по два раза каждый. Квято также 3 раза был вторым, Томас 2 раза. Так что они могут считать эту гонку своей вотчиной)) Тем более что у Инеос до сих нет побед и надо исправлять ситуацию...

  • Ice
    Cadel Evans Great Ocean Road R ... (3)
    Ice-Фото

    У квиков выиграть может любой. Они не зациклены на условном ван Авермате или ком-то еще. Всегда есть варианты. Раньше работали все на Бонена, он, конечно, побеждал, но Лефевр придумал вариант штамповки побед на потоке, чтобы не зависеть от состояния одного лидера и по сути создал новую стратегию, которая выстрелила так, что он и сам, скорее всего не ожидал. Всегда по хорошему удивляла их селекция - собирают отличную команду и затраты несоизмеримы с другими топовыми командами.

  • Ice
    Вуэльта провинции Сан-Хуан-202 ... (2)
    Ice-Фото

    Кто там сомневался, что Эвенпул без проблем генерал заберет?)))

  • SportSpirit
    Mallorca Challenge-2020. Trofe ... (4)
    SportSpirit-Фото

    Бухманн легок и свеж) не слишком ли хорошая форма для начала сезона? 

  • SportSpirit
    Cadel Evans Great Ocean Road R ... (3)
    SportSpirit-Фото

    DQS славно разгоняют счетчик побед на старте сезона! 

  • motte
    Mallorca Challenge-2020. Trofe ... (3)
    motte-Фото
    Дима!
    +1
  • Sezar
    Mallorca Challenge-2020. Trofe ... (3)
    Sezar-Фото

    Солер прогрессирует медленно, но верно. Как и ребята из Боры, которых стало очень много в последнее время в десятке.

  • motte
    Mallorca Challenge-2020. Trofe ... (3)
    motte-Фото

    А вот и Марк!

    Альберто улыбнулся-:)

  • motte
    Cadel Evans Great Ocean Road R ... (3)
    motte-Фото

    Квики по всем фронтам бьют

    Но, Павел? Класс! Начало сезона и Павел!

    Как говорил ранее, у сегодняшней молодежи своя гонка...ох , сезон будет!

     

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