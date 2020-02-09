Зденек Штыбар – победитель 6 этапа Вуэльты провинции Сан-Хуан-2020

Зденек Штыбар, Ремко Эвенепул, Себастьян Молано о 6-м этапе Вуэльты провинции Сан-Хуан-2020

Зденек Штыбар (Zdenek Stybar) одержал победу на 6-м этапе Вуэльты провинции Сан-Хуан-2020. 34-летний чешский гонщик команды Deceuninck-Quick Step не дал спринтерам разыграть этап, последние 4 км которого были проложены по трассе автодрома Вильикум (Villicum). Штыбар атаковал за 500 м до финиша по левой стороне трека, в мгновение ока создав просвет.

Себастьян Молано (UAE Team Emirates) и Руди Барбье (Israel Start-Up Nation) финишировали 2-м и 3-м соответственно. Товарищ Штыбара по команде Ремко Эвенепул, позиции которого гонщики Deceuninck-Quick Step защищали на протяжении этапа, сохранил на плечах белую майку лидера гонки.

Photo © Deceuninck - Quick-Step - ©Maximiliano Blanco / Getty Images - Photo credit: ©Maximiliano Blanco / Getty Images

Зденек Штыбар: «Сегодня я получил свободную роль, мог попробовать выпрыгнуть на последнем километре, но также мог помочь выйти на хорошую позицию Альваро Ходжу. Так что ситуация в любом случае была беспроигрышная.

Перед стартом мы здесь тренировались, тогда подумали, что здесь можно что-то предпринять.

В итоге решили предвосхитить спринт. Я рад, что команда была уверена во мне, и я смог выполнить задачу.

Я впервые в Аргентине, а в начале сезона не знаешь своей формы, так что победить очень приятно, победа воодушевляет. Остаётся ещё один этап. Мы мотивированы до конца провести гонку на высокой ноте, постараться помочь Альваро одержать победу и сохранить майку Ремко».

Ремко Эвенепул: «Мы рады, что наш план сработал и мы взяли ещё одну победу. Пока что гонка в Сан-Хуане складывается для нас хорошо, мы ждём финального этапа, где надеемся помочь Альваро, это было бы идеальным завершением».

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Себастьян Молано (UAE Team Emirates):: «Финишировали в тягун. Мы знали, что будут атаки. Команда заняла хорошую позицию перед финишем. Мне подходил этот этап, нога отлично шла для спринта, но на финишной черте мне не удалось обойти Штыбара».

Максимилиан Ричезе (UAE Team Emirates): «Сегодня с финишем в тягун у нас было два варианта. Команда была готова развозить Фернандо, в то время как Молано должен был реагировать на атаки. Когда поехал Штыбар, Себастьян отлично сделал свою работу, близко подошёл к победе. Завтра будем пробовать снова».